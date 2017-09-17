DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - ABD\'DEKİ KORKUNÇ KAZA: TUĞBANUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA

Amerika\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrencilerden Tuğbanur Karataş İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta ABD\'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş (22)\'ın cenazesi İstanbul\'a getirildi. Karataş\'ın cenaze namazı Alibeyköy\'de bulunan Yeşiltepe Camii\'nde kılındı. Cenaze töreninde Tuğbanur\'un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur\'un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş\'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı\'na götürüldü.

KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

Tuğbanur Karataş\'ın, Amerika\'ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19\'unda İstanbul\'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz\'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden detay görüntüler

-Tuğbanur\'un babasından görüntü(Gözlüklü, açık mavi gömlekli)

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi

-Tabutun kaldırılarak cenaze aracına götürülmesi

-Tuğbanur\'un arkadaşlarının gözyaşı dökmesi

17.09.2017 - 14.38 Haber Kodu : 170917067

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2 - ABD\'DEKİ KORKUNÇ KAZA: ÖZGE NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

ABD\'deki trafik kazasında ölen 3 Türk öğrenciden Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mollaahmetoğlu için Pendik Çamlık Mahallesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Mollaahmetoğlu, \"Kızım Amerika\'ya gezmeye, dil öğrenmeye gitmişti. Kıramadım onu gönderdim. Talihi böyleymiş\" dedi. Özge Nur Mollaahmetoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba mezarlığına götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Özgenin babasıyla röp

-Cenaze namazının kılınması

-Yanlış soyisim söyleyen hocayı cemaatin düzelmesi

-Cenazeye katılan cemaat

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Özge\'nin fotoğrafı

17.09.2017 - 14.37 Haber Kodu : 170917066

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(ÖZEL)



3 - SURİYELİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ HAREKETLERİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Kadıköy\'de metrobüse kaçak binen Suriyeli çocukların canlarını tehlikeye atarak izledikleri yol kameraya yansıdı.

Uzunçayır Metrobüs durağında dilencilik yapan Suriyeli çocuklar, durağa ulaşmak için canlarını tehlikeye atıyor. Güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D-100 Karayolunu kullanan çocuklar, bariyerleri aşarak durağa ulaşmaya çalışıyor. Çocuklar bugün yine durak çevresindeydi. Çocukların tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. Çocuklar görüntülendikleri farkedince kameramanı taş yağmuruna tuttu. Çocuklar daha sonra metrobüs yolcuna girerek durağa ulaştı.



Görüntü Dökümü:

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-Bariyerlerin arasındaki çocuklar

-Çocukların taş atması

-Metrobüs araçlarının durağa gelmesi

-Otoyolda akan trafik

-Çocukların koşuşturması

-Genel ve detaylar

17.09.2017 - 16.16 Haber Kodu : 170917086

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4 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN YENİ EĞİTİM YILI MESAJI...

Haber: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı\'nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Eğitim, okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri ve iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yoludur. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Bu anlayışla son 15 yıldır eğitim konusunu adalet, emniyet, sağlıkla beraber ana öncelliklerimizden biri yaptık. Bütçede aslan payını daima eğitime vererek, tüm çocuklarımızın ücretsiz, kaliteli ve modern bir eğitime sahip olması için önemli reformlar gerçekleştirdik. Ücretsiz ders kitaplarından yeni dersliklere, müfredat güncellemelerinden öğretmen atamalarına kadar hemen her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adımları attık. İnşallah önümüzdeki dönemde de günün ihtiyaçlarına, milletimizden gelen taleplere ve ülkemizin önceliklerine göre eğitim reformlarımızı sürdüreceğiz. Devlet olarak bu süreçte ana gayemiz, milli ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, nitelikli, özgür, evrensel ile yereli mezcetmiş başarılı nesiller yetiştirmek olacaktır. Zira 15 Temmuz darbe girişimi, eğitim konusunda yaşanan boşluk ve ihmallerin ülkemiz için ne tür felaketlere sebep olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiştir. Bir taraftan 40 yıldır toplumumuzun kılcal damarlarına sızan bu şer şebekesinin bünyemize verdiği hasarı tamir ediyor, diğer taraftan da benzer acıları bir daha yaşamamak için gerekli önlemleri hayata geçiriyoruz. İnşallah milletimizin desteği, öğretmen ve idarecilerimizin fedakar çalışmalarıyla bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarıma en kalbi selamlarımı sunuyorum.\"

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5 - KARTAL\'DA \'LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM MİTİNGİ\' DÜZENLENDİ



Haber- Kamera: İhsan YALÇIN - Ezgi ÇAPA / İstanbul, DHA

Kartal Meydanı\'nda Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde \"Laik, Bilimsel, Kamusal, Parasız ve Anadilde Eğitim Mitingi\" düzenlendi. Mitinge CHP, HDP, EMEP, TKP de destek verdi. \'Irkçı, gerici eğitime hayır\', \'Müfredata dur de\' şeklinde sloganlar atan kortej gruplar halinde Kartal\'ın çeşitli noktalarında toplanarak Kartal Meydana doğru yürüyüşe geçti. Kartal Meydanı\'nda hazırlanan miting alanına gruplar aranarak girdi. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı miting alanına yakın noktalarda keskin nişancılar da çatılarda nöbet tuttu.

\"ÇOCUKLARIMIZA \'PARAN VARSA\' VE \'PARAN KADAR\' EĞİTİM DAYATILIYOR\"

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuşmasında \"Çocuklarımız için eşit, parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim mücadelesi veriyoruz. Öğrencilerimizin hayatı çocuk yaşta evliliklerle karartılıyor. Gelecekleri tacizcilere, tecavüzcülere, yobazlara, Ensarcılar\'a teslim ediliyor. Tüm çocuklarımıza \'paran varsa\' ve \'paran kadar\' eğitim dayatılıyor. \'Laiklik özgürlüktür\' diye sokaklarda, meydanlardaydık. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz. Bunun bedeli bizlere ödetilmek isteniyor\" dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu temsilcilerinin de konuşmalar yaptığı miting Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan\'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların verdiği konserle son buldu. Halayların çekildiği konserin ardından grup dağıldı.



Görüntü Dökümü:

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Yürüyüşe geçen gruptan görüntü

Pankart ve sloganlardan görüntü

Güvenlik aramalarından görüntü

Keskin nişancılardan görüntü

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan\'ın konuşması

Sanatçıların konserinden görüntü

Genel ve detaylar



17.09.2017 - 16.20 Haber Kodu : 170917089



