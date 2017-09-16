DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BEYLERBEYİ SARAYI\'NDA TEOG ZİRVESİ...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ı Beylerbeyi Sarayı\'nda kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında TEOG\'un kaldırılması gerektiğini söylemiş, bu konuyu Başbakan Yıldırım\'la görüşeceğini dile getirmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI DUYURDU

Bugün saat 14.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın saat 15.00\'da Başbakan Binali Yıldırım\'ı Beylerbeyi Sarayı\'nda kabul edeceğini duyurdu.

BAŞBAKAN BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.50\'de Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı\'na geldi. Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif\'i kabul eden Başbakan Binali Yıldırım\'ın da ilerleyen dakikalarda Beylerbeyi Sarayı\'na gelmesi bekleniyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım\'ın görüşme öncesi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'dan TEOG konusunda telefonla bilgi aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Beylerbeyi Sarayı\'na gelişi

===========================================

2- (Görüntü Dökümüyle) İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 74 GÖZALTI

* Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi. Polis kamerasının da kaydettiği baskınlarda 73\'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Özel Harekat Timlerinin adreslere girmesi

-Evlerde yapılan arama

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar

===========================================

3- BAŞBAKAN YILDIRIM, PAKİSTAN PENCAP EYALETİ BAŞBAKANI ŞERİF\'İ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif\'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Üsküdar\'da bulunan Vahdettin Köşkü\'nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif\'i kabul etti.

Görüşme, saat 14.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın da katıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şahbaz Şerif\'in konvoyunun köşke giriş yapması

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyunun köşke giriş yapması

===========================================

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN MENDERES MESAJI

Haber: Özgür ALTUNCU / DHA -İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan\'ın idam edilmelerinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Erdoğan\'ın yazılı mesajında şu ifadelere yer verildi:

\"Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden birini, 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşadık. Başbakanlık görevini yürüttüğü Demokrat Parti iktidarı döneminde, ülkemize demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından büyük bir zulme maruz bırakılmıştır. Menderes ve arkadaşlarını sadece haksız yere cezaevine kapatmakla yetinmeyen darbeciler, 16 Eylül\'de Zorlu ve Polatkan\'ı, 17 Eylül\'de de Menderes\'i idam ederek, ellerine kan ve alınlarına da kara bir leke bulaştırmışlardır.

Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen, Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir.

Onları haksız yere idam edenler ile bu kararı açık veya gizli şekilde destekleyenler ise yuvarlandıkları utanç çukurunda sürekli daha dibe batmaktadırlar. Menderes\'in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes\'e ve arkadaşlarına Allah\'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.\"

======================================

5- \"YEDİ ŞEHİRDEN YEDİ TEPELİ ŞEHRE\"

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

\"Yedi şehirden Yedi Tepeli şehre\" isimli proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güneydoğu bölgesindeki yedi şehirdeki TEOG birincisi ve dereceye giren öğrenciler İstanbul\'a getirildi.

Öğrenciler, İstanbul gezisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ı ziyaret etti. Makamında öğrencileri ağırlayan Çalışkan, \"İleride o kadar güzel yerlerde olacaksınız ki ideal sahibi olmanızı çok istiyorum. Büyük idealleriniz olsun. Ne kadar büyük idealiniz olursa başarı şansınız o kadar yüksek. Çok ihtiyacımız var. Türkiye\'nin bunlara çok ihtiyacı var. Kökü çok kuvvetli bir milletiz. Çok onurlu ve şerefli milletiz. Bizim bulunmamız gereken yerler üst basamaktır. Biz her zaman ilk 3\'e girmemiz lazım. 4 demiyorum. 10\'larda dolaşmamız lazım. Bizim yerimiz hep ilk 3 olması lazım. Bu da çalışmaktan geçiyor. Sizlerin başırısından emeğinden geçiyor. Ben o ışıltıyı gözlerinizde görüyorum. Her biriniz Türkiye\'ye katkınız olacak\" diye konuştu.

Çalışkan öğrencilerin isteği üzerine, 20 okula kitap yardımı yapılacağını söyledi. Ziyaretin ardından çocuklara tablet bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ziyaretten görüntü

-Çalışkan\'ın konuşması

-Hediye verilmesi

-Fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detaylar



