DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- ŞAHİNLER VE SARALLAR ADLİYEDE BİRBİRİNE GİRDİ

* Organize suç örgütleri \"Şahinler\" ve \"Sarallar\" arasındaki çatışmalara ilişkin görülen duruşma sonrasında olay çıktı.

* Taraflar duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorlarında tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

* Yüzlerce polis ve özel güvenlik görevlisinin müdahalesiyle ayrılan taraflar, adliyeden güçlükle çıkarılabildi. Polisler, Çağlayan Meydanı\'nda her iki grup arasında TOMA ve akreplerle set kurarak dağılana kadar bekledi.

17\'si tutuklu 74 sanığın yargılandığı duruşma sonrasında, Şahinler ve Sarallar adliye koridorlarında birbirine girdi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma öncesi, polis ve özel güvenlik ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Her iki taraf, kapıdaki X-Ray cihazlarından geçtikten sonra adliyeye girdi. Her iki grubun üyelerini polis, koridorlara kurduğu bariyerlerle ayırdı. Taraflar, duruşma salonu önünde de tek tek aranarak içeri alındı. İçeriye sanıklardan başka izleyici ise alınmadı. Duruşmaya, Sedat Şahin\'in arasında bulunduğu 17 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanık Burhanettin Saral\'ın da arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Her iki taraf, duruşma salonunda da arada polisler bulundurularak ayrı ayrı oturtuldu.

\"YILLARIN SABIKALISIYIM\"

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına Beykoz\'daki villada ele geçirilen silahlarla ilgili iddianamenin de birleştirildiğini belirterek Sedat Şahin\'e ek savunmasını sordu. Sedat Şahin, \"İki tane silah bana aittir. Diğer silahlarla alakam yoktur. Sahte evraklar da yıllar evvel yaptırmıştım, onlar da bana aittir\" dedi. Söz konusu villaya gelişini ise Şahin şöyle anlattı: \"Duruşma tarihim yaklaştığı için İstanbul\' a gelmek istedim. Bu arada çocuklarımı da görmek istedim. Halis Kocaman\'a çocuklarımla birlikte hasret giderebileceğim bir yer sordum. Bana Beykoz\'daki evin uygun olduğunu söyledi. Ben de İstanbul\'a geldim. Çocuklarımla birlikte eve geçtim, iki gün kaldım. Annemi de aldım. Üçüncü gün Halis gelince silahlardan haberim oldu. Öğrendiğimde yapabileceğim bir şey yoktu. Son akşam öğrendim. Ben Sedat Şahin\'im yılların sabıkalısıyım, en azından stajyer bir avukat kadar bilgiye sahibim. Evin üzerinde hakimiyetim olsa o silahları orada tutmam. 54 yaşındayım, hayatımın üçte biri hapishanelerde geçti. Neyi, ne yapacağımı bilirim. Silahları Tahir Çerçi\'ye sorun. Düşman sahibi adamım ses etme durumum yok. Gece yarısı ne yapabilirdim.Tabancalarla bağım yok.\"

\"DÜŞMANIMIN YAPISINI TANIMAK ZORUNDAYIM\"

Evde Sarallar ile ilgili dokümanlar bulunduğunun sorulması üzerine Şahin, \"Bir kısmını ben temin ettim. Düşman sahibi bir insanım. Düşmanımın yapısını tanımak zorundayım\" dedi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERDİ

Sanıkların tahliye taleplerinin ardından mahkeme heyeti, Sedat Şahin ve diğer 16 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ADLİYE KARIŞTI

Duruşma sonrasında iki taraf, bir anda birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi. Tekmeli, yumruklu kavgaya çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisinin müdahale etti. Güçlükle birbirinden ayrılan gruplar, ayrı merdivenlerden aşağı indirildi. Ancak gruplar bu kez adliyenin içindeki Atrium alanında karşı karşıya geldi. Çevik kuvvet polisleri ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle gruplar, adliye önünden sürüklenerek Çağlayan Meydanı\'na çıkarıldı. Yüzlerce çevik kuvvet polisi, TOMA ve akreplerle meydanda her iki grup arasında set kurdu. Yaklaşık yarım saat sonra pembe bir binada bekletilen Burhanettin Saral, adamlarının arasında aracına bindirildi ve götürüldü. Gruplar dağıldıktan sonra polisler meydandan ayrıldı.

2- İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI 8\" OPERASYONU (2)

İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polisin katılımıyla \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıldı.

Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapıldı. Bostancı İDO İskelesi ve çevresinde şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

(güvenlik kamerası görüntüleriyle)

3- KİLİSEDEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

- Tablo ile haçı yol kenarına bırakıp kaçtılar

Beyoğlu\'nda bir kilisiye giren 4 hırsız buradan heykel, haç ve tablo ile çeşitli dini kitapları çaldı. Hırsızlar tablo ve haçı taksiye koymak isterken çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan 4 hırsız diğer parçalarla kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 07.00 sıralarında Karaköy\'deki uluslararası insani yardım örgütü Caritas tarafından kullanılan ve 5 yıl önce de restore edilmek üzere kapatılan binada bulunan Latin Katolik Kilisesi\'nde meydana geldi. Kapıyı kırarak binaya giren hırsızlar içerideki kiliseden heykel, haç, dokuma tablo ve dini kitapları çaldı. Hırsızlık şüphelileri daha sonra çaldıkları parçaları sırtlarında dışarı çıkarıp bir taksiye yüklemeye başladı. Bu sırada hırsızlar çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan şüpheliler çaldıkları diğer parçalarla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tablo ve haçı muhafaza altına alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hırsızları gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyleyen otopark görevlisi Engin Kılıç, \"Taksi çağırdılar. Haç ve tablo taksiye sığmadı. Beni farkedince de haç ve tabloyu bırakıp kaçtılar\" diye konuştu. Mahalle sakini Rıskullah Bayır ise, \"Kiliseye girmişler. Buradan dokuma tablo, heykel ve kitapları almışlar. Bu kilise 1861 yıl yapımı. Son 5 yıldır kapalıydı. Geçtiğimiz günlerde de beyaz eşyaları çalmışlardı\" dedi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

4- KİLİSEYİ SOYAN KİŞİLER YAKALANDI

Beyoğlu\'nda bu sabah girdikleri kiliseden tablo, haç, heykel ve kitap gibi tarihi eşyaları çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

5 yıl önce restore edilmek üzere kapatılan Latin Katolik kilisesinde yaşanan hırsızlık olayından sonra harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların çaldıkları eşyaları yükledikleri kamyonetin plakasından adres belirleyen ekipler kısa sürede 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte kiliseden çalınan tablo, haç,heykel ve kitaplar da ele geçirildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

5- TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN KURUCUSU NURİ KİLLİGİL\'İN ADI HALİÇ\'TE YAŞAYACAK



1949 yılında yapılan ve halen aydınlatılamayan bir sabotajla Sütlüce\'deki milli silah ve cephane fabrikasında şehit olan Nuri Paşa ve arkadaşlarının adı Haliç Parkı\'nda yaşayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Sütlüce\'deki silah ve cephane fabrikasının olduğu parka \' adı verildi ve bir anıt dikildi. Enver Paşa\'nın kardeşi olan ve Atatürk ile birlikte Trablusgarp\'ta da savaşan Nuri Killigil, fabrikanın patlatılması sırasında yaşamını yitiren 27 kişi arasındaydı.

MİLLİ MÜCADELE\'DEN SAVUNMA SANAYİ\'NE…

\'Nuri Killigil Parkı\' olarak değiştirilen parkın ve anıtın açılışında konuşan İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı müdürü Ramazan Minder, \"Bizler bu kahramanları unutmamak için buradayızö dedi. Minder, \"Nuri Paşa sadece Kafkasya\'da değil Trablus\'ta, Balkanlarda ve Milli Mücadele\'de yararlılıklar göstermiş önemli bir komutandı. İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Nuri Paşa\'nın bir diğer önemli özelliği de Türk savunma sanayinin kurucularından birisi olmasıydıö diye konuştu.

\"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU NURİ PAŞA\'YA BORÇLUYUZö

Enver Paşa\'nın torunu Arzu Enver Eroğan ise \"İlk bağımsız Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan bayrağında ay yıldız hala yer alıyorsa ve Anadolu Türklüğü ile Azerbaycan Türklüğü arasındaki sağlam köprü halen bozulmadıysa bugün anıtı önünde bulunduğumuz Osmanlı\'nın son zaferini bizlere armağan etmiş olan Nuri Paşa\'ya borçluyuzö dedi.

NURİ KİLLİGİL KİMDİR?

\"Nuri Killigil(Nuri Paşa) 1881 İstanbul doğumlu. Osmanlı ordusunda subay olan Killigil, Cumhuriyet döneminde tüccar ve sanayici oldu. Enver Paşa\'nın kardeşi olan Killigil, 1918\'de Bakü\'nün Ruslardan kurtarılmasını sağlayan Kafkas İslam Ordusu\'nun komutanıydı. 1. Dünya Savaşı\'ndan sonra Almanya\'da yaşayan Nuri Killigil, 1923\'te Türkiye\'ye döndü. 1925 yılında Atatürk\'ün imzasıyla, yarbay rütbesiyle emekliliği onaylandı. Zeytinburnu\'nda madeni eşya fabrikası kurdu. Fabrikada daha sonra tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi ve mermi üretmeye başladı. 1941\'de Turancı harekete gizli destek vererek Almanların müttefikliğini kazandı. Killigil fabrikasını genişleterek Sütlüce\'ye, bugün adı verilen parkın bulunduğu araziye taşıdı. Havan ve havan mermisi üretimine başladı. 2 Mart 1949 günü peş peşe üç büyük patlama meydana geldi. Aralarında Nuri Killigil\'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada yaşamını yitirdi. Patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiği ise meçhul kaldı.

