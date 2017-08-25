DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1)

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

10 günlük kurban bayramı tatilinin başlayacağı bugün İstanbul trafiğinde son durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 45 seviyelerinde. Trafikte saat 16.30 itibariyle olumsuzluk yaşanmıyor.

Görüntü Dökümü:

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-TEM Bağcılar mevkiindeki trafik akışı

-D-100 Okmeydanı bölümü

25.08.2017 - 17.00 Haber Kodu : 170825156_

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2- İSTANBUL OTOGARINDA TATİL HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

10 günlük bayram tatili öncesi Bayrampaşa\'daki İstanbul Otogarında hareketlilik yaşanıyor. Çok sayıda kişi, otobüslerle tatillerini geçirecekleri yerlere hareket ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsü binenler

-Röportajlar

-Hareketlilik

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- OTOGARDA YOĞUNLUK BAŞLADI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Bayrampaşa\'da bulunan \"İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı \" bayram yoğunluğu başladı. Otobüsler otogar çıkışında zaman zaman kuyruklar oluşturuyor. Kurban Bayramanını şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tükenmişti. Otogardaki yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor. Kurban bayramında uzun tatilili şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düşmeye başladı. Şehirlerarası otobüs biletleri günler öncesinden tükenmiş, 8 bin ek otobüs seferi konmuştu. Bugün başlayacak olan uzun tatil öncesinde karayoluyla erken saatte İstanbul\'dan ayrılmayı planlayanlar 15 Temmuz demokrasi Otogarında zaman zaman yoğunluğa sebep oluyorlar. Sefer saatlerinin çakıştığı saat başlarında ise otogar çıkışında otobüs yoğunluğu yaşanıyor. Otogarda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinden itibaren daha da artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otogar ve çevresindeki hareketliliğin havadan görüntüleri

25.08.2017 - 14.54 Haber Kodu : 170825097

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4- İŞTE CUMHURBAŞKANININ BAHSETTİĞİ HASDAL HAVADAN BÖYLE GÖRÜLÜYOR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının yeni yerleşkesinin yapılacağı Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Cumhurbaşkanı daha öncede Çapa Tıp Fakültesinin Hasdal\'a taşınacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'nde konuşurken yaptığı açıklamada yeni modern emniyet binasının Hasdal\'a yapılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Çapa Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, yeni fakülte binasının adresi olarak Hasdal\'ı vermişti. Bir anda gözlerin çevrildiği Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Bölgede henüz bir inşaat çalışması başlamadığı görüldü. Ancak yapılan açıklamaların ardından önümüzdeki günlerde bölgeyi hareketli günler bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hasdal\'ın havadan görüntüleri

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5- ERDOĞAN CUMA NAMAZINI TORUNUYLA KILDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan\'ı da götürdü.

Torunuyla birlikte Dolmabahçe\'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii\'nde Cuma namazını kılan Erdoğan\'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da eşlik etti. Bilal Erdoğan\'ın oğlu Ömer Tayyip\'le birlikte kalabalığı selamlayan Erdoğan, Arap turistlerin de ilgi odağıydı. Dolmabahçe Saat Kulesi önündeki alana yürüyerek giden Erdoğan buradaki törene katıldı. Erdoğan konuşma yaparken Arap turistler, Dolmabahçe Sarayı\'nın demir bariyerlerine çıkarak fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Cuma namazından çıkışı

- Yanında torunuyla kalabalığı selamlaması

- Turistlerin foto çekmeye çalışmasından detaylar

DGS: 25.08.2017 - 16:18 - Haber Kodu : 170825137

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6- İSTANBUL\'DAKİ \"ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI\"NDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması sona erdi. 15 tutuklu sanığın tahliye talebini redden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda tutuklu sanıkların avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti. Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçların ağırlığı gerekçeleriyle 15 sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma 25-26-28-29 Eylül tarihlerine ertelendi.



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7- MÜLTECİLERİN EL İZLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNDA



Haber-Kamera: Faik KAPTAN- Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

Mülteci sorununa dünyanın dikkatini çekmek amacıyla Kızılay\'ın hazırladığı ve mültecilerin el izlerinin oluşturduğu üzerinde \" Ben Hedef Değilim, Mülteciyim\" yazılı pankart Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda sergilenmesi için New York\'a gönderildi.

Kızılay yetkilileri tarafından THY Kargo yetkililerine teslim edilen pankart için Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Ramesh Rojasingham Türkiye\'ye teşekkür ederek, \" Türkiye milyonlarca mülteciye sahip çıktı. Birleşmiş Milletler olarak teşekkür ediyoruz. Kızılay aracılığı ile yapılan bu yardımlar yüz binlerce mültecinin yanı sıra çok sayıda Suriyeliye de ulaştı. Bu pankartın amacına ulaşacağına inanıyorumö dedi. Rames Rojasingham son alarak Türkçe olarak toplantıya katılanlara \" Mübarek bayramınız kutlu olsun\" dedi.Daha sonra mültecilerin el izlerinin olduğu pankart Kızılay yetkilileri tarafından THY Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca\'ya New York\'a götürülmek üzere teslim edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Kızılay Başkanvekilinin konuşması

-Ramesh Rojasingham\'ın konuşması

-Kırca\'nın konuşması

-Parkartla fotoğraf çekilmesi



