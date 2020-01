DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- AK PARTİLİ KADINLARDAN SİLİVRİ\'DE AÇIKLAMA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davayı AK Parti İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı İffet Polat ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü izledi, ardından da duruşmaya verilen arada basın açıklaması yaptı.

POLAT: ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZE DESTEK İÇİN BURADAYIZ

Polat, \"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanlığı olarak bugün Silivri\'de Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimlerinden biri olan ve milletimizin birliğine vatanımızın bütünlüğüne kast edilmeye çalışılan ama aziz milletimizin şanlı direnişiyle bastırılan 15 Temmuz darbesini düzenleyen FETÖ terör örgütü üyelerinin yargılanmasını takip şehit ve gazi ailelerimize destek için burdayız. Şu an Silivri ve Sincan başta olmak üzere FETÖ Darbe Girişiminde bulunan herkes Türkiye\"nin adaleti temine çalışan mahkemelerine hesap verecektir. Lakin \'Mehmetçik\' diyerek , \'vatan savunmasının belkemiğidir\' diyerek Anadolu insanımızın, analarımızın yemediği yedirdiği içmediği içirdiği ,her türlü fedakarlığı yaptığı ordusunun içine sızmış bu hainler Türk Mahkemelerinden önce milletimizin vicdanında mahkum olmuşlardır. Masum,elinde bir taş dahi olsa silahı olmayan 250 insanımızı şehit eden binlercesini yaralayan acımasız katillerin birer kukla olduğu ve iplerinin de yabancı güçlerin elinde olduğu aşikardır.Biz bunu darbecilerin yaşam hakkını aldıkları 250 insanın ölümü karşısında her fırsatta özgürlük ve insan hakları nutukları atan batılı insan hakları gözlemcilerinin ,politikacılarının derin sessizliğinden hatta darbecilerin yargılanma ve gözetim altında tutulma süreçlerinde yaşanan konfor eksiklerinin batılı medya ve politikacılarının Türkiye\'ye itirazlarından anlıyoruz. Biz yaşamlarının baharında şehit edilen yavrularımız ,kız ve erkek kardeşlerimizin acılarının ,gazilerimizin bir daha asla eskisi gibi olmayacak sağlıklarının bedelinin darbecilere en ağır ceza verilerek bir nebze acılarımızın hafifletilmesini umuyoruz. 15 Temmuz direnişi ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Şehitlerimizin ,gazilerimizin ,o gece sokağa çıkarak direnen milletimizin arasında farklı etnik yapılara ve siyasi görüşlere mensup insanlar vardır. Fakat o gece bizi tüm ayrılıkları çekişmeleri farkları geride bırakarak tek millet olduğumuzu hatırlatmıştır.Biz istisnasız o gece sokağa çıkan eline bayrağını alıp yürüyen herkese bize tekrar vatanımızı bize verdikleri için müteşekkiriz\" ifadelerini kullandı.

KAYNARCA: 80 MİLYONUN DAVASI

AK Parti İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca da Silivri ve Sincan\'da gerçekleşen bütün FETÖ darbe davalarını vatandaşlarla beraber takip ettiklerini belirterek, bu davaların 80 milyonun davası olduğunu kaydetti.

Kaynarca, \"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmak çok değerli. Gönül isterdiki burada parti ayırımı yapmadan, STK ayrımı yapmadan herkes bu davanın takipçisi olsun. Çünkü bir yıl önce yaşanan alçak ve hain girişim sonrası milletin vicdanında mahkum olan o irade, o hain ve alçaklar şimdi adliye önünde hukuk karşısında gerekli cevabı alacak\" dedi.

\"DÜZENLİ OLARAK DAVAYI TAKİP EDİYORUZ\"

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de teşkilat olarak, hergün düzenli bir şekilde davaları takip ettiklerini belirterek, \"

Şehitlerimizin, gazilerimizin aileleriyle birlikte yanyana oluyor, onların acılarını kalbimizin en derininde hissediyoruz. Elimizden geldiği kadar burada bu hainleri yalanlarıyla başbaşa bırakmak istemiyoruz. Onların gözlerine bakmak için buraya geliyoruz, aileler burada demek için geliyoruz\" şeklinde konuştu.

2- NABİ AVCI SİLİVRİ\'DE DARBE GİRİŞİMİ DAVASINI İZLEDİ

* Eski Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı,

\"Bu darbe teşebbüsüne şu veya bu şekilde görev almış olan herkes yaptıklarının karşılığını alacak. Sabırlı olmamız gerekiyor\"



Kültür ve Turizm Eski Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davayı izledi.

Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına açıklama yapan Avcı, davayı takip etmek için Silivri\'ye geldiklerini belirterek, \"Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına, kurgularına, senaryolarına devam ettiklerini... Ama bunu yaparken aynı zamanda bir elden çıkmış standart ve hatta yazılı hale getirilmiş, şablon savunmalar kullandıklarını, böylece bir yandan inkar ederken bir yandan ikrar etmekte olduklarını hep beraber gözlüyoruz\" dedi.

Bu davaların hukuk tarihi bakımından bir örnek teşkil edecek davalar olacağını düşündüğünü ifade eden Avcı, şehitlerin ailelerine rahmet, tedavileri süren gazilere şifa dilediğini kaydetti.

\"İNŞALLAH SONUNDA HAK YERİNİ BULACAK\"

Yargı sürecinin ceza muhakemesine uygun olarak tamamlanacığını söyleyen Avcı,\"Bu darbe teşebbüsüne şu veya bu şekilde görev almış olan herkes yaptıklarının karşılığını alacak. Sabırlı olmamız gerekiyor. Şüphesiz özellikle şehit yakınlarımız, gazilerimiz metanetlerini gerçekten muhafaza ediyorlar, ama onların tüm bu oynanan oyuna hala mahkeme salonlarında sürdürülen takiye ve senaryolara tahammül etmelerinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onlarda içerde de gördüğünüz gibi kendilerine yakışan bir olgunlukla davaları takip ediyorlar. İnşallah sonunda hak yerini bulacak\" ifadelerini kullandı.

\"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA HEPİMİZİN BİLDİĞİ GERÇEKLERİ NASIL İNKAR EDEBİLDİKLERİ GÖRÜLÜYOR\"

Nabi Avcı,\"Keşke imkan olsa da sanıkların içerde sergiledikleri, bu örgüte çok yakışan bu örgütün karakterine çok uyan hallerini keşke tüm milletimiz gösterebileceğimiz imkanımız olsa. Ama davalara katılanlar görüyorlar. Davalar ilişkin verilen bilgilerde de bunları görmek mümkün. Gerçekten nasıl bir karakter tahribatına maruz kaldıklarıda nasıl soğuk kanlı yalan söyleyebildikleri, apaçık gerçekleri nasıl çarpıtmaya çalıştıkları, nasıl insanların gözünün içine baka baka hepimizin bildiği gerçekleri nasıl inkar edebildikleri görülüyor. Keşke bunları da kitlelere gösterebilsek\" şeklinde konuştu.



3- THY\'DEN YOLCULARA \"EN AZ 2 SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLMA\" UYARISI



Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı da içine alan 10 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaması için Türk Hava Yolları (THY, yolculara uçuşlarından en az iki saat önce havalimanlarında olmaları uyarısında bulundu.

THY\'nin duyurusu şöyle:

\"25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizde, bayram ve tatil heyecanı nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeniz için planlanan uçuş saatinizden iki saat önce havalimanlarımızda olmanızı öneriyoruz\"

THY ayrıca 25 Ağustos ile 4 Eylül arasında içhatlarda 113, dış hatlarda ise 83 ek sefer olarak toplam 196 ek sefer planladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

İÇ HATLARDA:

\"İstanbul <> Bodrum- Milas; Gidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı; 42

Atatürk Havalimanı iniş kalkışlı: 32

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 10

İstanbul <> AntalyaGidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı 31

Atatürk Havalimanı iniş kalkışlı; 25

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 6

İstanbul <> Dalaman Toplam Ek Sefer Sayısı; 24

Atatürk Havalimanı iniş kalkışlı; 16

Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 8

İstanbul <> Trabzon, Toplam Ek Sefer Sayısı 8 (Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı)ö

DIŞ HATLAR:

\" İstanbul<> Bakü Toplam 20 Ek Sefer,

İstanbul<> Kuveyt Toplam 12 Ek Sefer

İstanbul <>Podgorica Toplam 8 Ek Sefer

İstanbul <> Paris Toplam 5 Ek Sefer \"

Açıklamada bayram dönemi biletlerinde tercih edilen noktalar için, \"Yurtiçinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon gibi noktalar tercih edilirken; yurtdışında Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket, Saraybosna gibi noktalar tercih edilmekteö ifadelerine yer verildi.