DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- TOPBAŞ\'TAN İSTANBUL\'DA YAĞIŞ İÇİN UYARI

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, Kadıköy\'de restorasyon çalışmnaları devam eden Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. İstanbul\'da Sarıyer ve Beykoz bölgelerinde başlayan yağış hakkında uyaraılarda bulunan Topbaş, \"Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız\" dedi.

Enerji Müzesi ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek Hasanpaşa Gazhanesi\'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında incelemelerde bulunan Topbaş\'a projenin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Afife Batur da eşlik etti, projenin detaylarını anlattı.

TOPBAŞ: TARİHİ TEKRAR AYAĞA KALDIRIYORUZ

Hasanpaşa\'nın geçmişte İstanbul\'un havagazı üretim tesislerinden biri olduğunu hatırlatan Topbaş, \"Tarihi tekrar ayağa kaldırıyoruz. Koruma-kullanma dengesini korumak suretiyle bu işi yapacağız. Yapılara yeni fonksiyonlar veriyoruz\" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılacak tesisin bir kültür mekanına dönüşeceğini belirten Topbaş, \"Biz yerel yönetimler olarak insanlarımızı ne kadar bir araya getirirsek kent o kadar medenileşir, kentte demokrasi gelişir. Ötekileştirilen, farklı yerleri kullanan toplumlarda gerginlikler, farklılıklar ortaya çıkıyor\" dedi. Prof. Dr. Afife Batur da Hasanpaşa Gazhanesi ile ilgili olarak, \"Hayatımın üçte ikisini buraya verdim. Öğrencilerim ve şimdi de meslektaşlarımla 25 yıldır burada çalışıyorum. Buraya hayatımı verdim, emeğim çok. Burada her bina uluslararası standartların altında olmayan bir özenle inşa edilmekte, yenilenmektedir\" şeklinde konuştu.

\"METEOROLOJİK UYARILARA GÖRE BU GECE, SABAH YAĞIŞ OLABİLİR\"

Topbaş İstanbul\'da beklenen ciddi yağışla ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına karşı da hassas olmalarını istedi. Topbaş şöyle konuştu:

\"İstanbul yağış ortamına girdi. Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. \'Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir\' deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız\"

SU BİRİKME HARİTALARI OLUŞTURULUYOR

Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için \'İstanbul\'da su birikme haritaları\' yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, \"İstanbul\'un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere \'su birikme haritaları çıkartın\' dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor\" diye konuştu.

ENERJİ MÜZESİNE DÖNÜŞECEK

1892 yılında hizmete giren, 50 yıl Fransızlar tarafından işletilen Hasanpaşa Gazhanesi\'ni 1931\'de millileştirilmiş ve 1945\'te de İETT\'ye devredilmişti. 1993 yılında kapanarak o günden sonra kullanılmayan Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi Ve Kültür Merkezi olarak kullanılacak. Restorasyon sonrasında enerji sistemleri müzesi ve bilgi tüneli, uluslararası sergi salonu, açık pazar yeri, atölye, 300 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, çocuk bilgilendirme evi, 3 adet cep sineması, 40 kişilik 3d sinema ve fuaye alanı, kütüphane, seyir terası, restoran ve kafeterya ile 300 araç kapasiteli otopark yeri olacak.

Görüntü Dökümü :

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-Topbaş\'ın gazhaneyi gezmesi

-Topbaş\'ın mimarlardan bilgi alması

-Prof.Dr. Afife Batur ile Topbaş\'ın şantiyeyi gezmesi

-Topbaş\'ın konuşması

-Batur\'un konuşması

-Topbaş\'ın işçilerle fotoğraf çektirmesi

-Gazhaneden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

21.08.2017 - 16.27 Haber Kodu : 170821133

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2- HORTUM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

İstanbul DHA

İstanbul Beykoz\'da bugün hortum meydana geldi, yarın içinde kuvvetli yağış ve hortum uyarısında bulunuldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hortum esnasında yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

- Hortum gördüğünüzde suyu, elektriği ve gaz (LPG) kaynağından kesin, yanma oluşmuşsa gerekli şekilde müdahale edin.

- Şiddetli şimşekle birlikte gözlenen fırtınalar bölgenizi tehdit etmeye başladığında, en son bilgi ve talimatları almak için radyo ve TV haber yayınlarını dinleyin.

- Bir hortum görüldüğünde, pencereden, kapılardan ve dış duvarlardan uzakta kalın. Başınızı düşen nesnelerden ya da uçuşan döküntüden koruyun.

- Evde ya da küçük bir yapıda, bodruma zemin katına ya da fırtına hücresine gidin. Eğer bodrum yoksa alt kattaki tuvalet, koridor gibi bir iç bölüme gidin.

- Her iki durumda da (ağır bir masa gibi) dayanıklı bir şeyin altına girin ve tehlike geçinceye kadar orada kalın.

- Okulda, herhangi bir sağlık biriminde, fabrika ya da alışveriş merkezinde iseniz, önceden belirlenmiş sığınak yerlerine gidin. En alt kattaki iç koridorlar genellikle en güvenilir yerlerdir. Pencerelerden ve açık yerlerden uzak durun. Görevli personel ve yetkililer ile işbirliği yapın, onlar olağanüstü durumlarda yapılacak şeyler hakkında eğitilmişlerdir.

- Gökdelende iseniz, mümkünse en alt kattaki küçük iç odalara ya da koridorlara ulaşın.

- Araçta, treylerde ya da karavanda iseniz, derhal oradan çıkın ve daha dayanıklı bir yapıya gidin.

- Eğer yakınlarda bir sığınak yoksa en yakın hendeğe veya bir ark (dar ve derince su kanalı) içine ellerinizle başınızı siper yaparak yüzükoyun uzanın.

- Araba veya diğer bir araç içinde iseniz hortumdan kaçmaya çalışmayın.

- Bu fırtınaların süratli ve düzensiz hareketiyle başa çıkılmaz.

Görüntü Dökümü:

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-Bugün Beykoz\'daki hortumdan görüntüler

21.08.2017 - 16.34Haber Kodu : 170821134

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3- KADIKÖY\'DE TUVALETTEKİ GARSON TECAVÜZÜNE 17 YIL İSTENDİ



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy\'de közde kahve yapan işyerine giden P.K. isimli 20 yaşındaki genç kıza işyerinin tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki garson H.A. hakkında, \"Nitelikli cinsel saldırı\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi\'nde 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerinin tuvaletinde P.K. (20) isimli genç kıza tecavüz ettiği iddia etilen garson H.A. (17) hakkında 12 yıldan az olmamak üzere 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Çocuk Suçları Bürosu Savcısı Gökçen Tuncer tarafından hazırlanarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen iddianamede, müşteki P.K.\'nın 19 Mayıs 2017 tarihinde közde kahve yapan işyerine gittiği, bir süre sonra tuvalete gitmek için şüpheli garson H.A.\'ya tuvaletin yerini sorduğu, şüpheli H.A.\'nın da müşteki P.K.\'yı lavaboya götürdüğü anlatıldı.

TUVALETİN KAPISINI ZORLAYARAK AÇTI ELİNDE BIÇAKLA TECAVÜZ ETTİ

Şüpheli H.A.\'nın müşteki P.K. tarafından kilitlenen tuvaletin kapısını zorlayarak açtığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin elinde bıçakla müştekiye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu, müştekinin olaydan sonra şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, \"Şüpheli H.A. soruşturma aşamasındaki ifadesinde, müştekinin kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Müştekinin erkek arkadaşı telefonda para vermem durumunda şikayetçi olmayacaklarını söylediğini iddia etti\" denildi.

17 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Müşteki P.K.\'dan muayene sonucunda elde edilen meni lekelerinin sanığa ait genotip özellikler ile uyumluluk gösterdiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanık H.A.\'nın, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

21.08.2017 - 14.05 Haber Kodu : 170821107_

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4- DENİZ SEKİ\'DEN TAHLİYE SONRASI İLK KLİP

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

\"Uyuşturucu ticareti yapmak\" suçundan yaklaşık 3 yıldır hapiste olan ve geçtiğimiz Haziran ayında tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, \"Bal Saklıyor\" şarkısının klibini sevenleriyle buluşturdu.

Üç yıllık suskunluğunu \"Şükür Kavuşturana\" adlı albümle bozan Deniz Seki, tahliye sonrası ilk klibini albümde yer alan \"Bal Saklıyor\" adlı şarkısına çekti. Muğla Akyaka\'da Nihat Odabaşı yönetmenliğinde iki günde çekilen klip için tüm kıyafetleri özel olarak dikilen Seki, \"Hayatı ve özgürlüğü kucaklayan bir klip yaptık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-\"Bal Saklıyor\" şarkısının klibi

21.08.2017 - 15.08 Haber Kodu : 170821119

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5- THY UÇAĞI DUBLİN\'E İNMEK ZORUNDA KALDI

Murat Çakır - Faik KAPTAN/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY)\'nın Houston-İstanbul seferini yapan uçağı, yaşlı bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İrlanda\'nın Dublin şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Dün de İstanbul-New York seferini yapan THY uçağı çocuk yolcunun rahatsızlığı gerekçesiyle Oslo\'ya iniş yapmıştı.