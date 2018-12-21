DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA -

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yaptığı çalışmalarda örgüte yakınlık gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Özel Tim desteğiyle dün gece saatlerinde Zeytinburnu, Fatih, Başakşehir, Esenler, Sarıyer, Küçükçekmece, Esenyurt, Sultangazi ve Pendik ilçelerinde bulunan 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

21.12.2018 - 13.09-Haber Kodu : 181221105

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2-YENİ YIL ÖNCESİ 8 İLDE KALPAZANLARA OPERASYON

-SAHTE 1 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL- Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA -

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi 8 ilde sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve sahte 40 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya çok sayıda sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 8 ilde 66 kişiyi tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde adreslere çok sayıda baskın düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve 40 bin lira ele geçirildi. Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel Harekat ekiplerinin binaya girişi

-Bina etrafında polisin tedbir alması

-Ekiplerin balkonda arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

(EK)

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

(EK)

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

DHA FEED

21.12.2018 - 06.31-Haber Kodu : 181221008

21.12.2018 -06.53- Haber Kodu : 181221009

21.12.2018 -07.03- Haber Kodu : 181221010

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3-KOLOMBİYALI DANSÇILAR 12 GÜNDÜR HAVALİMANINDA YAŞIYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya\'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı\'nda yaşıyor. Ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak parası olmayan 7 kişilik grup, adeta terminalde mahsur kaldı.

Kadın ve erkek 12 kişiden oluşan ve kendilerine \'salsa show\' adını veren Kolombiyalı dans grubu, bir turizm acentasıyla anlaşarak çeşitli otellerde animasyon yapmak üzere 6 ay önce Antalya\'ya geldi. Yaz sezonu boyunca Manavgat ve Side gibi turistik merkezlerdeki otellerde latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları işyeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar. Geçen ay, grup üyelerinden 2\'si Kolombiya\'ya 2\'si Mısır\'a 1\'i de İspanya\'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak geri kalan 7 kişi ise ülkelerine geri dönüş için uçak parası bulamadı. Antalya\'dan İstanbul\'a gelen grup, Atatürk Havalimanı\'nda bekleyişe geçti.

\"ÜLKELERİNE DÖNEBİLMEK UMUDUYLA BEKLİYORLAR\"

12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan uçabilmek için çare arıyor; bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları sahip çıktı. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.

KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ\'NDEN SONUÇ ÇIKMADI

Dansçıların, Kolombiya\'nın Türkiye Büyükelçiliği\'ne yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye\'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.

İstanbul\'dan başkent Bogota\'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı ise 7 bin civarında.

Öte yandan dansçıların konuya ilişkin haber yapan basın mensuplarına görüntü vermek ve açıklama yapmaktan çekinmeleri de dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Dış Hatlar Terminali\'nde gece yatan dansçı grup

-Dansçıların battaniyeler altında yatması

-Bavullarından görüntüler

-Yerde duran terlik ve ayakkabıları

-Pet su şişeleri

-Gündüz grubun yatması

-Bankta ve yerde uyuyanlar

-Grubun dans kıyafetleriyle görüntüsü

-Antalya\'daki otellerde yaptığı dans görüntüleri(cep telefonu)

-Genel ve detay

21.12.2018 - 13.39-Haber Kodu : 181221112

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4-SARIYER\'DE BANKA MÜDÜRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL(DHA)

Sarıyer\'de bir bankada bölüm müdürü olarak görev yapan Ümit Ç. mesai arkadaşları tarafından evinde iple asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Bir bankanın genel merkezinde bölüm müdürü olarak görev yapan Ümit Ç. sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. Bunun üzerine Ümit Ç.\'nin Tarabya\'daki evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polis Ümit Ç.\'yi evin girişinde doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu. Banka müdürünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ümit Ç.\'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Mesai arkadaşlarının beklemesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Cenaze aracının gelmesi

-Cesedin çıkartılması

-Aracın gidişi

-Genel ve detaylar

21.12.2018 - 13.37-Haber Kodu : 181221111

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5-KADIKÖY\'DE ÖNÜNE ÇIKANI BIÇAKLAYAN SALDIRGAN HAKİM KARŞISINDA

- HAKİM: SENİ AKIL HASTANESİNE GÖNDERELİM Mİ?

- SANIK: AKIL HASTALIĞIM YOK AMA PİŞMANLIĞI VAR

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de sokakta rastgele 11 kişiyi bıçaklayan Ali Kardaş\'ın yargılanmasına başlandı. Ali Kardaş, mahkeme başkanının, \"Seni akıl hastanesine gönderelim mi\" şeklindeki sorusunu, \"Benim akıl hastalığım yok ama pişmanlığım var\" sözleri ile yanıtladı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için resmi bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verdi.

Kadıköy Kozyatağı\'nda 22 Ekim 2018 tarihinde sokakta rastgele karşılaştığı 11 kişiyi bıçaklayan cezaevi firarisi Ali Kardaş\'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan sanık Ali Kardaş ve Avukatı Ömer Çiftçi ile yaralanan 8 kişi katıldı.



11 KİŞİYİ BIÇAKLADIĞINI HATIRLAMADI

Savunmasına pişman olduğunu söyleyerek başlayan Ali Kardaş, \"Bolvadin cezaevinden firar etmiştim. Kozyatağı Çamlık Park\'ta bira içiyordum. Bir arkadaşımın kardeşleri geldi. Bana sarılı sigara verdiler. Sigaranın içinde uyuşturucu olduğunu biliyordum ama ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum\" dedi.

Olayın başladığı yer olan kasap dükkanının sahipleri olan Mehmet Yeten ve Ahmet Yeten\'i tanıdığını, onlarla herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Ali Kardaş, \"Onların yanında kısa bir süre çalıştım. Bıçaklama olaylarını da hatırlamıyorum\" dedi.

SANIK: AKIL HASTALIĞIM YOK AMA PİŞMANLIĞI VAR

Sanığın ifadesinin bitmesi üzerine Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi sanığa, \"Seni akıl hastanesine gönderelim mi\" diye sordu. Sanık Kardaş Başkan Çelebi\'nin bu sorusunu, \"Benim akıl hastalığım yok ama pişmanlığım var\" sözleri ile yanıtladı.

Sanık Ali Kardaş, olayda kullandığı bıçağı daha önce çalıştığı tantuniciden aldığını söyledi.

RASTGELE BIÇAKLADIĞI MÜŞTEKİLER DİNLENDİ

Sanık Ali Kardaş\'ı çocukluğundan beri tanıdığını söyleyen kasap dükkanının sahibi Ahmet Yeten, \"Amcasının oğlunun numarasını bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyledim. Israr edince telefonu uzattım ona, \'biliyorsan sen ara\' dedim. Telefonu tam uzattığım sırada karın bölgeme vurdu. İçeride bulunan müşterimiz Tuğba Ablak\'ı bıçakla vurdu. Dışarıya çıktı. Abim, Tuğba\'yı hastaneye götürmek için dışarı çıktı. Abimi ve yanında bulunan komşumuzu da bıçakladı. Uyuşturucu kullandığını bilmiyorum ancak alkol aldığını biliyorum, şikayetçiyim\" dedi.

Tuğba Ablak da sanığın aniden boğazına bıçakla vurduğunu belirterek ondan şikayetçi olduğunu söyledi.

Murat Yıldız da, motosikletli kurye olduğunu belirterek, \"Motosiklet ile kaldırımda hareket halindeydim. Sanık karşıdan geldiğinde yol vermek için durdum. Tam yanımdan geçerken hiçbir şey söylemeden bıçağı iki kez boğazıma sapladı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum\" dedi. Dinlenen diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

Sanığın Avukatı Ömer Çiftçi, \"Sanığın davranışları normal değildir. Bir akıl zafiyetinin olması gerekir. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu\'na sevkinin sağlanarak rapor alınmasını istiyoruz\" dedi.

MAHKEME AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN RESMİ SAĞLIK KURULUŞUNA SEVKİNE KARAR VERDİ

Mahkeme sanığın akıl hastası olup olmadığının tespiti için resmi bir sağlık kuruluşuna sevkine, sanığın üç hafta süre ile gözlem altında tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ekim 2018 tarihinde şüpheli Ali K.\'nın Kadıköy 19.30 sıralarında bir kasaba gittiği, kasabın sahibi Ahmet Yeten, ortağı ve müşterisini bıçakladığı, ardından sokakta rast gele gördüğü insanları bıçakladığı anlatılıyor. Şüphelinin 5\'i ağır olmak üzere toplam 11 kişiyi bıçakladığı belirtilen iddianamede, şüpheli için 11 kez, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 9\'ar yıldan 15 er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheli için toplamda 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

21.12.2018 -13.04- Haber Kodu : 181221102

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6-ŞİLE\'DE KIYIYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile\'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi yan yatmıştı. Kıyıya oturan NATALIA isimli geminin 16 mürettebatı kurtarıldı. Batma tehlikesi geçiren kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Detaylar

21.12.2018 -13.35- Haber Kodu : 181221110

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7-\'KAS VE VÜCUT AĞRILARININ NEDENİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLABİLİR\'

Haber-Kamera: Buse ÖZEL/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK doktorlarının yaptığı araştırma D vitamini ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74\'ünde D vitamini eksikliği görüldü.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Çidem\'in önderliğinde fizik tedavi kliniğine yaygın vücut ağrısıyla başvuran 14 bin 925 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, bu hastaların 11 bin 29\'unda D vitamini eksikliği olduğu tesbit edildi.

Doç. Dr. Çidem, D vitaminin en önemli kaynağın güneş olduğunu belirtti. Araştırma Uluslararası Turkish Journal of Medical Science isimli tıp dergisinde yayınlanırken Doç. Dr. Çidem, \"Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk. Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek\" dedi.

Akdeniz ikliminde yer alan Türkiye\'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere yüzde 93.

\'FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURANLARIN YÜZDE 74\'ÜNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ\'

Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine yaygın ağrı ile başvuran hastaların yüzde 74\'ünde D vitamini eksikliğini saptadıklarını belirten Doç. Dr. Çidem, \"Bize başvuran 14 bin 925 hastanın 11 bin 29\'unda D vitamini düşüklüğü saptadık. Bu çok yüksek bir oran. Bu düşüklük, şu anda içinde bulunduğumuz kış aylarında daha fazla olurken yaz aylarında daha az olduğunu tespit ettik. Mart ayında D vitamini en düşük seviyede olurken, kadınlarda da erkeklere göre daha fazla D vitamini eksikliği görüldüğünü ölçümledik\" diye konuştu.

\'SADECE KAS EKLEM AĞRISI DEĞİL BAŞKA HASTALIKLARLA DA İLİŞKİLİ OLABİLİR\'

D vitamini eksikliğinin kas ve eklem ağrılarının yanı sıra başka hastalıklarda da ana etken olmasa dahi, ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem, \"D vitamini eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda halsizlik, yorgunluk, depresyona eğilim, Multipl Skleroz, tansiyon, kalp, diyabet gibi birçok hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor\" dedi.

\'MODERN TOPLUMLARDA GÜNEŞ GÖRMÜYORUZ\'

D vitamini eksikliğinin artmasındaki en önemli etkenlerden birinin modern yaşam şekli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, \"Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz. Hafta sonları açık alanlara gitmek yerine alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Dolayısıyla güneşe maruziyetimiz olmuyor. D vitamininin sentezi için de güneşe maruz kalmak şart. Biz besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Modern toplumda bunu başaramıyoruz\" dedi.

\'YAĞLI BALIK, YUMURTANIN SARISI, DANA KARACİĞERİ VE TEREYAĞ TÜKETİN\'

D vitamini sentezi için güneşin şart olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çidem, \"Besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz ama yine de D vitamini bakımından zengin olan besinler var. Yağlı balık türleri, yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağ gibi besinler de D vitamini bakımından zengin\" dedi.

\'KAPALI ALANLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA\'

D vitamininin yaşlılarda osteoporoz yani kemik erimesi açısından önemli bir etken olduğunu belirten Doç. Dr. Çidem sözlerini şöyle noktaladı:

\"Yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaşayan her bireyin belli bir yaştan sonra D vitamininin düzenli olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum çünkü düşme riski ile beraber kalça kırığı çok büyük bir sorun. O yüzden yaşlı popülasyonun bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kapalı alanda çalışan herkes risk altında. Sabah işyerlerine giriyoruz akşam güneş gittiğinde çıkıyoruz ve D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor.

Kas ve eklem sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için de faydaları olduğu bilinen D vitaminin en önemli kaynağı güneş.\"

Görüntü dökümü:

- Doç. Dr. Muharrem Çidem ile röp.

- D vitamini ile ilgili sokak röportajı

- Genel detaylar

21.12.2018 - 12.14-Haber Kodu : 181221082

