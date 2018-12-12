DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAKIRKÖY\'DE YOL GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI (1)

Çağatay KENARLI- Murat SOLAK - /İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Florya\'da aşırı yağış nedeniyle yolu su bastı. Bazı araçlar su birikintisinin içinde mahsur kalırken, bazı araçlar ise yolu geçmeyi başardı. Bir sürücü ise su birikintisini hızla geçmeye çalışırken, aracı suya saplandı. yolda kalan sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Yolda kalan araçlar

-Geçen araçlar

-Bir aracın suda kalması

-Genel ve detaylar

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2- BEYLİKDÜZÜ\'NÜ BEYAZA BÜRÜYEN KAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı etkili oluyor

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü;:

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-Havadan beyaza bürünen alanlar

DHA FEED

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(EK AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

3 - BEYLİKDÜZÜ\'NDE LAPA LAPA KAR YAĞIŞI

- Yerler bir anda beyaza büründü

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı başladı.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü\'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Çatalca\'da da benzer manzara var. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede kar tuttu.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntüler

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4- MASLAK\'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinde Hadımköy\'de başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde Maslak\'a ulaştı. Lapa lapa yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Trafikte ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışı devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Maslakta yağan kardan görüntü

Lapa lapa yağan kar

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

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5- BEŞİKTAŞ\'TA YOLDA ÇÖKME; KAMYONUN TEKERİ YOLA GİRDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ\'ta yol çöktü, kamyonun tekeri çöken yola girdi.

Beşiktaş Ihlamur Caddesi\'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Park halindeki kamyonun sağ arka tekeri yolun çöken bölümüne düştü. Çökmenin meydana geldiği alanda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle caddedeki trafik akışı etkilenmedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çöken yolun görüntüsü

- Akmyonun görüntüsü

- Kamyonun tekerleklerinden görüntüler

- Detaylar

12.12.2018 - 12.29 Haber Kodu : 18121211

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(Geniş haber)

6 - BAKAN ALBAYRAK\'TAN \"SIKI PARA POLİTİKASI\" AÇIKLAMASI

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019\'u da yöneteceğiz\" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatrımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen “TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesiöne katıldı. “Türkiye\'nin yeni hikayesiö başlığıyla Beyoğlu\'nda bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Albayrak\'ın yanı sıra TÜYİD Başkanı ve TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da katıldı.

Zirvede konuşan Bakan Albayrak, “Maliyet yönlü baskıların azalmasıyla önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında, takiben de tüketici fiyatlarında olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olacağız. Diğer taraftan sıkı makro ekonomik politikalar ve bunun yanında uygulanacak yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun kademeli olarak azalıp yeni ekonomik programında öngördüğümüz üzere 2019 yılında yüzde 15,8, program sonunda ise yüzde 6\'ya gerilemesi hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz. Hatta bugün buradan ifade edeyim bu koyduğumuz hedeflerin bile inşallah üzerine çıkacağız\" dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI

Berat Albayrak, “2019\'a giriyoruz. Ama nasıl? Gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplinle ve motivasyonla, yüksek bir motivasyonla, azim girme zamanı. \'Onu başardık, bunu başardık\', hayır yeni başladık, birileri \'Sayın Bakanım şöyle iyi, böyle iyi\'… Daha yeni başladık, rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa ve orta ve uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bir yolculuğun adımı. 2019 daha güçlü, tam saha pres, tam saha markaj. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019\'u da yöneteceğiz\" dedi.

“DEVLET GARANTİLİ, HAZİNE GARANTİLİ TAHVİL İHRACINA BAŞLIYORUZ\"

Albayrak, “Önümüzdeki pazartesi devlet garantili, hazine garantili tahvil ihracına başlıyoruz. İletişimini bugün duyuracağız. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek, sermayesini, parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık, tekrar başlıyoruz. Önü açık, yine güvence altında. Bu çerçevede bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım. Burada yatırımcı ilişkileri, sadece halka açık borsadaki şirketler değil, halka açılmayı düşünen, yurt dışından sermaye hareketliliği noktasında Türkiye\'ye ilgi alaka duyan ve en önemlisi hep altını çizdiğim Türkiye\'nin hiçbir dönemde bu kadar cazip olmayacağı gerçeğinden hareketle, sizlerin senkronize aynı noktaya ateş eden iletişimi çok önemli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Albayrak\'ın konuşması

- Detaylar

12.12.2018 - 12.32 Haber Kodu : 181212116

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6- FESTUS OKEY DAVASI 11 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Nijeryalı Festus Okey\'in 11 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi\'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay Ceza Genel Kurulu\'nun kararı bozmasının ardından yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, Festus Okey\'in kardeşi olduğu öne sürülen Tochukwu Gameliah Ogu\'nun Türkiye\'ye gelerek yargılamayı izleme olanağının sağlanması için yargılamaya davet edilmesine karar verildi.

YARGITAY GENEL KURULU KARARI BOZMUŞTU

Nijeryalı Festus Okey\'in 20 Ağustos 2007\'de Taksim\'de gözaltına alındığı ve Beyoğlu Emniyeti\'nde öldürüldüğü ileri sürülüyordu. Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Cengiz Yıldız katıldı. Duruşmada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu\'nun bozma ilamı okundu. Katılma isteminde bulunan Tochukwu Gameliah Ogu\'nun avukatları Alptekin Ocak ve Murat Deha Boduroğlu ve Muhsin Kemal Şimşek de duruşmada hazır bulundu.

\"KARDEŞLİK BAĞI TESPİT EDİLSİN\"

Yargıtay\'ın bozma ilamına karşı söz verilen katılma talebinde bulunan avukatlar, \"Bozma ilamına uyulmasını ve müvekkilin kardeşlik bağının tespitini talep ediyoruz\" dediler. Tochukwu Gameliah Ogu\'nun avukatları ayrıca, \"DNA analizi ile ilgili çalışma Güney Afrika\'da uluslararası sertifikası bulunan bir laboratuar tarafından yapılmıştır. Bu nedenle evrakın Güney Afrika Cumhuriyetine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargılamaya gelerek DNA testi yaptırmak ve beyanda bulunmak istemektedir. Vize işlemlerinin yürütülebilmesi için bu yönde bir ara kararı oluşturulmasını talep ediyoruz. Müvekkilin annesi de davaya katılmak istemektedir. Bu konuda da süre istiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 2007 tarihli soruşturma dosyasının bu davayla ilgili bilgiler içerdiği düşüncesindeyiz. Bu dosyanın getirtilerek incelenmesini talep ediyoruz\" dediler.

\"KARDEŞİ OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ\"

Sanık avukatı Vehbi Kahveci ise Yargıtay bozma ilamına ilişkin kararın takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti. Avukat Kahveci, katılma talebinde bulunan avukatların taleplerini kabul etmediklerini söyleyerek, \"Ölen kişi Festus Okey\'den başkası değildir. Talepte bulunanın kardeş olduğunu kabul etmiyoruz. Özel bir kuruluştan alınan DNA raporunu da kabul etmiyoruz. Böyle bir rapor ancak Nijerya\'da mezar açılarak yapılmalıdır. Ayrıca katılma isteminde bulunan kişinin kardeş olup olmadığına yönelik tespitine yönelik cenazenin kime teslim edildiği hususunun Dışişleri Bakanlığı\'ndan araştırılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'YE DAVET EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Tochukwu Gameliah Ogu\'nun Türkiye\'ye gelerek mahkemenizdeki yargılamayı izleme olanağının sağlanması yönünden yargılamaya davet edildiği hususunun karar altına alınmasına hükmetti. Heyet, sanık avukatının maktülün cenazesinin kime teslim edildiği hususunun araştırılması yönündeki talebi ise reddetti. Mahkeme heyeti, hazırlanan istinabe evrakının Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti\'ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı\'na yazı yazılmasına da hükmetti. Duruşma ertelendi.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Duruşma sonrasında, Festus Okey\'in avukatları ve Festus Okey için Adalet Girişimi üyeleri, adliye önündeki meydanda toplanarak açıklama yaptı. Avukat Alptekin Ocak, Festus Okey\'in ailesini temsilen burada bulunduklarını belirterek \"Göç sorunu hiç olmadığı kadar bütün dünyada kendini hissettiriyor. Her ne olursa olsun bu ekonomik olabilir siyasi olabilir, bir insanın başka bir yere gitme, göç etme ve başka bir yaşam arama hakkı vardır. Bu açıdan Festus Okey davası çok önemli. Türkiye\'de bütün toplumsal kamuoyunun adalet duygusunu zedeleyen bir cinayettir bu. Ve Beyoğlu gibi bir yerde gerçekleştirilmiştir, üstelik Festus Okey\'i öldüren kurşun bir polis tarafından ateşlenmiştir. Dolayısıyla zedelenen ailesinin adalet duygusunun giderilmesi, aynı zamanda Türkiye\'de bütün toplumsal taraflar için de çok önemli\" dedi. Davanın peşinde olduklarını kaydeden Ocak, \"Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti\'nden evraklar bekleniyor maktulün kimliğinin ve davaya katılanların kim olduğunun ortaya çıkması için. Bunlar belirlendikten sonra da aslında yargılamanın esasına geçeceğiz. Yıllar sonra bile bu cinayet nasıl işlendi, cinayetin üstünü kimler örttü. Özellikle diğer kamu görevlilerinin ihmal sebebiyle yani örneğin sorgu sırasında polisin elinde neden silah vardı, bu silahı başka bir yere koyması gerekirken niye elinde taşırken bu sorguyu yaptı, Festus okey gibi birisini tehdit etti özellikle. Bu cinayetin göçmen sorununa doğrudan temas etmesi kadar aynı zamanda ırkçı saiklerle işlenmiş olması da bizim cevaplamamız gereken belki mahkeme yoluyla özür dilememiz gereken bir durum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Alptekin Ocak açıklama

-Genel ve detaylar

12.12.2018 - 12.21 Haber Kodu : 181212113

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7- FUHUŞ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ KADINI GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Kartal\'da para karşılığı fuhuş yaptığı iddia edilen iki kadının evine giderek içerdeki müşterileri dışarı çıkaran, kadınları da bıçak ve silahla tehdidiyle para ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, kundakçılık, yaralama, öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor

KADINLAR \"BİZİ BEĞENMEDİLER ERTESİ GÜN GASP ETMEYE GELDİLER\"

Kartal, Cevizli mahallesinde 25 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda N.S.(28) ile Z.G.(41) adlı kadınlar, polise başvurarak evlerinde gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Karakolda ifadeleri alınan iki kadın para karşılığı fuhuş yaptıklarını söyleyerek \"Bizi bir gün önce telefonla arayıp fuhuş için anlaşıp evimize geldiler. Ancak içeri girdikten sonra bizi beğenmediklerini söyleyerek ayrıldılar. Ertesi gün yine telefon ederek randevu aldılar.\" dediler. Kadınlar saat 15.30 sıralarında kapılarının çalındığını söyleyerek \" Açtığımızda zorla içeri girdiler. Ellerinde silah ve bıçak vardı. Bu sırada evde bulunan iki müşterimizi dışarı çıkarttılar. Ölümle tehdit ederek evde bulunan 4 cep telefonu ile 430 lira parayı alıp ayrıldılar.\" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE CEP TELEFONU KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, 3 gün içinde şüphelilerden 3\'nün kimliklerini tespit etti. 28 Kasım 2018 tarihinde Kocaeli\'nde düzenlenen operasyonda Oktay T.(22), Turgut D.(25), ve Zekeriya B.(35) gözaltına alındı.

SABIKALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerden inşaat işçisi Oktay T.\'nin daha önceden motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, kasten yaralama uyuşturucu madde kullanmak, tehdit suçlarından 15 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Yine inşaat işçisi Turgut D.\'nin ise fuhuşa teşvik, hırsızlık, yaralama uyuşturucu kullanmak, Trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 15 kez yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan ve dondurmacılık yaptığı öğrenilen Zekeriya B.\'nin ise tehdit, hakaret , kundaklama, hırsızlık , yaralama, öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 14 kez yakalandığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan bir kişiyi daha yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Olaydan sonra kaçan şüphelilerin görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

12.12.2018 - 12.29 Haber Kodu : 181212112_