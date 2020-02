DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ÖZEL)

1- TAKSİM\'DE DUYGU SÖMÜRÜSÜNE TEPKİ

- Yanında taşıdığı çöp poşetindekileri farklı noktalarda açarak içindekileri yiyormuş gibi yapan kadın tepki çekti.

- Çevredekilerin tepkisi üzerine poşeti alan kadın hızla uzaklaştı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Taksim İstiklal Caddesi\'nde sürekli yanında bulunan poşetteki çöpleri karıştırarak duygu sömürüsü yapan kadına çevredekiler tepki gösterdi. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, yanında taşıdığı çöp poşetiyle gözden kayboldu.

Gün boyu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi\'nde insanların duygularını istismar ederek yardım toplayan bir kadın, yoldan geçenlerin tepkisini çekti. Cadde üzerinde birçok noktada duraraka yanında taşıdığı çöp poşetinde bulunanları yiyormuş gibi yapan kadın, çevredeki vatandaşlardan kendisine yardım etmesini bekledi. Yoldan geçen bir kişi ise, farklı noktalarda gördüğü kadının yanına giderek duygu sömürüsü yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, çöp poşetindeki bardağı fırlattı. Kadın daha sonra yanında getirdiği çöp poşetindeki yiyecekleri alarak gözden kayboldu.

GERÇEKTEN İHTİYACI OLAN İNSANLARA ENGEL OLUYOR

Kadının duygu sömürüsünü anlayarak onu uyaran kişi, \"Burada az önce acıyarak yanına geldiğimiz kadın, yoldan geçen bir kişi yardım amaçlı iki tane dürüm yaptırarak verdi. O dürümleri yemedi , sakladı. Bu kadın sadece önündeki çöpleri karıştırıyor kendisini yardıma muhtaçmış gibi göstererek duygu sömürüsü yapıyor. Gerçekten bu tür insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara engel oluyor\" dedi.

\"Ben birkaç kere böyle kişilere denk geldim\" diyen kadın, \"İnsanların duygularıyla oynuyorlar. Ben yukarıda kendisini uyardım \'Niye bunu yiyorsunuz, sana iki tane dürüm verdiler onu neden yemiyorsun\' dedim. Oradan ayrılarak buraya geldi. Ben de takip ettim. Oradan topladığı torbasını başka bir yerde yeniden açtı. Biz burada insanlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle bu tür insanlara inanmasınlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İstiklal Caddesi\'nden görüntü

-Cadde üzerinde çöp poşetini karıştıran kadın

-Kadının çöpteki yiyecekleri yermiş gibi yapması

-Yoldan geçen bir vatandaşın kadına tepki göstermesi

-Kadınla konuşması

-Kadının kendisini görüntüleyen kişiye saldırması

-Kadının çöp poşetini toplayarak uzaklaşması

-Tepki gösteren kadın ile röp

-Genel ve detaylar



==========================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÜSKÜDAR\'DA KILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Kerem Aydınlar Camii\'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Camii\'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan\'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

------

-Erdoğan\'ın konvoyunun camiye ilerlemesi

-Camiden çıkışı

-Vatandaşlarla selamlaşması

=====================================

3- KÖKSAL ŞENGÜN \"TANIK\" OLARAK DİNLENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Ergenekon Davası\'na bakan 7 hakim ve savcının yargılama aşamasında ihmal ve kusurlarına ilişkin açılan davada kapsamında Köksal Şengün \"Tanık\" sıfatıyla dinlendi. Ergenekon Davasına bakan mahkemenin eski hakimi olan Tanık Şengün, dava açıldıktan sonra Temmuz 2011 yılına kadar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, \"O dönemde FETÖ Terör Örgütü diye zikredilen bir örgüt yoktu. Bu sebeple üye hakimler tahliye ve ya tutukluluk durumunun devamı konusunda görüşlerini bildirir durumdaydılar. Bence o görüşler doğru görüşler değildi. Dosya kapsamına göre bu insanların tahliye olması gerekirken devam yönünde oy kullandılar. Bu da bana yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissettiriyordu\" dedi. Şengün, TÜBİTAK\'tan gelen raporların ve belgelerin kendisine gösterilmediğini, saklandığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

\"YOLUNDA GİTMEYEN BİRŞEYLER OLDUĞUNU HİSSETTİRİYORDU\"

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Ergenekon Davası\'na bakan eski 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin başkanı Köksal Şengün

\"tanık\" olarak talimatla ifade verdi. Tanık Köksal Şengün Ergenekon Davası açıldıktan sonra Temmuz 2011 yılına kadar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığını belirtti. Şengün, \"Hakimler Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk ile Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın ile birlikte çalıştım. Son soruşturmanın açılması kararında sanıklara isnat olunan eylemler ile ilgili bilgi ve görgüm olması muhtemeldir. Ancak bunların dava dosyasında maddi delillerle de desteklendiği dosya incelendiğinde görülecektir. Heyette yer alan adı geçen hakimlerle tutukluluk durumlarının değerlendirilmesinde aramızda tartışmalar oluyordu. Ancak o dönemde FETÖ Terör Örgütü diye zikredilen bir örgüt yoktu. Bu sebeple üye hakimler tahliye ve ya tutukluluk durumunun devamı konusunda görüşlerini bildirir durumdaydılar. Bence o görüşler doğru görüşler değildi. Dosya kapsamına göre bu insanların tahliye olması gerekirken devam yönünde oy kullandılar. Bu da bana yolunda gitmeyen birşeyler olduğunu hissettiriyordu\" dedi.

\"TÜBİTAK\'TAN GELEN RAPORLARIN VE BELGELERİN BANA GÖSTERİLMEDİĞİNİ SAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Şengün, \"2008 yılı Temmuz ayında 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne mevcut bulunan hakimler arasında 2 heyet olarak belirlemeyi ben yaptım. 2. heyetin hakimlerini ben görevlendirdim. Onlar Beşiktaş\'taki Özel Yetkili Mahkemede görev yapıyorlardı. Kurulmuş bir heyet vardı. Yanlış doğru heyetler arasında hakim değiştirmek etik olmadığından heyetler bu şekilde değişiklik yapılmadan çalıştı. Dosyanın içinde delil olarak gösterilen CD, Flash bellek gibi delilleri biz TÜBİTAK\'a gönderiyorduk. TÜBİTAK\'tan gelen raporların ve belgelerin bana gösterilmediğini saklandığını düşünüyorum. Daha sonradan bu belgeler kalemde elimizin altından çıktı. Ben bu belgeleri hiçbir zaman görmedim. Bu belgeler çıktığı zaman ben görevden ayrılmıştım. Böyle olduğunu duydum\" ifadelerini kullandı.

\"BEN BİLDİĞİM HERŞEYİ SORULAN HER YERDE CEVAPLARIM\"

\"Dava konusu olaya ilişkin görülen dava sırasında yargılanan sanıklar hakkında tahliyeye ilişkin kimler karşı oy kullandı?\" şeklindeki soruya Şengün, \"Benim dışımda karşı oy kullananlar olmuştu. Ancak bu da hakimlerin görüşü olabilir\" diye cevap verdi. \"Dosyanın kendisi burada olmadığı için eylemleri tek tek sorulması ve tespit edilmesi ve beyanınızın alınması sağlıklı olmamakta olduğundan bizzat Yargıtay\'da ifadenizin alınması yönünde talepte bulunmak istiyoruz. Orada da beyanda bulunabilir misiniz?\" diye sorulması üzerine tanık Şengün, \"Ben bildiğim her şeyi sorulan her yerde cevaplarım. Yargıtay\'da beyan verebilirim\" şeklinde konuştu. Savcı, talimat evrakının mahkemesine iadesini talep etti.

\"EVRAKIN MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti de talimat evrakına ekli olarak gelen belgelerin çıktısının çok kapsamlı olması, UYAP sisteminin donması sebebiyle alınamadığını, dosya içeriğinin görülemediği ve tanığa sorulacak soruların sağlıklı değerlendirilemediğini kaydetti. Beyanın alınmasında bu nedenle zorluk çekildiğinin değerlendirildiğini kararında belirten mahkeme heyeti, tanığın beyanını ilgili Yargıtay Ceza Dairesi\'nde vereceğini beyan etmesini de göz önünde bulundurarak talimat evrakının mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Öte yandan Ergenekon ve Balyoz Davalarının sanığı eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de müşteki olarak duruşmaya katıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 505 sayfalık iddianamede hakimler Hüsnü Çalmuk hakkında \"görevi kötüye kullanma\", \"görevi ihmal\", \"hürriyeti tahdit\", \"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" ile \"bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme\" suçlarından 30 yıldan 123 yıla, Ercan Fırat hakkında \"görevi kötüye kullanma\", \"görevi ihmal\", \"hürriyeti tahdit\", \"resmi belgede sahtecilik\", \"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" ile \"suç uydurma\" suçlarından 112 yıldan 406 yıla, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında \"görevi kötüye kullanma\", \"görevi ihmal\", \"hürriyeti tahdit\" ve \"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" suçlarından 84 yıldan 314 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Fatih Mehmet Uslu için \"görevi kötüye kullanma\", \"görevi ihmal\", \"hürriyeti tahdit\", \"resmi belgede sahtecilik\", \"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" ve \"suç uydurma\" suçlarından 84 yıldan 307 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Nihat Topal\'ın ise \"görevi kötüye kullanma\", \"görevi ihmal\", \"hürriyeti tahdit\", \"resmi belgede sahtecilik\", \"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" ile \"suç uydurma\" suçlarından 67 yıldan 239 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş hakkında da \"resmi belgede sahtecilik\", \"suç uydurma\" ve \"görevi kötüye kullanma\" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hakimler 16 Kasım\'da Yargıtay 8. Ceza Dairesi\'nde yargılanmaya başlayacak.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Köksal şengül\'ün arşiv görüntrüleri

=============================

4- ENGİN ALTAN DÜZYATAN \"TANIK\" OLARAK DİNLENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptıkları iddia edilen 3\'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada Oyuncu Engin Altan Düzyatan \"tanık\" olarak dinlendi.

\"HESABIN GERİ VERİLMESİ İÇİN PARA TALEBİ OLMADI\"

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen 4. duruşmaya biri tutuklu sanık ve 14 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Engin Altan Düzyatan kendisinin değil, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan\'ın Instagram hesabının, bir mail gelmesiyle çalındığını anlattı. Düzyatan \"Yalnızca hesabı geri alabilmek için bir telefon görüşmesi yaptım. Bu telefon görüşmesini sanıklardan herhangi biriyle yapmadım. Bunu \'Aldık, çaldık\' diyen biriyle değil, teknolojiden anlayan kişilerle görüştüm. Bana davanın müştekilerinden F.G.\'nin numarasını verdiler. Onunla görüşmeler yaptım. Sonrasında yoğun çalıştığım için çok işin içinde değildim. Hesabın geri alındığını biliyorum. Hesabın geri verilmesi için para talebi olmadı. Para talebi olan kimseyle görüşmedim\" ifadelerini kullandı. Düzyatan, direkt olarak kendisinin telefonuna bir şey gönderilmediğini söyleyen Düzyatan, \"Bir fotoğraf muhabbeti hatırlıyorum. ATM önüne çekilmiş flu bir fotoğraftı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum\" dedi. Düzyatan fotoğraftaki kişiyi hatırlamadığını belirtti.

İDDİANAME

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine \"Ducky Layne\" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12\'si tutuklu 18 sanığın \"Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz\" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

============================

(ÖZEL)

5- SULTANGAZİ\'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE İKİ TRAMVAY ÇARPTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yapan İsmail Ünlü (44)\'ye 2 tramvay birden çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü\'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Durağı\'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tramvay raylarında temizlik çalışması yapan temizlik görevlilerinden İsmail Ünlü, diğer işçilerle birlikte rayların arasındaki boşluğa geçti. Tam bu sırada Ünlü\'ye Topkapı-Mescid-i Selam yönünden gelen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer raylara fırlayan Ünlü\'ye bu kez aksi istikametten gelen tramvay çarptı. İki tramvay arasında kalan Ünlü, kazayı vücudunda kırıklar ve hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kazanın ardından Ünlü\'nün yardımına yanındaki işçi arkadaşları, çevredeki vatandaşlar ve bir kadın doktor yetişti. Görgü tanıkları, kadın doktorun ilk olarak yaralı adamın bilincini kontrol ettiğini ve daha sonra konuşarak moral verdiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı İsmail Ünlü\'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünlü, daha sonra ambulansla Gaziosmanpaşa\'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü\'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Güvenlik kamerası

-Rayların kenarında bekleyen işçiler

-İşçilerin ara bölgeye geçmesi

-Tramvayların geçmesi

-Cep telefonu görüntüsü

-Ünlü\'nün ambulansa götürmesi

-Ambulansa konması

-Aktüel görüntüler

-Olay yeri

-Yerdeki temizlik araçları

-Tramvaylardan detaylar

-Genel ve detaylar

===========================

6- AVCILAR\'DA YANGIN PANİĞİ

Haber Kamera: Alper KORKMAZ- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL , (DHA)

Avcılar\'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan çocuk ve kadınlar son anda evden çıkmayı başardı.

Olay saat 11.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-117 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm daireyi sardı. Bu sırada binada bulunan çocuk ve kadınlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinlerinden 2\'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadın ve çocuklar olay yerine gelen ambulansa alındı. Diğer bina sakinleri ise korku dolu gözlerle söndürme çalışmalarını seyretti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Bina sakini çocuk ve kadınların ambulansa alınışı

-Sokaktan görüntü

-Binadan çıkanlardan görüntü

-Diğer detaylar

==========================

7- TAHTAKALE\'DE HELİKOPTER DESTEKLİ SAHTE ÜRÜN OPERASYONU

istanbul DHA

Tahtakale\'de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Tahtakale\'de sahte ürün operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ninde destek verdiği operasyonda 22 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi ile 16 işyeri hakkında işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Operasyondan görüntüler

===========================

(ÖZEL)

8- TAKSİM MEYDANI\'NDA İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

*Telefondan açılan kedi sesine tepki verince, yeri anlaşılabildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda bir aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri telefondan kedi sesi açarak onu dışarı çıkarmaya çalıştı. Taksim Meydanı\'nda aracından kedi sesi geldiğini duyan sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra gelen Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipler çalışmalara başladı. Bir itfaiye eri telefondan açtığı kedi sesiyle aracın motor kısmana giren kedinin dikkatini çekip dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştı. Hayvansever bir kadın da \"Gel canım, gel oğlum, hadi gel\" diye sürekli kediye seslendi.

ÜÇ ARACIN ALTINA GİRDİ SONUNDA YAKALANDI

Uzun çabalar sonucu çıkan kedi bir anda koşarak kurtarma çalışmaları için gelen itfaiye aracının altına girdi. Bir süre de buradan çıkarılmak için uğraşılan kedi oradan da çıkıp başka bir aracın altına girdi. Daha sonra tekrar itfaiye aracının altına giren kedi sonunda itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yavru kedi bakımlarını yapmak istediğini söyleyen hayvansever kadına teslim edildi. Evinden kedi kafesi getiren kadın itfaiyecilere teşekkür ederek aldığı kediyi götürdü.

Görüntü dökümü

--------------------

-Kediyi kurtarma çalışmaları

-Telefondan kedi sesi açan itfaiyeci

-Hayvansever kadının kediye seslenmesi

-İtfaiye aracının altına giren kedinin çıkarılmaya çalışılması

-Telefondan tekrar kedi sesi açılması

-Kedinin daha sonra başka bir aracın altına girmesi

-İtfaiyecinin toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışması

-Yaşlı bir kadının kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çalışması

-Tekrar itfaiye aracının altına giren kedinin yakalanması

-Hayvansever kadının evden kedi kafesi getirmesi

-Kedinin kafese alınması

-Kediyi alan hayvansever kadın ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler