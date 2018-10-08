DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1 - KAŞIKÇI\'NIN KAYBOLDUĞU GÜN ARABİSTAN\'DAN GELEN 2 SIR UÇAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı\'na Suudi Arabistan\'dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim\'den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

2 Ekim\'de Suudi Arabistan\'dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne iniş yaptığı ortaya çıktı. İlk uçağın Atatürk Havalimanı\'nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan\'a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi. HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul\'dan ayrıldığı öğrenildi.

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2- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE AÇIKLAMALAR

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)

Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı için açıklamalar yapılıyor.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Cemal Kaşıkçı\'nın başkonsolosluktan çıkışının belgelenmediğini belirterek, \"Cemal Kaşıkçı, en azından burada mazlumdur. Hayatından ciddi bir şekilde endişe ediyoruz. Çünkü bu konuda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar. Eğer burada işkence ve kötü muameleye tabi olmuşsa bu bir insanlık suçudur. Eğer hayatına kastedilmişse, bu pusu kurarak, tasarlayarak adam öldürmektir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir.Cemal Kaşıkçı\'ya hangi suçtan dolayı böyle bir muamelenin yapıldığı sorulduğunda, cevabı hepinizin bildiği gibi \'Eleştirmesi, fikrini doğru bildiği şekilde ifade etmesidir\'. Bu aynı zamanda ifade hürriyetine, düşünce ve fikir hürriyetine karşı da yapılmış bir haksızlıktır\" dedi.

\"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ\"

Öte yandan, Mısırlı politikacı Eymen Nur ile Nobel ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman da başkonsolosluğun önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, \"Bu yapılan eylemlerin hiçbir şekilde insan haklarına ve gazeteci haklarına uymadığını buradan belirtmek isteriz. Demokratik devrimler, Arap meclisinin beyanıdır. Cemal Kaşıkçı cinayeti için kesinlikle susmayacağız. Cemal Kaşıkçı\'nın kaçırılması olayı insanlık adına çok büyük bir suçtur. Buradan nereye geçtiği, hangi zorluklar içerisinde tutulduğu hakkında bir bilgimiz yok. Bu durumda biz Arap Demokratik Meclisi olarak, bu eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bununla alakalı bütün sorumlulukları Suudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz\" denildi.

Basın açıklamasına şu şekilde devam edildi:

\"Bu cinayet, ya da yapılan bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir. Bu tahkikatın uluslararası bir mahkeme düzeyinde yapılması gerekiyor. Bununla alakalı bütün sorumlular ve iş birlikçiler soruşturulmalı. Hiçbir şekilde suçlarından ve sonuçlarından kaçmamaları gerekiyor. Biz burada bulunan meclis üyeleri, Arap aydınları, basın mensupları ve vatandaşlar olarak bu eylemleri protesto ediyoruz. Uluslararası camiayı, Arabistan yetkilileri ve otoritesine baskı yapmaya davet ediyoruz\"

Görüntü dökümü

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-Mazlumder başkanının açıklaması

-Mısırlı politikacı Eymen Nur ile Nobel ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

08.10.2018 - 13.21 Haber Kodu : 181008057

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3- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluğun havadan görüntüleri

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(ÖZEL)

4- KOVALAMACA KAZAYLA SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta polisten kaçan otomobildeki şüpheli kişi kaza yapınca yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler gece saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı\'nda devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheli araçtaki kişi \'dur\' ihtarına uymadı. Hızla kaçan şüphelinin peşine polis ekipleri takıldı.

Kovalamaca İnönü Mahallesi Kemalpasa Caddesi\'nde sona erdi. Şüpheli önce park halindeki minibüse ve sonrasinda ise yine park halindeki kamyonete çarptı. Polisten kaçan şüpheli Orbay Ç. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Aracın kiralık olduğu öğrenilirken yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçidildi. Gözaltına alınan şüpheli, Esenyurt Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kovalamacadan görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Polisin incelemesi

-Mahalle sakinlerinin görüntüsü

-Yakalanan şüpheli

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Detaylar

08.10.2018 - 16.26 Haber Kodu : 181008067_I

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5- ATAŞEHİR\'DE \"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK\" SORUŞTURMASI : 5 KİŞİ SERBEST

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \"İhaleye fesat karıştırmak\" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu üyesi 5 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi çalışanı olan 5 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

\"Ataşehir İlçesi Belediye Başkanlığı\'nın 2015/20596 kayıt numaralı ihalesine fesat karıştırıldığına dair yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, ihale sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin temininden sonra ihale komisyonu üyesi 5 şüphelinin savunmaları alınmak üzere 08.10.2018 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildikleri, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldıkları, bu tarih itibariyle soruşturmanın yasal mevzuat çerçevesinde gerekli muhakeme işlemleri yapılmak suretiyle devam ettiği hususları kamuoyuna duyurulur\"

Soruşturma kapsamında bir iş adamının ise arandığı öğrenildi.



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6- MEME KANSERİ KADINLAR İÇİN \'YAŞAMAK VAR YA\'

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından başlatılan \"Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın\" projesiyle ileri evre meme kanserli kadınların ücretsiz psikolojik desteğe ulaşması hedefleniyor. Ünlü müzisyen Kalben de özel olarak bestelediği \'Yaşamak Var Ya\' adlı şarkısıyla projeye destek verdi.

İleri evre meme kanseri hastalarının ihtiyacından yola çıkan Europa Donna, Kanserle Dans hasta dernekleri, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından başlatılan ve Pfizer tarafından desteklenen Psikolojik Destek Programı, bir süre önce pilot bölge olarak İstanbul\'da başlatılmıştı. Bu yıl İzmir ve Ankara\'da da sürdürülmesi planlanan programın devamı niteliğindeki \"Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsınö projesi ise daha fazla sayıda ileri evre meme kanserli kadının ücretsiz psikolojik desteğe ulaşmasını sağlaması hedefliyor. Projeye ünlü müzisyen Kalben de özel olarak bestelediği \'Yaşamak Var Ya\' şarkısıyla dahil oldu. Şarkı için hazırlanan dijital videonun izlenme sayısı arttıkça, daha fazla hastanın Psikolojik Destek Programı\'ndan yararlanma olanağı bulması ve bu yıl tam 100 hastanın bu desteği alabilmesi hedefleniyor.

\"ARTIK İLERİ EVRELERDE TESPİT EDİLEBİLİYOR\"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye\'de kadınlar arasında en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, \"Yılda her 100 binde 40 kadında meme kanseri görülüyor. Bunu akciğer ve kalın bağırsak kanserleri takip ediyor. Aslında kanser erkeklerde daha sık görülen bir hastalık. Sadece meme, guatr ve safra kesesi kanseri kadınlarda daha sık görünüyor. Bu haliyle de ülkemiz için ciddi bir sağlık problemi. Eskiden çok ilerlemiş yara halini almış hastalıkları çok görüyorduk. Ama son yıllarda bu tür kanserler yerine çok daha erken evrede bir taramayla tespit edilmiş kanserleri görüyoruz. Benim üçlü bir formülüm var. Bir tanesi korunma, yani biz buna neden olabilecek faktörleri hayatımızdan çıkardığımızda (sigara, alkol, fazla kilo) hastalığın 3\'te 1\'ini halletmiş oluyoruz. Tarama yöntemleriyle kalan 3\'te 1\'ini erken dönemden yakalayıp sonrası için problem olmayacak hale getiriyoruz. Geri kalan 3\'te 1\'ini de gelişmiş modern tedavilerle yoluna koyup onu yaşanabilir bir hastalık haline koyabilmemiz mümkün\" dedi.

\"KADININ PROFESYONEL DESTEK ALMASI GEREKİYOR\"

Hastalığın tüm aileyi etkileyeceğini ifade eden Europa Donna Türkiye Başkanı Violet Aroyo, bu dönemde hasta ve aileye verilecek psikolojik desteğin önemine dikkat çekti. Violet Aroyo, \"Kadının hastalığı tek başına atlatması mümkün değil. İyi bir tanı ve tedavi sürecinde kadını profesyonel destek alması gerekiyor. Bunun yanında aileden de destek alınması şart. Biz bu projede ileri evde meme kanseri kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Onlar ilk teşhis alan kadından daha yalnızlar. Bu proje ile kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\"İLETİŞİMİ AÇIK TUTMALILAR\"

Meme kanserinin travmatik bir deneyim olduğunun altını çizen Uzman Klinik Psikolog M.A.Pınar Serbest Günay, \"Ne teşhisi alan kişi ne de yakınları buna hazırlıklı olamaz. Verdikleri bütün psikolojik tepkiler anormal bir duruma verilen çok doğal tepkiler. O yüzden bunu genel psikolojik rahatsızlık gibi değil de travmatik bir deneyime verilen psikolojik reaksiyonlar olarak değerlendirmek lazım. Kanser teşhisi bir ailenin içine düşer ve herkesi etkiler. Bu sadece o kişinin değil bütün yakınların ailenin atlatması gereken zorlu bir süreçtir. O sebeple iletişimi açık tutmaları, birbirleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve olumsuz duyguları birbirlerinden saklamamaları gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"ONLARA HAYATA DÖNMEYİ ÖĞRETİYORUZ\"

Hastaların bu dönemde içine kapanık bir hal aldığını söyleyen Kanserle Dans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Figen Ar, \"Bir değersizleşme hissiyle birlikte dünyadan kopuyorlar. Onlar için her şey anlamsız geliyor. Bu noktada biz onları tekrar hayata döndürmeye ve tekrar yaşamayı seçmeyi öğretiyoruz. Bu dönemde insanlar kendilerini kapatmamalı, evde kalmamalı, dışarıya çıkmalılar ve hayatın renklerini görmeliler. Çünkü bu zor bir süreç. Bunun başında kendinizi kapatırsanız böyle devam eder ve ben iki yıl bunu yaşadım. İki yıl kendimi kapattım ve her şey anlamsızdı. Psikoterapi grupları sayesinde bunu atlattım\" dedi.

\"MÜZİKLE İÇİM AÇILDI\"

Müzisyen Kalben, \"Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın\" projesi kapsamında, ileri evre meme kanseri hastalığını ve hastalarını fark ettirmek, onların öncelikli ihtiyacı olan psikolojik desteği sağlamak ve yaygınlaştırmak için \"Yaşamak Var Yaö isimli bir beste yaparak herkese şu çağrıda bulundu:

\"Ben kadınların hiçbir zaman yalnız hissetmelerini, üzgün hissetmelerini, mutsuz olmalarını istemiyorum. Çünkü biz çok güçlüyüz ve cesuruz. Kadınların dünya ve evreni değiştirme gücüne her zaman sahip olduklarına inanıyorum. Ben annemin kızıyım çünkü. Bu derdin sadece onların derdi değil bizim de derdimiz olduğunu, el ele olduktan sonra yaşamanın çok güzel olduğunu hissettirebilirsem çok mutlu olurum. Annemi kaybettikten sonra yıllar boyunca büyük bir parçam eksilmiş gibi hissettim. İçimde karanlık bir oda vardı ve beni o odadan müzik kurtardı. Belki müziğimiz yine güzel insanlara dokunur ve onların içindeki karanlık odanın perdelerini aralayıp biraz aydınlatmalarına yardımcı olur diye umuyorum. Müzikle çok açıldı içim. Müzikle iyimser olmaya umutlanmaya başladım. Ülke ve dünya ile ilgili bazı konulara daha başka pencerelerden bakmaya başladım. Çok büyük bir ailemin olduğu nu gördüm. Şimdi bu kadınlarla birlikte bu aile daha da büyüyecek.\"

Projenin detaylarına ve Kalben\'in yazdığı \'Yaşamak Var Ya\' şarkısına www.umutlarcicekacsin.org adesinden ulaşılabilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşamak Var Ya adlı şarkının klibi

-\"Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsınö projesinin tanıtım toplantısından detaylar

-Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş röportajı

-Europa Donna Türkiye Başkanı Violet Aroyo röportajı

-Uzman Klinik Psikolog M.A.Pınar Serbest Günay röportajı

-Kanserle Dans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Figen Ar röportajı

-Müzisyen Kalben röportajı

