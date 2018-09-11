DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



(ÖZEL)

1- BOĞAZ\'A ÇAMUR AKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı\'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı.

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi\'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz\'ı kahverengi yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Boğazdan görüntü

-Çamurun boğaza akması

-Boğazın değişen rengi

-Genel ve detay görüntüler

11.09.2018 - 14.33 Haber Kodu : 180911090_

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2- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA ŞİMŞEKLERİN DANSI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. İstanbul Boğazı\'nın üstünde şimşekler çaktı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntü

-Boğazdan görüntü

-Şimşeklerden görüntü

-Detaylar

11.09.2018 - 13.58 Haber Kodu : 180911072

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3- İSTANBUL\'DA KARA BULUTLAR VE YAĞMUR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı.

İstanbul Boğazı ve çevresini aniden kara bulutlar kapladı. Bulutlar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Yağmur bazı ilçelerde etkili olmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntü

-Köprünün bulutlar içindekaybolması

-Gök gürültüsü

-Bahçelievler yağmur

-Genel ve detaylar

11.09.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180911088

11.09.2018 - 13.18 Haber Kodu : 180911066

11.09.2018 - 13.20 Haber Kodu : 180911065

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4- ERGENEKON DAVASINDA SONA DOĞRU

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalaa hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı\'na verilmesine karar verildi.

14 TUTUKSUZ SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 6. duruşmada emekli Albay Dursun Çiçek\'in de aralarında bulunduğu 14 tutuksuz sanık hazır bulundu. Mahkemede Alparslan Arslan\'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın dosyasının da bazı suçlar yönünden bu davayla birleştirildiği tutanaklara geçti. Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan başka suçtan tutuklu sanık Yüksel Dilsiz\'e Yargıtay\'ın bozma ilamı okunarak, söz verdi. Söz verilen sanık Yüksel Dilsiz, duruşmadan son anda haberdar olduğunu savunma yapmaya hazır olmadığını, ayrıca rahatsız olduğunu belirterek süre istedi. Duruşma savcısı da tevsi tahkikat talepleri yoksa dosyanın mütalaa için kendisine verilmesini istedi. Söz alan avukatlar da derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

DURSUN ÇİÇEK: 10 YILDIR ELİMİZDEN ALINAN MASUMİYET HAKKİMİZİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Söz alan Dursun Çiçek, \"Sahte kimlik, ruhsatsız silah gibi münferit suçların bu dosyadan ayrılmasını, yetkili ve görevli mahkemelere gönderilmesini talep ediyoruz. 10 yıldır elimizden alınan masumiyet hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz 10 yıldır mağduruz. Bir an önce beraat kararı verilsin\" dedi. Tutuksuz sanık Mehmet Fikri Karadağ, vatansever insanların 12 yıldır yargılandığını, iddianameleri hazırlayanların vatana ihanetten yargılandığını belirterek, davanın yok sayılmasını talep etti. Tutuksuz sanıklardan Hayrettin Ertekin de \"Mahkemenize güveniyorum. Sürecin uzamasından dolayı endişe ediyoruz. Bir an evvel karar verilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. Söz alan diğer sanıklar da derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

ALPARSLAN ARSLAN\'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Arslan\' a yüklenen \"Silahlı terör örgütü kurma\" , \"Anayasaya karşı suç\" , \"Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma\", \" Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi\" suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığa yüklenen suçun tutuklama nedeni var sayılan katalog suçlar içinde olması\" adli kontrolün yetersiz kalacağı, sanğın bu zamana kadar işlediği kesinleşen ilamlarının infazının da devreye girmesi gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DOSYANIN MÜTALAA HAZIRLANAMASI İÇİN SAVCIYA VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Alparslan Arslan ve Yüksel Dilsiz\'in SEGBİS ile bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Turhan Çömez ve Saipir Deplelvitze\'nin yakalanmalarının beklenmesini de kararlaştırdı. Kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepler yoksa esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı\'na verilmesine hükmederek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.

BAZI SANIKLARIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 274 sanıklı Ergenekon davasında, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ\'un da bulunduğu bazı sanıkların dosyası ayrılmıştı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Gözaltına alınanlar

11.09.2018 - 13.30 Haber Kodu : 180911068

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(geniş haber)

5- PENDİK\'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Pendik\'te bir okulda nişanlısı Hümeyra K.\'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut Demirkaya, savcılık sorgusunun ardından, \"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Umut Demirkaya sorgusunda, nişanlısı Hümeyra K.\'nın kendisinden gizli sosyal medya hesabı olduğunu öğrenince birliğinden izin alıp İstanbul\'a geldiğini, nişanlısının çalıştığı okula gittiğini, tartıştıklarını, farkında olmadan cebindeki bıçağı çıkardığını belirterek, \"Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Pişmanım\" dedi.

Pendik\'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.\'yı (19) rehin aldıktan sonra teslim olan ve polis tarafından gözaltına alınan Umut D. (22), gözaltı işleminin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen Umut Demirkaya, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Akrabası olan Hümeyra K. ile nişanlı olduğunu söyleyen Umut Demirkaya, nişanlısının kendisinden gizli sosyal medya hesabı olduğununu öğrendiği için Bayburt\'ta askerliğini yaptığı birliğinden izin alarak İstanbul\'a geldiğini söyledi.

Nişanlısının çalıştığı okula gittiğini, gizli hesabı nedeni ile okulun tuvaletinde tartıştıklarını söyleyen Umut Demirkaya, \"Neden beni aldattığını sordum. Beni suçladı ve sinirlendi. Cebimde bıçak vardı, elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim, çıkmayacağını söyledi. Kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım, amacım müştekiyi bıçakla korkutmak değildi. Bu sırada polisler geldi, polisler girmesin diye müşteki silahı var diye bağırdı. Çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Müştekiyi bıraktım polislere teslim oldum. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum\" dedi.

TUTUKLANDI

Umut Demirkaya, savcılık sorgusunun ardından, \"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Hakimlik sorgusunda, \"Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum, pişmanım\" diyen Umut Demirkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Şüphelinin adliyeye girişi

11.09.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180911015

11.09.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180911029



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6- DURUŞMADA GÖZ KIRPAN SANIĞA 3 BİN 750 TL PARA CEZASI



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ( DHA) BİR davanın duruşması sırasında eski nişanlısının kız kardeşi sunucu Eda Küçük\'e göz kırpan sanık Cengiz S., \"Cinsel taciz\" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Cengiz S. ile müşteki Eda Küçük ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Söz alan sanık Cengiz S., iddiaya konu eylemi yapmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatine karar verilmesini istedi. Hakim Rasim Uhrağ, karar vereceğini belirterek sanığa son sözlerini sordu. Sanık Cengiz S., \"Takdiri mahkemeye bırakıyorum\" dedi.

3 BİN 750 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme karar için kısa bir ara verdi. Aranın ardından karını açıklayan mahkeme, \"Cinsel taciz\" suçundan sanığı 150 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı 3 bin 750 lira adli para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasını da 2 yıl süre ile geriye bıraktı.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Eda Küçük ve duruşmaya katılanlar, duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı. Adaletin er yada geç tecelli ettiğini belirten Eda Küçük, çıkan karardan memnun olduğunu söyledi. Eda Küçük şunları söyledi:

\"Adalet er ya da geç tecelli ediyor. Davalarınızın peşinde olun. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Kocaman bir aileyiz. Çıkan karardan mutluyum. Daha iyisi olabilirdi. Ben buna bile çok mutluyum. Hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. \"Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi ama hiç önemli değil. Alınan ceza çok kıymetli, ben çok önemsiyorum. Kadınlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz.\"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cengiz S.\'nin 10 Ekim 2017 tarihinde görülen bir davanın duruşması sırasında izleyiciler arasında bulunan şikayetçi Eda Küçük\'e yönelik öpücük işareti yaptığı ve göz kırptığı belirtiliyordu. İddianamede şüphelinin, \"Cinsel taciz\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eda Küçük Pera\'nın açıklama yapması

-Açıklamadan genel ve detay görüntü

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7-SEPETLE BONZAİ SATIŞI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa\'da boş binanın çatısından sepet sarkıtarak bonzai satışı yaptığını belirlediği 3\'ü 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çatıdan sepetle uyuşturucu maddeleri aşağıya salması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi\'nde kullanılmayan boş bir binanın çatısından aşağı iple sepet salarak bonzai satışı yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri 3 Eylül Pazartesi günü düzenlediği operasyonda A.Y., B.E. ile 18 yaşından küçük A.I., A.F. ve B.C.K.\'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin üzerinde 20,6 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 TL ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYE\'YE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., B.E. ve 18 yaşından küçük A.F. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.I. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. B.C.K. ise adli konkrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SEPETLE BONZAİ SATIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin boş bir binanın çatısından aşağı iple sepet salmaları, şüphelilerin para olan sepeti yukarı çekerek parayı aldıktan sonra, içinde bonzai bulunan sepeti aşağıya saldığı parayı koyan kişinin ise uyuşturucu maddeyi alarak ayrıldığı anlar yer alıyor.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüpheli bir kişinin sepete para koyması

-Sepetin çekilmesi

-Sepetin tekrar aşağı yollanması

-Uyuşturucu maddenin alan kişinin ayrılması

-Genel ve detaylar

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