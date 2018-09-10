DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



(ek bilgilerle)

1- 9 İLDE FETÖ OPERASYONU: 60 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71\'i asker 18\'i sözde asker imamı toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 51\'i asker 9\'u mahrem imam 60 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ihraç edilen Albay E.G.\'nin Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, el konulan telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği öğrenildi.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 11\'i Albay, 3\'ü Yarbay, 8\'i Binbaşı, 12\'si Yüzbaşı, 10\'u Üsteğmen, 8\'i Teğmen, 14\'ü Astsubay ve 5\'i kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 71\'i asker 18\'i mahrem imam olan toplam 89 kişinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 51\'i asker 9\'u mahrem imam toplam 60 şüpheli gözaltına alındı.

SABİHA GÖKÇEN\'DEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPARKEN YAKALANDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan ihraç edilen Albay E.G. Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındı. E.G\'nin telefonunda örgütün kripto haberleşme programı Falcon\'un yüklü olduğu ve telefona uzaktan erişim ile müdahale edildiği öğrenildi.

ALBAY\'IN EVİNDE YAKLAŞIK 300 BİN LARİLIK DÖVİZ BULUNDU

Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda albay olarak görev yapmış bir askerin evinde bulunan 34 bin 500 dolar ve 10 bin Euroya el konulduğu belirtildi.

BİNBAŞININ EVİNDE ARANAN KİŞİ SAKLANIRKEN BULUNDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan ihraç edilen bir binbaşının evinde yapılan aramalarda \'Bylock\' kullanıcısı olarak aranan bir kişinin saklanırken yakalandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-FETÖ operasyonlar



10.09.2018 - 11.25 Haber Kodu : 180910049

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2- SAHİL YOLU\'NDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ-1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu Sahil Yolu\'nda hafriyat kamyonu devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 11.45 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Devrilen kamyon

-Yaralının ambulansa konulması

-Detaylar

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3- İSTANBUL\'DA OKUL ÖNLERİNDE POLİS DENETİMLERİ

* İstanbul\'daki denetimlerde 850 ekipte 9 bin 500 görev yapıyor. 2 polis helikopterinin yanı sıra 9 deniz botu da denetimlere katılıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere polis helikoperi de havadan destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de okul önü ve çevresinde denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Ataşehir\'deki Hasan Leyli ilkokulunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Polisler okul çevrelerindeki servis araçları ve otomobilleri inceledi. Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Tespit (GBT) taramasından geçirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kalem ve silgi dağıttı.Denetimlerde polis helikopteri de havadan incelemelerde bulundu.

Veli ve öğrenciler denetimlerden memnun olduklarını belirterek devam etmesini istedi.

İstanbul\'daki denetimlerde 850 ekipte 9 bin 500 görev yapıyor. 2 polis helikopterinin yanı sıra 9 deniz botu da görev yapıyor.

Görüntü Dökümü

-Okuldan görüntü

-Okul timleri

-Yunuslar ve asayiş ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdrulması

-Arama yapılması

-Veli ve öğrencilerle röp

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

-Toplum destekli polislerden görüntü

-Öğrencilere kalem ve silgi dağıtmaları

-Genel ve detay görüntüler



10.09.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180910030

10.09.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180910031_

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(zanlının fotoğrafı)

4- ÇİFTLİKBANK\'IN FİNANS MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında sistemin finans müdürü olduğu öne sürülen Koray Hasgül tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Koray Hasgül, gözaltına alındı. Hasgül, soruşturmayı yürüten savcı tarafından, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", \"Suç örgütüne üye olmak\", \"Bilişim sistemlerini araç kullanarak dolandırıcılık\" suçlarından sorgulandı. Hasgül, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hasgül\'ün tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü :

EK FOTOĞRAF

-Hasgül\'ün fotoğrafı

ARŞİV

-Çiftlikbank açılış

-Detaylar



10.09.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180910050

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5- BAĞCILAR VE ATAŞEHİR\'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Bağcılar ve Ataşehir\'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında lüks bir otomobilde ruhsatı başkasına ait pompalı tüfek ve ona ait çok sayıda fişek bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası kapsamında okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil Okul Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri de Bağcılar\'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ataşehir\'de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetim başlattı.

Bağcılar\'daki Yıldıztepe İlkokulu önündeki caddede servis araçları, otomobiller , sürücüleri üzerinde denetimler yapıldı. Araçların evrakları incelendi. Polis helikopteri de denetime havadan destek verdi. Sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçti. Denetim sırasında durdurulan lüks bir cipin arka bagajında pompalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu. Ruhsatı başkasına ait olduğu belirlenen tüfek, araçla sürücü birlikte polis eşliğinde işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

DENETİMLERİN DEVAMINI İSTEDİLER

Öğrenci velisi Nurhan Sular, denetimlerden çok memnun olduklarını dile getirerek, \"Her gün devam etmesini isterim. Çocukların güvenliği için çok güzel bir şey.\" diye konuştu. Sular\'ın 5. sınıfa başlayan kızı ise \"Öğretmenlerimle tanıştım çok güzel geçti.\" dedi.

Oğlu ana sınıfına başlayan Senem Gezgin ise uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyerek, \"Okulun cadde üzerinde olması, polislerin denetimi altında olması çok güzel bir şey. En azından aklımız okulda kalmamış olacak. Polisin görüp kötülük yapmak isteyenler bile geri çekilmiş olacak. O bile büyük bir mutluluk. Emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı sahipsiz bırakmadıkları için.\" diye konuştu.

VELİLERE BROŞÜRLER DAĞITILDI

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın bizzat kendi geliştirdiği ve üzerinde hassasiyetle durarak takip ettiği \"Çalışkan polisler\" projesi kapsamında görevli Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polisler de okul bahçesinde veli ve öğrencilere \"Anne babalara tavsiyeler\" başlıklı bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Anne ve babalara tavsiyelerin bulunduğu broşürde, acil durumlarda aranması gereken yerlerin bilgisi verildi.

NARKOTİMLER DENETİM YAPTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ataşehir Yavuztürk İlkokulu önünde ve çevresinde denetim yaptı. Okul önlerindeki araçlar ve çevredeki iş yerleri arandı. Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Tespiti (GBT) taramasından geçirildi.

Görüntü Dökümü:

BAĞCILAR

-Polis ekiplerin denetimi

-Velilerle röportaj

-Polis helikopteri

-Arac ve şahısların aranması

-Pompalı tüfek ve fişekler

-Polislerin broşür dağıtması

-Genel ve detaylar

ATAŞEHİR

-Polis ekiplerin denetimi

-Araçların aranması

-İş yerlerinin aranması

-Detaylar

10.09.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180910052

10.09.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180910053_

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