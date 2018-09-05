DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-(ÖZEL) SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEKME TOKAT DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Kağıthane\'deki bir vakaya gelen sağlık ekipleri, olay yerine geç geldiği gerekçesiyle bir grup tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Yahya Kemal Mahallesi Timur sokakta önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Timur sokakta yüksekten düşme ihbarına gelen sağlık ekipleri, olay yerine geç geldiği gerekçesiyle bir grup tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kavga sonlanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından saldırıya uğrayan sağlık ekiplerinin darp raporu almak üzere hastaneye gittiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay yerine gelen sağlık ekipleri bir grup tarafından ilk önce aracın içerisinde saldırıya uğruyor. Araçtan inen sağlık ekipleri daha sonra yeniden aynı grubun ikinci kez saldırısına uğruyor. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası kavga sona erdiği kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Ambulanstaki sağlıkçıların saldırıya uğraması

-Polis ekiplerinin gelmesi



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2- GELİN ARACIYLA CADDE ORTASINDA DRİFT

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da bir gelin aracı, trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında drift yaptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içerisinde gelin ve damadın olduğu gelin aracı, cadde ortasında drift yaptı. Kırmızı ışıkta beklerken trafiğe aldırış etmeden yapılan drifte diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak, tepki gösterdi. Durum karşısında şaşkına dönen bazı sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Cadde ortasında drift yapan gelin arabası

-Genel ve Detaylar

05.09.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180905021

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3- POLİS BU 4 KADINI ARIYOR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Kadıköy\'de yüzlerini şal ve gözlükle kapatıp bir apartman dairesine hırsızlık için girmeye çalışan 4 kadın, apartman görevlisinin fark etmesiyle olay yerinden hızla kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tanzimat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 kadın Tanzimat Sokak\'ta bulunan bir apartmana hırsızlık yapmak için girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden bazıları gözlük bazıları ise şal takarak yüzlerini kapamaya çalıştı.

Apartmanda bir daireye girmek üzereyken, apartman görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla kaçmayı başardı. O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, heryerde kaçan şüphelileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelilerin şüpheli hareketler yaparak apartmana girmesi

-Şüphelilerin kaçması

-Genel ve Detaylar

05.09.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180905022

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4- UMMAN\'DAN İSTANBUL\'DA DAVET EDİP GASP ETTİLER



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Umman\'dan ticaret yapmak için Türkiye\'ye davet ettikleri iş adamını gasp eden 5 kişi yakalandı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman\'dan İstanbul\'a gelen Umman uyruklu A.A.H. 3 Eylül\'de kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.



POLİS MİNİBÜSTEN SURİYELİ ŞÜPHELİLERE ULAŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda A.A.H.\'yi karşılayan minibüsün plakasını belirleyerek şüphelilere ulaştı. Polis ekipleri Esenyurt\'ta 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.



UMMAN\'LI\'NIN EŞYALARI BULUNDU

Polis ekipleri yaptığı operasyonda Suriye uyruklu O.H, M.H, M.B, M.D ve K.E\'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bin 400 dolar, 2 bin 960 lira, 5 cep telefonu, 2 yüzük, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ve Umman uyruklu A.A.H.\'ye ait pasaport ve kimlik ele geçirildi.



SURİYELİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.H. M.H. M.B. ve K.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar



05.09.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180905024

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