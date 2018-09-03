DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - İSTANBUL ADALET SARAYI\'NDA ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

BAŞSAVCI İRFAN FİDAN: 41 DARBE GİRİŞİMİ DAVASI AÇILDI, 34\'Ü KARARA BAĞLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

\"Türkiye Cumhuriyet devletinin Anayasal düzeninin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişimi ve işgal girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde terör yargılamaları ile yetkili ağır ceza mahkemelerinde 41 kamu davası açılmıştır\"

\"Açılan bu kamu davalarından 34\'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karar bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır\"

\"Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Havaalanı işgali girişimine katılan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının yargılamaları yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir\"

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda yeni adli yılın açılış töreni yapıldı. Adalet Sarayı\'nın atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

VALİ ŞAHİN: GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKEN KURUMLARIN EN BAŞINDA ADALET MEKANİZMASI VE MÜESSESESİ GELİYOR

Törenin açılış konuşmasını İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. Adaletin klasik tanımıyla her şeyi yerli yerine koymak olduğunu söyleyen Vali Şahin, \"Bir başka tanımda da herkese hak ettiğiyle muamele etmektir. Yani adalet eşit davranmak değildir. Adalet hak ettiği şekilde insanlara, muhataplara muamele etmektir ki; haklıya hakkını vermek haksıza da haksız olduğunu bildirmek, suçluya cezasını vermek, suçsuzun ya da mağdurun hakkını korumak, adaletin temel ilkelerinden, prensiplerindendir\" dedi. İstanbul Valiliği olarak adliye ile çok yakın işbirliği içinde olduklarını söyleyen Vali Şahin, \"Adaletin tahakkuku noktasında idarenin üzerine düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir ülkede insanlar hakkettiği muameleyi göremediğinden şikayet etmeye başlamışsa burada sıkıntı, çözülme ve bozulma başlamıştır. Dolayısı ile gözümüz gibi bakmamız gereken kurumların en başında adalet mekanizması ve müessesesi geliyor\" diye konuştu.

\'789 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MÜEBBET VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA ÇARPTIRILMIŞLARDIR\'

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, \"2018 - 2019 adli yılının ülkemize ve milletimize adalet ve toplumsal barışı getirmesi temennisiyle açıyorum\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ile Anayasal düzenin hedef alındığını söyleyen Başsavcı Fidan, \"Türkiye Cumhuriyet devletinin Anayasal düzeninin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişimi ve işgal girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde terör yargılamaları ile yetkili ağır ceza mahkemelerinde 41 kamu davası açılmıştır. Açılan bu kamu davalarından 34\'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karar bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır. Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Havaalanı işgali girişimine katılan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının yargılamaları yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde kurulu Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nda görevli Cumhuriyet Savcılarımız tarafından çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma ayrıca devam ettirilmektedir\" dedi. Başsavcı Fidan konuşmasını şöyle bitirdi: \"Millet olarak son dönemde yaşadığımız acı tecrübeler ve zorlu süreçler açıkça göstermiştir ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasası\'na ve yasalarına yetki ve sorumluluğu kanunlar tarafından belirlenmiş resmi hiyerarşisine bağlılık her türlü bağlılığın ve sadakatin üstündedir. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yargısal anlamda hiçbir hiyerarşi ilişkisi içerisinde değildir ve olmamalıdır. Karar sürecinde yasaların yanında kendilerini bağlayan asli hür ve tertemiz vicdanlarıdır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Başsavcı İrfan Fidan\'ın konuşması

-Vali Vasip Şahin\'in konuşması

-Başsavcı ve valinin gelişi

-Protokolün toplu fotoğraf çekimi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Törenden görüntüler

-Genel ve detaylar

03.09.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180903063

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2 - KUYUMCU KURYESİNDEN 400 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDILAR

* Kapkaççıların kaçış anı kamerada

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Pendik\'te bir kuyumcu kuryesi aracına bindiği sırada elinde bulunan çanta kapkaççılar tarafından alındı. Çantayı bırakmak istemeyen kurye yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kapkaççılar 400 bin lira değerindeki altınla ortadan kayboldu.

Olay saat 11.00\'de Pendik Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuyumcuya bir miktar altın bıraktıktan sonra aracına yönelen Abdulcelil Ünal, aracının kapısını açtığı sırada içinde 3 kişi bulunan bir araç Ünal\'ın yanına yaklaştı. Ünal\'ın elindeki 400 bin lira değerinde altın bulunan çantayı alan zanlılar kaçtı. Bu sırada Gnal, kapkaççıların aracına asıldı ve yaklaşık 100 metresürüklendi. Bu esnada aracın içinde bulunan bir kişi silahın kabzasıyla Ünal\'ın burnuna vurdu. Kurye araçtan düşerek yaralandı. Kapkaççılar ise altınlarla birlikte ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kurye ise tedavisi için hastaneye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın kaçış anı (ÖZEL)

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yaralı kurye ile röportaj (Özel)

-Kuyumcu dükkanı

-Kuryenin aracı

-Görgü tanıklarıyla röp

-Detaylar

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3 - ÖNCE EVDEN ANAHTARI, SONRA OTOMOBİLİ ÇALDILAR

* Hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de bir eve tırmanarak giren hırsızların evden aldıkları anahtar ile otomobili çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, 9 Ağustos Perşembe günü Sultangazi Esentepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında kiraladıkları otomobille bir evin önüne gelen hırsızlar önce etrafı kontrol etti. Binanın yanında bulunan ağaçtan tırmanan iki hırsız, kapalı olan dükkanın tentenesine çıktı. Hırsızlardan biri evin balkon kapısının kilidini kırarak içeri girerken, diğer hırsız tentene üzerinde oturarak gözcülük yaptı.

Herkesin uykuda olduğundan emin oldukları evin yatak odasından otomobilin anahtarının bulunduğu çantayı alan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Dakikalar sonra elinde anahtarın bulunduğu çanta ile dışarı çıkan şüpheli, gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte tenteneden park halindeki araçların üzerine atladı. Daha sonra park halindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı.

POLİS, OTOMOBİLDEKİ TAKİP SİSTEMİYLE BULDU

Şikayet üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede hırsızların eşkalini belirledi. Ekipler yaptığı geniş çaplı inceleme sonucunda hırsızların kiralık araçla olay yerine geldiğini iki kişinin aracı çaldığını, iki kişinin hırsızlık sırasında gözcülük yaptığını tespit etti.

Dört şüphelinin Emre Mustafa E., Berat B., Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş. olduğunu belirleyen polis, Emre Mustafa E. ve Berat B.\'nin eve giren hırsızlar olduğunu, Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş.\'nin de kiraladıkları araçla gözcülük yaptığını belirledi. GPRS sistemiyle otomobilin Gaziosmanpaşa ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, iki taraftan önlerini kesti. Araçta bulunan Emre Mustafa E., Berat B., Muhammet Melih P. ve Yunus Emre Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yunus Emre Ş.\'nin üzerinden 3 adet uyuşturucu hap ile 71 gram skunk adlı uyuşturucu madde çıktı. Berat B.\'nin üzerinden ise çaldıkları aracın anahtarı çıktı.

Uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, mala zarar verme ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan dört zanlı emniyetteki sorguların da suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri (iki açı)

-Hırsızların beyaz bir araçla gelmesi

-Gözcülük yapan şüpheliler

-İki kişinin tenteye çıkması

-Eve girmesi

-Tenteden aracın üstüne atlaması

-Çalınan beyaz araçla uzaklaşmaları

-Genel ve detaylar

03.09.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180903046

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4- (yeniden)- YOLCUSUNU GASP EDEN TAKSİCİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Fatih\'te aracına binen kişiyi gasp eden taksici ile arkadaşı tutuklandı.

28 Ağustos\'ta Fatih Sahil yolunda, KKTC\'li S.G. bir taksiye bindi. Taksi sürücüsü ve yanındaki arkadaşı KKTC\'li S.G.\'ye kesici alet göstererek 3 bin 280 lirasını gasp etti. Olayın ardından taksici ve arkadaşı kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda F.E.(35) ve Ö.M.\'yi(48) Beyoğlu\'nda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici ve arkadaşı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

03.09.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180903081

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5- (ÖZEL) MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AHMET SÜLÜŞOĞLU\'NUN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI

YARGITAY, ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Haber: Yüksel KOÇ / Kamera: İstanbul DHA

Halkalı\'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu\'nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında yerel mahkeme tarafından verilen \"Cezalandırılmasına yer olmadığına\" ilişkin karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay\'ın bozma kararında maktül Ahmet Sülüşoğlu\'nun elinde silah bulunduğu halde sanık Celal Yılmaz\'a yönelik fiili bir saldırıda bulunmadığı aşamada sanık Celal Yılmaz\'ın silahla saldırıp Sülüşoğlu\'nu öldürdüğünü vurgulandı. Kararda, \"Meşru müdafaa koşullarının kabul edilemeyeceği, sanığın \'kasten öldürme\' suçundan cezalandırılması gerektiği\" belirtildi.

\"MAKTULÜN ELİNDE SİLAH OLMASINA RAĞMEN SANIĞA YÖNELİK FİİLİ SİLAHLI BİR SALDIRISININ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ\"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında olay yerine silahla gelen maktül Ahmet Sülüşoğlu\'nun silahını kurduktan sonra olay yerindeki güvenlik görevlileri ile konuşmaya başladığı belirtilerek, bu sırada kendisi ile konuşan güvenlik görevlilerinin arkasında olan sanığı henüz fark etmediğini kaydetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: \"Sanığın belinden çıkarıp mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafa bölgesine doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı, silahın namlusu maktüle dönükken tabancasıyla tekrar doldur -boşalt silahtaki tutukluluğu gideren sanığın maktule ateş etmeye başladığı, bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu, olayda maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik fiili silahlı bir saldırısının bulunmadığı aşamada maktulün sanığı silahla saldırıp öldürdüğü anlaşılmakla meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği...\"



\"KASTEN ÖLDÜRMEK\" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Bozma kararında, sanığın meşru müdafaa koşulları altında öldürme suçunu işlemediğinin altı çizilerek, sanık Celal Yılmaz\'ın \"Kasten adam öldürmek\" suçundan cezalandırılması istendi. Celal Yılmaz önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

17 Ağustos 2015 tarihinde Halkalı\'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu\'nu öldüren eskİ İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında, \"Haksız tahrik altında adam öldürmek\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Yılmaz 26 Ağustos tarihinde tahliye edilmiş, 19 Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı ilk mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yılmaz, 3 Şubat 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında, \"Cezalandırılmasına yer olmadığına\" karar verilerek, tahliye edilmişti. Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, sanığın, \"Haksız tahrik altında adam öldürme\" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirerek iki üyenin kararına muhalefet etmişti.

Görüntü dökümü:

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Arşiv görüntüler



