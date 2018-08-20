DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU\'DAN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ\'NE SALDIRI AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS- Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği\'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili \"Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız\" dedi.

Bakan Soylu, Beyoğlu\'ndaki polis merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği\'ne sabaha karşı gerçekleşen saldırıyla ilgili bir soruya \"Saat 05.30 itibariyle böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibariyle hem teknik olarak analizleri yapıp araç ve araç içindeki kişilere ulaşmayı çalışıyorlar. Zannediyorum Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Yani o saatte neden böyle bir olay gerçekleşti. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Arkadaşlarımız çözerler. Bugüne kadar bu tip olayları maharetle çözdüler. Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mu yoksa maalesef adi bir vaka mıdır, yoksa adi vaka süsü verip provokasyon mu oluşturmak istediler? Hem istihbaratımız hem Ankara emniyetimiz, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Çözebileceklerini tahmin ediyorum. Çözdükten sonra arkadaşlar gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklardır\" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu\'nun açıklaması

20.08.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180820101

20.08.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180820116 (Aktüel görüntü)

20.08.2018 - 15.48 Haber Kodu : 180820122 (Aktüel görüntü)

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN GÜNGÖR URAS\'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köşe yazarı Güngör Uras\'ı eşini arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından Güngör Uras\'ın eşi Nuran Uras\'ı telefonla aradı. Güngör Uras\'a Allah\'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de sabır

diledi.

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3- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Haber- Kamera: Enver ALAS / İstanbul,DHA

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği\'nde, şehitler için dualar edildi. Polisler, polis şehitliğindeki mezarları temizledi, ziyarete gelenlere de lokum ikram etti.

\"ŞEHİT MESLEKTAŞLARININ MEZARINI TEMİZLEYİP, SULADILAR\"

Edirnekapı Şehitliği\'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptıktan sonra çiçekleri suladı. Mezar başlarında Kuranı Kerim okuyan şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı. Polis şehitliğinde ise polisler, ziyaretçilere lokum ikram etti. Ayrıca polisler, şehit meslektaşlarının mezarlarını hem temizledi hem de suladı.

ŞEHİT ANNESİ: SEVEREK ŞEHİT OLDU

Şehitliğe gelenlar arasında 2008 yılında Bingöl\'de şehit olan Jandarma Er Serkan Özbakır\'ın annesi Devlet Özbakır ve kardeşleri de vardı. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Özbakır, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen oğlunun acısının dinmediğini

söyleyerek, \"Oğlum çatışmada şehit oldu. İlk gecesinde şehit oldu. Komutanı operasyona çıkmamasını söylemişti. Ama oğlum bilerek ve severek şehit oldu. Allah anneleri ağlatmasın. Devletimize zeval vermesin\" dedi.

\"VATAN SAĞOLSUN\"

Polis şehitliğinde yatan kuzeni Ersoy Karacaoğlan\'ın mezarını ziyaret eden Cengiz Karacaoğlan ise \"Amcamınoğlunu lanetlenmiş PKK yüzünden şehit verdik. O günden bugüne acısı yüreğimizde. Terörle mücadelede sonuna kadar devam edilmeli. Teröristlerin sonu gelene kadar durmak yok. 25 yaşında şehit oldu ama acısı hiçbir zaman yüreğimizden gitmiyor. Vatan sağ olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Edirnekapı Şehitliği\'nden görüntüler

-Şehit aileleri

-Şehit mezarları başında yapılan dualar

-Kuranı Kerim okuyanlar

-Mezarları sulayanlar

-Şehit annesi Devlet Özbakır ile röp

-Şehitlik ziyareti yapan Cafer Uzar ile röp

-Gözyaşı döken aileler

-Polis şehitliği

-Polislerin ziyaretçilere gül suyu ve lokum ikramı

-Polislerin gül suyuyla şehit mezarlarını temizlemesi

-Mezarları sulayan polisler

-Yakını şehit olan Cengiz Karacaoğlan

-Genel ve detaylar



20.08.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180820078

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4-KURBAN PAZARINDA ARİFE YOĞUNLUĞU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN - Ali AKSOYER, İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı arifesinde Sultangazi\'deki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Pazardaki kurbanlıkların çoğunun satıldığını belirten besiciler, fiyatların geçen haftaya göre ucuzladığını söylüyor.

Yaklaşık 15 bin hayvanın getirildiği pazarda yoğunluk sabah saatlerinden itibaren başladı. Pazardaki büyükbaş hayvanların çoğu satılırken, küçükbaş hayvanların satışı için pazarlıklar sürüyor. Pazarda büyükbaş kurbanlık fiyatları 14 bin, küçükbaş kurbanlık fiyatları ise bin 200 liradan başlıyor. Pazardaki ilgiden memnun olduklarını belirten besiciler son 1-2 günde fiyatların düştüğünü belirtti. Kastamonu\'dan geldiğini söyleyen Mücahit Öztürk, \"30 büyükbaş hayvan getirdik bu sene. Hepsini de bitirdik. Bugün arife günü olmasına rağmen pazarda çok az hayvan kaldı. İnşallah gelecek yıl da böyle olur. Fiyatlar geçen yıla göre arada çok bir fark yoktu. Az da olsa bir artış var. Bunun nedeni de yem fiyatları. Geçen sene 70 liraydı, bu sene 80 lira oldu bu fiyat. Bu da tabi bizi de etkiledi. Saman fiyatları düşüktü, saman fiyatları yükseldi. Bunlar yüzünden fiyatlar biraz yükseldi\" dedi.

\"FİYATLAR 1000 - 500 ARASINDA DÜŞTÜ\"

Erzurum\'dan büyükbaş kurbanlık getirdiğini söyleyen Recep Kozan da, \"Satışlar iyi gitti bu sene, son zamanlarda fiyatlar düştü. 1000 - 500 arasında şu an bir düşüş var. İnsanlar bunu alıp götürecek değil ya. O yüzden bin lira 500 lira eksiye düştü. Hayvanlar bitti. Çok az bir hayvan kaldı. Bizde 3 tane kaldı. Sattık mallarımızı, kısmet olursa seneye de geleceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"ALAN DA SATAN DA MEMNUNDU\"

Bir diğer besici Adem Yiğit ise, \"70 tane hayvan getirdik. Şuan 2 danamız kaldı. Nasipse onu da bugün yarın bitireceğiz. En ufak danalar 10 bin ile 17 bin arasındaydı. Geçen sene ile bu sene arasında ciddi bir fark yoktu. Geçen sene 13 bin liralık mal bu sene 14 bin liraydı. Çok bir fark yoktu. Hamdolsun alan da satan da memnundu bu sene\" şeklinde konuştu.

Kurbanlık almaya gelenler de pazardaki fiyatlardan memnun. Pazardaki fiyat düşüşünden memnun olduğunu belirten bir vatandaş \"Pazar iyi fena değil. Bugün fiyatlar geçen haftaya göre biraz daha düşmüş duruda. Bugün fiyatlar normal. Aldık bir tane çok şükür. Geçen yıla göre fiyatlar da normal\" dedi. Öte yandan pazar içinde satışlar sürerken, pazarın girişinde satın alınan kurbanlıkları götürmek üzere bekleyen nakliyeciler yoğunluk oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükbaş kurbanlıklar

-Küçükbaş kurbanlıklar

-Pazardan genel görüntü

-Besiciler ile röportaj

-Vatandaş ile röportaj

-Pazar girişinde bekleyen nakliyeciler

20.08.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180820079

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5-KURBAN PAZARINDA ARİFE YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber- Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı arifesinde Sultangazi\'deki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Pazardaki kurbanlıkların çoğunun satıldığını belirten besiciler, fiyatların geçen haftaya göre ucuzladığını söylüyor. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Hayvan pazarındaki yoğunluk

-Çevredeki araç yoğunluğu

20.08.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180820093



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6- KUYUYA DÜŞEN 600 KİLOLUK DANAYI İTFAİYE GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde kurban pazarında sahibinin elinden kurtulan bir dana açılan çukura düştü. 600 kiloluk danayı itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Olay öğle saatlerinde Marmara Mahallesi/nde bulunan bir hayvan pazarına öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonla pazara getirilen kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak önce birine vurdu ardından sakatatların atılması için açılan 5 metrelik çukura düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında sürekli hareket eden hayvan zaman zaman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri hayvana ipler bağlayarak yine itfaiyeye ait vinç yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 600 kiloluk hayvanı düştüğü çukurdan kurtardı. Olayı anlatan hayvan sahibi Sıtkı Topçu,\"Hayvanı kamyondan indirirken koşmaya başladı. Zıpladı ve bir arkadaşa vurdu. Sonra atladı çukurun içine. Sonra da kurtarıldı. 500-600 kilo vardır\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-Çukurdan görüntü

-Hayvandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Hayvanın kurtarılışı

-Sahibi ile röportaj

-Diğer detaylar

20.08.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180820094



