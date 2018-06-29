DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- EREN ERDEM HAKİM KARŞISINDA - 1

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Ankara\'da gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın \"kaçma şüphesi\" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkarıldı. Erdem\'in sorgusu devam ediyor.

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi\'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\", \"Gizli tanığı deşifre etmek\" ve \"Soruşturmanın gizliliğini ihlal\" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül\'de saat 10.00\'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı\'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

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2- CHP\'DEN SOYLU\'NUN CENAZE TALİMATINA PROTESTO

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL (DHA)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu \'Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim\' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun \"cenaze talimatı\", 81 ildeki CHP İl başkanlıkları tarafından eş zamanlı olarak protesto edildi.

İstanbul\'daki protesto Şişhane Meydanı\'nda saat 11.00\'da gerçekleşti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır\" dedi.

\"KENDİSİNE 5 KURUŞLUK DAVA AÇACAĞIM\"

\"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur\" diyen Canan Kaftancıoğlu, \"Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır\" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, \"Birazdan da Cumhuriyet Savcılığına giderek yalan ve iftiraları nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve ederi kadar kendisine 5 kuruşluk dava açacağım\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-CHP İstanbul İl üyelerinden genel ve yakın detaylar

-Üyelerin slogan atması

-Üyelerin bazılarının pankart açması

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun açıklaması

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3- EYÜP\'TE TEKSTİLCİNİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Eyüp\'te bir tekstilci alacak-verecek meselesi nedeniyle kaçırıldı. Kaçırılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kumburgaz\'da polise başvuran Y.A kocası H.A\'nın 27 Haziran 2018\'de (37) kaybolduğunu söyleyerek polise başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis H.A\'nın ortağından 200 bin lira istediğini tespit etti. H.A\'nın kaçırılmış olabileceğini değerlendiren polis GPS sistemi bulunan otomobili takibe aldı. Otomobilin sinyal verdiği bir benzin istasyonundaki güvenlik kameralarını inceleyen polis H.A\'nın kaçırıldığını belirledi. İstinye\'deki arabalı vapurda bulunan otomobili takip eden polis operasyon yaptı. Otomobilde bulunan H.A., kurtarılırken zanlılar İ.T(42) M.T (40) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olayla ilgilisi bulunduğu belirlenen T.T de (34) gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifadesinde H.A\'nın kendisinden 410 bin liralık malzeme aldığını ancak verdiği çekin karşılıksız çıktığını söylediği bunun üzerine bütün parayı istediklerini söylediği öğrenildi. Kaçırılma suçlamasını reddeden zanlılar adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-H.A\'nın kaçırılması

-Zorla araca bindirilmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Detaylar



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4- İSTANBUL\'DA KUMAR OPERASYONU: 5\'İ POLİS 2\'Sİ ASKER 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'daki kumar operasyonunda 5\'i polis 2\'si asker 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\", \" kumar oynatma\", \"Rüşvet alma ve verme\", \"Kumar oynanması için yer temin etme\" soruşturması kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı üzerine emniyet güçleri tarafından operasyon başlatıldığı, operasyon sonucu 7 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların adreslerinden 7\'si beylik tabanca olmak üzere 11 silah bulundu. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda tarihi eserin de ele geçirildiği belirtildi. 9 kişi ise aranıyor.



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5- KADIKÖY\'DE \"KOMBİNE\" TRAFİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve çevresinde kombine almak isteyen taraftarlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Stat çevresinde 3 sıra park yapan sürücülere trafik ekipleri müdahale ederek araçların kaldırılması için anonslar yaptı.

Kombine almak isteyen taraftarlar, sabahın erken saatlerinde beklemeye başladı.Kombine dağıtımı öncesi oluşan yoğunluk nedeniyle stat ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Stat çevresinde zaman zaman 3 sıra araç parkı oldu, trafik D-100 Karayolu Fikirtepe metrobüs durağına kadar uzadı. Vatandaşların trafik yoğunluğu ihbarı üzerine stat ve çevresine çok sayıda trafik ekibi ve çekiciler sevk edildi. Gelen ekipler yola araçlarını park eden sürücülere anons ederek araçlarını kaldırması yönünde uyarılarda bulundu. Motosikletli trafik ekipleri de yolun açılması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması sonunda taraftarlar araçlarını kaldırınca yoğunluk azaldı. Kombine almaya gelen Yasin Kayacan \"anormal bir derecede bir yoğunluk vardı. 2\'şerli 3\'erli sıra yaşandı. Trafik ekipleri geldi \'araçlarınız çekilecek\' diye uyarıda bulununca herkes araçlarını kaldırdı\" diye konuştu.

Kombine almak isteyen bir taraftar da \"sabah erken geldiğimizde tek sıraydı burası. Ama şimdi bir park yerinde 3 araç park ediyor. Trafiği aksatıyor ama insanlar kusurumuza bakmasın \"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Stattan görüntü

-Kombine almaya gelenlerden görüntü

-Stat ve çevresine park edilen araçlardan görüntü

-3 sıra parktan görüntü

Trafik ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin anons yapması

-Yolu açmaya çalışması

-Taraftarla röp

-Genel ve detay görüntüler



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6- İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

- Operasyonda, Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi

Haber: İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da yapılan operasyonda Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\" kapsamına giren objelerin yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, M.D. gözaltına alındı. M.D\'nin evinde yapılan aramada 2 adet Helenistik döneme ait kadın heykeli, 1 adet bronz koçbaşı heykeli, 11 adet bronz sikke, 1 adet bronz şamdanlık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Ele geçirilen tarihi eserler

-Silah ve mermi

-Detaylar

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(ÖZEL)

7- KADIKÖY\'DE KAZA: PANTOLONUNUN BACAĞI ARAÇTA TAKILI KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.

D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan\'a, Konuralp Hayat\'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı. Bu arada çarpmanın etkisiyle Özkan\'ın pantolon bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.

GÖRGÜ TANIĞI:YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi ,\"Yaya geçidinden geçerken araç çarptı\" diye konuştu.

Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerdeki görüntüsü

-Çevredekilerin yardım etmesi

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Ambulansa taşınması

-Yaya geçidinden görüntü

-Görgü tanığı ile röp

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Aracın farında takılı kalan pantolonun parçası

-Sürücünün soruları cevapsız bırakması

-Sürücünün takılı kalan parçayı çıkarıp yere atması

-Genel ve detay görüntüler



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8- HAFTA SONU ÖĞRENCİLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

istanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

İBB\'den yapılan açıklamada kararın, AK Parti ve CHP gruplarının ortak teklifiyle alındığı belirtildi.

İBB\'den yapılan yazılı açıklamada, \"YKS\'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında; öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Ücretsiz seyahat; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünelde geçerli olacak\" denildi.

