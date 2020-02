DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ve Emir Sarıgül de yer aldı. Yıldırım Demirören\'in, taziye ziyaretine gelen Şevket Sabancı\'yı uğurladığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Meltem Demirören\'in görüntüsü

- Demet Sabancı\'nın görüntüsü

- Şenes Erzik\'İn görüntüsü

- Şevket Sabancı\'nın görüntüsü

- Yıldırım Demirören\'in Şevket Sabancı\'yı yolcu etmesi

- Detaylar

=============

2- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (2)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen de yer aldı. Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, \"Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin\" dedi. Çalışkan\'ı Revna Demirören ve Meltem Demirören Oktay uğurladı.



Görüntü Dökümü:

--------------------

- Taziyeye gelenlerin görüntüsü

- Çalışkan\'ın açıklamaları

- Detaylar

================

3- MUHARREM İNCE\'DEN BERBEROĞLU\'NA ZİYARET

\"Arkadaşımız tutuklu değil rehinedir\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu\'nu ziyaret etti. İnce, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Maltepe Cezaevi\'nden çıkışta açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, \"Milletvekilimiz sayın Enis Berberoğlu\'nu ziyaret ettim. Sohbet ettik\" dedi.

\"ARKADAŞIMIZ TUTUKLU DEĞİL REHİNEDİR\"

\"Enis Berberoğlu tutuklu değil rehinedir\" diyen İnce, \"Talimat almaktan hoşlanan bir hukuk düzeni var. Emir komuta zinciri içinde çalışan bir yargı sistemi var. Onun için arkadaşımız tutuklu değil rehinedir. Aynı sözleri söyledi, Enis Berberoğlu ile Tuğrul Türkeş. Birisi milletvekili adayı ama serbest geziyor. Ama biri yine milletvekili adayı ama tutuklu. Tuğrul Türkeş\'in söyledikleri ile Enis Berberoğlu\'nun söyledikleri arasındaki fark nedir. İkisi de aynı şeyi söyledi. Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla hareket eden yargının yanlış kararları sonucunda arkadaşımız tutsaktır. İnşallah sayılı günler kaldı. Yargı doğru kararı verecektir\" şeklinde konuştu.

\"O RÜZGARIN BENZERİNİN CEZAEVİNİN İÇİNE KADAR GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ\"

\"Görgümüz bir başka şey de şu\" diyen Muharrem İnce, \"1977 seçimlerinde rahmetli Ecevit\'in estirdiği bir rüzgar var. Bugün bana aktardığını söylüyorum \'O yıllarda gençlik kollarında Taksim\'deydim\' dedi. O rüzgarın benzerinin cezaevinin içine kadar girdiğini söyledi. Ve değişim rüzgarının, umutların yeşerdiğini hapishanede hissettiğini iletmemi istedi\" ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü;

-----------

-İnce\'nin açıklamaları

-Detaylar

===============

4- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: DERTLERİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'I HAPİSTEN ÇIKARTABİLMEKTİR

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Dertleri Selahattin Demirtaş\'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur\"

\" Ben hayatımda hiçbir seçimde bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Ben seçimlerde herkes ne kadar çalışıyorsa 2 kat 3 kat çalışan bir adamım\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Can EROK İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Karşımızdakiler de bilmenizi istiyorum ki bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş\'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Bakan Soylu\'yu Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve partililer karşıladı. İlçe başkanlığına gelen Soylu burada kendisini bekleyen partililere bir konuşma yaptı.

\"1 GÜNDE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRLER BU ÜLKEDE\"

27 Şubat\'ta Gaziosmanpaşa\'da ilçe başkanı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, \"Yani bundan tam 21 yıl evveli. 27 Şubat\'tan 1 gün sonra 28 Şubat oldu. Türkiye\'de inançları kısıtladılar. Türkiye\'de insanları fişlediler. Türkiye\'de kıyafetlerine göre girilemez ve girilebilecek yerleri oluşturdular. 28 Şubat\'ta herkese bir deli feracesi giydirdiler. 27 Şubat\'ta hürriyet vardı, özgürlük vardı. Serbestlik vardı rahatlık vardı. 24 saatte Türkiye\'nin kaderini değiştirdiler. 7 Haziran\'la 1 Kasım arası şımarıklığı ile beraber doğu ve güneydoğuyu neredeyse kaosa döndürdü. Yaktılar, yıktılar. Şımardılar ve \'Biz geldik\' dediler. Söylemek istediğimi anlattığımı zannediyorum. 1 günde her şeyi değiştirebilirler bu ülkede. Bu sistem bir vesayet sistemidir. Yani her an birilerinin devreye girmeye hazır olduğu bir sistemdir\" diye konuştu.

\"BEM HAYATIMDA HİÇ BİR SEÇİMDE BU KADAR ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM\"

Bakan Soylu, \"Kıymetli arkadaşlar, hanımefendiler size çok net bir şey söyleyeyim. AK Parti bugüne kadar bu seçimleri büyük oranda kadınların gücüyle kazanmıştır. Bu kadar net ve açıktır bu. Şimdi sizden evet bu kritik seçimde büyük bir hamle daha bekliyoruz. Seçim 15 gündür arkadaşlar. Bu benim tecrübem. Tüm seçimler 15 gündür. Gerisi hazırlık, anlatma, sahaya ısınma hadisesidir. Biz de son 15 güne giriyoruz. Bu büyük mücadeleyi ortaya koyacak bir hali hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Bu bir uyarı seçimi değil. Bu bir güç verme seçimi olmalıdır. Size bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir seçimde bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Ben seçimlerde herkes ne kadar çalışıyorsa 2 kat 3 kat çalışan bir adamım. Gün de 3 ekiple çalıştım. Ama bu seçimin önemi inanınız ki çok büyüktür\" dedi.

KARAMOLLAOĞLU\'NU ELEŞTİRDİ

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: Karşımızdakiler de bilmenizi istiyorum ki bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş\'ı hapisten çıkartabilmektir. Aldıkları talimat odur. Milletimize bunlarını anlatınız. Ve herkese anlatın. 28 Şubat süreci ve ondan önceki süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi\'nin ve diğer bileşenlerinin baskısı altında kalmış Temel Karamollaoğlu bugün celladına neredeyse eğilmiş ve \'bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sizden özür diliyorum\' denilen noktaya gelmiştir. Yazıklar olsun. Bu memlekette ona verilen görevlere, ona verilen eğitime, ona anlatılanlara ve milletin ona gösterdiği hürmete yazıklar olsun. Bu kadar açık ve nettir. Kimlerin kimlerle işbirliği içerisinde olduğu aslında kimlerin kimlerle beraber olduğunu net bir şekilde milletimizde görüyorum. Bunu milletimizle paylaşmamız lazım



Görüntü Dökümü:

------------------

-Soylunun gelişi

-Partililer vatandaşların karşılaması

-Soylu\'nun açıklamaları

-Alkışlar

-Partililerden detaylar



=================

(ÖZEL)

5-ÜMRANİYE\'DE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

* Ümraniye\'de bir büfe içeride temizlik yapıldığı sırada molotof kokteyli atılarak kundaklandı.

* İşyeri alev alev yanarken içeride bulunan işyeri sahibi ve çalışanları canlarını son anda kurtardı.

* Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de büfenin kundaklanması ve sonrasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi\'nde önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan nedeniyle kapalı olan büfede akşam saatlerinde iş yeri sahibi Erol Aynacı(40) ve iki çalışanı temizlik yapmaya geldi. Bir süre sonra bir kişi büfenin önünden geçerken içeri molotof kokteyli attı. Alevler iş yerini sararken içerde bulunanlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TERÖR POLİSİ İNCELEME YAPTI

İtfaiye ekipleri büfede çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri büfede çalışan ve dumandan etkilenen iki kişiye müdahale ederken tedbir amacı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Büfede büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri büfede inceleme yaparken güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde molotof kokteylini atıp kaçan kişiyi arama çalışması yaparken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YANGIN SIRASINDA YAŞANANLAR CEP TELEFON KAMERASINDA

Yangın sırasında büfede yaşananlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde alevler büfeden yükselirken iş yeri sahibi ve çalışanların kovalarla yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor. Bir süre sonra olay yerine itfaiye gelerek yangına müdahalede bulunuyor.

MOLOTOF KOKTEYLİNİN ATILMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise şüphelinin gelerek elindeki molotof kokteylini yakıp içeri atması yansıyor. Şüpheli ardından hızla uzaklaşıyor.

\"MOLOTOF KOKTEYLİ ATARAK KAÇTILAR\"

Görgü tanığı Ufuk Toprak, \"Büfede temizlik yapan üç kişi vardı. İçeride iki kişi dışarıda bir kişi vardı. Yoldan geçen birileri molotof kokteyli atarak kaçtılar. Büfe sahibi arkalarından koşmaya başladı\" dedi.

Sema Doğan ise, \"Birden yangın çıktı. İş yeri sahibi gündüz büfeye gelerek temizlik yapmıştı. Akşamda sesleri duyunca camdan dışarıya baktığımızda alev alev yanıyordu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler büyüktü ama kimin yaktığını göremedim. Dışarıda göz gözü görmüyordu. Bir ara fazla duman oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-------------------------

-Büfe alev alev yanması

-Büfede çalışanlar kovalarla yangını söndürmesi

-Elindeki kovayı atarak üst katlarda oturan kişilere haber vermesi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerin gelmesi

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Büfeden yükselen dumanlar

-Genel ve detaylar



(GÜVENLİK KAMERASI)

------------------------------------------------------------

-Büfenin önünde yürüyen yüzü kapalı kişi

-Büfenin kapısına elindeki maddeyi atması

-Olaylı gerçekleştirdikten sonra hızlıca kaçması

-Genel ve detaylar



(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

------------------------------------

-Ambulansın gidişi

-Büfeden detaylar

-İçeride oluşan hasarlar

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Terör Mücadele ekiplerin zırhlı aracı

-Polis ekiplerin çalışması

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Apartmandan detaylar

-Olay izleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

===================



6- MİNİK DOĞUKAN ANNESİNE KAVUŞTU

*Sancaktepe\'de 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K. polise teslim oldu

*Anne Uzer,

\"Devletime sesleniyorum. Bu koruma kararı olduğu halde kaçırabiliyorsa can güvenliğimiz yok\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K. polise teslim oldu. Minik Doğukan da annesine teslim edildi.

Çocuğuna sarılarak gözyaşı döken anne Serpil Uzer \" Benden mutlusu var mı acaba bu mübrak günde? Beni sevindiren herkesten Allah razı olsun. Emniyetimiz ve siz öyle bir çabalayıp koşturdunuz ki hakkınız ödenmez. Hasta benim oğlum. İlaçlarını içirdim geldiği gibi.

Allah razı olsun hepsinden. Beni mutlu ettiler ya. Hepsi hakkını helal etsin. Bir anneyi böyle mutlu ettiler ya onlar cennetlik\" diye konuştu.

Koruma kararına rağmen oğlunun kaçırıldığını belirten anne Uzer, \"Devletime sesleniyorum. Bu koruma kararı olduğu halde kaçırabiliyorsa can güvenliğimiz yok. Bununla ilgili birşeyler yapılsın. Evimi de tespit etti. Maddi durumum da yok\" dedi

Babası tarafından kaçırılan Minik Doğukan ise mutlu olduğunu belirterek babasının diğer kardeşini de kaçıracağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Anne ve oğlundan görüntü

-Doğukan\'ın oyun oynaması

-Anne ile röportaj

-Doğukan ile röportaj

-Detaylar

=================

(ÖZEL)

7- KADIKÖY\'DE KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA

*Ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar içerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çaldı

Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar, yangın merdivenini kullanarak eve girdi. İçerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızların o anları güvenlik kemaralarıyla kaydedildi.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi\'nde 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli, silahlı 3 kişi, lüks bir otomobille bir binanın önüne geldi. Ev sahibinin seyahatte olduğunu öğrenen hırsızlar yangın merdiveninden çıkarak kapıyı zorlayıp eve girdi. İçerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Maskeli hırsızların eve gelişi

-Hırsızın belindeki silah

-Hırsızların kapıyı zorlaması

-Kasayı taşıma görüntüleri

-Araçla uzaklaşmaları

-Genel ve Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-Detaylar

=================

8- PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

*2017 - 2018 akademik eğitim dönemindedereceye giren öğrencilere diplomaları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından verildi.

*Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a, Piri Reis Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL DHA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a, Piri Reis Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Üniversitenin mezuniyet töreninde gençlere seslen Yılmaz, \"Üniversite bitti. Asıl okul şimdi başlıyor. Bu hayat okulunun diploması yok. Hepinize başarılar diliyorum\" dedi.

Piri Reis Üniversitesi 2017-20178 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin Tuzla\'daki kampüsünde yapıldı. Törene üniversitenin akademik kadrosu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanısıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alan Metin Kalkavan ile çok sayıda öğrenci ve yakını katıldı.

Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a fahri doktora ünvanı verildi. Yılmaz\'a üniversite senato üyeleri ve rektör Oral Erdoğan fahri doktorayı takdim etti. Daha sonra yeni mezun öğrencilere seslenen Bakan Yılmaz, \"Yeni mezunlarımıza başarılar diliyorum. Hakettiğiniz bu diploma, ülkemizin geleceğine yön verecek. Bu anlamda ailelerinize ve üniversitenin akademik personeline teşekkür ediyorum. Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ihtiyaç var. Nitelikli eğitim ancak üniversitelerimizle birlikte sağlanabilir. Nitelikli eğitim olmazsa bağımsızlık da olmaz. Biz eğitime çok önem veriyoruz. O yüzden sadece eğitime 27 milyar Lira bütçe ayırdık\" dedi.

Türkiye\'nin beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştüren ender ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, \"Okul, hayatın bir parçası. Hayat okulunun bir süresi ve diploması yok. Kaliteli eğitim için, okul öncesi eğitime çok önem verdik. 5 yaş için okul öncesi eğitim seviyesi yüzde 70\'lere çıktı. Özel eğitim kurumları da bu sürede 6 kat arttı. Şuan 85 bin çocuğumuz özel eğitim kurumlarımızda eğitim alıyor. Ataması yapılan öğretmen sayısı bugün 584 bin kişiyi buldu\" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz\'ın konuşmasının ardından 2017 - 2018 akademik eğitim döneminde dereceye giren öğrencilere ödülleri ve diplomaları verildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Öğrencilerin sahne yerini alması

-Bakanı Yılmaz\'a fahri doktora verilmesi

-Yılmaz\'ın konuşmaları

-Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi

-Genel detaylar





===============

9- TÜRK KİRAZI ARTIK UÇAKLA TAŞINACAK

- TIR\'la 6 gün sürüyordu

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

600 ton Türk kirazı, 10 özel kargo seferiyle Norveç\'in başkenti Oslo\'ya taşınacak. Kargo uçağıyla Oslo\'ya taşınan kirazlar daha sonra Norveç genelindeki binlerce markette tezgahtaki yerini alacak.

Daha önce TIR\'larla günlerce süren yolcuğun ardından Norveç\'e gönderilen Türk kirazı, artık 6 saat gibi kısa bir sürede Norveç\'te taşınacak. Airbus A330 tipi kargo uçaklarıyla gerçekleştirilen taşımalarda kiraz mevsimi boyunca 10 özel (charter) sefer ile toplam 600 ton Salihli (Napolyon) cinsi kiraz, Oslo\'ya taşınacak. Kirazlar daha sonra Norveç genelinde bin 600\'den fazla markette tüketime sunulacak. Kiraz yetiştiriciliği ile öne çıkan İzmir, Manisa, Isparta, Adana, Konya, Kahramanmaraş gibi illerde ve Toros Dağı yaylalarının 500 ile 2 bin 500 metre arası rakımında yetişen kiraz, aroması, dayanıklı yapısı ve sap uzunluğuyla dünyadaki benzerlerinden ayrılıyor.

6 SAATLİK OPERASYON SÜRECİ

Özenle yetiştirilen kirazlar olgunlaştıklarında ağaçlardan toplanarak boyut, cins ve kalitelerine göre ayrıştırılıyor. Beşer kiloluk paletler halinde iklimlendirmeli araçlara yüklenen kirazlar TIR\'lar ile İstanbul Atatürk Havalimanı\'na getiriliyor. Kirazların tüm uçağa yükleme, taşıma ve indirme operasyonu 6 saatten kısa sürede gerçekleştirilirken gökyüzündeki Norveç yolculuğu ise yaklaşık üç saat sürüyor.



HIZ VE KAPASİTE BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Taşıma ile ilgili açıklamada bulunan ihracatçı Veysel Tüysüz, \"Eskiden kirazlarımızı Norveç\'e taşıyan TIR\'larımız bölgeye 6 günde ulaşıyordu. Uzun taşıma süresi nedeniyle kirazlarımız kalitesini kaybedebiliyor, çürümeler olabiliyordu. Şimdiyse o süre 6 saate düştü, 6 gün içerisinde ise tüm ürünlerimiz Norveç raflarında tükeniyor. Geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 30 artırırken 8 yeni ülkeden talep aldık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Kiraz taşınmasıyla ilgili hazırlanan video

=============