DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYLERBEYİ SARAYI\'NDA

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı\'na gitti. Erdoğan, evinden çıktığı sırada kendisini bekleyen bir kadınla da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı\'na gitti. Erdoğan konutundan çıktığı sıra yolda kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu. Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi\'ndeki çalışma ofisine geçti. Erdoğan\'ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak \"Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlatan Karakuş, 2008 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Güven Karakuş\'un darp edilerek öldürüldüğü belirterek, \"Cumhurbaşkanına benim çocuğumu faili meçhul bırakmayın\' dedim. Cumhurbaşkanı bana \'bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol\' dedi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın konvoyunun beklemesi

- Erdoğan\'ın kadınla konuşması

- Röportaj

- Detaylar

02.06.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180602072_

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(geniş haber)

2- AVCILAR\'DA İNANILMAZ OLAY; İFTAR SIRASINDA RESTORANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ

\"BİR SES GELDİ VE İNSANLAR KAYBOLDU\"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Avcılar\'da dün iftar sırasında restoranın zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı, \"Bir ses geldi ve insanlar kayboldu\" diye konuştu.

Olay dün , Avcılar\'ın Cihangir Mahallesi Tuncay Sokak\'ta bir restoranda meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Restorandakiler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

OLAYIN İZİ DURUYOR

Restoranda bugün olayın izleri duruyordu. Restoranın ortasındaki çukur da kameraya yansıdı.

Olayı anlatan Vedat Eskiyurt,\"İftarlar yapıyorlardı. Kalabalık bir grup vardı. Birden bir ses geldi, insanlar kayboldu. Taban çökmüş herkes aşağı düşmüş. Aşağıda sıkışan arkadaşlar vardı, yardıma koştuk çıkardık. Durumları iyiydi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Restorandan görüntü

-Çöken zeminden görüntü

-Mahsur kalan kadınlar

-Kurtarma çalışmaları

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayın meydana geldiği restoran

-Oluşan çukur

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar



02.06.2018 - 10.45 Haber Kodu : 180602033

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3- VELİLERDEN FENERBAHÇE GENEL KURULU\'NA \"LGS\" TEPKİSİ

- Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS\'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi

Veliler,

\"Çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti\"

Haber-Kamera: Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS\'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu\'nda saat 10:30\'da başladı. Stat içinde yapılan tezahüratlar okuldaki öğrencilere kadar gidince veliler olaya büyük tepki gösterdi. Stadın yan tarafında bulunan Kenan Evren Lisesi\'nde Liseye Geçiş Sınavı\'na (LGS) giren öğrencilerin bulunması sebebiyle stattaki tezahüratlar ve protestolardan çocuklarının etkilendiği gerekçesiyle veliler FB Divan Başkanlığı\'na ulaşmak istedi. Okul önünde sınavdaki çocuklarını bekleyen veliler, sınav saatinde böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini dile getirdiler. Genel Kurul sebebiyle stattan yükselen sesler sonrasında Fenerbahçe Kulübü\'nden ilk etapta kimseye ulaşamadıklarını söyleyen veliler, çocuklarının uzun bir süredir LGS\'ye hazırlandıklarını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) ve İstanbul Valiliği\'ne şikayette bulunacaklarını ifade ettiler.

\"ÇOCUKLARIMIZIN BÜTÜN MOTİVASYONU BOZULDU. BÜTÜN EMEKLERİ BİTTİ\"

Bir veli tepkisini, \"Sesten, tezahürattan, alkıştan çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti. Bir Allah\'ın kulu stada engel olamadı\" diyerek gösterirken, başka bir veli de, \"Sınavın ve kurulun tarihi daha önceden belliydi. Keşke ya bu okula sınav vermeselerdi, ya da kurul saatini daha geç başlatsalardı. Bu çocuklara yazık günah\" ifadelerini kullandı.

Durum Divan Başkanı Vefa Küçük\'e iletildiğinde ise gecikmeli de olsa statta anons yapıldı ve öğrencilerin rahatsız oldukları Fenerbahçeli üyelere duyuruldu. Gürültü azalmayınca genel kurula 13.30\'a kadar ara verildi. Fenerbahçe genel kurulu sınav bittikten sonra devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vefa Küçük\'ün üyeleri uyarması

- Stattan görüntü

- Okuldan görüntü

- Velilerden detaylar

- Ağlayan bir veliden görüntüler

- Okul önünde bekleyen velilerin açıklamaları

- Genel detaylar

02.06.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180602090

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4- BÜYÜKADA\'DA \"FAYTON\" PROTESTOSU

* At maskeleri takan eylemciler ölen atları temsilen yere yattı

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Büyükada\'da yaptığı eylemle atların çektiği fayton yerine elektronik faytonların kullanılmasını istedi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, amaçlarının yazın başlamasıyla atların Büyükada\'nın dik yokuşlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Baylan, \"Etkinliğin amacı yaz ayının başlamasıyla maalesef atların yaşadıkları çok dik rakımlı yerlere çıktıkları Büyükada\'da neler çektiklerine yönelik eziyete son vermek istiyoruz. Buna son vermek için de çözümümüz var. Elektrikli faytonlar var. Bunun hem faytoncular açısından hem atlar açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hem faytoncular odasıyla görüşmeye hem de ada halkıyla bir çalıştay düzenleme kararı aldık. Bu etkinliği bu nedenle basın yoluyla halkı bilgilendirmek için yapıyoruz\" diye konuştu. Bu arada etkinlikte, at maskeleri takan eylemciler ölen atları temsilen yere yattı. Maskeli eylemcilerin üzerine pankartlar konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-At maskesi ile yere yatanlar

-Pankart ve dövizler

-Dilekçe yazılması

-Şule Baylan\'ın basın açıklaması

-Detaylar

02.06.2018 - 14.31 Haber Kodu : 180602104

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5- ARJANTİNLİ\'DEN \"KIRMIZI IŞIK\" ŞOVU...

Haber Kamera Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İstanbul\'un trafiği çoğu sürücü için zorlu bir süreç. Ancak Fatih\'teki bir trafik ışıklarında durum biraz farklı. Burada kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, ilginç bir gösteriye şahitlik ediyor. Arjantili Emanuel Dante, kırmızı ışıklarda bekleyen sürücüler için, tek tekerlekli bisikleti ile gösteri sunuyor.

\"İNSANLARI MUTLU ETMEK YETİYOR\"

İstanbul\'a turist olarak geldiğini belirten 33 yaşındaki Emanuel Dante\'nin gösterisi kırmızı ışığın yanması ile başlıyor. Önce trafikte duranları selamlayan Dante, daha sonra tek tekerlekli bisikletine atlayıp jonglörlük yapıyor. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyenler de bu ilginç gösteriyi cep telefonları ile kaydediyor. Performans yaklaşık 1 dakika sürüyor. Türkiye\'yi ve İstanbul\'u çok sevdiğini söyleyen Dante, \"5 gün İstanbul\'da kalacağım. Bu performansı sadece mutlu olmak ve gülümsetmek için yapıyorum. İnsanların mutlu olması benim için yeterli. Paylaşmak ve gülümsemek bazen her şeye değiyor. Buradan bir maddi kazancım yok. Aslen Arjantiliyim ama Dubai\'de çalışıyorum\" dedi. Bisikletli jonglör performansını çok beğendiğini söyleyen bir kişi, \"Çok güzel. Ben de ilgimi çektiği için telefonla kaydettim\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Performans gösterisi

-Kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşla röp

-Dante ile röportaj

-Işıkta bekleyen ile röportaj

-Detaylar



02.06.2018 -12.48 Haber Kodu : 180602071

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- İSTANBUL\'UN PLAJLARI SEZONUN İLK GÜNÜ BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)

İstanbulluların plajları Haziran ayı itibariyle açıldı. Ancak hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle ilk gün plajlara ilgi az oldu. Caddebostan plajı havadan görüntülendi.

RAMAZAN VE POYRAZ ETKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan plajlarda sezon açıldı. Sezonun ilk gün hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle plajlara ilgi olmadı. Caddebostan\'da bulunan ve yaz aylarında dolu olan plajda sezonun ilk gününde ilgi görmedi. Boş plaj havadan görüntülendi.

481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR

İstanbul\'da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramıyla birlikte plajların hareketlenmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Caddebostanın havadan görüntüleri