DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK...

- TAHTAKALE\'DE BAZI DÖVİZ BÜROLARI ALIM-SATIMI DURDURDU (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale\'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92\'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82\'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Tahtakale\'den görüntüler

- Ayaklı Borsa\'daki hareketlilik

- Döviz bürosu görüntüsü

- Kapalı döviz bürosu görüntüleri

- Detaylar

23.05.2018 - 12.13 - Haber Kodu : 180523056

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(ÖZEL)

2- ÖLÜM YOLUNDA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU...

- ÇOCUKLARININ ELLERİNİ DAHİ BIRAKAMIYORLAR

* Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi, döküm sahasına giden hafriyat kamyonlarının en fazla kullandığı caddelerden biri.

* Onlarca kazanın meydana geldiği caddede bir hafta önce de hafriyat kamyonu bir kişiyi ezdi. Caddeyi kullananlar hafriyat kamyonlarının saçtığı tehlike nedeniyle tepkili.

* Çocuklar her gün onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği caddede tehlike yaşıyor. Aileler, yol boyunca çocuklarının ellerini bırakmıyor.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Onlarca hafriyat kamyonu, Arnavutköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi\'ni kullanarak İhsaniye Mahallesi\'ndeki moloz ve hafriyat döküm sahasına gidiyor. Boğazköy İlköğretim Okulu\'nun da bulunduğu caddede çocuklar aileleriyle birlikte okullarına sağ salim ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle de mahalle sakinleri neredeyse dakikada bir geçen hafriyat kamyonlarından oldukça şikayetçi.

İstanbul\'da hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor. Kamyonların karıştığı kazalarda genellikle ölümle sonuçlanıyor. Son kaza ise, bir hafta önce Arnavutköy\'de yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ali Önlem hafriyat kamyonunun altında kaldı. Önlem, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DAKİKADA BİR...

Bu kazanın yaşandığı Milli Egemenlik Caddesi hafriyat kamyonlarıyla dolu. Yolda neredeyse dakikada bir hafriyat kamyonlarına rastlamak mümkün. Mahalleli, kamyonların bu caddeyi kullanmaması için yıllardır mücadele veriyor.

TEHLİKE YAŞIYORLAR

Cadde üzerinde Boğazköy İlköğretim Okulu bulunuyor. Dün de caddede Doğan Haber Ajansı kamerası kayıttaydı; öğrencilerin okullarına gelip giderken yaşadığı büyük tehlikeyi görüntüledi. Okullarından çıkan öğrenciler, velileriyle evlerinin yolunu tutuyor. Aileler ve çocuklar kamyonlarla dolu caddeden sağ salim evlerine ulaşmaya çalışıyor. Aileler, yol boyunca çocuklarının ellerini biran olsun bırakmıyor.

TEPKİLİLER...

Mahalleli, kamyonların bu caddeyi kullanmaması için yıllardır mücadele veriyor. Daha önce farklı tarihlerde hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda birçok kişinin öldüğünü belirten Hasibe Coşkun, \"Evden çıkıp okula dahi gidemiyoruz. Kamyonlar çok hızlı ilerliyorlar. Çocuklarımı okula ben getirip götürüyorum. Korkuyoruz, çocuklara bir şey olacak diye. Onların buradan geçmesi yasak\" diye konuştu.

\"YAKINDA OLAY ÇIKACAK\"

Dilaver Durmuş ise, \"Caddede haddinden fazla kamyon var. Yakında olay çıkacak. İstemiyoruz. Çok da hızlı gidiyorlar. Kamyonların biran önce buradan gitmesi lazım\" dedi.

\"KIZIMI KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN İKİ KEZ KURTARDIM\"

Nihal Kaya da , \"Kızımı iki kez kurtardım kamyonun altında kalmaktan. Rahatsızız. Yolun karşısına geçerken büyük tehlike yaşıyoruz\" ifadelerini kullandı. Rahşan Cudi adlı mahalle sakini ise, \"İstemiyoruz buradan geçmelerini. Yolun karşısına geçemiyoruz. Şikayet ediyoruz yine geliyorlar. Onların yolları burası değil. Kullanmaları gereken yolları var; ama burayı kullanıyorlar\" şeklinde konuştu.

15 AY ÖNCE DE AYNI MANZARA YAŞANMIŞTI

15 ay önce de DHA kamerası aynı görüntüyü kaydetmişti. O günden bu yana çocuklar ve mahalleli her gün ölüm yolunda tehlikeli yolculuğu yapmak zorunda kalıyor.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Caddeden geçen kamyonlar

-Okullarına giden onlarca öğrenci

-Okuldan detay

-Sırasıyla röpler.

-Genel ve detaylar

(GÜVENLİK KAMERASI ARŞİV)

-Önlem\'in karşıya geçmesi

-Kaza anı

-Kamyonun Önlem\'in üzerinden geçmesi

(AMATÖR KAMERA ARŞİV)

-Kamyon şoförü ile mahalleli arasında yaşanan tartışma

-Şoförün mahallelinin üzerine kamyonu sürmesi

23.05.2018 - 12.35 - Haber Kodu : 180523066

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3- CAMİ BAHÇESİNDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Beyoğlu\'ndaki tarihi Kamer Hatun Camii\'nin bahçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki tarihi Kamer Hatun Camii bahçesinde, hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna\'daki bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cami bahçesindeki ceset

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Savcı ve polislerin cesedi incelemesi

-Cenazenin ceset torbasına konularak götürülmesi

-Genel ve detaylar

23.05.2018 - 12.19 - Haber Kodu : 180523063

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4- İSTANBUL\'DA 440 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

* Eroini hurma ve helvaların arasına gizlemişler.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı 2 ayrı yaptığı operasyonda 130 kilogram eroin ve 310 kilogram da skunk ele geçirdi.

Narkotik polisleri, 17 Mayıs\'ta Silivri\'de, Hırvatistan\'dan gelen bir kamyonete düzenlediği operasyonda, kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş paketlenmiş halde 310 kilogram skunk ele geçirdi. Operasyon kapsamında Hırvat vatandaşı M.Z. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Z.\'nin emekli narkotik polisi olduğu öğrenildi.



HURMA VE HELVALAR ARASINDA EROİN

Narkotik polisleri 20 Mayıs\'ta ise Pendik\'te, İran\'dan gelerek Avrupa\'ya hurma ve helva götüren bir TIR\'a baskın düzenledi. TIR\'da yapılan aramalarda hurma ve helva kutuları arasına gizlenmiş 130 paket halinde toplam 130 kilogram eroin ele geçirildi. İran uyruklu sürücü B.M. gözaltına alındı.

2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Z. ve B.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kamyonet ve TIR\'da arama yapması

-Ekiplerin uyuşturucu maddeleri bulması

-Genel ve detaylar



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Sergiden görüntü

-Hurma ve helvaların görüntüsü

-Skunkların görüntüsü

-Genel ve detaylar

23.05.2018 - 12.47 - Haber Kodu : 180523068

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5 - UBER SÜRÜCÜSÜNÜ TEHDİT EDERKEN GÖRÜNTÜLENEN TAKSİCİLER SERBEST

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta UBER sürücüsünün yolunu kesip tehditler yağdıran 2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt\'ta bir AVM\'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği uyardığı UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.\'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı. Yakup Y.\'nin kasten yaralama, uyuşturucu yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.\'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-UBER aracının yolunu kesen taksicilerin tehdit ve küfürler yağdırması

-Polisin yaptığı operasyon

-Önlem alan polisler

-Taksicilerin açıklamaları

-Detaylar



22.05.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180522156

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6- METRO İSTASYONUNDA KADINA HAKARET DAVASI

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA

Bostancı Metro İstasyonu\'nda Kerime P.\'ye (36) giyiminden dolayı hakaret ederek, tükürdüğü iddia edilen Atınç M. (36) hakkında \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Atınç M.\'nin ifadesinde tükürme olayının yaşanmadığını belirterek, suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı. Duruşma Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde önümüzdeki günlerde görülecek.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 12 Mart 2018\'de meydana gelen olay şöyle oldu: Kerime P., 12 Mart 2018\'de Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi\'ne giderek Bostancı Metro istasyonunda giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaretler ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kerime P. \'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve akbil kayıtlarından söz konusu şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı.

ŞÜPHELİ ATINÇ: TÜKÜRMEDİM, KONUŞURKEN BİR DAMLA SIÇRAMIŞ OLABİLİRö

Gözaltına alınan şüpheli Atınç M. ifadesinde \"Bostancı\'da metroya binmek için istasyona gittim. Müşteki ile karşılaştım. Müşteki ve ben yalnızdım. Saçımı topuz yapıp tepeden bağlamış, kulağımın birisinde 2 küpe vardı. Kendisi görünce kendi kendine söylenerek biraz da homurdanır tarzda, \'Topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış erkeğe benzemiyor\' şeklinde ve devamında ise anlamadığım bir takım şeyler söyledi. Bu durum ağrıma gittiği için müştekiye \'Sen de kendine bak, aynaya bak sen de kadına benzemiyorsun\' dedim ve oradan uzaklaştım. Kıyafetime karışılmasından hoşlanmadığım gibi insanların kıyafetine karışmaktan da hoşlanmıyorum. Anneannem ve babaannem de kapalıdır. Tükürme olayı asla yaşanmadı. Benden tükürük numunesi alındı. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir. Ancak tükürme söz konusu değildir\" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ: ŞÜPHELİNİN TÜKÜRDÜĞÜ YA DA HAKARET EDİP ETMEDİĞİ HUSUSUNDA BİR SONUCA VARILAMADI

Metro istasyonu güvenlik kameralarının çözümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda görüntünün büyütüldüğünde çözünürlüğünün düşük olmasında dolayı netliğinin bozulduğu, kamera kaydında ses kaydı almaması nedenleriyle şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında bir sonuca varılamadığı kaydedildi. İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü\'nün 19 Mart 2018 tarihli raporunda çarşaf üzerinde tespit edilen lekelerin tükürük lekesi olmadığı , elde edilen epitel hücrelerin şüpheliden farklı ve bir kadın şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

\"ALLAH BELANIZI VERSİN SİZİN GİBİ YOBAZLAR YÜZÜNDEN…\"

Savcılık hazırladığı 3 sayfalık iddianamesinde, olay sırasında tesettür giyimli müşteki Kerime P.\'nin Bostancı metro istasyonu içerisinde asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen grup içerisinde bulunan şüpheli Atınç M.\'nin asansörden inip birkaç adım yürüdükten sonra beklemeye başladığı anlatıldı. İddianamede, bu sırada şüpheli Atınç M\'ın , müştekiye yönelik müştekinin anlamadığı bazı sözler sarf ettiği ve müşteki Kerime P.\'ye \'Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden….\" şeklinde sözler söylediği ve hakaret içerikli bazı sözler söylemeye devam ettiğine yer verildi.

\"ŞÜPHELİNİN BEYANI MÜŞTEKİNİN ANLATIMINI DOĞRULAR NİTELİKTEDİR\"

İddianamede, müştekinin asansöre binmeye çalıştığı sırada şüphelinin vücut hareketlerinden müştekiye doğru yönelerek tükürdüğü, akabinde müştekinin asansöre bindiği ve asansörün kapısının kapandığı anlatıldı. Bu sırada şüphelinin asansörün bulunduğu bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya başladığı, 6-7 adım yürüdükten sonra geriye doğru dönerek müştekiye doğru konuşmaya devam ettiği anlatılan iddianamede, \"Şüphelinin olay sırasında müştekiye yönelik sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin anlatılan şekilde, hakaret suçuyla beraber \'Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden…\' içerikli sözleri ve tükürme eylemi gözetildiğinde müştekinin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunu işlediği tespit edilmiştirö denildi. İddianamede şüphelinin \'Normal bir şekilde konuşurken bir damla sıçramış olabileceği\' şeklindeki beyanının müştekinin anlatımlarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

3,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede Atınç M.\'nin, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi. Sanık Atınç M. önümüzdeki günlerde Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Şüphelinin adliyeye sevki

23.05.2018 - 12.22 - Haber Kodu : 180523065

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7- NAZLI ILICAK\'IN \"CASUSLUK\" DAVASI: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015\'te Bugün Gazetesi\'nde yayımladığı iddiasıyla \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama\" suçundan müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak\'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Milli Savunma Bakanlığı avukatının suçtan zarar göreme ihtimali dikkate alınarak davaya katılma talebi kabul edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, sanık Nazlı Ilıcak\'ın sözkonusu yazının görsel medyada açıklayıp açıklamadığının, sosyal medyada paylaşıp paylaşmadığının araştırılmasını talep etti.

\"BAŞKA YERLER DE YAYIMLAMIŞ OLABİLİR, BENİ BAĞLAMAZ\"

Söz alan sanık Nazlı Ilıcak ise söz konusu yazının çıktığı tarihte Bugün Gazetesi\'nde çalıştığını belirterek \"Söz konusu yazı bir haber değil, yorumdur. Başka yerler de yararlanmış olabilir. Bu beni bağlamaz\" dedi. Basın Kanunu\'nun 26. maddesinde düzenlenen 4 aylık hak düşürücü sürenin amacının basın özgürlüğünü korumak olduğunu da söyleyen sanık Ilıcak, \"Sosyal medyada benim tarafımdan paylaşılmadı. Paylaşım yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Savcının talebine katılmıyorum. Davanın düşürülmesini talep ediyorum\" diye konuştu. Sanık Nazlı Ilıcak\'ın avukatları da düşme kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı avukatı davaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Sanık avukatları, bakanlığın talebini mahkemenin takdirine bıraktıklarını söylediler. Milli Savunma Bakanlığı avukatının da davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, RTÜK\'e yazı yazılarak söz konusu yazının sanığın devamlı katıldığı veya misafir olarak katıldığı programlarda açıklamada bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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8- SANCAKTEPE\'DEKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI\'NDA KARAR

* Sanık, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA

Sancaktepe\'de 7 ay önce tartıştığı eşi Selda Çelik\'i (32) ruhsatsız silahıyla öldüren tutuklu sanık Ali Çelik (45), \"Eşi öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada \"haksız tahrik\" ve \"iyi hal indirimi\" indirim uygulanmadı. Sanık Çelik son sözünde bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

SANIK: PİŞMANIM

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ali Çelik son savunmasında üniversite mezunu olduğunu belirterek, \"Evliliğimi düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Düzelmeyince kızımı ve mal varlığımı bırakarak çıktım, gittim. Kızımı uzaktan sevmeye çalıştım. Boşanma davası açtım. Boşanma davasına da yanaşmadı\" dedi. Olay günü eşinin kendisine hakaret ettiğini savunan sanık Çelik \"Bir anlık öfkeyle bu olayı işledim. Bu zamana kadar bir şiddet olayımız yoktu. Ben kızıma aşık bir insanım. Başıma gelen olaydan dolayı çok pişmanım\" dedi. Son sözü sorulan sanık Çelik, \"Çok pişmanım\" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Çelik\'i \"Eşi öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti haksız tahrik şartlarının oluşmadığını belirterek bu konuda indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Sanığın eylemden sonraki davranışları, kaçışı ve geçmişteki halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti sanık Çelik\'e iyi hal indirimi de uygulamadı. Sanık Çelik, \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma\" suçundan da 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık Çelik\'in tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Çelik\'in \"Eşi kasten öldürmek\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Selda Çelik\'in cenaze töreni

23.05.2018 - 12.56 - Haber Kodu : 180523069