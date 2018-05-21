DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ÖZEL)

1- 4 KADININ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR...

* Bağcılar\'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımdaki 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlardan ikisi son anda kaçarken otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı.

* Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlardan ikisi yaralanırken iki kadın son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle\'de meydana geldi. İki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Savrulan araç iki kadına çarparken, diğer iki kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada çok sık kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yetkililerden önlem almasını istedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki farklı istikametten gelen otomobiller çarpışıyor ve araçlardan biri savruluyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-Olay anına ait cep telefonu görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Sokaktan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Diğer Detaylar

21.05.2018 -12.52 Haber Kodu : 180521077

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- (geniş haber)

2- DEV PLATFORM BOĞAZ\'DAN GEÇTİ

- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ

- Dev petrol arama platformunun Boğaz\'dan geçişi yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'ndan dev petrol arama platformu \"Scarabeo 9\" geçti. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri bir süre iptal edildi.

Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde, 57 metre yüksekliğindeki 36 bin 863 groston ağırlığındaki, \'Scarabeo 9\' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı\'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz\'den gelen gemi, Marmara\'ya doğru ilerledi. Platformun İstanbul Boğazı\'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 ve Nene Hatun römorkörleri eşlik etti. \"Scarabeo 9\", İstanbul Boğazı\'ndaki geçişi yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Yalova Limanı\'na giden dev platformun geçişi sırasında Şehir Hatları\'nın seferleri bir süre iptal edildi.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜyle geminin geçişi

-Platformun geçişi

-Gemiyi kıyıda izleyenler

-Geminin Avrupa ve Anadolu yakasından çekilen görüntüler

-Detaylar



21.05.2018 - 10.25 Haber Kodu : 180521029

21.05.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180521046

21.05.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180521052

21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521055

21.05.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180521056_

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3- EREN ERDEM YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI NEDENİYLE ALMANYA\'YA GİDEMEDİ

Haber: Serpil KIRKESER - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, bir dava kapsamında hakkında çıkarılan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bugün Almanya\'ya gidemedi. Eren Erdem bu sabah saat 07.00\'da eşi ve çocuklarıyla Almanya\'ya gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gitti. Havalimanı polisleri, Eren Erdem\'e hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdem\'in çocukları ve eşi Almanya\'ya gitti. Ancak Eren Erdem\'in kendisi ise yurtdışına çıkamadı. Eren Erdem dün CHP\'nin açıkladığı milletvekilli listesinde adı yer almamıştı.

Görüntü Dökümü:

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Eren Erdem\'in arşiv görüntüsü

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4- SULTANGAZİ\'DA MARKET SOYGUNU; SOYULDULAR AMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ( DHA) ,

Sultangazi\'de yüzü maskeli ve silahlı iki soyguncu girdikleri marketten bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Soygun sonrası market çalışanlarının satış yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Olay sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi, 1300. sokak üzerinde bir market zincirinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu markete girdi. Çalışanları silahla tehdit eden soyguncular kasadan bir miktar para alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soygun sonrası marketin çalışmaya devam etmesi ve müşterilerin alışveriş yapması dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken, polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zırhlı araçlardan görüntü

market çalışanlarından görüntü

Müşterilerden görüntü

Müşteri ile röportaj

olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar

21.05.2018 - 13.04 Haber Kodu : 180521085_

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5- MASLAK\'TA LÜKS SİTE İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera:Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Maslak\'taki lüks bir site inşaatının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Sarıyer Maslak Cendere Caddesi\'nde bulunan lüks bir sitenin bodrum katında bulunan strafor kaplamalar saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şantiyede çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürdü.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan inşaattan görüntü

-Oluşan yoğun dumandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

21.05.2018 - 12.27 Haber Kodu : 180521071_

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6- 3,5 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ

- 3,5 ay önce 130 kilo olan Faysal Aldanmaz tüp mide ameliyatıyla 37 kilo verdi.

- Hayatı baştan sona değişen Aldanmaz yaşadığı süreci anlattı.

Haber-Kamera: İlknur SARGUT/Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA)

Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan 36 yaşındaki Faysal Aldanmaz, uyku apnesi, diyabet, kolesterol, iltihaplı eklem romatizması gibi rahatsızlıklarının hayatını çekilmez hale getirmesi sonucu zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatıyla 3.5 ayda 37 kilo veren Aldanmaz, önce yıllardır kullandığı insülin ilaçlarını bıraktı, ardından çocuklarıyla doyasıya vakit geçirmeye başladı.

Fazla kilolarının neden olduğu hastalıklar günden güne artan iki çocuk babası Faysal Aldanmaz, 130 kilo ile obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından 29 Ocak\'ta tüp mide ameliyatına alınan Aldanmaz, 3.5 ayda 37 kilo vererek sağlığına kavuştu. Obezite ameliyatı olma nedeninin asla görsel kaygı olmadığını vurgulayan Aldanmaz, \"Çocukluğumdan bu yana kiloluydum. Ancak, son yıllarda ortaya çıkan hastalıklarım beni rahatsız etmeye başladı. Bu ameliyatımın nedeni kesinlikle görsellik değil, artan hastalıklarım oldu\" dedi.

UYKU APNESİ GECE KRİZLERE NEDEN OLUYORDU

Uyku apnesi nedeniyle geceleri krizler geçirdiğini anlatan Aldanmaz, \"Krizler nedeniyle birkaç kere hastaneye yatışım oldu. Bunun dışında diyabet, kolesterol, yüksek tansiyon, iltihaplı eklem romatizması, sedef rahatsızlığı, karaciğerinde yağlanma vardı. İştahımı dengelemek için kendimi sigaraya vermiştim. Bu sorunların artmasından dolayı ameliyata karar verdim. Ameliyat olmamın sebebi tamamen rahatsızlıklarımın beni son noktaya getirmesiydi. Ameliyat günümüzü belirledikten sonra heyecandan tansiyon ve şeker değerlerim yükselince ameliyatım ertelendi. Sonunda 29 Ocak günü ameliyat oldum. Doktor kontrolünde 3.5 aylık süreçte 37 kilo vererek 93 kiloya düştüm\" diye konuştu.

\"İLK HAFTALAR ÇOK ZORLANDIM\"

İlk haftalar zorluk çektiğini ancak onları da zamanla atlattığını anlatan Aldanmaz, \"Tek sıkıntım ilk haftalar oldu. Çünkü, 36 yıl boyunca beraber olduğum yiyeceklerden bir kere uzaklaştım. En büyük ayrılık acısı bu olsa gerek. Bol bol tükettiği suyu şimdi yudum yudum alıyorum. O nedenle benim için ilk hafta çok zor geçti. Canımın bir kıymeti kalmadı diyebilirim. Kiloların gittiğini gördükçe mutlu oldum. Değer mi tabi ki de değer\" ifadelerini kullandı. Hedefinin 75 ila 70 kilo arasında olduğunu anlatan Aldanmaz, \"Bundan sonra diyetisyenimin sözünü dinleyerek beslenmeme dikkat edeceğim. Rahatsızlıklarım tamamen bitti diyemem ama önümde artık daha farklı bir yaşam var diyebilirim\" şeklinde konuştu.

GÜN İÇİNDE AVUÇ DOLUSU İLAÇ KULLANIYORDU

Faysal Aldanmaz\'ın ameliyatını gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, Aldanmaz\'ın kendisine geldiğinde 130 kiloda olduğunu belirtti. Genç adamın çok ciddi rahatsızlıkları olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, \"Hastamız, uyku apnesi sendromu nedeniyle yıllarca geceleri çok rahat uyuyamadığından şikayetçiydi. Kontrollere gelip gittikçe onunda konuşurduk. Günde 40 üniteye kadar çıkan bir insülin kullanımı söz konusuydu. Çok ciddi medikal sorunları vardı. Hayatını idame ettirebilmek için gün içerisinde neredeyse avuç dolusu ilaç kullanıyordu. Bu süreçten sonra biz ona tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Yaşı da genç bir hastaydı. Ameliyatı yapalı 3 ay oldu. Bu süre zarfında 100 kilonun altına düştü. İnsülin ilaçlarını tamamen bıraktı ve uykusu artık çok daha kaliteli\" ifadelerini kullandı.

\"PİRAMİDİN TABANINDA DİYET VE SPOR YER ALMALI\"

Hem Türkiye\'de hem dünyada özellikle genç popülasyonda kilo sorunun arttığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özdenkaya, kilo verme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

\"Neredeyse toplumumuzda yüzde 30 ila 40\'lara varan bir kilo sorunu var. Bunların içerisinde morbidobez (aşırı şişmanlık) oranı biraz daha düşük. İnsanların çoğu \'kiloluyum ameliyat olayım kurtulayım\' düşüncesi ile hareket ediyor. Aslında bu çok yanlış. Çünkü kilonun büyük bir kısmı kendi alacakları tedbirlerle halledilebilir ya da en azından belli bir seviyeye indirilebilir. Ameliyatın başarı şansı çok yüksek ama belli riskleri göz önüne alarak bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Piramidin en tepesindeki seçenek ameliyat, tabanda ise diyet, spor, yeme alışkanlıklarındaki bozuklukları düzeltme gibi bir takım tedbirler olmalı. Kişi, tüm seçenekleri denedikten sonra eğer fayda göremezse ameliyatı düşünmeli.\"

Görüntü Dökümü:

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-Faysal Aldanmaz\'ın ameliyat öncesi görüntüleri

-TV karşısında cips yerken detaylar

-Ameliyat günü Yrd.Doç.Dr. Yaşar Özdenkaya ile detaylar

-Ameliyattan detaylar

-Faysal Aldanmaz röportajı

-Yrd. Doç. Dr Yaşar Özdenkaya röportajı

-Ameliyattan 3.5 sonra hastayı muayene detayları

21.05.2018 - 12.56 Haber Kodu : 180521080