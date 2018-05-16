DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ, İSTANBUL\'A GELDİ

* Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç,

\" Tarihi gerçeklere uymayan 3 din açısından Kudüs\'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle göz ardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz maalesef bugün yaşanan dramla karşı karşıyayız\"

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Gazze\'deki katliam nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından istişareler için Türkiye\'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, \" Gazze\'de yeni bir dram yaşanıyor alınan bu karar bağlamında. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden insanların üzerine ateş ediliyor. İnsanlar katlediliyor. Bu olayların bu noktaya geleceğini Amerikan yönetimi tarafından Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasından çok önce başlamak üzere sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız, sayın dışişleri bakanımız elimizden geldiğince bizler her düzeyde Amerikan makamlarına iletmeye başladık. Aklı selim düzeydeki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı. Tarihi gerçeklere uymayan 3 din açısından Kudüs\'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle göz ardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz maalesef bugün yaşanan dramla karşı karşıyayız. Biz ABD yönetimine İsrail\'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, yeni ihtilaflara yol açacağını anlatmaya çalıştık\" diye konuştu.

\"HİÇ KİMSE BUNUN KARŞISINDA ŞİDDETLE DURMUYOR\"

\"Ne acıdır ki özel bir gün seçildi bu karar için. Şehitler veriliyor\" diyen Kılıç, \"Beni üzen nokta Afrin\'de biz terör örgütüne mücadele verirken sivil kayıpların önlenmesi konusunda bize çağrı yapan bütün ülke ve insani yardım kuruluşları 60\'ın üzerinde şehit var. Hiç kimse bunu kınamıyor. Hiç kimse bunun karşısında şiddetle durmuyor. Bu insani dramın karşısında maalesef gereken insanlığı sergilemiyor. Bu benim açımdan çok üzücü. Bu çerçevede hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere Ankara\'ya çağrıldım. Tel Aviv büyük elçimiz de burada anladığım kararıyla\" şeklinde konuştu.

\"DANIŞMALAR İÇİN ÇAĞRILDIM\"

İstişare amaçlı çağrıldığını belirten Kılıç, \"Biliyorsunuz ABD henüz Ankara\'ya büyükelçi atamadı. Maslahatgüzar seviyesinde. Danışmalar için çağrıldım. Ankara\'ya gittiğimizde görüşeceğiz. Washington\'da yaşananlar nedir? Neler yapmayı düşünüyorlar. Görüşmelerimi anlatacağız. Önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerimi paylaşacağım. Alınacak karar hükümetimizin kararıdır. Sayın Dışişleri Bakanımız Trump\'ın yemin törenine katıldı. Kudüs kararı o tarihlerde dillendirilmeye başlanmıştı. Temas ettiği tüm muhataplara bunun ne kadar yanlış karar olacağını ve bu kararın alınmasından mutlak suretle imtina edilmesi gerektiğini anlatmıştı. Devam eden süreçte de sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız, biz anlattık. Fakat dediğim gibi iç politik saikleriyle alınan karar maalesef olmadık bir günde yürürlüğe konuldu ve bu durumla karşı karşıyayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kılıç\'ın gelişi

-Açıklaması

-Gidişi

-Detaylar

16.05.2018 -14.02 Haber Kodu : 180516095_

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2- OTOBÜSÇÜLERDEN İSRAİL\'E PROTESTO

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Özel Halk Otobüsü şoförleri Üsküdar\'da yaptığı eylemde İsrail\'in Gazze\'de yaptığı katliamı lanetledi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, \" İsrail\'in Filistin halkına vahşice saldırılarını lanetliyoruz. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah\'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz ve Milletimiz tarih boyunca Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir\" dedi.

İstanbul\'da Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası üyeleri ve otobüs şoförleri, saat 12:00\'de Üsküdar Meydan\'da bulunan otobüs durağında bir araya geldi. Oda Başkanı Göksel Ovacık burada yaptığı açıklamada, Özel Halk Otobüsü Kuruluşları olarak, İsrail\'in katliamı ve ABD\'nin açık desteğine karşı Filistinlilerin her zamanında yanında olacaklarını belirtti. Ovacık, şunları söyledi:

ABD\'nin Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma kararını uygulamaya koymasıyla Filistinli kardeşlerimiz en tabii hakları olarak Gazze şeridinde barışçıl gösteri düzenledi. Filistin halkına vahşice saldıran ve 60\'ın üzerinde Filistinlinin hayatını kaybetmesine yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına neden olan İsrail Yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD\'nin Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması, İsrail devletinin yıllardan beri uyguladığı devlet terörüne, haksızlıklara, katliama teşvik ve açık bir destektir. Bu aynı zamanda bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Bu barbarca saldırı ve katliamların yıllardan beri tüm dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılması ve buna seyirci kalınması, insanlık, ahlak, vidan ve adalet gibi en temel değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah\'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz ve Milletimiz tarih boyunca Filistinli kardeşlerimizin haklı ve kutsal davalarına hep sahip çıkmış ve destek vermiştir. Bundan sonra da bu tavrımız bütün zulümler sona erene kadar devam edecektir.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan grubun görüntüsü

-Başkan Göksel Ovacık açıklama

-Slogan atmaları

16.05.2018 - 13.49 Haber Kodu : 180516094

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3- SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ALAADDİN SARAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

*Saral\'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da gözaltına alınan suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi. Saral\'ın gizli bölmede yakalandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Saral\'ı 3 Mayıs\'ta Eyüpsultan\'da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Saral, Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Saral\'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Yakalandığı yer

-Saral\'ın fotoğrafı

16.05.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180516063

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4- İSTANBUL\'DA 80 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda bazı şüphelileri takibe aldı. Narkotik polisleri 9 Mayıs\'ta Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa\'da bulunan 4 eve operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve bir narkotik dedektör köpeğinin destek verdiği operasyon kapsamında B.S., İ.S., A.Ş., İ.K., Z.K. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olduğu öğrenilen 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polisleri, Özel Harekat ve narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü DökümüB

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(Polis Kamerası)

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Narkotik polislerinin evlerde arama yapması

-Dedektör köpeğin arama yapması

-Genel ve detaylar

16.05.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180516056

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5- 99 YIL ÖNCE BURADAN BÖYLE YOLA ÇIKMIŞTI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 16 Mayıs 1919\'da Beşiktaş\'tan Bandırma Vapuru\'na binerek Samsun\'a doğru yola çıkmaları düzenlenen bir etkinlikle temsili olarak yeniden canlandırıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen \"Bağımsızlık İçin İlk Adım\" etkinliği çerçevesinde CHP\'liler, İYİ Partililer ve vatandaşlar Akaretler\'deki Mustafa Kemal Müzesi önünde toplandı. Beşiktaş Belediyesi Başkan vekili Tahir Doğaç\'ın da katılımıyla grup bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Türk Bayrakları, CHP ve İYİ Parti bayraklarıyla Beşiktaş Çarşısı\'nın içinden geçen grup daha sonra sahile ulaştı. Başkan Vekili Doğaç burada yaptığı konuşmada, \"Biz bugün aynı şekilde iç ve dışta bizim bu ateşimizi söndürmeye çalışanlara karşı hiçbir zaman eğilmeyeceğimizi ve kabul etmeyeceğimizi and içmek için buradayız. Ey Gazi o gün yola çıktığın gibi aynı ruhtayız, aynı inançtayız seni unutmadık unutturmayacağız\" dedi.

Konuşmanın ardından sonunda temsili bir uğurlama töreni yapıldı. Doğaç\'ın denize çelenk atmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla yola çıkmaları temsili olarak canlandırıldı. Vatandaşlar giden teknenin ardından el sallarken, teknede bulunan tiyatrocular da asker selamı verdi.





Görüntü dökümü:

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-Bando takımı

-Yürüyüşten detaylar

-Bayraklardan detaylar

-Marş söyleyenler

-Doğaç\'ın konuşması

-Çelenği denize atması

-Temsili olarak Vapurun hareket etmesi

-El sallayanlar

-Tiyatrocuların asker selamı vermesi

16.05.2018 - 13.43 Haber Kodu : 180516093

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6- ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDILAR

*Bayrampaşa ve Eyüpsultan\'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek çaldı

*Hırsızlık anı iş yeri kamerası tarafından görüntülendi

Haber:Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bayrampaşa ve Eyüpsultan\'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek olan çelik kasaları çaldı. Hırsızların bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.

2017 Kasım ve Nisan aylarında Bayrampaşa ve Eyüpsultan\'da meydana gelen hırsızlık olaylarında yüzleri maskeli ve eldivenli 3 kişi gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze Hali\'ne girerek içerisinde 100 bin lira ile 250 bin lira değerinde çek olan çelik kasayı çaldı. Hırsızlar daha sonra Bayrampaşa\'da bir mobilya dükkanından 45 bin lira, 230 bin lira değerinde çek ve ziynet eşyasının olduğu çelik kasayı daha sonra da Eyüpsultan\'da bir işyerinden 9 bin 700 lira, 2 bin 300 dolar ve çok miktarda çek çalarak kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsızların kapısını zorla açarak girdikleri iş yerinden çelik kasayı yüklemeleri yer alıyor. Olayın ardından araçla kaçan hırsızları, o esnada devriye gezen polis ekipleri fark etti. \"Dur\" ihtarına uymayan kişilerden 2\'si araçtan inip yaya kaçmaya başlayınca yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen R.D.(47) ve K.K.(31) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

16.05.2018 - 13.21 Haber Kodu : 180516081

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