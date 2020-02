DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(Ek bilgilerle)

1- KILIÇDAROĞLU \"CHP YURTDIŞI BİRLİKLERİ 2018 GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI\"NDA KONUŞTU



* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

\"25 Haziran sabahı uyandığımızda ilk yapacağımız iş OHAL\'i kaldırmak olacaktır. Olağanüstü hal olmayacaktır.\"

\" AK Parti\'li bir kadın şunu söyledi: \'Siz neden cumhurbaşkanı adayı olmadınız da Muharrem İnce\'yi yaptınız?\'\"

\" Şunu söyledim: Cumhurbaşkanı seçildiğiniz anda Meclis\'e geleceksiniz. Cumhurbaşkanlığı yemini var onu edeceksiniz. \'Tarafsız davranacağıma dair namusum ve şerefim üzerine ant içerim\' diyeceksiniz. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz.\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe\'de \"CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı\"na katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, \"Bir yol ayrımındayız. Genel başkan olarak bana düşen görevleri olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bir siyasetçi olarak benim görevim ne kadar ağırsa ve ben bunun ne kadar bilincindeysem her bir vatandaşımın da sorumluluğu var. Kime karşı? Ülkesine, vatanına, bayrağına, çocuklarına karşı ve aydınlık Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz.

Bu mücadeleyi el birliğiyle sürdüreceğiz\" dedi.

\"Sorumluluk var doğru, benim de var sizin de var\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Siz sorumluluklarınızı nasıl yerine getireceksiniz? Kısaca bunun üzerinde durmak istiyorum. Toplumu aydınlatarak, kavga etmeden, bilginizi paylaşarak, insanları güzel bir Türkiye\'yi nasıl inşa edebiliriz bu yönde aydınlatarak, kişisel bir hırs ve beklentimizin olmadığını bütün beklentimizin aydınlık bir Türkiye olması gerektiğini anlatarak. Eğer bunları yaparsak hiçbir sorunumuz yok. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hepimize düşen görev bu. Ve bu görevimizi yaptığımız zaman vatandaşlık görevimizi yapmışız diye rahat gidip evimizde oturacağız. Çünkü bu görevi hepimiz yaparsak 25 Haziran sabahı aydınlık ve güzel bir Türkiye\'ye hep beraber uyanacağız. Bundan benim en ufak bir endişem yok. Nedeni de şu: düne kadar diyorlardı ki; \'biz oyun kurucuyuz, biz her türlü politikayı belirliyoruz\'. Şimdi ürettikleri politikanın altında kaldılar. Aslında süreci yöneten, sağlıklı yöneten, demokrasiye doğru yöneten biziz ve öyle olacağız\" ifadelerini kullandı.

\"O KALENİN ADI CUMHURİYET HALK PARTİSİ\'DİR\"

Kılıçdaroğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yıkamadıkları bir kale vardır. O kalenin adı Cumhuriyet Halk Partisi\'dir. Bütün güçleriyle üzerimize geliyorlar. Düne kadar \'vesayet, vesayet, vesayet\' diyorlardı, \'demokrasinin üzerinde vesayet\' diyorlardı. Şimdi demokrasiye tahammül edemiyorlar. Hiçbir vatandaşım unutmasın. 20 Temmuz darbesinden sonra Türkiye farklı bir sürecin içine evirilmiştir. Türkiye ağır sorunlarla karşı karşıyadır. 5 temel sorunumuz var. Bunlardan birisi demokrasi. Güçler ayrılığı yoktur Türkiye\'de. Bütün yetkiler bir kişiye bağlanmıştır. Yargı bağımsız karar verememektedir. Gözünü saraya dikiyor \'acaba nasıl karar vereyim. Sarayın hoşuna gider mi gitmez mi?\' 1940\'ın Almanya\'sında Goebbels\'in söylediği gibi \'Hitler nasıl karar verecekse hakim de ona uygun karar verecektir\'. Geldiğimiz süreç, yaşadığımız tablo budur. Suçsuz insanların hapislere atıldığını çok iyi biliyoruz\" diye konuştu.

\"OLAĞANÜSTÜ HAL OLMAYACAKTIR\"

Kılıçdaroğlu, \"25 Haziran sabahı uyandığımızda ilk yapacağımız iş OHAL\'i kaldırmak olacaktır. Olağanüstü hal olmayacaktır. Bu ne demektir? Bütün dünyaya şu mesajı veriyoruz demektir: Türkiye\'ye bahar geldi, Türkiye\'ye demokrasi geldi, Türkiye\'ye özgürlük geldi. Türkiye 25 Haziran\'da yeni bir sabaha uyandı. Ve Türkiye\'de demokrasi bizim vazgeçilmezimizdir. Sonra ne yapacağız kuvvetler ayrılığını yapacağız. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem. Ve toplumla uzlaşarak yeni bir anayasa, güzel bir anayasa. Toplumun her kesimini kucaklayan bir anayasa. Darbe hukukundan arındırılmış bir anayasa. Kendi özgür irademizle yapacağız\" şeklinde konuştu.



\"HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bugün geldiğimiz noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bir daha söylüyorum; hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Niçin diyorum ki bir daha söylüyorum diye. Ben bunu söylediğimde kıyameti koparıyorlardı, \'vay sen bunu neden söylersin\' diye. Ama geçen gün bir zat kalktı kendi manifestosunu açıkladı. Herkesin can ve mal güvenliği olacak diye. Ne demek bu? 16 yıldır geldiği noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Şimdi diyor ki; \'ben can ve mal güvenliğini geri getireceğim\'\" dedi.

\"ÇOK AĞIR BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ\"

\"Ekonomi... Başlı başına bir felaketin içindeyiz. Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Esnafa, sanayiciye, çiftçiye, emekliye sorun tablo nedir diye.16 yılın sonunda devraldıkları mirası perişan ettiler. Faizden şikayet ediyorlar. Sanki bu memleketi şimdiye kadar Fransızlar yönetiyordu. Sen yönetiyordun. Açıklama yapıyor, \'Faiz her kötülüğün hem anası hem de babasıdır\'. Günaydın, günaydın Recep Bey. Gözlerinden öpüyorum seni. Nihayet bunu anladın sen. Daha güzel bir şey söylüyor, \'bizim faizi aşağı çekmemiz lazım\'. Bravo vallahi demek ki faizi aşağı çekmeyi öğrenmiş, faizi aşağı çekilecek\" şeklinde konuştu.

\"BUNLAR İKTİDARA GELDİĞİNDE TERÖR HEMEN HEMEN SIFIRLANMIŞTI\"

Kılıçdaroğlu, \"Bunlar iktidara geldiğinde terör hemen hemen sıfırlanmıştı\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bugün Türkiye\'nin en temel sorunlarından birisidir. Toplum, sadece bir terör olayının ötesinde etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden ayrıştı. Komşumuzun kimliğini soruyoruz. Komşumuzun inancını sorar hale getirdiler. Türkiye\'yi buradan çıkarmamız lazım. Kimliğe, inanca ve yaşam tarzına saygı duyacağız. Kimlikler, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaseti reddedeceğiz. Bunu yapanlara prim vermeyeceğiz. Size açık ve net söylüyorum; bunu yapanlar bu ülkeyi bölmek ve ayrıştırmak isteyenlerdir. Bunlara izin vermeyelim\" diye konuştu.

\"DÜNE KADAR BÜTÜN KOMŞULARIMIZLA ARAMIZ İYİYDİ\"

Konuşmasında dış politikaya da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Düne kadar bütün komşularımızla aramız iyiydi. Düne kadar Ortadoğu\'da bir sorun çıktığı zaman gelip Türkiye\'nin kapısını çalarlardı, \'gelin bizim sorunumuz çözün, hakem olun\' diye. Bugün tablo tamamen değişti. Ne Suriye\'yle, ne Irak\'la, ne Mısır\'la, ne Libya\'yla, ne kuzey ülkeleriyle, ne Avrupa Birliği ile barışık değiliz. Herkesle kavgalıyız. Bunu ancak ve biz düzeltiriz. Size CHP\'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum sözüm söz; bakın 25 Haziran\'da güzel bir Türkiye\'ye uyanacağız. En geç 4 ay içinde Ortadoğu\'nun bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, İslam Dünyası ile bütün ilişkilerimiz iyi olacak. Bizim bilgimiz de, kapasitemiz de, öngörümüz de buna müsait. Çünkü biz Kuvayı Milliye ruhundan geliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI TARAFSIZ OLAMAZ\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Demokrasiye ihanet etmek istediler. 15 milletvekilimizi görevlendirdik, demokrasiye yapılan ihaneti boşa çıkardık.

Sayın Muharreme İnce \'tarafsız olacağım\' dedi, yakasındaki CHP rozetini çıkardı, \'80 milyonu kucaklayacağım, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım\' dedi, bir ezberi daha bozdu. Dün akşam kadınlarla bir toplantımız vardı. AK Parti\'li bir kadın şunu söyledi: \'Siz neden cumhurbaşkanı adayı olmadınız da Muharrem İnce\'yi yaptınız?\'. Şunu söyledim: Cumhurbaşkanı seçildiğiniz anda Meclis\'e geleceksiniz. Cumhurbaşkanlığı yemini var onu edeceksiniz. \'Tarafsız davranacağıma dair namusum ve şerefim üzerine ant içerim\' diyeceksiniz. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz. Bir partinin genel başkanı olamadığı için namuslu adamsa namusu ve şerefi üzerine yemin edemez. Bizim cumhurbaşkanı adayımız 80 milyonu kucaklayacak. A partisi, b partisi, c partisi ayrımı yapmayacak. Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir partinin genel başkanı olarak Anayasa Mahkemesi\'ne hakim tayin etmeyecek. Bizim cumhurbaşkanı adayımız hakimleri yanına alıp \'gelin hep beraber çay toplamaya gidelim\' demeyecek, tarafsız olacak\" dedi.

\"DEMOKRASİ KÜLTÜRLERİ YOK\"

\"Ve bir ezberlerini daha bozduk. Anlamıyorlar, bilmiyorlar. Neden? Demokrasi kültürleri yok. Demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. Demokrasi, \'elimde bir sopa olacak, birisi konuşursa kafasına vuracağım ve o sesini kesecek ve yüzde 100 bana biat edeceksin\'. Bunu demokrasi olarak biliyorlar. Onun adı diktatörlüktür Recep Bey, demokrasi değil. Dolayısıyla konuşmamın başında söylediğimi yine söyleyeyim; benim görevim var ve benim sorumluluğum da var. Benim sorumluluğum sizlerin sorumluluğundan çok daha ağır. Ben bunun farkındayım. Sorumluluğumun gereğini yapıyorum, inanarak yapıyorum. Ben de mevkii, makam falan bunlar yok. Benim tek inancım, tek davam var; ülkemde 80 milyonun huzur içinde yaşaması. Ben bunu istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"BÜTÜN DUVARLARI YIKMAYA KARARLIYIZ\"

Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

\"Biz bütün duvarları yıkmaya kararlıyız. Demokrasinin önündeki bütün duvarları yıkmaya kararlıyız. Azimliyiz, sonuna kadar gideceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek.\"

2- KILIÇDAROĞLU \"AİLE SİGORTASI PROJESİ\" TOPLANTISINDA KONUŞTU

* Kemal Kılıçdaroğlu,

\" Sizler nasıl yaşadıysanız ben de öyle yaşadım. Toprak evlerde büyüdüm. Yer sofralarında yemeğimizi yerdik.

\"Allah nasip ederse Türkiye değişecek, çok şey değişecek. Kavgasız bir Türkiye, huzur içinde bir Türkiye, beraber yaşayacağımız bir Türkiye.\"

\"Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur, bunu yapacağım. Açlık, yoksulluk olmayacak.\"

Maltepe Belediyesi\'nin \'Aile Sigortası Projesi\'nin etkinliğinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Okullara \'nitelikli\', \'niteliksiz\' okul dediler. Ne demek niteliksiz okul? Yani garibanların çocukları niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları da nitelikli okullara gidecek. Böyle bir şey olabilir mi, bu doğru mu, bu hak mı? Söz; bunları yerle bir edeceğim\" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından \'Aile Sigortası Projesi\' kapsamında hayata geçirilen 600 liralık limiti olan \'Halkkart\'ın hak sahibi kadınlara teslim törenine katıldı.

Maltepe\'deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam kadınlarla gerçekleştirdiği bir toplantıyı aktararak, \"Bu kadar memnuniyetsiz, memnun olmayan Türkiye genelinde bir grup varken, siz iktidar olduğunuzda herkesi nasıl memnun edeceksiniz? diye bir kadın kardeşimiz sordu. Dedim ki \'ben 80 milyonu memnun edeceğim dersem doğruları söylememiş olurum. Ama benim size bir sözüm var; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün fakirler memnun olacaklar\" diye konuştu.

\"YOKSULLUK BİR KADER DEĞİLDİR\"

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen \'aile sigortası projesi\' üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, \"Maltepe Belediyemiz aile sigortası diye güzel bir şey yapmış. Biz bunu söylediğimizde \'nasıl yapacaksınız?\' demişlerdi. Aslında yapılabilir. Yoksulluk bir kader değildir. 21. yüzyılın Türkiyesi\'nde neden insanların bir kısmı fakir olsun. Sosyal devlet diyoruz, anayasada \'sosyal güvenlik herkesin hakkıdır\' diye bir hüküm var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin sosyal güvence hakkı vardır. Devlet bu hakkı sağlamak zorundadır. Bir belediye bunu yapıyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti niye yapmıyor? Maltepe Belediyesi bunu yapıyor, diğer belediyelerimizin bazılarında da uygulamalar var\" değerlendirmesinde bulundu.

\"SİZLER NASIL YAŞADIYSANIZ BEN DE ONU YAŞADIM\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bizim adımız Halk Partisi. Halk partisi isek halkın yanında durmamız lazım, halk için çalışmamız lazım. Bizim için derler ki \'bunlar zenginlerin, elitlerin partisidir\'. Benim annem Allah rahmet eylesin; okuma yazma bilmezdi. Büyük ablamda okuma yazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Yani öyle elit melit yok. Sizler nasıl yaşadıysanız ben de onu yaşadım. Toprak evlerde büyüdüm, yer sofralarında yedim. Ama dönem değişti. Herkesin huzura ve gelire ihtiyacı var\" şeklinde konuştu.

\"24 HAZİRAN\'DAN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK\"

Hepimiz huzur içinde ve kavga etmeden yaşayalım istiyoruz\" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, \"Allah nasip ederse, 24 Haziran\'dan sonra Türkiye değişecek. Kavgasız huzur izinde beraber yaşayacağımız bir Türkiye olacak. Siyaset yapıyorsak vatandaşın derdini çözmek için siyaset yapmalıyız. Vatandaşın derdini çözüyorsan başımın üzerinde yerin var. Bu ülkede zengin-fakir diye bir kavram olmamalı. Herkesin işi olmalı; herkesin evinde tenceresi akşam kaynamalı. Çocuklar bizim geleceğimizdir, umudumuzdur. Bütün siyasi toplantılarda söylerim; hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Eğer bir çocuk açsa, sanıyor musunuz annesi rahat uyur. Onun için herkesin işi olmalı, bereketi olmalı. Sosyal devletin amacı budur. Sosyal devlet fakirin fukaranın devletidir\" ifadelerini kullandı.

\"BU MEMLEKETTE AÇLIĞI TARİHE GÖMMEK BENİM NAMUS BORCUMDUR\"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Okullara \'nitelikli\', \'niteliksiz\' okul dediler. Ne demek niteliksiz okul? Yani garibanların çocukları niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları da nitelikli okullara gidecek. Böyle bir şey olabilir mi, bu doğru mu, bu hak mı? Söz; bunları yerle bir edeceğim. Sizin çocuklarınıza da devletin okullarında en kaliteli öğretmenler gelecekler. Herkesin eğitim sistemi verilirken kısa sürede iş aş sahibi olmasına önem vereceğiz. Az önce bir kadın geldi ve \'kızım iki üniversite bitirdi ve işsiz\' diyor. Bunun işe, çalışmaya ihtiyacı var. Siyasetin görevi budur. Siyasetin görevi vatandaşların inancı, kimliği, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmak değildir. Bu ülkede bir tane çocuk yatağa aç giriyorsa demek ki \'ben görevimi yapmıyorum.\'Hiç Doğu Batı ayrımı yapmadan herkes bizim kardeşimizdir. Madem ki bu memleket, bu bayrak bizim, bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur.\"

\"ÇARK HALKTAN YANA OLACAK\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Efendim parayı nereden bulacaksın diyorlar. Memlekette para var. Son 15 yılda yurt dışına ödenen faiz 150 milyar dolar. Yurt içinde son 16 yılda ödenen faiz 678 milyar lira. Faizcilere gelince para var, tefecilere gelince para var ama vatandaşa gelince yok. Ben, bu çarkı değiştireceğim. Çark halktan yana olacak. Bu parayı halk için harcayacağız. Bunun için bize yetki vereceksiniz. Göreceksiniz Maltepe Belediyesi yaptı biz de Türkiye genelinde yapacağız\" şeklinde konuştu.

107 KADINA HALKKART VERİLDİ

Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte \'Halkkart\' verilen kadınlar günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Öte yandan törende 107 hak sahibi kadına \'halkkart\' takdim edilirken, önümüzdeki dönemde de bu sayının 432 olacağı belirtildi.



3- BAKLAVACILARDAN \"FISTIK\" TEPKİSİ

* Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği, fıstık fiyatlarının 5 gün içinde 150 liradan 210 liraya çıkmasını gerekçe göstererek, fiyatların kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün üretmeyi düşünmediklerini söyledi.

*Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, bunun sadece stokçular ve karaborsacılara fayda sağladığını belirterek, fıstık ithalatı için bakanlık ile görüşeceklerini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), fıstık fiyatlarının 210 liraya çıkması nedeniyle fiyatların kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmediklerini söyledi.

\'STOKÇULAR FİYATI 210 TL\'YE ÇIKARDILAR\'

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2017 yılının başında 60 lira civarında seyreden fıstık fiyatının şu an 210 liraya yükseldiğini belirterek, \"Normalde olması gereken fiyat 70-75 liradır. Fiyatlardaki bu fahiş artışın sebebi karaborsacı ve stokçulardır. Üreticiden 60 TL\'ye topladığı fıstığı depolayarak, piyasaya azar azar çıkartarak, kademeli yükselterek satmaya başladığı fıstığı Ramazan ayının yaklaşmasıyla 210 TL\'ye çıkarmışlardır. Aradaki bu yüzde 300 karı ceplerine indiren stokçulardır\" dedi.

\'FISTIK FİYATLARI KABUL EDİLEBİLİR SEVİYEYE GELİNCEYE KADAR FISTIKLI BAKLAVA YAPMAYACAĞIZ\'

Karaborsacılar ve stokçuların sektördeki denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından doğan boşluktan yararlandıklarını, son 5 gün içinde fıstık fiyatını 150 liradan 210 liraya çıkardıklarını savunan Yıldırım, \"Bu durumda en çok zarar görenler ise fıstık üreticisi, fıstığı son ürün olarak satan kuruyemişçi, baklavacılar ve fıstık kullanan diğer sektör mensuplarıdır. Baklava sektörü fıstıktaki fahiş artışa rağmen zam yapmayı düşünmüyor. Fıstık fiyatları kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyor\" dedi.

BAKANLIK İLE GÖRÜŞÜP FISTIK İTHALATI TALEP EDECEKLER

Fıstık fiyatlarındaki kontrolsüz fiyat politikalarının önüne geçilmesi için ithalat gümrük vergilerinin düşürülmesi gerektiğini savunan Yıldırım, \"İthalatın önünün açılması gerekmektedir. Haksız rekabet, kayıt dışı faaliyetler ve karaborsacılığa yönelik faaliyetler içerisinde olanların tespit edilerek yaptırım uygulanması ve ağır bir şekilde cezalandırılması gerekmektedir\" diye konuştu.

FISTIK SEKTÖRÜNDEKİ KAYIT DIŞI KAZANÇ 4 MİLYAR 250 MİLYON LİRA İDDİASI

Karaborsacılar ve stokçuların son 17 aylık haksız kazancının 4 milyar 250 milyon lira olduğunu savunan Yıldırım, \"Bu para tamamen baklava sektörünün cebinden çıkmıştır. Bunun önüne geçilmezse milli tatlımız olan baklava üretiminde ciddi düşüşler yaşanacağı gibi istihdam olarak da kayıplar yaşayacağız.Yetkililer ve ilgili bakanlıkların yapması gereken fıstık fiyatlarını 210 TL yapan bu stokçulara dur demesi gereğinin de hemen yapılmasıdır. Bu durumu daha detaylı izah etmek için Çarşamba günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanımızı sayın Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı makamında ziyaret edeceğiz\" dedi.

4- ERDOĞAN\'DAN MALEZYA BAŞBAKANINA TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya\'daki genel seçimlerin galibi olan eski Başbakan Mahathir Muhammed\'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim galibiyetinden dolayı tebriklerini ilettiği Başbakan Mahathir Muhammed\'e görevinde başarılar diledi. İki liderin, Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmenin önemini de vurguladıkları kaydedildi.

5- ÜSKÜDAR\'A \"MİMAR SİNAN MEYDANI\" GELİYOR



- Anıtlar Kurulu onay verdi: Projenin detayları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar\'a yapılacak yeni meydanın detayları belli oldu. \"Mimar Sinan Meydanı\" adıyla yapılan, havadan da görüntülenen 27 bin metrekarelik alanın bin 400 metrekarelik kısmına dükkanları yıkılan esnaf için yeni bir çarşı inşa edilecek. Ayrıca tarihi eserlerin siluetini bozduğu için yıkılan 5 katlı çelik otopark yerine, 874 araçlık bir yer altı otoparkı yapılacak. Proje için Anıtlar Kurulu\'ndan da onay çıktı.

Tarihi Yarımada\'nın karşısında bulunan Üsküdar\'da yeni meydan inşası için düğmeye basıldı. Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde bulunan, eski belediye binası ve yapıların yıkılmasıyla gerçekleşecek yeni meydanın ismi \"Mimar Sinan Meydanı\" olarak belirlendi. Toplamda 8 bin 250 metrekare taban alanı bulunan yapıların yıkılmasıyla çalışmalar hız kazandı.

ANITLAR KURULU\'NDAN ONAY ALINDI

Üsküdar Meydanı\'nın yakınında bulanan yeni meydan, 27 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bu alanın içinde bin 400 metrekarelik bölümde, dükkanları yıkılan esnaf için 3 katlı ve 151 adet dükkandan oluşan bir çarşı inşa edilecek. Ayrıca Üsküdar Mimar Sinan Meydanı, Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark Projesi için Anıtlar kurulundan da onay alındı.

TARİHÎ YAPILARIN SİLUETINI BOZAN ÇELİK OTOPARK YIKILDI

Öte yandan 750 araç kapasiteli 5 katlı çelik otopark da görüntü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Çelik otoparkın yerine, 874 araçlık yeni zemin altı otoparkı yapılacak. Böylece Mimar Sinan tarafından 1574-1583 yılları arasında hamam olarak inşa edilen, ancak günümüzde çarşı olarak hizmet veren \"Mimar Sinan Çarşısı\" ve 16. yüzyılın başlarında yaptırılan \"Kara Davud Paşa Camii\" gibi tarihi yapıların siluetinin bozulması da engellenecek.

\"AVM DEĞİL 3 KATLI ÇARŞI YAPILACAK\"

İBB\'nin Projeler Daire Başkanlığı\'na bağlı Alt Yapı Projeler Müdürü Fatih Duman, meydan düzenlemesi içinde bir alışveriş merkezi yapılmayacağını söyledi. Alanın bir bölümünde çarşı yapılacağını kaydeden Duman, \"Bu meydanımız yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları içeren 27 bin metrekarelik bir kent meydanı olacak. Korkmazlar Çarşısı olarak bilinen 151 adet bağımsız bölümün bulunduğu dükkanlar ve çarşı bölümü yıkıldı. Onun yerine meydanımızın hemen arka köşesine sığacak şekilde bir çarşı yapılacak. Bu çarşımız 1/1000\'lik ve 1/5000\'lik imar planlarımız ilçe ve büyükşehir belediyesinden geçti. Kurul onaylarımızı da aldık. İfade edildiği gibi bu bir AVM değil. Bin 400 metrekare oturum alanlı 3 katlı bir çarşı\" dedi.

50 BİN METREKAREYE YAKIN BİNA YIKILDI

Meydan inşası için toplam 50 bin metrekareye yakın bina yıkıldığını belirten Duman, \"10 bin metrekare Üsküdar belediye binamız, 4 bin metrekare Korkmazlar Çarşısı, yaklaşık 13 bin metrekare civarında 5 katlı çelik otoparkımızı yıktık. Onu yer altı otoparkına çeviriyoruz. Toplamda 50 bin metrekare kapalı alanı olan binalarımızı yıktık. Bütün meydanımız 27 bin metrekare. Bunun yüzde 5\'ine oturan, 3 katlı küçük bir çarşı yapıyoruz. Geri kalan tüm alan yeşil alan, meydan düzenlemesi ile halkımızın kullanımına açılacak\" diye konuştu.

YER ALTINA 874 ARAÇLIK OTOPARKI GELİYOR

750 araçlık 5 katlı çelik otoparkın da yıkıldığını sözlerine ekelyen Duman, \"Halkımıza meydan kazandırmak için bunu yer altı otoparkına çeviriyoruz. Yeni otoparkımız 874 araçlık olacak. Yaklaşık yüzde 15-20 kapasitemizi artırıyoruz. Büyük bir yatırım yaparak halkımıza meydan kazandırmış oluyoruz\" ifadelerini kullandı.

6- İSTANBUL\'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU



*Çeşitli markalara ait sahte 9 bin 835 şişe parfüm ele geçirildi.

Fatih\'te bir depoda çeşitli markalara ait sahte 9 bin 835 şişe dolu parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Fatih\'te bir işyerinde sahte parfüm depolandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında brandalarla üstleri örtülmüş kolilerin içinde çeşitli markalara ait 9 bin 835 şişe dolu parfüm buldu. Olayla ilgili olarak depo sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin Vatan Caddesi\'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.



7- UNUTKAN YOLCU POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Atatürk Havalimanı\'nda bir yolcu tarafından unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlatmaya hazırlanırken valizini unutan yolcu gelince patlatma işlemi durduruldu.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı\'nda saat 10.00 sıralarında sahipsiz valiz gören yolcular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis bölgede güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Olay yerine bomba imha uzman ekibi çağırılırdı. Uzman ekip hazırlıklarını yaparken yabancı uyruklu bir yolcu gelerek valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Bir süre polislerle konuşan yolcu, daha sonra valizini alarak ayrıldı. Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.



8-ROBOTİK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

İstanbul\'da bir ilkokulda kodlama ve robotik eğitimi alan öğrencilerin projelerinin sergilendiği \"Robotik Festivali\" düzenlendi. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri model uçaklardan, robotlara, gözlükten, ışıklı tişörtlere kadar onlarca projeyi sergileyerek ziyarete gelen arkadaşlarına anlattı. İmece İlkokulu robotik öğretmeni Jale Demir \" 2 yıldır kodlama ve robotik eğitimi verdiğim öğrencilerimden çıkan fikirlere bazen ben bile şaşıyorum. Çocuklarımıza tüketen değil üreten bir toplum olmayı öğretiyoruz.\" dedi.

UÇAKTA VAR ROBOTTA

Kağıthane\'de bulunan İmece İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği Robotik Festivali okulun spor salonunda gerçekleştirildi. 2 yıldır kodlama, programlama elektronik ve mekanik eğitimi alan yaşları 8 ile 11 arasında değişen minik öğrenciler fikirleri kendilerine ait olan projelerini sergiledi. Model uçaklar, minik dronelar, kodlanabilen robotlar, göremeyenlerin kullanabileceği harekete duyarlı sensörler içeren gözlükler, karanlıktan korkan çocuklar için tasarlanan ışıklı tişörtler, otomatik köpük balon yapma makineleri gibi onlarca projenin sergilendiği etkinlik festival havasında geçti. Minik mücitler tasarladıkları projeleri ziyarete gelen arkadaşlarına bıkmadan defalarca anlattılar.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÇOCUKLAR

İmece ilkokulu Robotik öğretmeni Jale Demir, çocuklardan çıkan fikirlere bazen kendisinin bile şaşırdığını söylerken \"Onlar iki senedir kodlama ve programlama eğitimi alıyorlar. Ayıca elektronik ve mekanik dersleri de veriyoruz. Şu anda kat ettiğimiz yol inanılmaz. Biz aslında çocuklara tüketen değil, üreten bir toplum olmaları için çaba gösteriyoruz. Artık bir oyuncak istediklerinde onu satın almak yerine üretmek istiyorlar\" dedi.

\"TEKNOLOJİ ÜRETİYORLAR\"

İmece İlkokul Müdürü Erol Karakaya ise \"İki yıl önce okulumuzda bir robotik atölyesi kurarak çocuklarımızı teknoloji ile tanıştırmak istemiştik. Amacımız teknolojinin kullanıcısı olmaları yerine o teknolojiyi üreten bireyler yetiştirmek. Bunun için çalışıyoruz. Yapılan projeleri gördüğümde bunu başarmaya başladığımızı anlıyorum.\" dedi.

