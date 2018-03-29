DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA 3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 firmaya 3\'er kişilik kayyum atandığını duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar\'ın imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle denildi:

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\', \'Suç örgütüne üye olma\', \'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık\' ve \'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama\' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği\'nin 29.03.2018 tarihli kararıyla Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited şirketine, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Limited şirketine, Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun 133/1 maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyum olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumlar göreve başlamışlardır

Görüntü Dökümü:

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-Çiftlik Bank\'ın merkezinin bulunduğu Ümraniye\'deki bina

-Çiftlik Bank bayileri

-Açılışlardan görüntü

29.03.2018 - 13.13 Haber Kodu : 180329080

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(yeni görüntü)

2- BİRLİK BERABERLİK ÇİFTLİĞİ\'NE OPERASYON: GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN İŞLETTİĞİ MARKET ÇEVRESİNDE TOMA\'LI ÖNLEM...

* Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Erden\'in işlettiği markette, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Marketin çevresine TOMA konuşlandırıldı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi\'nin sahibi Serkan Erden ile babası polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank benzeri \'piramit satış yöntemi\' bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden\'i Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi\'ndeki işlettiği markette, babası Enser Erden\'i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı.

MAĞDUR SAYISI ARAŞTIRILIYOR

Polisin, Erden\'in 3 ay önce devraldığı markette yaptığı aramalarda şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.

TOMA\'LI ÖNLEM...

Bu sabah da Serkan Erden\'in işlettiği markette polis geniş güvenlik önlemi aldı. Marketin çevresine TOMA konuşlandırıldı.

Çevik kuvvet ekipleri ile sivil polislerin market ve çevresinde nöbet tuttuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Marketten detay

-Market çalışanları

-Polisin önlem alması

-Çevre esnafı ile röp.

-TOMA\'nın önlem alması

-Çevredeki sivil polisler ve çevik kuvvet ekipleri

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Çiftlikten fotoğraf

-Basın açıklaması

-Detaylar

29.03.2018 - 12.53 Haber Kodu : 180329071

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3- SAHTE EVLATLIK BELGESİYLE DOLANDIRICILIK POLİSE TAKILDI



Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHA

2015 yılında hayatını kaybeden emekli doktorun bankalarda bulunan 2 milyon lirası ile 80 bin Amerikan dolarını bankalardan çeken, Kadıköy\'de 23 daire ile bir binanın yüzde 33\'ünü üzerlerine geçirmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterdiği sahte evlatlık belgesiyle son 2 yılda her ay 60 bin lira kira aldıkları tespit edildi. 44 yıllık el yazısı ve imza örnekleri karşılaştırıldı, evrakların sahteliği ortaya çıkartıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 16 Aralık 2015 yılında 88 yaşında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü\'nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira, 80 bin Amerikan dolarının çekildiğini ve Kadıköy\'de bulunan 23 daire ve bir binada bulunan dairelerin yüzde 33\'ünün ele geçirilmeye çalışıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

NOTER KATİBİ, TERCÜME BÜROSU SAHİBİ, HUKUK BÜROSU ÇALIŞANI VE TAMİRCİ SAHTE EVLAT

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hatice Güzin Göllü\'yle ilgili yaptığı detaylı incelemede emekli hekimin kimsesiz ve varisi olmadığını belirledi. Göllü\'nün hayatını kaybetmesinden sonra bankalarda bulunan paraları bankalardan çeken ve gayrimenkulleri üstüne geçirmeye çalışan 4 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri Noter Başkatibi Ayhan K., sahte evlatlık belgesi düzenlenen tamirci Ahmet K., Hukuk bürosu çalışanı Murat G.,ve Tercüme bürosu bulunan Tamer O\'yu dün yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 4 şüpheli hakkında, \'Resmi belgede sahtecilik\' ve \'Nitelikli dolandırıcılık\' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

25 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKULU ÜZERLERİNE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Polis, Noter Başkatibi Ayhan K\'nın , Ahmet K\'ye sahte evlatlık belgesi düzenlediğini, yaşlı kadına ait bankalardaki nakit paraları çektiklerini ve gayrimenkulleri üzerlerine hazırladıkları sahte belgelerle üzerlerine geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

HER AY 60 BİN LİRA KİRA ALMIŞLAR

Polis ekipleri, 4 şüphelinin Göllü\'ye ait dairelerden ölümünden sonra yaklaşık 2 yıl boyunca her ay yaklaşık 60 bin lira kira aldıklarını da tespit etti.

38 YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞ GİBİ GÖSTERİLEN SAHTE EVLATLIK BELGESİ YAŞLI KADININ 1974-1980 YILLARINA AİT EL YAZILARIYLA ORTAYA ÇIKARTILDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte evlatlık belgesini araştırdığı sırada 1980 yılında görevli bir hakimin imzasını taklit eden şüphelilerin, Hatice Güzin Göllü\'nün \'akıl sağlığı yerindedir\' ve Göllü\'nün varisi Ahmet K (Göllü) diyerek belgeler hazırladıklarını tespit etti. Polis ekipleri belgelerin gerçekliğinin tespiti için 2015 yılında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü\'nün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden 1974-1980 yıllarına ait 44 yıllık imza ve yazı örnekleri temin etti. Yapılan incelemede mahkeme tarafından verilen evlat edinme kararının sahte olduğunu ortaya çıkarttı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli \'Resmi belgede sahtecilik\' ve \'Nitelikli dolandırıcılık\' uçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-FOTOĞRAFLAR (SIRASIYLA)

-Sahte evlat Ahmet K.

-Noter katibi Ayhan K.

-Hukuk bürosu çalışanı Murat G.

-Tercüme bürosu sahibi Tamer O.,

-Hatice Göllü (sol başta çiçekli elbise)

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-Detaylar

29.03.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180329065

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4- İSTİNAF MAHKEMESİ ARAÇLA İKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CEZASINI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe\'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.\'nın 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı. Yargılama aşamasında 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan R.A.\'nın kesinleşen bu karar ile birlikte 4 ay daha cezaevinde yatması bekleniyor.

Sancaktepe\'de 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait minibüsle kaza yapan 13 yaşındaki R.A., 4 yaşındaki Elif Nur Dursun ve 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe\'nin ölümüne, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe\'nin de yaralanmasına neden olmuştu. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan R.A., 6 Aralık 2017 tarihli karar duruşmasında, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak\' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hüküm ile birlikte R.A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

R.A.\'nın avukatları, hapis cezasına ilişkin kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi\'ne başvururken, tutukluluk haline itiraz için de üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurdu. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz üzerine R.A.\'nın tahliyesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ise R.A.\'nın aldığı cezanın bozulması yönündeki talebi bu hafta içinde dosya üzerinden karara bağladı. Daire, İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, \"Taksirle birden çok kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına\" neden olmak suçundan verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı.

KARAR KESİNLEŞTİ

R.A.\'nın aldığı ceza 5 yılın altında olduğu için Yargıtay\'a başvurma hakkı bulunmuyor. R.A.\'nın, yatmış olduğu 6 ay ve 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanma hakkı düşüldükten sonra yaklaşık 4 ay daha cezaevinde yatması bekleniyor.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yaparak binaya giren araç

-Çevredeki hareketlilik

-Ailelerin sinir krizi geçirmesi

-Yıkılan evin içinden görüntüler

-Polis ve İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Aracın olay yerinden kaldırılması

-Görgü tanıklarıyla röp.



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5- EVİNDE EŞİ İLE YAKALADIĞI ADAMI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANAN KİŞİYE 22 YIL HAPİS İSTENDİ



Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da evinde eşi ile yakaladığı adamı öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç hakkında \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" ve \"Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama\" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay sırasında Mahir Ardıç\'ın yanında bulunan arkadaşı Çetin Tanrıtanır hakkında da, \"Kasten öldürmeye yardım\" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B.A.\'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.\'nın Mahmut Çütçü\'yü evine çağırdığı belirtildi.

İddianamede, Mahir Ardıç\'ın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü\'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir Ardıç\'ın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü\'nün evin üst katına çıktığı, eşi B.A.\'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir Ardıç\'ın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı. Mahir Ardıç\'ın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedilen iddianamede, maktulü darp etmeye başlayarak kaçmasına engel olduğu, bu arada kendisine ait işyerinde çalışan Çetin Tanrıtanır\'a telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin Tanrıtanır\'ın da Mahir Ardıç ile birlikte maktul Mahmut Çütçü\'yü darp etmeye başladığı belirtildi.

4 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Şüpheliler Mahir Ardıç ve Çetin Tanrıtanır\'ın etkili eylemleri sonucunda Mahmut Çütçü\'nün çatı katıdan salonun zeminine düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mutfağa giderek ekmek bıçağı ile dönen Mahir Ardıç\'ın kendisine engel olmak isteyen eşi B.A.\'yı göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, şüpheli Çetin Tanrıtanır\'ın, \"Bıçak olmaz, yapma\" şeklindeki uyarısına rağmen şüphelinin maktulü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte 4 kez bıçakladığı anlatıldı.

Mahmut Çütçü\'nün aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü, B.A.\'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, \"Şüpheli Çetin Tanrıtanır ile şüpheli Mahir Ardıç arasında Mahmut Çütçü\'nün öldürülmesi konusunda birlikte suç işleme kararının bulunduğunu gösterir somut deliller mevcut olmadığından\" Çetin Tanrıtanır\'ın kasten öldürme suçunun müşterek faili olarak görülmediği belirtildi. Çetin Tanrıtanır\'ın bıçaklama olayına kadar Mahir Ardıç\'a yardım ettiği belirtilen iddianamede, \"Şüpheli Çetin Tanrıtanır\'ın eylemi, Mahir Ardıç\'ın işlediği \'kasten öldürme suçuna yardım\' olarak değerlendirilmiştir\" denildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Mahir Ardıç için, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" ve \"Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama\" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin Tanrıtanır hakkında da \"Kasten öldürmeye yardım\" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü



29.03.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180329052

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