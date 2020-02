DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İBB BAŞKANI UYSAL\'DAN \'O SÖZLERİ\' İÇİN YENİ AÇIKLAMA

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

\" Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. \'Başkan çark etti\' noktasına çekiliyor. Yok\"

Haber-Kamer : Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu\'nda İSTAÇ\'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi\'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen cumartesi günü AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi\'nde \"Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak\" sözleri tartışma konusu olan Uysal\'a \"Bu sözlerinizin arkasında mısınız?\" sorusu yöneltildi.

\"ASLINDA SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZİN NE KADAR DOĞRU VE HAKLI OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ\"

Başkan Uysal \"Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul\'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti\'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi\" şeklinde yanıt verdi.

\" \'BAŞKAN ÇARK ETTİ\' NOKTASINA ÇEKİLİYOR. YOK..\"

Mevlüt Uysal, \"Bizim o gün söylediğimiz, \'İstanbul\'da birinci önceliğimiz metro; metroda da birinci önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bu iki ilçeyi de AK Parti\'ye en fazla oy veren yerler olarak ifade etmişiz. Şu anda metroda çalışan yerlere baktığınız zaman en fazla CHP\'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçeler de oralar ise bizim bu sözümüzden \'oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz\' diye bir şey algılanmamalı. Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. \'Başkan çark etti\' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli\'dir. Aslında daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda hızlandıracağız\" diye konuştu.

\"TAM TERSİNE AZ OY ALDIĞIMIZ YERLERE DAHA FAZLA EMEK ÇEKTİK Kİ OYUMUZ ORADA DAHA FAZLA ARTTI\"

2023 için İstanbul\'a bin kilometrelik bir hedef koyduklarını kaydeden Başkan Uysal, İstanbul trafiğinin tek çözümünün metro olduğunu dile getirdi. Uysal, \"İstanbul\'da AK Partililer\'in oy verdiği yere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz? Basınımız, oradaki konuşmamızın tamamını alsalardı kastettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu anlarlardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geleli beş ay oldu ama geçmişte 9 yıllık bir ilçe belediye başkanlığımız var. Oradaki uygulamalarımız ortadadır. Tam tersine az oy aldığımız yerlere daha fazla emek çektik ki oyumuz orada daha fazla arttı. İstanbul\'da oyumuzu artırma hedefimiz varsa bize oy verenlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı varsa yapmamız gerekir ki oyumuzu artırabilelim\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Mevlüt Uysal\'ın basın toplantısı

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

==========================

2 - ESENYURT\'TA YANGIN NEDENİYLE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

- Esenyurt\'ta panik dolu dakikalar

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta yangın çıkan binada mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın nedeniyle üst katlardaki dairelerde bulunanlar mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Üst katlarda mahsur kalan 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Sokağa dökülen mahalle sakinleri

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Kurtarılanların görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar

20.03.2018 - 14.25 Haber Kodu : 180320108

=======================

3- PENDİK\'TE CESET MERAKI

* Sahilde çok sayıda kişi toplandı, cep telefonuyla cesedi görüntüleme derdine düşenler oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Pendik sahilde deniz yüzeyinde fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesedi bir türlü kıyıya çıkaramadı. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Bu kez dalgıç ekipler çağrıldı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Ekipler lodos nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması çevredekiler film izler gibi izledi. Çok sayıda kişi, ekiplerinin kurtarma çalışmasını merakla takip etti. Bazı kişilerin kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

DALGIÇLAR CESEDİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen dalgıçlar denize girerek cesedi bota çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü

----------

-Denizde cesedin görüntüsü

-Deniz polisinden görüntü

-Cesede yaklaşamaması

-Polis ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Meraklı vatandaşlardan görüntü

-Cep telefonu ile çekmeleri

-Ekiplerin vatandaşların uzaklaştırması

-Dalgaların kıyıya vurması

-Dalgıçların gelmesi

-Cesedi çıkarması

-Genel ve detay görüntüler



20.03.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180320115

===============================

4- RECEP AKDAĞ\'DAN \"İNŞAAT İZNİ\" AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ inşaat izniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ,

\"İnşaat işi ile ilgili işlemler gerçekten kolaylaştırılabilecek işlemler. Bugünkü teknolojiyle, dijital imkanlarla bir çok meseleyi kolaylaştırabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, inşaat izni alırken ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu\'na gidip oradan bir belge getirilmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirilmesini gereksiz görüyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen \"Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları\" başlıklı toplantıya katıldı. Şişli\'de bulunan TOBB binasında düzenlenen toplantıya Akdağ\'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Recep Akdağ, inşaat izni alma konusunda açıklamalarda bulunarak, \"İnşaat işi ile ilgili işlemler gerçekten kolaylaştırılabilecek işlemler. Bugünkü teknolojiyle, dijital imkanlarla bir çok meseleyi kolaylaştırabiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi, inşaat izni alırken ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu\'na gidip oradan bir belge getirilmesini, vergi dairesine gidip oradan bir belge getirilmesini gereksiz görüyor. Genelge şöyle söylüyor; belediyeler bunu kurumlarla kendi aralarında yapsınlar. Bu yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Zaten belediyelerimizin bir kısmı hali hazırda yapıyoru bunu, yapma kabiliyetine sahipti. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun ve Maliye\'nin çevrimiçi olarak bu bilgileri göndermesi şu anda mümkün. İş belediyelerimize kalıyor. Değerli belediye başkanlarımız bir an önce kendi belediyesi tarafında yazılım işini adapte etmesi lazım\" dedi.

Recep Akdağ, İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuyla ilgili yıl sonuna kadar süre verdiğini belirterek, \"Aman başkan yıl sonuna kadar olursa bu sene emeklerimiz heba olur. Başlamayanlar da mart-nisan ayında bunu bitirmeliler. Zor bir şey değil, bunun için ağır yazılımlara gerek yok. Belediyelerin bilgi işlem daireleri sadece küçük bir modül ekleyecekler. Bunlar gerçekten kolay işler\" diye konuştu.

\"HEPSİNİ ELEKTRONİK ORTAMLARDA YAPMA İMKANI VAR\"

Akdağ, \"Sadece inşaat firması olarak da düşünmeyin. Bir takım şirketler doğrudan kendi binalarını da yapıyorlar. Bir inşaat şirketi ile birlikte yapsalar da onların sürate ihtiyacı var. Belediyeye gideceksin, oradan SGK\'ya gideceksin, Maliye\'ye gideceksin, tapuya gideceksin… Bunların hepsini şu anda kaldırmış durumdayız. Hadi bunları bitirdik, inşaat izni aldık, şantiyeyi kuracaksın, ondan sonra bir daha SGK\'ya gideceksin. Niye? İş yeri kaydı oluşturmak için. Bunları da ortadan kaldırabiliyoruz. Hepsini elektronik ortamlarda yapma imkanı var. Ayrıca belediyede farklı odalar, farklı masalara girip çıkmaya gerek bırakmayacak bir mekanizma kurulması mümkün. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belediyelerimize geldi\" şeklinde konuştu.

İSKAN ALIMLARI...

Akdağ, iskan alırken de bir takım zorlukların ortaya çıktığını ifade ederek, \"Büyükşehir ile diğer belediler arasında ortak iş yapmanın geliştirilmesi gerekiyor. Bu işlerle ilgili kanunun ya da mevzuat hazırlanmasında TBMM\'de büyük katkı gördük. Elbette muhalefetin bazı eleştirileri, önergeleri oldu ama başından itibaren hem komisyonlarda hem de TBMM\'de yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kanun paketimizi iktidar ve muhalefet ortak oylayarak, adeta oy birliğiyle geçirdik\" dedi.

\"BELEDİYE BAŞKANLARI ODAKLANMALI\"

Akdağ, \"Geldiğimiz noktada, inşaat izinleri, inşaat iskanları konusuyla alakalı sizin liderleriniz çok önemli. Bu meseleye sizler odaklanırsanız, uygulamada gerekli hususları 15 gün içinde gerçekleşitrebileceğimizi biliyorum. Hali hazırda bu uygulamaları başlatmış ve mükemmel yürüten belediyelerimizin sayısı çok fazla. Aslolan belediye başkanlarımızın, belediye başkan yardımcılarının bu meseleye odaklanmaları ve liderlik yapmalarıdır\" diye konuştu.

\"DÜNYA BANKASI\'NIN HASSAS DAVRANACAĞINA İNANCIM TAM\"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, \"Sahada anketler yapılıyor. Sorular içinde belediyelerdeki iş ve işlemler, inşaat süreçlerindeki işlemler de var. Eğer banka burada biraz esnek davranmaz ve geçtiğimiz aylarla alakalı o aylarda inşaat ruhsatı ya da iskan alan kişilerle görüşerek karar vermeye çalışırsa yanılır. Çünkü çok hızlı ilerledik. Hali hazırda diyelim ki nisan ayındaki uygulamalara bakmak lazım. Geri dönüp de kasım, aralık, ocak ayına bakarsak yanlış bir değerlendirme yapmış oluruz. Bu hususta da Dünya Bankası\'nın hassas davranacağına inancım tamdır\" şeklinde knouştu.

\"İTFAİYE RAPORUNUN İSKANA BAĞLI OLARAK VERİLMESİ DURUMU SÖZ KONUSU\"

Mevlüt Uysal, İstanbul\'da inşaat izni alma konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, \"İtfaiye raporunun iskana bağlı olarak verilmesi durumu söz konusu. İtfaiye raporunun direkt iskan ile birlikte verilmesi tamam ancak İstanbul\'da malum iskanı olmayan önemli miktarda yapı var. diğerlerine hiç ruhsat verememek mi? Veya bunu 39 ilçe ile bunu kolaylaştırıp bir çözüm üreteceğiz. Fiili olarak uygulamada İSKİ, direkt ruhsat verirken ilçe belediyeleri üzerinden ayrı bir hesap açtırılarak çözümü var. Biz de bunu çevrimiçi sistem üzerinden tamamlayacağız. Şu anda Bakanlığımızın bize yapmış olduğu 12 işlemin 5\'e düşürülmesi ile ilgili uygulamada önemli bir sıkıntı yok. Önemli ölçüde de bu fiilen uygulamaya geçmiş vaziyette. Eğer Çalışma Bakanlığımızın SGK ve Maliye Bakanlığımızın vergi kaydı işleminde de fiili uygulaması çevrimiçi üzerinden olabilirse işlemlerimiz daha hızlı olmuş olacak\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Recep Akdağ\'ın açıklamaları

-Mevlüt Uysal\'ın açıklamaları

-Detaylar

20.03.2018 - 14.41 Haber Kodu : 180320114

=========================

5- \"OMUZ ATMA\" CİNAYETİNDE TANIK POLİS: KOMİSER, \'MÜDAHALE EDECEK BİR ŞEY YOK\' DEDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstiklal Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, \"omuz atma\" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya\'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T.\'nin yargılamasına devam edildi. Olay tarihinde güven timlerinde görevli olarak çalışan polis memuru Selim K. mahkeme huzurunda verdiği tanık beyanında, şu an başka bir suçtan cezaevinde bulunan tanık eski komiser Zafer O.\'nun, \"Müdahale edilecek bir şey yok\" demesi üzerine alkollü gruba müdahale etmediklerini, anaons gelmesi üzerine gruba müdahale ettiklerini söyledi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada öldürülen Ayhan Kaya\'nın ailesi ile sanıklardan Mücahit Ö. hazır bulundu. Olay tarihinde güven timi olarak görev yapan polis memuru Selim K., tanık olarak dinlendi.

\"KOMİSER \'MÜDAHALE EDECEK BİRŞEY YOK\' DEDİ\"

Selim K., olay tarihinde Ali T., ile birlikte görevli olduklarını anlatarak, \"Kalabalığın olduğu yerde alkollü bir grubun kendi arasında konuşmaları vardı. Komiserimiz Zafer O., ve Barış C., da olay yerindeydiler. Bize müdahale edecek bir şey yok, yerinize geçin dediler\" dedi. Sonrasında gelen anaons üzerine olay yerine gittiklerini anlatan tanık Selim K. , \"Gittiğimizde kavga vardı. Gider gitmez müdahaleye başladık. Biz gittikten sonra takviye ekip çağırılıp çağrılmadığını hatırlamıyorum. Ancak gelen ekiplerle birlikte müdahale ettik. Ortam kalabalıktı. Şahsın yaralandığını görünce ambulans çağırdık. Şüpheli kişileri de gözaltına alıp büromuza götürdük. Sanık Mücahit Ö.\'nün olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU KOMİSERİ DİNLEYECEK

Mahkeme heyeti, başka suçtan cezaevinde bulunan komiser Zafer O.\'nun bir sonraki duruşmada \"tanık\" sıfatıyla SEGBİS üzerinden hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ayhan Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya\'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten 2\'si hakkında \"Görevi kötüye kullanma\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AYHAN KAYA\'YI ÖLDÜRENLER 25\'ER YILA ÇARPTIRILMIŞTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Kameralara yansıyan bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi hakkında \"Kasten öldürme\" suçundan 25\'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olayla ilgili arşiv görüntü

======================================

6- ÇELİK HALAT\'A \"ÇELİK İHRACATININ YILDIZLARI\" ÖDÜLÜ

Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Doğan Holding şirketlerinden, Türkiye\'nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen \'Çelik İhracatının Yıldızları\'nda, \'Tel\' kategorisinde 3\'üncülük ödülünü kazandı. 2017 yılında 4,5 milyon Euro üzerinde ihracatı ile bu ödülü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., ürünlerinin tamamını Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 45\' in üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Türk çelik sektörünün ulaştığı ihracat potansiyelinin artması ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çelik İhracatçıları Birliği, 2017 yılında toplam ihracatın yarısına yakınını üstlenen sektör firmalarını başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği \'Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni\'nin 3\'üncüsü gerçekleştirildi.

Swissotel The Bosphorus İstanbul\'da, dün akşam düzenlenen törene, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Serdar Seylam ile sektörün önde gelen STK\'larının yöneticileri ve sektör kuruluşları katıldı.

Tören öncesi konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, 2017 yılı çelik ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

\"Sektörümüz açısından 2017 yılına baktığımızda siyasi istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Ortadoğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine ihracat pazarlarımızdan bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor olması da ihracatımızı zorlayan etkenlerden biri oldu. Başta ABD olmak üzere korumacı önlemler ve haksız yere yürütülen ticaret politikası soruşturmaları ihracatımızı olumsuz etkiledi. Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı. Geride bıraktığımız yıl Türkiye\'nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen ihracatlarını artıran ve kendi kategorilerinde en fazla ihracata ulaşmayı başaran firmalarımızı kutluyorum. Bundan sonra da hep birlikte güç birliği yaparak Türk çelik sektörünü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Her türlü engele rağmen 2018 yılında da hedefimiz ihracatımızdaki yükselişi sürdürmek ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmak olacak.\"

\"SECTİON 232\'NİN UYGULANMA ŞEKLİ TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ALEYHİNE\"

Çelik sektörün en sıcak gündeminin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu belirten Ekinci, \"Neresinden bakarsanız bakın bu yasa ile ABD, müttefikim dediği ülkelere muafiyet kapısını açık bırakırken, geri kalan ülkelere adil davranmıyor. Section 232\'nin bazı ülkelere ayrıcalık tanıyarak uygulanması Türk çelik sektörünün aleyhinedir. Vergiden muaf bırakılan ülkeler içerisinde Türkiye\'nin yer almaması, en önemli pazarlarımızdan olan ABD\'nin Türkiye\'ye kapanmasına ve sektörümüzün telafisi zor bir yara almasına sebep verecektir. ABD\'nin yüzde 25 vergi kararının dünya ticaretinde dengeleri bozacağı bir ortamda bu kadar büyük bir pazarı telafi etmek çok zordur. Yasa 23 Mart\'ta yürürlüğe girmeden önce muaf olan ülkeler arasında yer almak sektörümüzün önceliğidir. Bu konuda Bakanlığımızla istişare halindeyiz\" diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel de yaptığı konuşmada çelik sektörünün Türkiye ekonomisi ve ihracatında çok önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, \"Çelik sektörü bugüne kadar kendi gücü ve gayreti ile gelişme gösterdi. Türkiye\'nin 2017 yılındaki 157 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 9\'unu gerçekleştirerek önemli bir katkı sağladı. Bu başarıdan dolayı sektör temsilcilerini kutluyorum\" dedi.

Şenel, Bakanlık olarak Section 232 süreciyle ilgili gelişmeleri enine boyuna analiz ederek atılması gereken tüm adımları attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından yapılan törende, \'Tel\' kategorisinde 3\'üncülüğü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. adına ödülü Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel\'in elinden aldı.

ÜLKEMİZİN BULUNDUĞUMUZ SEKTÖRDE İLK AR-GE MERKEZİNE SAHİP İŞLETME OLMA YOLUNDAYIZ

Kazandıkları bu ödülün çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Selim Baybaş, \"Çelik, Türkiye\'nin ihracatında çok önemli bir ürün. Çelik Halat Sanayii, ülkemizin en eski sanayii kuruluşlarından bir tanesi. Üç önemli ürün grubunda çalışıyoruz. Bunlar, çelik halat, tel ve beton demeti. 50. üretim yılımızı kutladığımız bugünlerde kazandığımız bu ödül, yaptığımız işte doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kalitemizle dünyada aranılan bir markayız. Son yıllarda giderek artan oranda dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından tercih ediliyoruz. Bu nedenle de üretimimizin büyük miktarını ihraç ediyoruz ve ülkemiz ihracat rakamlarına olumlu katkımız nedeniyle gurur duyuyoruz. Çok yakında AR-GE merkezine sahip, Ülkemizin bulunduğumuz sektörde ilk AR-GE merkezine sahip bir işletme olma yolundayız. Yaptığımız üretimin yaklaşık yüzde 30\'unu ihraç ediyoruz\" dedi.

2017 Çelik İhracatının Yıldızları\'nda şu firmalar ödül aldı:

Tüm Ürünlerde En Çok İhracat Kategorisi

Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.

İnşaat Çeliği Ve Filmaşin İhracatı Kategorisi

İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Diler Dış Ticaret A.Ş.

Profil İhracatı Kategorisi

Mescier Dış Tic. Ltd. Şti.

Çağ Çelik Demir Ve Çelik Endüstri A.Ş.

Kardemir Dış Ticaret A.Ş.

Alaşımlı Çelik İhracatı Kategorisi

Asil Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hasçelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Tel İhracatı Kategorisi

Bekaert Kartepe Çelik Kord San. Ve Tic. A.Ş.

Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

Çelik Halat Ve Tel Sanayi A.Ş.

Boyuna Dikişli Boru İhracatı Kategorisi

Yücel Boru İhracat İthalat Ve Pazarlama A.Ş.

Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş.

Borusan İstikbal Tic. A.Ş.

Spiral Dikişli Boru İhracatı Kategorisi

Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş.

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Hatboru Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Sıcak Yassı İhracatı Kategorisi

Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.

Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Soğuk/Kaplamalı Yassı İhracatı Kategorisi

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

Mmk Metalurji San. Tic. Ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.

Bağlantı Elemanları İhracatı Kategorisi

Çetin Cıvata Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Teknik Baglantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.

Ak-Ar Kalıp Metal Ve Plastik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

İnşaat Aksamı İhracatı Kategorisi

Çimtaş Çelik İmalat Montaj Ve Tesisat A.Ş.

Alka San. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Assan Panel San. Ve Tic. A.Ş.

Çivi-Zincir İhracatı Kategorisi

Sertel Vida Metal A.Ş.

Beksan Çivi Tel Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş.

Atlı Zincir İğne Ve Makina San. A.Ş.

Paslanmaz İhracatı Kategorisi

Posco Assan Tst Çelik Sanayi A.Ş.

Kibar Dış Ticaret A.Ş.

Nikel Paslanmaz Çelik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Büyük Ölçek En Çok İhracat Artışı Kategorisi

İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

Orta Ölçek En Çok İhracat Artışı Kategorisi

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi Ve Liman İşletmeleri Ltd.Şti.

Ege Çelik Endüstrisi San. Ve Tic. A.Ş.

Ağır Haddecilik A.Ş.

Orta Ölçek En Çok Ülkeye İhracat Kategorisi

Gedik Kaynak Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ağır Haddecilik A.Ş.

Hasçelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Çelik Halat Genel Müdürü Selim Baybaş ile röp.

-Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel\'in açıklamaları

-Ödül töreninden görüntüler

-Çelik Halat genel müdürünün ödül alması

-Ödül alanların toplu fotoğraf çektirmesinden görüntü

-Genel detaylar