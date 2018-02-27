DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntüyle geniş haber)

1- BAĞCILAR\'DA MİNİBÜS KARŞI YOLA GEÇTİ: 2\'Sİ AĞIR 10 YARALI

* Kaza sonrası can pazarı yaşandı.

* Yaralılara ilk müdahale yol ortasında yapıldı.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS / İstanbul DHA

O-6 bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde karşı yöne geçen minibüs, iki araca çarptı. Kazada 2\'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, O-6 bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İSTOÇ istikametine seyreden Erkan Çetin yönetimindeki 34 VS 7825 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı yola geçen minibüs, önce Kamil Uçar idaresindeki 34 GG 2560 plakalı otomobile, ardından da 34 LR 4943 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada minibüste bulunan 7 kişi, otomobil sürücüsü Kamil Uçar ile hafif ticari araçtaki karı koca yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılara yol ortasında ilk müdahale yapıldı. Kazada yaralanan 2\'si ağır 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



\"EVLERİNE GİDİYORLARMIŞ\"

Kazanın görgü tanığı Serkan Ucuz, \"Ters yönden gelen araç nasıl olduysa bu tarafa geçti. Yaralıların çoğu minibüsteydi. Paydos etmişler evlerine gidiyorlarmış\" dedi. Görgü tanığı Mustafa Şirin ise, \"Karşı taraftan gelen araç yoldan çıkıp ters yola geçti\" şeklinde konuştu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından da trafik akışı normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Röportajlar

-Kazaya karışan araçlar

-Minibüsün içinde yaralılara eşyalar

-Kazazedelerin ayakkabıları

-Patlayan hava yastıkları

-araçların çekicilere yüklenmesi

-Kaza yapan araçları çekilmesi

-Genel ve detaylar

27.02.2018 - 10.01 - Haber Kodu : 180227017

27.02.2018 - 10.15 - Haber Kodu : 180227019

27.02.2018 - 10.57 - Haber Kodu : 180227033

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2- EŞİYLE TARTIŞAN POLİS KENDİNİ VURDU

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)

Silivri\'de eşiyle tartışan polis memuru intihar girişiminde bulundu

Olay saat 10.00 sıralarında Alibey Mahallesi Adak Sokak\'taki binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru karısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen polis memuru silahıyla kendini vurdu. Silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan polis memurunun Silivri Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Hastaneden görüntü

27.02.2018 - 12.16 - Haber Kodu : 180227073

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3- SARIYER VE ŞİŞLİ\'DEKİ TRAFİK KAZALARINDA 2 KİŞİ YARALANDI



Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Sarıyer ve Şişli\'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İlk kaza Şişli\'de D-100 Karayolu Çağlayan yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ömer Can Mumay yönetimindeki 34 LN5912 plakalı otomobil Çağlayan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, sürücü Mumay yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

İKİNCİ KAZA SARIYER\'DE

İkinci kaza ise Sarıyer\'de Yeniköy, Köybaşı Caddesi\'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nazife Kılıç yönetimindeki 34 EL 5769 otomobil, Beşiktaş istikametine ilerlerken kayganlaşan yolda virajı alamayarak karşı yönden gelen Beşiktaş-Tarabya seferini yapan Sercan Akgül yönetimindeki 34 M 4973 plakalı minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kılıç, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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ŞİŞLİ

-Kaza yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Çarpmanın etkisiyle devrilen direkten görüntü

-Sürücünün hastaneye kaldırılması

-Genel ve detaylar

SARIYER

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polislerden görüntü

-Yaralı kadının hastaneye getirilişi

-Genel ve detaylar

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(ek görüntü- Anadolu yakası)

4- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI (4)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Zeki GÜNAL -Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı kentin batı kesimlerinden girdi, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı.

Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu yakasında yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe ve Ataşehir\'de evlerin çatıları kısa sürede beyaza büründü.



Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntüler

-Beylikdüzü, Hadımköy kar yağışından görüntüler

-Fatih Saraçhane\'den kar yağışı görüntüleri

ANADOLU YAKASI (ek görüntü)

Kar yağışından görüntü

-Yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Ormanlık alandan görüntü

-Evlerin çatılarından ve araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



27.02.2018 - 09.45 Haber Kodu : 180227016

27.02.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180227018

27.02.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180227034

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5- TUZLA\'DA \'GAYBUBET EVİ\' OPERASYONU: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , FETÖ/PDY\'nin Tuzla\'daki \'gaybubet evi\'ne yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Polis, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği\'nin \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan aradığı B.H.K.\'nın Tuzla\'da bir evde kaldığını belirledi. Ekipler, yaptığı araştırmada B.H.K.\'nın FETÖ/PDY\'nin Tuzla\'da kullandığı bir gaybubet evinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda B.H.K., S.Ö., İ.Ö., S.E., İ.A. ve H.E.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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6- BERKİN ELVAN DAVASINDA TANIKLAR DİNLENİYOR

* Tanık olarak dinlenen avukat Sinan Zincir,

\"Gaz bombası atılıyordu. Bir çocuğun \'anne\' diye bağırdığını ve başını tutarak koştuğunu gördüm\"

* Tanıklar konuştuğu sırada anne Gülsüm Elvan fenalık geçirdi. Dışarı çıkarılan Gülsüm Elvan, daha sonra tekrar salona girdi.

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davanın 5\'inci duruşması görülüyor.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, \"Olası kasıtla öldürmek\" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık polis F.D., Van\'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

\"BİR ÇOCUĞUN \'ANNE\' DİYE BAĞIRIP BAŞINI TUTTUĞUNU GÖRDÜM\"

Tanık olarak dinlenen avukat Sinan Zincir, Gezi olayları sırasında Okmeydanı\'nda oturduğunu belirterek \"Olayın meydana geldiği sokağın yan tarafında oturuyordum. Evimizden dışarı çıkamıyorduk. Gazete bayine gitmek üzere yola çıktım. O sırada 4-5 polis ile aşağıda bir grup gencin arasında kaldım. Gaz bombası atılıyordu. Arada kaldığım için çekildim. O sırada bir çocuğun \'anne\' diye bağırdığını ve başını tutarak koştuğunu gördüm\" dedi.

\"ÜZERİNDE KESİNLİKLE PATLAYICI BİR EY YOKTU\"

Ardından olay günü baro tarafından gözaltındaki şahıslara yardım etmeleri için görevlendirildiğini söyleyen avukat Kaan Kıvılcımer dinlendi. Kıvılcımer, \"Bir gün önce baro tarafından görevli olarak gittim. Olay günü Okmeydanı\'nda görevlendirildik. Sabah saatlerinde Berkin arkadaşlarıyla geldi. Sedye üzerindeydi. Acil kısmında boş bir oda vardı oraya aldılar. Geldiğinde şuuru yoktu. Elleri düşmüştü tuttum. Hiç tepki vermiyordu. İki üç dakika sonra doktor geldi. Beni dışarı çıkardı. Ceplerinde ellerime gelen sert bir cisim yoktu. 7 dakika sonra ameliyata aldılar. Yaklaşık 2-3 saat sonra \'patlayıcı madde üzerinde çıktı\' iddiaları dolandı ortada. Ama üzerinde bir şey yoktu. Israrla patlayıcıların ne olduğunu öğrenmek istedik. Ama polisler bize göstermeyeceğini söylediler. Üzerinde kesinlikle patlayıcı bir şey yoktu\" diye konuştu. Tanık konuştuğu sırada anne Gülsüm Elvan fenalık geçirdi. Dışarı çıkarılan Elvan, daha sonra tekrar salona girdi.

\"HASTANE GÖREVLİLERİ ISRARLA KANITLARI GÖSTERMEDİ\"

Olay günü yine baro tarafından görevlendirilen avukatlardan Fatih Onur Lengerli ise, \"Sabah bir ambulans geldi. Araçtan yoğun bakıma bir çocuk alındı. Onunla birlikte gelen çocuk daha vardı. Arkadaşım Kaan ile görev paylaşımı yaptık. Kaan sedyedeki çocuğa, ben de arkadaşının yanına gittim. Arkadaşına ne olduğunu anlatmasını söyledim. Çocuk olay günü markete gittiklerini, arkadaşının kafasına gaz fişeği isabet ettiğini söyledi. Tutanağa geçirdim bunları. Hastane polisi üzerinde çocuğun üzerinde patlayıcı var dedi. Bizde varsa barodan görevlendirildiğimizi söyledil. \'Varsa patlayıcı, nedir görelim Tutanağa geçirelim\' dedik. Ama hastane görevlileri ısrarla kanıtları göstermedi\" dedi.

\"9-10 TANE MAYTAP ÇIKTI\"

Okmeydanı Devlet Hastanesi\'nde acil servis çalışanı Cemal A. da, \"İlk geldiği zaman acil müdahale odasına aldılar. Orada müdahalesi yapıldı. Ben sağlıkçı olmadığım için girmedim. Ardından yoğun bakıma alındı. Uzaktan gördüm. Baygındı. Kim gelirse gelsin bilinci kapalı ise üzerindeki eşyalar tutanak eşliğinde görevli memura teslim edilir. Barodan görevliler eşyaları almak istedi. Ben, savcılık ve Sağlık Bakanlığı\'nın izni olmadan veremeyeceğimi söyledim. Elbiselerinden başka 9-10 tane maytap vardı. Tam hatırlamıyorum. Elbiselerinde kan vardı. Hastane polisine teslim ettim\" dedi. Bunun üzerine söz alan Sami Elvan, \"Benim çocuğum geri gelmeyecek. Ben burada Türkiye çocukları için mücadele ediyorum. İzin olmadan veremem diyor, 5 dakika sonra bize kıyafetleri verdiler. Neden? 5 dakikada ne değişti?\" diye sordu. Cemal A. ise, \"Torpiller hariç elbiseleri verin demiş savcı. Kurşun deliği yoksa verin dediler\" diye cevap verdi. Anne Gülsüm Elvan\'ın \"Bir çocuğun cebine kaç tehlikeli madde sığabilir?\" sorusu üzerine Cemal A. \"Ben cebinden çıkarken görmedim, bana teslim edildi\" dedi.

\"KOLU SARGILI OLANI BENZETTİM\"

Olay günü polisin gaz fişeği attığı sokaktaki gençlerden olduğunu söyleyen Asaf Eşgünoğlu da \"Berkin\'i mahalleden tanıyorum. 5 kişiydik. Polisle aramızda 50-100 metre vardı. Berkin sokaktan çıkıyorken, arkadaşlar \'çıkma\' demiş. O da ekmek almaya gittiğini söylemiş. O sırada polis çok sayıda gaz fişeği atıyordu. Bir tanesi Berkin\'in kafasına isabet etti. Berkin düştü, sonra kalkıp eliyle fişeği düşürdü, koşmaya başladı. Biz de arkasından koştuk. Araba bulduk ve hastaneye götürdük\" dedi. Mahkeme Başkanı, olay günü çekilen görüntüleri tanığa göstererek sanığı teşhis etmesini istedi. Tanık Eşgünoğlu da \"Polislerden kolu sargılı olan kişiyi benzettim\" dedi. Sanık avukatları ise tanığın teşhisini kabul etmediklerini belirtti. Sanık avukatlarından birinin, \"Sanığın göz rengi neydi?\" diye sorması üzerine duruşma salonundaki izleyiciler \"Böyle soru mu olur?\" diyerek tepki gösterdi.

\"100 METRE MESAFEDEN KİMSE KİMSENİN YÜZÜNÜ GÖREMEZ\"

Sanık F.D ise tanık beyanlarına karşı \"100 metre mesafeden kimse kimsenin yüzünü göremez\" dedi.

GÜLSÜM ELVAN: 4 YIL OLDU OĞLUMUN KATİLİ KİM BULUNAMIYOR

Tanık Denizcan Parlak ise Berkin\'in başına gaz fişeği isabet ettiğini gördüğünü, daha sonra arkadaşlarıyla Berkin\'in peşinden koştuklarını söyleyerek gösterilen görüntülerde de kolu sargılı kişinin, sanık olabileceğini söyleyebileceğini ifade etti. Gülsüm Elvan duruşma sırasında zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı. Sanık avukatların tanıklara soru sorması üzerine ayağa kalkan Elvan, \"4 yıl oldu hala oğlumun katili kim bulunamıyor. Benim oğlum 14 yaşındaydı ve 16 kiloya düşmüştü. Bir de bizi yargılamaya çalışıyorsunuz\" diyerek tepki gösterdi. Elvan yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarılarak sakinleştirildi. Elvan daha sonra tekrar duruşma salonuna geldi.

\"ANNE DİYEREK KOŞTU\"

Daha sonra Berkin Elvan\'ın vurulduğunda yanında bulunan ve onu hastaneye götüren Suna Yıldız tanık olarak dinlendi. Yıldız, Okmeydanı Fatma Girik Parkı\'nda garson olarak çalıştığını, Berkin Elvan\'ın sürekli parka geldiği için tanıdığını söyledi.

Olay günü işyerine gitmek üzere sokağa girdiğinde Berkin Elvan ile karşılaştığını belirten Yıldız, \"Berkin\'in ekmek almaya çıktığını söylemesi üzerine onunla beraber fırına doğru gittim. Berkin burada ensesine isabet eden gaz kapsülü ile yaralandı. Berkin eliyle vurması üzerine kapsül ensesinden düştü. Bu sırada \"Anne\" diye bağırarak aşağıya doğru koştu. Sağlık ocağı önünde durup fenalaştı\" dedi. Tanık Yıldız daha sonra çevredeki bir esnafın arabasıyla Berkin Elvan\'ı hastaneye götürdüklerini belirtti.

Tanık, ateş eden polislerin yüzünü görmediğini bu nedenle de teşhiste bulunamayacağını söyledi. Duruşmaya öğle arası verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

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7- YEKÜV 25 YILDA 25 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU VERDİ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) 25. kuruluş yılında 25 bin öğrenciye eğtim bursu sağladı, 25 yıllık deneyimini bir araya getirdiği kitabını tanıttı.

Taksim\'de bir otelde düzenlenen toplantıda, YEKÜV\'ün 25. yılına özel hazırlanan kitabı tanıtılarak, vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Toplantıya YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen ve vakıf üyeleri katıldı. Bu yıl 640 öğrenciye eğitim bursu veren ve kurulduğu tarihten bu yana toplam 25 bin öğrenciye burs sağlayan vakfın 25. yılına özel hazırlanan \"25. Yıl\" kitabı toplantıda tanıtılarak, bu zamana kadar yapılan faaliyetler anlatıldı.

640 ÖĞRENCİYE BURSU

Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, \"Başta karşılıksız eğitim burslarımız olmak üzere, \'Anadolu\'ya Armağan\', \'Umut Kızlar\', \'Önce Öğretmen\' ve \'Demokrasi ve haklarla Avrupa Birliği projesi\' gibi projeyle eğitimin her alanına katkı sağlamaya çalıştık. Bugün de 25 yılın emeklerinin küçücük bir temsili özeti niteliğindeki \'25. Yıl\' kitabımızı sizlerle paylaştık\" dedi.

Özdemir, \"Biz 25 yılda 25 bin çocuğa karşılıksız eğitim bursu sözü verdik. Bu sözümüzü bugün yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Karşılıksız burslarımızla, üniversiteye giden öğrencilere, özellikle maddi yetersizlikte olan, anne baba kaybı olan veya okuyan çok kardeşi olup imkansızlık yüzünden en önemli devlet üniversitelerini kazanıp, okuyamayacak durumda olanlara bir el verdik\" diye konuştu. Işıl Özdemir, bu yıl 640 öğrenciye burs verdiklerini ve çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduklarına dikkat çekti.

\"BEKLENTİMİZ, DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAK\"

Özdemir, burs almak isteyen öğrenciler için her yıl Eylül ayında internet sitelerinden başvuru açtıklarını ifade ederek, öğrencileri hangi kriterlere göre seçtikleri şöyle anlattı:

\"Başarı kriterimiz önemli, sonra maddi yetersizlikler geliyor. Kriterlerimize göre burs komisyonumuz kuruluyor. Keşke imkanımız olsa bütün çocuklarımıza burs verebilsek. Bizim iddiamız sadece eğitim bursu değil, maddi imkanı aşan bir iletişim kurmak. Bizim beklentimiz, daha çok insana ulaşmak, daha büyük projeler. Çünkü toplumda 25 yıl gibi çok önemli STK deneyimimiz var. Bu deneyimi biraz daha yaygınlaştırmak, daha çok insana ulaşmak. Toplumu bu değerli amaca daha çok ortak edebilmek tek hedefimiz.\"

ANADOLU\'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK

YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen de tercihlerini öncelikle Anadolu\'dan ilk kez İstanbul\'a gelecek olan üniversite öğrencilerden yana kullandıklarını ifade ederek, \"Bu çocuklar sadece ekonomik koşulları değil büyük kentin problemlerini de, kültür şoklarını da birlikte yaşarlar. Her şey bir aradadır. Sinemaya gitmeden, operaya gitmeden, konsere gitmeden mezun olan çocuklarımız vardı. Biz her ay onların biletlerini alarak dağıtırız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan detay

-Işın Özdemir ile röportaj

-Gülbin Sözen ile röportaj

-Genel ve detaylar



