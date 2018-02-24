DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BÖYLE VURDU

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen Bayram Karapınar (37) ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce silahını çeken saldırgan, Karapınar\'ı bacağından vurdu. Saldırgan kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Karapınar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Karapınar\'ın vurulma anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde Karapınar ile tartışan bir kişinin daha sonra silahını çekerek ateş etmesi ve Karapınar\'ın yere yığılması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırı anı

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralının yakınları

-Sinir krizi geçirenler

-Ambulansa bindirilmesi

-Polisin çalışması

24.02.2018 - 16.13 - Haber Kodu : 180224148

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2- FATİH\'TE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP\'TAN ALINDI



* Öldürülen kadının kızı,

\" \'Kim o\' demeden asla kapıyı açmaz, tanımadığı bir kişiyi de içeri asla almazdı\"

\"Annemi yedi yerinden bıçaklayıp, yedi bileziğini ve yüzüğünü alarak kaçıyor\"



Haber-Kamera: MURAT SOLAK - Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Fatih\'teki evinde bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi 80 yaşındaki Hüsniye Kaya\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Annesinin cenazesini teslim alan Hüsniye Kaya\'nın kızı Şaziye Oruç, \"Biz bile gitsek, balkondan \'Kim o\' demeden asla kapıyı açmazdı\" diyerek gözyaşı döktü.

Fatih\'teki evinde sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hüsniye Kaya\'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Kaya\'nın cenazesi saat 13.00 sıralarında yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze aracının Adli Tıp\'tan çıkışı sırasında Kaya\'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

\"BİLEN BİR KİŞİ...\"

Burada basın mensuplarına konuşan Hüsniye Kaya\'nın kızı Şaziye Oruç, \"Babam evden çıkıyor Cuma namazına gitmek için. Saat 13.00 sıralarında o kişi eve geliyor. Annemi yedi yerinden bıçaklayıp, yedi bileziğini ve yüzüğünü alarak kaçıyor. 40 dakika içeride kaldığını söylüyorlar. Aklımızda hiç kimse yok. Biz bile gitsek, balkondan \'Kim o\' demeden asla kapıyı açmazdı. Babam camiden geldiğinde yatmış vaziyette kanlar içerisinde buluyor. Sonra bizlere haber verdi. Bilen bir kişi, tanımadığı bir kişiyi içeri asla almaz. Telefonda bile bilmediği bir kişiyle asla konuşmazdı\" diye konuştu.

Hüsniye Kaya, memleketi Kastamonu\'nun Daday ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şaziye Oruç açıklama

-Hüsniye Kaya\'nın yakınları

-Cenaze aracının çıkışı

-Yakınlarının ağlaması

-Hüsniye Kaya\'nın fotoğraf

-Genel detaylar

24.02.2018 - 14.10 - Haber Kodu : 180224095

24.02.2018 - 14.11 - Haber Kodu : 180224096

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3- TUTUKLANDIKTAN SONRA ÇALDIĞI GÖZLÜK ÇERÇEVELERİNİ İADE ETTİ

- HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Maltepe\'de park halindeki bir otomobilin içindeki 350 bin lira değerinde gözlük çerçevesi çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler tutuklanırken, bir hafta sonra avukatı aracılığı ile mağdurlarla irtibata geçen şüphelilerden Emrah B. cezasında indirim almak için uzlaşmak istediğini söyleyerek çalınan 1600 gözlük çerçevesinden 901\'ini iade etti. Polis diğer gözlük çerçevelerini bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.

Maltepe, Cevizli Mahallesi\'nde 29 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilin içinden piyasa değeri 350 bin lira olan 1660 adet gözlük çerçevesi çalındı. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 12 Şubat 2018 tarihinde Esenyurt\'ta bir benzinciye yapılan operasyonda şüpheliler Emrah B. ile Can K. gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan aramalarda çalınan gözlük çerçeveleri bulunamadı.

Tutuklanmasından yaklaşık bir hafta sonra avukatı aracılığı ile mağdurlarla irtibata geçen şüphelilerden Emrah B. cezasında indirim almak için uzlaşmak istediğini söyledi. Emrah B.\'nin söylediği yere giden polis ekipleri çalınan 1660 gözlükten 901\'ini buldu. Gözlük çerçeveleri sahibine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Tutuklanan zanlıların araçla çevrede keşif amaçlı dolaşmaları ve bir otomobilin önüne park ederek gözlük çerçevelerini çalmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlıktan sonra zanlıların araç plakasını değiştirmeleri de kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Zanlıların araç ile dolaşması

-Aracın plakasını değiştirmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Gözlük çerçevelerin görüntüsü

-Adliyeye sevk edilmesi

24.02.2018 - 13.13 - Haber Kodu : 180224078

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(havadan görüntülerle)

4- GALATAPORT PROJESİNDE SON DURUM

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Kamuoyunda Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi tüm hızıyla sürüyor. Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, proje içinde yer alan İstanbul Modern binasının önümüzdeki günlerde Beyoğlu\'na taşınmasının ardından 4 nolu antreponun da yıkılacağı öğrenildi.

Karaköy Rıhtımı\'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü\'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı

sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha önce yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı. 2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından \"Korunması gereken kültür varlığı\" olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu. İnşaatı yapan firma tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacağı açıklanan binadan geriye yol tarafında bulunan küçük bir kısım ayakta kalmıştı.

İSTANBUL MODERN\'İN BİNASI DA YIKILACAK

Proje alanında çalışmalar hızla sürerken alan içinde yer alan İstanbul Modern\'in de yeni adresi belli oldu. 4 numaralı antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern\'in 18 Mart tarihinde Beyoğlu, Meşrutiyet caddesindeki eski Union Française binasına taşınacağı öğrenildi. Müzenin taşınmasının ardından İstanbul Modern binasının bulunduğu antreponun da yıkılacağı ve yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşaa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı\'nın İstanbul\'un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Çalışmalardan görüntü

-Alanın görüntüsü

-Sahilden görüntü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Binalardan görüntü

-Çalışanlardan görüntü

-Detaylar

24.02.2018 - 14.54 - Haber Kodu : 180224114

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5- İSKİ\'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

* 4 ilçenin bazı bölgelerinde 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu\'nun bazı bölgelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle:

Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri.

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6- ROBOT SANBOT TEKNOLOJİ ZİRVESİNDE İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşmasını kestiği için görevlilere seslenerek \'gereğini yapın\' sözleriyle bir anda ünlenen robot \'Sanbot\', Boğaziçi Zirvesi\'nde düzenlenen teknoloji zirvesi \'TechSummit\'18\'in ilgi odağı oldu. Robotun sahibi Coşkun Aydemir, zirvede yaptığı sunumla katılımcılara Sanbot\'u anlatırken renkli görüntüler yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec) tarafından bu sene 9\'uncusu düzenlenenen teknoloji zirvesi \'TechSummit\'18\', Türkiye\'nin dört bir yanından teknolojiye meraklı, bilişim konusunda hedefleri olan öğrencileri ve teknoloji sektörünün katılımcılarını buluşturdu.

TÜRKİYE\'NİN DÖRT BİR YANINDAN TEKNOLOJİ MERAKLILARI ZİRVEYE KATILDI

Üniversitenin Bebek\'teki Güney Kampüsü\'nde gerçekleşen teknoloji zirvesi dün başladı. Zirvenin ikinci gününde katılımcılar, etkinlikte yer alan çeşitli alanlarda robot teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcıların en çok ilgisini ise yaklaşık 20 gün önce Bilgi Teknolojileri Kurumu\'nun düzenlediği \'Güvenli İnternet Günü\' programında konuşması sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın sık sık sözünü kesmesi üzerine \'gereğini yapın\' diye uyardığı robot \'Sanbot\' çekti.

SANBO\'NUN GÖSTERİSİ

Robotun sahibi Coşkun Aydemir, zirveye katılanlara ve basın mensuplarına \'Sanbot\' ile birlikte bir gösteri yaptı. Sanbot ile sohbet eden, müzik eşliğinde onunla yürüyüş de yapan Aydemir, fotoğraf çekmeden dansa kadar bir çok özelliğini anlattı. Aydemir, \"Sanbot\'un üzerinde bir takım sabit konuşma metinleri var. Özellikle bir takım yazılımlar da eklenebiliyor\" dedi.

BAKAN ARSLAN İLE SANBOT ARASINDA YAŞANANLAR

Zirveye katılmakla amaçlarının Türkiye\'yi robot teknolojisiyle tanıştırmak olduğunu kaydeden Coşkun Aydemir, Bakan Arslan ile robot Sanbot arasında yaşanan olaya da değindi. Aydemir, \"O gün olan tek şey; robot sadece anlamadığını söyledi. Tabi bu çok farklı şekilde yorumlanabildi. Ancak bir robotun durmadan bir şeyleri anlayıp, insanlarla kominikasyonda olması çok normal bir şey. Bugün de Sanbot\'a ilgi ve alaka çok güzel\" diye konuştu.

ŞİİR YAZAN ROBOT

Zirvede ilgi çeken robotlardan biri de şiir yazan ve yazdıkları şiirlerden oluşan bir kitabı yayımlanan robot Deniz Yılmaz oldu. Deniz Yılmaz adı verilen yapay zeka şair robot, yaklaşık 12 bin şiir okutularak, öğrendiği kelimeleri hece ölçüsüyle doğaçlama olarak yeni dizelere dökerek şiir yazacak şekilde programlandı. Deniz Yılmaz\'ın yaratıcısı Bager Akbay da zirvede yaptığı sunumda robotunun 5 dakika içinde bir şiir yazabildiğini söyledi. Yapay zeka, kendisini izleyenlere yönelik sunumu sırasında 8 mısradan oluşan yazdığı şiir katılımcıların da beğenisini topladı

TEKNOLOJİ ZİRVESİ YARIN SONA ERECEK.

Öte yandan Bilişim Kulübü Genel Koordinatörü Ahmet Fatih Özkul ise zirveye ilişkin yaptığı açıklamada. \"Türkiye\'nin dört bir yanından katılımcılar var. Bugün buradaki robotları gören arkadaşlarımız umarım ilham almışlardır. Çünkü bir gün ömürleri dolacak ve yeni robotlar yapılacak. Umarım onlar da bu robotları geliştirip yenilerini yapacaklardır\" şeklinde konuştu.

Bilişim sektöründen 30\'un üzerinde şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek \'TechSummit\'18 yarın sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Robot Sanbot\'un görüntüsü

-Coşkun Aydemir\'in Sanbot ile sohbeti

-Sanbot\'un özelliklerinin anlatılması

-Sanbot\'un hünerlerini göstermesi

-Coşkun Aydemir ile röp

-Şiir yazan robot

-Robotun şiir yazması

-Şiir yazan robot Deniz Yılmaz

-Öğrencilerin ilgisi

-Robotun sahibi Bager Akbay\'ın şiiri okuması

-Stantlardan görüntüler

-Zirvede gerçekleşen seminerler

-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 15.03 - Haber Kodu : 180224115