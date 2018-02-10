DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- (ek görüntüyle yeniden) - PENCEREDEN DÜŞEN ÇOCUĞU HAVADA YAKALADILAR

- KAĞITHANE\'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairelerinin penceresine çıkan küçük çocuk aşağıya sarktı. Çevredekiler bir yandan evdekilere haber vermeye çalışırken diğer yandan da küçük çocuğu yakalamak için battaniye açtı. Elleri kayınca düşmeye başlayan küçük çocuğu bina önünde bekleyenler havada yakaladı. O anlar kameraya da yansıdı.

ALT KATTA ASILI ÇARŞAFI AÇTILAR

Kağıthane\'deki olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdekiler başka odada olduğu sırada koltuktan tırmanarak pencereye ulaşan 2 yaşlarındaki küçük çocuk pencereden kenarına çıktı. Küçük çocuğu gören çevredekiler bir yandan dairelekilere ulaşmaya çalıştı bir yandan da alt katın balkonunda asılı çarşafı açarak önlem aldı. O sırada küçük çocuğun çıktığı pencerenin hemen yan penceresinden bir kişi durumu fark etti. Ancak küçük çocuğun bulunduğu pencereye ulaştığında artık çok geçti. Elleri kayan küçük çocuk aşağıya düşmeşe başladı. Bina önünde önlem alan çevredekiler küçük çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. O anda olaya şahit olanların yaşadığı mutluluk da cep telefonu kamerası yansıdı.

O ANLARI ANLATTI

Küçük çocuğun ailesi kameralara konuşmak istemedi. Çocuğu kurtaranlan arasında yer alan Mehmet Şit o anları anlattı. Çocuğu gördükten sonra hemen yardım için koştuklarını ifade eden Şit, \"Çarşafı açtık. Çocuk yaklaşık 10 dakika sarktı. Herkes koştu ancak evde kimse yokmuş gibiydi.Biz çocuğu kucağımıza aldıktan sonra annesi geldi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun sarkması

-Havada yakalanması

-Çocuğun götürülmesi

-Çevreden detaylar (aktüel görüntü)

-Şit\'in açıklamaları

-Görgü tanığı kadın ile röp.

-Çarşafı açanların olayı anlatması

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2- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN 3. HAVALİMANINI HAVADAN İNCELEDİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

* Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan,

\" Bugün itibariyle yüzde 80\'e gelmiş durumdayız. İnşallah 29 Ekim 2018\'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve birçok misafirimizin teşrifleriyle bu üçüncü havalimanını hizmete sunmuş olacağız\"

Haber: Anıl UÇAN- Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 80\'inin tamamlandığını açıkladığı 3. havalimanını havadan inceledi. Bakanın havadan incelemeleri sırasında 3. havalimanındaki son durum da kameralara yansıdı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yapımı devam 3. havalimanı şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Havalimanı inşaatı ve terminal binasında çalışmaları inceleyen Bakan Arslan, \"Değerli arkadaşlar özetlemek gerekirse 3.havalimanı ile ilgili söyleyebilecek çok şey var ama tekrara düşmemek adına geldiğimiz aşamada tam yüzde 80 ilerleme sağlamış durumdayız. Yakın zamanda kamuoyuna yüzde 78 olarak yansıtıldı. Ama her geçen gün üzerine koyarak çalışılıyor\" dedi.

12 AYRI ÇALIŞMA GRUBU TAŞINMA İÇİN HAZIRLANIYOR

Bakan Arslan, \"Bugün itibariyle yüzde 80\'e gelmiş durumdayız. İnşallah 29 Ekim 2018\'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve birçok misafirimizin teşrifleriyle bu üçüncü havalimanını hizmete sunmuş olacağız. Ancak Atatürk Havalimanı\'nı bir günde 3.Havalimanı\'na taşımanın kolay olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla müsteşarımız, müsteşar yardımcımız koordinatörlüğünde ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin içinde olduğu görevli şirketimizin keza valiliğin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubu 2016 yılından beri hazırlığını yapıyor.Yine müsteşar başkanlığında hemen önümüzdeki haftadan itibaren başlamak üzere çalışmalar gözden geçirilecek ki herkes hazırlıklı olsun\" diye konuştu.

\"İDDİALARIMIZ SÖZDE KALMIYOR. ADIM ADIM GERÇEKLEŞİYOR\"

Bakan Arslan; \"Atatürk Havalimanı\'nda 48 saat içerisinde buraya tüm taşımaları gerçekleştirmiş olalım. Uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı\'ndan yeni havalimanına aktarmış olalım. Bu çok önemli bir işlem.Bununla ilgili tüm kuruluşlarımıza müteşekkirim. Görevli şirketlerimiz, çalışma arkadaşlarımız çok güzel bir uyumla güzel bir hazırlık yaptılar. 24 saatte buraya taşınmamız lazım. Günde bin dört yüz uçak inen bir havalimanında buraya 24 saatte taşınmak kolay değil. Bu kadar zor bir işi başarıyorken bunlar teferruat gibi kalıyor. Günde 3 bin uçağa hizmete edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. O yüzden iddialıyız. İddialarımız sözde kalmıyor. Adım adım gerçekleşiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Arslan\'ın helikopterde görüntüsü

-Havadan görüntü

-Bakan Arslan\'ın inşaatı gezmesi

-Açıklama yapması

-Detaylar

10.02.2018 - 13.16 Haber Kodu : 180210083

10.02.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180210092

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3- ŞİŞLİ\'DE YANGIN : MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI, İTFAİYE SIRTINDA DIŞARI ÇIKARDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Şişli\'de 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı bir kadın itfaiye erinin sırtında dışarı ambulansa taşındı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak\'ta bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında sabah saat 10:00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Apartman sakinleri panikle evlerini boşattı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Evinden çıkamayan yaşlı kadını bir itfaiye eri sırtında ambulansa taşıdı. Apartman sakinlerinin yanan çatı katında yaşayan 4 gencin hala içeride olduğunu söylemesiyle büyük panik yaşandı. Bu gençlerin sabah işe çıktıkları ve yangını haber alıp gelmeleri herkesi rahatlattı. Yangın çıkan binada oturan bir engelli kız ve yaşlı bir kadının bir araç içinde beklediği görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda söndürüldü.

Görüntü dökümü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan çıkan dumanlar

-Bir itfaiye erinin yaşlı kadını sırtında çıkarıp ambulansa taşıması

-Bir kadının \"Annem nerede\" diyerek ağlaması ve ambulansa gelmesi

-Sokağa dökülen mahalle sakinleri

-Araç içinde bekleyen engelli bir kız ve yaşlı bir kadın

-Apartman sakini kadın ile röportaj

-Yanan katta kaldıkları sanılan gençler ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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4- 2. ABDÜLHAMİD TÜRBESİ ZİYARETE AÇILDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

2. Abdülhamid\'in türbesi restorasyan işlemlerinin tamamlanmasının ardından halk ziyaretine açıldı.

2. Abdülhamid\'in yanı sıra 2. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile Osmanlı Hanedanı\'ndan 19 kişinin daha kabrinin bulunduğu Sultanahmet\'teki türbe, restorasyonun işlemlerinin tamamlanmasının ardından halkın ziyaretine açıldı. Türbeyi ziyaret edenler, kabirlerin başında dua etti. İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz\'ın okuduğu duanın ardından türbe, Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelenlerin ziyaretine açıldı. Türbelerin başında dua edenler, zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Türbeyi ziyaret edenlerle röportaj

-Türbeyi ziyarete gelenler

-Genel ve detay

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5- MARTILAR YEMEK İÇİN BU KEZ FARKLI ADRESTE...

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Vapurların peşinde bir parça simit kapabilmek için uçmalarını görmeye alışık olduğumuz martılar bu kez farklı bir yerde yemek peşindeydi. Uçaklar için tehlike oluşturan kuşlar, Atatürk Havalimanı\'nda kameralara yansıdı. Onlarca martı ve kargalar bir uçağa yiyecek, içecek yüklenmesi sırasında görüntülendi. Uçağın açık kapısına yanaşan, ikram aracının üstüne, uçağın gövdesine konan kuşlar yemek için çabaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçak ve çevresinde martı, karga sürüleri

-Uçakların gövdesinde, kuyruğunda konan kuşlar

-Uçağın açık kapılarına yanaşmış ikram aracının üstünde bekleyen kuşlar