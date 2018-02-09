DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MERAL AKŞENER: (CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ) HDP İLE SAYIN ERDOĞAN\'IN ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM (1)



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda \"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?\" sorusuna \" \"Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan\'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda. CHP\'nin adayı kalıyor Erdoğan\'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim\" yanıtını verdi.

Akşener, Beşiktaş\'taki bir otelde medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili \"Afrin bir mecburiyettir. Eğer dün Suriye\'yi konuşabilseydik, tartışabilseydik, uygun zeminlerde müzakere edebilseydik bu mecburiyeti yaşamayabilirdik. En basitinden Hatay, Kilis, Gaziantep, Mersin.. Vergisi ertelenen insanlar şehir olmaz, ticaret üzerinden ülkeye zenginlik katan bölge haline gelirdi. Bugünü de kamuoyu nezdinde konuşamıyoruz. TBMM de bile müzakere edemiyoruz. Yarın hangi maliyetleri yükleneceğimizi hep beraber göreceğiz. Demokrasinin güzelliği buradadır. Demokrasi her derde deva bir ilaç olmaktan ziyade, sorunları tartışmamızı sağlayan bir platformdur. Rekabetçi, demokratik siyaset bu yönüyle hayati öneme sahiptir\" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Meral Akşener, \"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?\" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

\"Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, HDP ile en derin ahbaplığı, dostluğu işbirliğini yapan şahıs. Türkiye\'ye o zaman Abdullah Öcalan ile müzakere yolunu açan kişi. Çözüm sürecini, açılımı, demokratik açılımı, ortaya koyan kişi. En derin, en yakın ilişkileri kuran kişi. Şimdi arkadaşımız HDP ile, PKK ile ahbaplık etmiş bugün canı istedi milli ve yerli, pür milliyetçi bir dile döndü ve geri kalan herkes HDP ile aynı blokta. Bu doğru bir şey değil. 24 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Açık, içi dışı bir vatandaşım ben. Ben aday olduğum takdirde Sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor, demektir. Bu güzel bir psikoloji. Bildiğim kadarıyla HDP, CHP adaylarını çıkaracak, saray koalisyonu da sayın Erdoğan\'ı aday çıkaracak. Başkaları çıkmadığı takdirde bugün itibariyle 4 adaylı bir yarış gibi görünüyor. Biz ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Ben böyle dediğim zaman arkadaşlarım bana kızıyor\"

\"HDP İLE SAYIN ERDOĞAN\'IN ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM BEN İKİNCİ TURDA\"

Akşener, \"Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan\'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda. CHP\'nin adayı kalıyor Erdoğan\'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim. Samimiyetle söylüyorum siz isteseniz de olmaz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı\'nın, cumhurbaşkanlığı konusunu Türkiye\'nin her meselesinin önünde gördüğünü düşünüyorum. Başka türlü Türkiye\'nin bekası ile kendi geleceğini iç içe oluşturmazdı. Sanki cumhurbaşkanlığını kaybettiği takdirde dünya yıkılır gibi bir söylem ve psikoloji görüyorum. Onun için o yolları kendisi daha çabuk aşar\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Akşener\'in açıklamaları

- Detaylar



09.02.2018 - 13.53 Haber Kodu : 180209098

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2- BAKAN ZEYBEKCİ: FAİZİN DEZAVANTAJINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

*Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

(Gümrük Birliği Güncellemesi) \"Türkiye olarak, AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak verecek olursak 5 değerinde AB\'nin menfaatine 3 değerinde de Türkiye\'nin menfaatinedir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Evet, faizin yüksekliğini biliyoruz. Yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajı ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz\" dedi.

Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'na katıldı. İSO\'nun Beyoğlu\'ndaki Meclis Salonu\'nda gerçekleşen toplantıda Bakan Zeybekci ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan\'ın yanı sıra bakanlık yetkilileri ile İSO üyeleri de yer aldı.

\"SİZİN BİZE İHTİYACINIZ, BİZİM SİZE OLAN İHTİYACIMIZ VAR\"

Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve bu nedenle sanayicilerle ve meslek komiteleriyle çok sık bir iletişim içinde olmaları ve bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi. Zeybekci, \"Sizin bize ihtiyacınız, bizim size olan ihtiyacımız var. Her fırsatta sizlerle beraber olmalıyız ve oluyoruz. Son bir yıl içinde müsteşar yardımcılarımız, müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz, yardımcıları ve uzmanlarımız her hafta sonu bir şehre giderek o şehrin bizim için üretimde, istihdamda, ihracatta önemli olan şirketleri yerinde inceliyorlar. Bizim arkadaşlarımız oturdukları yerden değil, oradaki o açış şemasını görsünler. 42 il bitti. Haziran\'a kadar da bütün şehirlerimizi bu şekilde tamamlayacağız\" dedi.

\"2018 İHRACATIMIZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDECEK\"

2017 ile ilgili bazı rakamları ve 2018\'e dair beklentilerini paylaşan Zeybekci \"2017\'de büyüme rakamlarında dünyada bir numara olduk, olacağız. En son kapasite kullanım oranlarına baktığımızda 2017 büyümesi 4. çeyrekte yüzde 7\'nin de bir tık üzerinde olacak. İhracat rakamlarımız, etrafımızdaki ateş çemberine, bütün dünyadaki algı operasyonlarına rağmen bütün sabotajlara rağmen Türkiye, ihracatını yüzde10\'un üzerinde artırdı. 2017\'de bakanlık olarak vermiş olduğumuz teşvik belgelerinde parasal olarak 2016\'ya göre yüzde 81 artış sağladık. Aynı şekilde özel sektörün yatırımı ve üretimi, ihracatın şuandaki trendi 2018\'de ihracat olarak beklentimiz artık 160\'lı rakamları da konuşmamak. 157\'li rakamı geride bıraktık 158\'i konuşuyoruz. Mart sonu itibariyle 160\'lı rakamları konuşacağız. 2018 ihracatımız rekor kırmaya devam edecek\" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, 2018\'in sanayileşme anlamında Türkiye tarihine yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçeceğini ve bunun için de hükümet olarak gereken her adımı atacaklarını söyledi.

\"EVET FAİZİN YÜKSEKLİĞİNİ BİLİYORUZ...\"

Zeybekci, \"Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bu dezavantajı ortadan kaldıracağız. Nasıl? Teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz desteğiyle... Evet faizin yüksekliğini biliyoruz, yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajını ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ancak bütün bunları yaparken diğer taraftan enflasyonla mücadeleden elimizi çekmeden onun üzerindeki kontrolü bırakmadan, bizden tüketim ile ilgili paranın, finansmanın maliyetini düşürmemizi de kimse beklemesin\" dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMESİ

26 ve 27 Şubat tarihlerinde Bulgaristan\'da Avrupa Birliği(AB) Ticaret ve Ekonomi Bakanları Zirvesi olacağını belirten Bakan Zeybekci, zirvede Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinin görüşüleceğini açıkladı.

\"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMEYECEK\' DİYORLAR. SEN KAYBEDECEKSİN\"

Gümrük Birliği\'nin mutlaka güncelleneceğinin altını çizen Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

\"Şuanda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız, ihracatımızın yüzde 50\'sini yaptığımız AB ile Avrupa\'nın en büyük 5\'inci ihracatçısı; Avrupa\'nın da en büyük 4\'üncü ithalatçısı olan Türkiye olarak, AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak verecek olursak 5 değerinde AB\'nin menfaatine, 3 değerinde de Türkiye\'nin menfaatinedir. Yapılan etki etki değerlendirmesine göre Gümrük Birliği güncellenirse, ki Türkiye ve AB bu değerlendirmeyi ayrı ayrı yaptırdı. Onlardaki çıkan sonuçlara göre Türkiye tek başına Gümrük Birliği güncelendiğinde AB\'nin artı büyümesine katkı veriyor. Türkiye, AB\'nin tamamının milli gelirinin artışına katkı veriyor. Maalesef Avrupa\'daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı dostlarımız Gümrük Birliği\'nin güncellenmesini sanki Türkiye\'ye verilen bir imtiyazmış gibi... Onun içinde bazı yerlerde \'Gümrük Birliği güncellenmeyecek\' diyorlar. Sen kaybedeceksin.\"

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: \"ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ\"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuşmasında 2018\'e Türkiye ve dünya ekonomisi için umutlu başladıklarını dile getirdi. Ekonomide üretim odaklı bir iklimin hakim olduğunu kaydeden Bahçıvan, \"Yıl boyunca büyümeye en büyük katkıyı sunmuş olması biz sanayicileri iftihar vesilesidir. Yakalanan büyük büyüme performansı asla ve asla bizleri rehavete sürüklememelidir. Önümüzdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Bakan Zeybekci ve İSO Başkanı Bahçıvan

-Meclis üyeleri

-Bakan Zeybekci\'nin konuşması

-Erdal Bahçıvan\'ın konuşması

-Genel ve detay

09.02.2018 - 13.12 Haber Kodu : 180209080



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3 - 10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI... (1)

\"OLAYI HATIRLAMIYORUM, BEN BÖYLE BİR BABA DEĞİLDİM\"...

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih\'te 5 Kasım 2017\'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan\'ı 12 kez bıçaklayarak katleden Nezir Türkoğlu\'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Nezir Türkoğlu, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" dedi. Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu ise geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın olay günü ceza ehliyetinin olup olmadığını tespit edilmesine karar verdi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Öldürülen Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Neriman Türkoğlu\'nun avukatı Esin Yeşilırmak, müvekkilinin geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığın olmadığı bir celsede ifade vermeyi talep etti.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir Türkoğlu, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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4- ATALAY FİLİZ HAKKINDAKİ GEREKÇELİ KARAR; 8\'İ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE 32 KEZ BIÇAKLAMIŞ



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Tuzla\'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü gerekçesi il ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz\'e ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Kararda, Ankara\'da işlediği cinayetler nedeni ile İstanbul\'a kaçan Atalay Filiz\'in, gerçek kimliğini öğrendiğinden kuşkulandığı Fatma Kayıkçı\'yı tasarlayarak öldürdüğü, Kayıkçı\'nın vücudunda 32 bıçak darbesinin tespit edildiği, bu darbelerden 8\'inin de öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Atalay Filiz\'i 1 Aralık 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında öğretmen Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını da yazdı. Sanık Atalay Filiz\'in Ankara\'da işlediği cinayetler nedeniyle yakalanmamak için İstanbul\'a geldiği belirtilen gerekçeli kararda, müştekiler tarafından işletilen Tuzla\'daki çay bahçesinde 1.5 yıl çalıştığı anlatıldı.

3 HAFTA TAKİP ETMİŞ

Sigorta işlemleri nedeniyle maktul Fatma Kayıkçı\'nın sürekli olarak sanık Atalay Filiz\'den kimlik istediği, sanığın vermediği, gerçek kimliğinin de Fatma Kayıkçı tarafından öğrenildiğine dair kuşkularının arttığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bu nedenle Fatma Kayıkçı\'yı sürekli takip ettiği kaydedildi. Sanığın bu nedenle cinayeti planladığı, 3 haftalık takip sonrası maktulün Cuma günlerini işe gitmediğini tespit ettiği, 27 Mayıs 2016 Cuma günü işe gitmediğini öğrendiği maktulün evinden çıkmasını beklediği, 14.00 sıralarında evinden çıkan maktulü kendi dairesinin önünden geçtiği sırada yakaladığı, kafasına bir kaç kez yumrukla vurup sersemlettiği, sesinin çıkmaması için ağzını elleriyle kapatıp birçok kez bıçakla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

VALİZLE TAŞIDI

Gerekçeli kararda, sanığın öldürdüğü maktulün cesedini sürükleyerek kendi dairesine kendi dairesine götürdüğü, önceden hazırladığı valizin içine koyduğu, kan lekelerini sildikten sonra cesedin olduğu valizle binadan çıktığı, ölenin çantası ve akıllı cep telefonu ile kan lekelerini silmede kullandığı bez parçalarını İdil Sokak üzerinde konteynıra attığı, cesedi de İski Arıtma Tesisi\'nin boş alanında valizden çıkararak atarak üzerini poşetle örttüğü, döndükten sonra üstünü değiştirip İstanbul\'dan ayrıldığı anlatıldı.

32 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Maktulün vücudunda toplam 32 adet kesici delici yara izine rastlandığı, bunların 8 adedinin öldürücü nitelikte olduğu belirtilen gerekçeli kararda, \"Sanık her ne kadar eylemi tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunmuş ise de; eylemi olay öncesinde, olay sırasında ve sonrasında belli bir plan dahilinde düşünerek bilinçli bir şekilde işlediği, suçta kullanacağı araçları seçip temin ettiği, suçu nasıl işleyeceği konusunda plan yaptığı, maktulün işe gitmediği cuma gününü seçtiği, kimliğinin ortaya çıkması durumunda Ankara\'da işlediği suçların da ortaya çıkacağını düşünerek planlı bir şekilde, tasarlayarak ve önceden işlediği suçları gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacı ile öleni kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır\" denildi.

Sanığın nitelikli hırsızlık suçunu işlediği yönünde delil bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın, \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Nitelikli hırsızlık\" suçundan da beraatine karar verildiği kaydedildi. Gerekçeli kararda, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları gerekçe gösterilerek sanık hakkında, \"İyi hal\" indirimine yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Sanık Atalay Filiz\'in avukatı Merve Uçanok, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Avukat Uçanok, yerel mahkeme tarafından müvekkilleri aleyhine kurulan hükmün usul ve yasaya aykırı olduğunu savunarak, bu kararın bozulmasını istediler.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz\'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz\'in İzmir\'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" ve \"Nitelikli hırsızlık\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ANKARA\'DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan\'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova\'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Atalay Filiz adliye çıkışı

-Polis aracına binişi

09.02.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180209097

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(havadan görüntülerle)

5- ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU\'NUN YARISI YIKILDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

1989 yılında hizmete açılan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımının yüzde 50\'lik kısmı tamamlandı. Yıkımın ardından bu alana, milli takımların da kamp yapacağı yeni bir tesis yapılacak.

Zeytinburnu\'nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda yıkım tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener\'in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi\'nin adı verilen spor salonunun da yıkımın yüzde 50\'lik kısmı tamamlandı.

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yeni tesisin inşaatı, Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkım ve ortaya çıkan molozunun tahliye edilmesinin ardından başlatılacak.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Salondan görüntü

-Detaylar

