DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(aktüel görüntüyle geniş haber)

1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU\'DAN VERGİ DAİRESİNDEKİ PATLAMA AÇIKLAMASI

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Kimin ne olduğu ne yaptığı gayet açıktır, nettir. Silahı veren bellidir, silahı kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu bellidir. PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir\"

\"Hepimiz tarihin çok önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz. Aslında bu özel güvenlikler için yapmış olduğumuz eğitim dizisinin önemli sebeplerinden birisi de budur. Öngörümüz şuydu; etrafımızdaki coğrafyadaki ateş çemberini büyütecekler\"

(Ankara\'daki Patlama) \"Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi diye arkadaşlarımız tetkik ettiler. Burada olmamın esas sebebi bu aslında... Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam 1 gün önce yine aynı saatten aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor\"

\"3,5 milyon insan bugün Türkiye\'de. Büyük bir bölümü Afrin teröristlerden temizlendiği andan itibaren o bölgeye gidecekler ve o bölgede yaşamlarını devam ettirecekler. Bu kadar açık ve net\"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa\'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \"Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı\"na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, \"Birileri PYD\'nin terör örgütü olduğuna ikna olmamış veyahutta elinde istihbarat yokmuş, hani birileri 5 bin TIR silahı DEAŞ ile savaşmak için vermiş de Türkiye\'nin endişe etmesine gerek yokmuş. Hani birileri güya sivil kayıplar konusunda endişeliymiş de Türkiye\'de itidal çağrısında bulunuyormuş. Kafalarında hangi soru varsa cevabı işte dünkü Atme saldırısındadır. Hiç kimse bu meseleyi insanlığın geldiği nokta veya efendim Ortadoğu politikalarındaki yanlış adımlar gibi kokuşmuş ifadelerle sulandırmaya çalışmasın. Kimin ne olduğu ne yaptığı gayet açıktır, nettir. Silahı veren bellidir, silahı kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu bellidir. PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir\" dedi.

\"TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ\"

\"Hepimiz tarihin çok önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz\" diyen Bakan Soylu, \"Aslında bu özel güvenlikler için yapmış olduğumuz eğitim dizisinin önemli sebeplerinden birisi de budur. Öngörümüz şuydu; etrafımızdaki coğrafyadaki ateş çemberini büyütecekler. Ve yine öngörümüz şuydu; Suriye, Irak\'ta, Fas\'ta, Yemen\'de, Tunus\'ta, Balkanlar\'da yaptıklarını Türkiye\'ye de aynı şekilde yansıtmak için Türkiye\'nin siyasal, ekonomik istikrarını, güven ve huzurunu bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ve bütün bunlara tedbir alabilmek; aslında atalarımızın, analarımızın, babalarımızın bize söylediği bir sözü kendimiz tekrar ispat etmek ve kanıtlayabilmek için bir değerlendirme olarak söylüyorum kendi göbeğimizi kendimizi kesebilmek için her türlü güvenlik meselemizi en ince noktasına ve teferruatına kadar bir şekilde tanzim etmeliyiz, bakmalıyız ve tekrar gözden geçirmeliyiz\" şeklinde konuştu.

\"YAPTIĞINIZ İŞ O KADAR ÖNEMLİ Kİ\"

Konuşmasında Ankara Vergi Dairesi\'ndeki patlamaya da değinen Bakan Soylu, \"Ankara Vergi Dairesi\'nde bir patlama oldu. Bize ilk önce kazan patlaması denildi. Hakikaten de itfaiyeler gitti etrafta herhangi bir şey göremediler. Sonrasında yapılan çalışmalarda hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi diye arkadaşlarımız tetkik ettiler. Burada olmamın esas sebebi bu aslında. Arkadaşlarımız ilgili vergi dairesinin kamerasına baktılar. Kamerada bir şahıs gördüler. Bir çantayı oradaki bir direğin dibine bırakıyor. Görüntülerde çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Sonra Osmaniye\'de adamı yakaladılar. Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam 1 gün önce yine aynı saatten aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor. Çanta patlamıyor, çantayı tekrar alıyor ve oradan götürüyor. Şimdi bizim özel güvenlik görevlisi arkadaşımız ne yapması lazım? Bunu kameradan takip etmesi lazım. Yaptığınız iş o kadar önemli ve mühim ki...\" ifadesini kullandı.

\"O BÖLGEDE YAŞAMLARINI DEVAM ETTİRECEKLER\"

Bakan Soylu, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili şunları kaydetti:

\"Ortaya koyduğumuz alan hakimiyetini hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun bir unsuru ve parçası da sizlersiniz. Fırat Kalkanı harekatını bölgesini hepiniz biliyorsunuz. 2 bin kilometrelik bir alan. Biz oraya gittiğimiz andan itibaren terör örgütünün bir parçasını daha oradan kopardık. Orada hazırlık yapmasını engelledik. Ve Türkiye\'nin bir güvenliğini oluşturduk. Sadece güvenliğini oluşturmadık aynı zamanda 135 bin Suriyeli de kendi topraklarına döndü. Gitmek isteyen varsa gidip görebilir orada. Hepsinin evlerinin önünde Türk bayrağı var. Biz asmadık onlar kendileri asıyorlar. Bakın geleceğinize en büyük mirası bırakıyorsunuz. Bu memleket bu nesil şuanda 81 milyon vatandaşımız Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde ve liderliğinde geleceğe en büyük mirası bırakıyor. Etrafımızdaki coğrafyada başı sıkıştığı zaman emin bir ülkenin milleti olan bu büyük millet geleceğe en büyük mirası bırakıyor. Dostluğu, insanlığı ve zora düşmüş insanlara el uzatmanın mirasını bırakıyor. Bugün aynısını Afrin hattında Zeytin Dalı harekatıyla beraber gerçekleştirmek istiyoruz. 3,5 milyon insan bugün Türkiye\'de. Büyük bir bölümü Afrin teröristlerden temizlendiği andan itibaren o bölgeye gidecekler ve o bölgede yaşamlarını devam ettirecekler. Bu kadar açık ve net.\"



Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu\'nun konuşması

-Programa katılanlar

-Programdan detaylar

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 12.42 Haber Kodu : 180207090

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2- İSTANBUL\'DA 31 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI TERÖR OPERASYONU KAMERADA



Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA

İstanbul\'da 20 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASINDAN OPERASYON ANI (ek görüntü)

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detaylar

07.02.2018 - 12.31 Haber Kodu : 180207083

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3- 3 İLDE DÜZENLENEN TERÖR OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6\'sı tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmişte ölen MLKP\'lileri anma programına katılarak örgütün propagandası yaptığı belirlenen 13 kişiye yönelik 1 Şubat\'ta İstanbul, Diyarbakır ve Ankara\'da operasyon düzenlemişti. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6\'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişi aranıyor.



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4- İHMAL CAN ALDI

* Kamyonetin arkasında yüklü kilolarca ağırlıktaki camı elleriyle tutmaya çalışan işçi, camların üzerinde devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de bir işçi, kamyonetinin arkasındaki camları tutarken devrilen camların altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir camcıda çalışan 52 yaşındaki Fikret Gayır akşam saatlerinde kamyonetle bir iş yerine cam takmak üzere Sefaköy\'e geldi. Gayır ve yanındaki kişi hiç bir yere bağlı olamayan kamyonet arkasındaki kilolarca ağırlıktaki cam blokları elleriyle tutuyordu. Cam yüklü kamyonet ilk olarak bir sokağa girdi ardından geri geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Bu sırada bu kez Gayır tek başına elleriyle camları tutuyordu. Kamyonet yola çıktığı sırada camlar üzerine doğru devrildi.

CAMLARIN ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kilolarca ağırlığındaki camları tutamayan işçi kamyonetten aşağı düşerek camların altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koştu. Camları güçlükle kaldıran vatandaşlar Gayır\'ı camların altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

\"İNSANIN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI \"

İşçinin camların altında kaldığını görüp yardıma koşan Mevlüt Kan ve Mehmet Ali Çamoğlu olay anını anlattı. Çamoğlu , iş güvenliği alınmadığı için olayın gerçekleştiğini söyleyerek, \"Bir insanın hayatına mal oldu. geri geri gelirken camlar bağlı olamadığı için üstüne devrildi. Elimizden geldiğini yaptık ama kurtaramadık. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı\" diye konuştu.

Mevlüt Kan ise , \"Bir gümbürtü geldi o sesle dışarıya fırladık. Dışarı çıktım adamı camların altında gördüm. 2 kişi camları kaldırmaya çalışıyordu ama güçleri yetmedi. Ben de destek oldum ve camları kaldırdık. Kanaması vardı. Sürekli ağabey benle kal benle kal dedim. İş güvenliği önemli hiç bir ip yoktu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntülerinden olay anı

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Diğer detaylar

07.02.2018 - 12.45 Haber Kodu : 180207091

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5- EYÜP\'TEKİ REHİNE OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Eyüp\'te maskeler ve silahla girdikleri markettte gasp yapmaya çalışan ancak polisin gelmesi üzerine çalışanları rehin almalarının ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Aynı bölgede yaşanan 9 ayrı silahlı gaspın failleri oldukları belirlenen şüphelilerle ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler ise film sahnelerini aratmıyor.

POLİS REHİNELERİ KURTARMIŞTI

Eyüp, Merkez mahallesi, Uludağ Caddesi üzerinde meydana gelen olayda silahlı şahıslar marketin kapanma saatinde bir otomobille gelerek çalışanları zorla içeri sokmuşlardı. Bölgede daha önce meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine önlem alan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası şüpheliler, çalışanları rehin almışlardı. Polis operasyon başlatırken, ilk anlarda bazı rehineler kaçarak kurtulmuştu. Olay sırasında bir şüphelil arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalanırken, içerde kalan iki şüpheli ise yapılan müzakereler sonucu teslim olmaya ikna edilmiş, kalan rehineler de kurtarılmıştı.

DAHA ÖNCE DE 9 GASP OLAYI YAPMIŞLAR

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Şüphelilerin 8 Kasım 2017 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Kağıthane, Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 9 gasp olayının failleri olduğu, soydukları yerler arasında marketler ve fastfood zinciri mağazalarının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının hırsızlık yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak ve tehdit suçlarından daha önceden polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler ise film sahnelerini aratmıyor. Marketin güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerde,, market çalışanlarının dışarı çıkıp, marketin kapısını kilitleyecekleri sırada, şüphelilerin ortaya çıktıkları görülüyor. Görüntülürde hepsi maskeli olan şüphelilerin çalışanları zorla içeri soktukları, bir bölümünü marketin arka bölümünde durmaya zorladıkları görülüyor. Bu kişilerin polisi telefonla araması üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği polisinin önce binanın girişinde çelik yelekli bir vaziyette tertibat aldığı, bu sırada bazı rehinelerin kaçmaya başardığı görüntülere yansıdı. Son olarak içerde kalan iki şüphelinin de uzun namlulu polisler tarafından teslim olmaya ikna edilerek dışarı çıkarılmaları kameralar tarafından görüntülendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliiyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.E.(24), E.A.(23), E.D.(23) ve F.E.(22) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Soygun anı

-Polisin gelişi

-Rehin alma

-Kurtarma operasyonu

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Detaylar

ARŞİV GÖRÜNTÜ

-Rehine operasyonu

07.02.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180207079

07.02.2018 - 12.30 Haber Kodu : 180207081

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6- (ek görüntülerle)- MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN \"SAHTE POLİSLER\" YAKALANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markete polis yeleği ve telsiz ile girip usulsüz sigara satıldığını söyleyerek sigaraları ve bir miktar para alan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerle birlikte kullandıkları polis yeleği ve telsiz de ele geçirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete birinin üstünde polis yeleği bulunan telsizli iki kişi geldi. \'Sahte polisler\' markette usulsüz sigara satıldığını ve \'12 Bin\' lira para cezası yazacaklarını söyleyerek kandırdıkları market sahibinin sigaralarını ve bir miktar parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan market sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüpheli 2 kişi Esenyurt\'ta saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savaş K. (29), Habib K. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Zanlıların araçla markete gelişi

-İş yeri sahibi ile tartışması

-Sigaraları alması

-Paraları almaları

-Kaçışları

-Benzin istasyonundaki görüntüsü

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Polis yelekli ve telsizli şüpheli

-Diğer şüphelinin sigaraları ve paraları alması

-Detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin çıkarılışı

-Polis araçlarına bindirilişi

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180207078

07.02.2018 - 12.40 Haber Kodu : 180207088



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7- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI (2)



Haber-Kamera:Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonları polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bonzai, eroin ve hint keneviri gibi uyuşturucu maddeleri bulması kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler\'de uyuşturucu operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam 327 kilo 436 gram bonzai, kokain, hint keneviri, esrar ve eroin türlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10\'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Hint kenevirleriden görüntü

-Esrarların görüntüsü

-Bonzai dolu çuvaldan görüntü

-Fare ve haşerat ilaçlarından görüntü

-Eroinlerin görüntüsü

-Uyuşturucu serası düzenekleri

-Genel ve detaylar



07.02.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180207034

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(GENİŞ HABER)

8- ÇOCUK ESİRGEME KURUMU BAHÇESİNDE KAZA: 1 ÖLÜ

- Servis minibüsü, kadını ezdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal\'da çocuk esirgeme kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti.

Olay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Kartal Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi\'nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir\'e çarptı. Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir\'in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü Hasan Kula gözaltına alındı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazenin kaldırıldığı sırada kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin görüntüsü

-Servis minibüsünün görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Çalışanların birbirine sarılarak ağlaması

-Olay yeri ve savcı incelemesi

-Polisn servis minibüsü incelmesi

-Olay yer ekiplerinin çalışması

-Servis minibüsünün çekici ile götürülmesi

-Ailenin kaza yerine gelmesi

-Sinir krizi geçirmesi

-Cenazenin kaldrılması

-Genel ve detay görüntüer

07.02.2018 - 10.37 Haber Kodu : 180207027

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9- ÜSKÜDAR VE BEYKOZ\'UN BAZI BÖLGELERİNE SU VERİLEMEYECEK

Haber: İSTANBUL DHA

Üsküdar ve Beykoz\'un bazı bölgelerine bugün ve yarın belirli saatler aralığında su verilemeyecek.

İSKİ\'den yapılan açıklamada, \" Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek\" denildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.

Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi\'nin bir kısmı.

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