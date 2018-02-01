DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- ÜSKÜDAR\'DAKİ FECİ KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırıma çıkan otobüsün durak önünde bekleyenlerle ile yolda yürüyenlere çarptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntü

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2- ÜSKÜDAR\'DAKİ KAZANIN HEMEN SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü,5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaşanan panik anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

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3- ÜSKÜDAR\'DAKİ FECİ KAZADA ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU\'NA KALDIRILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı feci kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Adlı Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs durağından görüntü

-Cenazelerin kaldrılması

-Cenaze aracına konması

-Bir yakının ağlaması

-Baygınlık geçirmesi

-Otobüsten görüntü

-Genel ve detay görünütler

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4- OTOBÜS ŞİRKETİ YETKİLİSİ: ARABANIN BEYNİ KİTLENMİŞ VE ŞOFÖR DURDURAMAMIŞ

* Üsküdar\'daki otobüs kazası

* İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi,

\"Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen birşey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız\"

Haber-Kamera : Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'daki kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi olay yerinde açıklama yaptı. Ramazan Şen kazanın ardından durağa dalan otobüsün şoförüyle görüştüğünü kaydetti. Ramazan Şen, \"Şoförle görüştüm. Kendisi, \'araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım\' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş\" diye konuştu.

SÜRATLİ OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten Şen, \'Süratli olduğu yönündeki\' iddiaların hatırlatılması üzerine de \"Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen birşey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız\" şeklinde konuştu.

BEYİNLİ ARAÇLARDA BİNDE BİR BU OLAYLAR YAŞANABİLİYOR.

Bir basın mensubunun \"Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu\" şeklindeki sorusuna Şen, \"Oluyor. Bir ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı birşey\"

şeklinde konuştu.

İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri\'nden yapılan yazılı açıklamada da \"Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır\" denilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Özel Halk Otobüsleri yetkilisi Ramazan Şen\'in açıklamaları

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5 - ÜSKÜDAR\'DAKİ FECİ KAZADA ŞANS ESERİ ÖLÜMDEN DÖNENLER O ANLARI ANLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - İstanbul / DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişini öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı feci kazayı olaydan şans eseri kurtulanlar ile görgü tanıkları anlattı.

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde bulunan Numune Hastanesi Durağı\'nda yaşanan olay sırasında durakta bulunan Döndü Kapucu, gazetecilere konuşurken facianın şokunu da yaşıyordu. Kapucu olayla ilgili olarak, \"Otobüs bekliyorduk. O kadar hızlı geliyordu ki, biz solundan gececek derken sağa, durağa doğru girdi. Elimin altındaki kadını altına aldı. Ben o sırada çantamdan akbil çıkarmaya çalışıyordum. Birden kendimi geri çimenlere doğru attım. Yanımdaki kadını çekmeye çalıştım ancak kurtaramadım. Gözüm orada morardı. Saniyeler içinde gözümüzü açıp kapatıncaya kadar otobüs üstümüzden geçti\" dedi.

\"DURAN OTOBÜSLERİ GEÇEYİM DERKEN DURAĞA GİRDİ\"

Olay öncesi başka iki otobüsün durakta olduğunu kaydeden Kapucu, \"Diğer (kaza yapan) otobüs ise bekleyenleri geçeyim derken durağa girdi. Kaza öncesi durakta 15 civarında kişi vardı. Onların bir kısmı daha önce gelen otobüslere binmişti. Biz kalmıştık\" dedi.

\"OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ\" İDDİASI

Ramazan Yağcı adlı bir görgü tanığı ise olay anında durağın tam karşısında Numune Hastanesi\'nin önünde beklediğini belirterek kaza yapan Özel Halk Otobüsünün şoförünün kontrolü kaybederek durağa girdiğini aktardı. Yağcı, \"Mavi otobüs, sarı otobüsü sollamaya çalıştı. O sırada mavi otobüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durağın içinde 3 kişi vardı, arkasında ise sigara içen 5 kişi filan vardı. Durağın içinde ayakta bekleyenler hayatını kaybetti\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Cenaze araçları

-Param parça olan durak

-Kaza yapan otobüs

-Görgü tanıkları ile röp

-Döndü Kapucu\'nun açıklamaları

-Ramazan Yağcı\'nın anlattıkları

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6- ABDİ İPEKÇİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 39. yılında mezarı başında anıldı. İpekçi\'nin Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kur\'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Meslektaşları, arkadaşları, Milliyet Gazetesi çalışanları ve kızı Nükhet İpekçi İzet\'in katıldığı törende İpekçi için dua edildi. Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi\'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, geçen 39 yılda resmi belirsizlik, örtbas etme, cezasızlık olduğunu ve bu bilinmezliklerin sürdüğünü söyledi.

\"ÖLDÜR DİYENLER YARGILANMADI\"

Nükhet İpekçi İzet , \" \'Öldür\' diyenler yargılanmadı. Öldürenin korunma ve kaçırılma giderlerini karşılayanlar yargılanmadı. Etrafı toz duman edenler, delilleri süpürgelerle yok edenler, kayıtları silip dosyaları kaybedenler yargılanmadı. Adalet beklentisini; bazıları, kin ve intikam dürtüleriyle karıştırıyor. Halbuki hakikatin ortaya çıkarılması ve resmen kayda geçirilmesinden öte bir talebim yok. Bu böyle bir talep ki, öldürten odaklara şuurlu veya şuursuz hizmet edenleri bile huzura kavuşturabilir. Hukuk, ailenin acısını dindirmek için değil, toplumun yararına olmalı diye tekrar edip duruyorum\" dedi.



\"ONU HİÇ UNUTMUYORUZ\"

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise bugüne kadar Türkiye\'de her görüşten öldürülmüş 66 gazeteci olduğunu ve gazeteci cinayetleri genellikle faili meçhul olarak kaldığını söyledi. Başta Abdi ipekçi olmak üzere, tüm gazeteci cinayetlerinin bir demokrasi ve insalık ayıbı olarak gördüğünü belirten Güneş, \"Abdi İpekçi, evrensel gazetecilik ilkelerini büyük bir titizlikle uygulayan bir usta, onu hiç unutmuyoruz. Genç gazetecilerin yetiştirilmesine çok önemli bir usta olduğunu düşünüyoruz. Abdi İpekçi\'yi hedef gösteren karanlık ellerin, bu cinayeti planlayıcılarını hala net bir şekilde ortaya konulmamasını da çok büyük acı olduğunu düşünüyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Mezardan görüntü

-Kuran-ıKerim okunması

-Dua edilmesi

-Güneş\'in konuşması

-Nükhet İpekçi İzet\'in konuşması

DHA FEED

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7- ESKİ BAŞKAN KOLCUOĞLU İÇİN İSTANBUL BAROSU ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Vefat eden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu için İstanbul Barosu önünde tören düzenledi.

Salı günü evinde 73 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu için İstanbul Barosu önünde tören düzenledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan İstanbul Barosu önünde düzenlenen törene, Kolcuoğlu\'nun eşi Şengün, oğlu Umut Kolcuoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile yakınları ve avukatlar katıldı. Kolcuoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna İstanbul Barosu\'nun bayrağı ve karanfil bırakıldı. Törende Kolcuğlu\'nun eşi Şengün Kolcuoğlu tabuta sarıldı. Okunan dualar ve hellalik alınmasının ardından Kolcuoğlu\'nın cenazesi araca konuldu. Tören katılanlar da cenaze aracına karanfiller bıraktı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden görüntüler

- Eşinin tabuta sarılması

- Tabutun taşınması

- Tabutun cenaze aracına konması

- Katılanların görüntüsü

- Detaylar

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8- 3 İLDE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 20 GÖZALTI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 32 tabanca, 10 otomatik tüfek ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul, Kars ve Tekirdağ illerinde önceden belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 tabanca, 10 otomatik tüfek, 2 matkap, 1 mengene, 275 namlu ile 2 bin 400 tane değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ruhsatsız silahları 5 bin liradan başlayan fiyatlara, tüfekleri ise bin 500 liradan başlayan fiyatlara sattıkları ileri sürüldü. Ele geçirilen tabancalar, otomatik tüfekler ve ele geçirilen malzemeler basın mensuplarına gösterildi.



Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Tabancaların görüntüsü

-Tüfeklerin görüntüsü

-Matkap ve namlulardan görüntü

-Mühimmatlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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9- OYUN FUARINA GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Oyun severlerin merakla beklediği Gaming İstanbul Fuarı İstanbul Kongre Merkezi\'nde açıldı. İlk günden yoğun katılımın olduğu fuar 4 gün sürecek.

Türkiye\'nin ilk global ölçekli Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı Gaming İstanbul\'un üçüncüsü Harbiye İstanbul Kongre Merkezi\'nde başladı. Oyun alanına girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda bekleyen oyun severler uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve yabancı birçok firmanın ürünlerini tanıttığı fuar renkli görüntülere sahne oldu. Fuarda oyun karakterleri yoğun ilgiyle karşılandı. Bir çok oyun sever hayranı olduğu oyun karakterleriyle fotoğraf çektirdi. Bazı oyun severler ise sevdikleri oyun karakterlerinin kıyafetlerini giyerek fuara katıldı. Fuarda birçok oyunun turnuvası da düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu turnuvalarda oyun severler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

ERKEN GELDİM ONA RAĞMEN ÇOK BEKLEDİM

Oyun tutkunu Fatih Kalaycıoğlu, \"Oyun çok güzel gidiyor iddialıyım bu konuda. Çok kalabalıktı dışarısı. Dışarıda uzun kuyruklar vardı. Buraya çok erken geldim ona rağmen çok beklemek zorunda kaldım\" dedi.

ÇOK BEKLEDİK AMA AMACIMIZA ULAŞTIK

Oyun oynamayı çok sevdiğini söylen Recep Şener ise \"Bayağı sıra bekledik ama sonuçta amacımıza ulaştık. İçeriye girdik. Turnuvaya katılmak istiyordum ancak başvuru süresini kaçırdım bugün oynayamayacağım yarın tekrar geleceğim\" diye konuştu.

Giriş ücretlerinin 20 TL olduğu Gaming İstanbul Fuarı 1 ile 4 Şubat tarihleri arasında oyun severlere açık olacak

Görüntü Dökümü:

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-Fuar alanına girişte oluşan uzun kuyruklar

-Oyun severlerin içeriye girmek için beklemesi

-Fuardan görüntü

-Oyun karakterlerinden görüntü

-Oyun severlerin karakterlerle fotoğraf çektirmesi

-Oyun oynayanlar

-Ropörtajlar

-Genel ve detaylar



