DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALA SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\"

\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor\"

\" Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine katıldı. Törende Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin kat ettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkarıyorlar. DEAŞ tehditini öne sürerek bölgenin altını üstüne getiren, taş üstüne taş bırakmayanlar Türkiye\'nin Fırat Kalkanı\'nda DEAŞ\'a tarihinin en büyük darbesini vurmasının ardından bambaşka yerlere savruldular. Fırat Kalkanı Harekatı\'nda 3 bin DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. Enteresan olan şu; 2 bin kilometre karelik alanda Türkiye\'ye gelen mültecilerden 100 bini tekrar geri döndü, kendi topraklarına döndüler. Ve orada onlara biz şimdi insani hizmette de veriyoruz. Okullarını yaptık, sağlık ocaklarını yaptık. Ve onlara orada bu imkanları sağladık. Niye? Olaya insani bakıyoruz. Fırat Kalkanı sırasında bölgede bulunan DEAŞ\'lı sayısının 400-500\'ten biranda 3 bine nasıl çıkabildiğini ve sebebini dillendirmiyoruz bile\" dedi.

\"ÜLKEYE SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR\"

\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Türkiye kendi güvenliği ve kardeşlerinin huzuru için üzerine düşenleri yaparken elbette bunu müttefikleriyle birlikte hayata geçirmek ister. Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruma karşı özel bir husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alma peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri.\"

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Açılış

-Genel ve detaylar

27.01.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180127079

27.01.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180127081

27.01.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180127082

27.01.2018 - 14.03 Haber Kodu : 180127083

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

\"Kim ne derse desin hudutlarımızı güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam olarak sağlanana kadar bu operasyonlar sürecek\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açılış Töreni\'ne katıldı.

Yıldırım törende yaptığı konuşmada \"Zeytin Dalı\" harekatına değindi.

Başbakan Yıldırım, \"Bu günlerde ülkemiz Güney sınırlarından bazı tacizlere, saldırılara maruz kalıyor. Ve buna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin\'de. Orada terörün başını ezene kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin hudutlarımızı güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam olarak sağlanana kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla Güney sınırlarımızda bir terör kuşağı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

Yıldırım, tünelle ilgili yaptığı açıklamada ise \"Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, diğer yandan çeşitli bakanlıklarımız, Hükümetimiz olmak üzere günden güne İstanbul\'un bir dünya markası şehir olması için yeni eserler inşa ediyor, İstanbul\'un eşsiz tarihini gün ışığına çıkartıyoruz. Bugün İstanbul\'a olan hizmet sevdamızın ortaya koyduğu eserlerden birini, bu tünellerin açılışını gerçekleştiriyoruz\" deiye konuştu. Tünelin hizmete girmesiyle Şişhane\'den, İplikçi\'den gelen trafiğin, doğrudan bu tüneller vasıtasıyla Birinci Çevre Yolu ve İkinci Çevre Yolu\'na katılacağını belirten Başbakan Yıldırım, \"Bugün günlük 4 bin olan miktarı 10 kat artacak ve İstanbul\'un bu bölgedeki trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın açıklamaları

27.01.2018 - 13.05 Haber Kodu : 180127059

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3- SOSYAL MEDYADA \'TERÖR PROPAGANDASI\' SORUŞTURMASI: 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz pazartesi günü sosyal medya paylaşımları üzerinden \"PKK/PYD propagandası\" yaptığı tespit edilen 18 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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(ÖZEL)

4- SOYAMAYINCA KUNDAKLADILAR ; OTOPARK HARABEYE DÖNDÜ

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Güngören\'de, bir otoparka gelen silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi, buradaki görevlilerden otoparktaki araçların anahtarlarını istedi. Soyguncular, görevlilerin direnmesi üzerine amaçlarına ulaşamayınca benzin döküp otoparkı ateşe verdi. Yangında otoparktaki yazıhane, 3 otomobil ile onlarca otomobilin anahtarı yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi, otoparka gelerek buradaki iki görevliden müşterilere ait araçların anahtarlarını istedi. Silahla tehdit ettikleri otopark görevlileri direnince, saldırganlar yanlarında getirdikleri benzini otoparkın yazıhanesine döküp ateşe verdi. Alevler, otoparktaki 3 araca da sıçradı. Yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

70 ARACIN ANAHTARI DA YANDI

Öte yandan, yangın sırasında yazıhanede bulunan otoparktaki yaklaşık 70 aracın anahtarı da yandı. Olayı anlatan otoparkın işletmecisi Engin Özen, \"Gece saat 02.00 sıralarında iki kişi otoparka gelmiş. Silah çıkarıp görevlileri tehdit etmişler. Bir görevlinin başını darp etmiş. Otoparktaki anahtarları istemişler. Görevliler vermeyince yazıhaneyi ateşe vermişler. Yaklaşık 70 aracın anahtarı da yangında kül oldu. Güvenlik kameralarımız ve görüntüyü kaydeden cihaz da yanmış\" dedi. Harabeye dönen otopark yazıhanesindeki enkaz, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Zarar gören otoparktan görüntü

-Belediye ekiplerinin enkazı kaldırma çalışmaları

-Küle dönen eşyalar

-Yazıhaneden detay görüntüler

-Yanan 3 araçtan görüntü

-Otopark işletmecisiyle röportaj

-Otoparktaki diğer araçlardan görüntü

-Otoparkın genel görüntüsü

-Detay görüntüler

27.01.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180127080

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5- BEYOĞLU\'NDA YANGINDA İLGİNÇ DİYALOGLAR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangından habersiz evde uyuyan kadın komşuların uyarısıyla uyanarak cama çıktı. Camdan bakan kadın komşularının \'dışarı çık\' çağrısına \'evde soba yanıyor ama\' diye karşılık verdi. Kadı Mehmet Mahallesi Muhip sokakta bir binanın çatısında saat 11:00 sıralarında yangın çıktı.

KOMŞULARI UYARDI, İLGİNÇ DİYALOGLAR YAŞANDI

Panikle itfaiyenin gelmesini bekleyen vatandaşlar çatı katındaki evinde uyuyan kadını, kapısına vurarak uyandırdı. Uykudan kalkıp cama çıkan kadın ve komşuları arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Camdan bakan kadına komşuları \"Kızım çıksana evden, kızım yanıyorsunuz\" diye seslendi. Kadın ise kendisini uyaranlara \"Soba yanıyor ama\" diye cevap verdi. Kafasını kaldırıp alevleri gören kadın dışarı çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikada söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırıyor

Görüntü Dökümü:

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-Alevli yangın

-Uykudan kalkıp cama çıkan kadın

-Camdaki kadın ve komşuları arasında yaşanan diyaloglar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

27.01.2018 - 12.52 Haber Kodu : 180127053

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6- ŞİŞLİ\'DE GÜRCÜ KADIN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Şişli\'de, Gürcistanlı Janet Xonelidze adlı kadın tarafından silahla vurularak öldürülen Orhan Atıç (50)\'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Orhan Atıç\'ın ağabeyi ve yakınları Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Burada bir süre bekleyen aile, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atıç\'ın cenazesini teslim aldı. Atıç\'ın cenazesi, Alibeyköy Gasilhanesi\'ne götürüldü. Orhan Atıç\'ın cenazesinin memleketi Batman\'a götürüleceği öğrenildi. Orhan Atıç\'ın evli ve 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay görüntü

-Cenaze aracının çıkışından görüntü

-Cenaze aracının içindeki Atıç\'ın yakınlarından görüntü

-Cenaze aracının kurum önünden ayrılması

-Detaylar

27.01.2018 - 12.45 Haber Kodu : 180127047

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7- BANKA MÜDÜRÜNÜN SIR İNTİHARI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Etiler\'de, bir bankada şube müdürü olarak çalışan kişi evinde kendini asarak intihar etti.

Olay Beşiktaş Etiler Akat Mahallesi Spor Yazarları Sitesi Sedef Sokak\'ta bu sabah saatlerinde meydana geldi. Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan Şener Yücel, evde eşi ve çocuğu bulunduğu sırada yatak odasında kendisini iple asarak intihar etti.

Odanın kapısını açtığında eşinin ipe asılı olduğunu gören Bahar Yücel kısa süreli şokun ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yücel\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup eve gelen Yücel\'in arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Bahar Yüceli ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yücel\'in cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Cumhuriyet savcısından detay görüntü

-Eşi ve arkadaşlarının gözyaşları

-Cesedin apartmandan çıkarılışı

-Genel ve yakın detaylar



27.01.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180127070