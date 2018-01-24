DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- TAKSİM\'DE KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Taksim\'de kar yağışı başladı.

İstanbul\'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde yağan kar öğle saatlerinde Taksim Meydanı\'nda etkili oldu. Kar rüzgarın etkisiyle meydandakilere zor anlar yaşattı.



Görüntü Dökümü:

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-Meydandaki kar yağışı

-Kar yağışı altında yürüyenler

24.01.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180124082_

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2- HADIMKÖY GİŞELERDEKİ KAZA TEM\'İ KAPATTI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler\'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler\'de meydana geldi. Teyyar Dağdelen (56) yönetimindeki TIR önünde seyreden İdris İnci\'nin kullandığı kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik saat 12.10 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis,itfaiye ve sağlık ekipleri

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Trafikte bekleyen araçlar

-Kapanan yol

-Detaylar



24.01.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180124076

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3- BAHÇEŞEHİR\'DE BANKA SOYGUNU

Haber-Kamera: Ersan SAN -İSTANBUL DHA

Bahçeşehir\'de bir bankanın şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık 100 bin lira çalan soyguncu kaçtı. Banka şubesine gelen polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Olay saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bankanın şubesine gelen silahlı bir kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra 100 bin lirayı aldı. Soyguncu kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek banka içinde inceleme başlattı. Polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Banka şubesi

-Polis ekipleri

-Detaylar

24.01.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180124049

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(ÖZEL)

4- ÜMRANİYE\'DE ECZACILARIN KABUSU

* Ümraniye\'de 3 günde 6 eczane benzer yöntemlerle soyuldu.

* Eczanelere dadanan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

* İlçedeki eczacılar tedirgin olduklarını belirtirken İstanbul Eczacılar Odası, emniyetten önlem almasını istedi.

Haber: Enver ALAS - Kamera : Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de az iki kişi olduğu değerlendirilen hırsızlar, son günlerde eczanelere dadandı. Hırsızlar, son üç günde 6 eczaneye girdi. Gecede iki eczaneyi hedef aldıkları belirlenen hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu hırsızlıklardan biri Parseller Mahallesi\'ndeki bir eczanede önceki gün sabah saat 06.40 sıralarında gerçekleşti. Görüntülere göre eczanenin önüne gelen iki kişi bir süre çevreyi kontrol ediyor.

ECZANENİN CAMINI ÖNCE TAŞ SONRA TEKME ATARAK KIRDI

İçlerinden biri gözetlemeye devam ederken yüzünü atkıyla kapatan ve montonun kapüşonuyla başını örterek kendini gizleyen diğer kişi ise eline aldığı büyük bir taş ile eczanenin camına vuruyor. Ardından cama peş peşe tekme atan hırsız, içeri girip kasanın bulunduğu tarafa yöneliyor.

40 SANİYEDE HIRSIZLIK

Kısa bir sürede kasanın bulunduğu çekmeceyi tespit eden hırsız, kısa bir sürede bulduğu para kasasını alarak dışarı çıkıyor.

Hırsız, tüm bunları 40 saniyede gerçekleştirdikten sonra dışarıda gözcülük yapan suç ortağıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

BU KEZ SOYACAKLARI ECZANENİN ÖNÜNE KADAR ARAÇLARIYLA GELDİLER

Bir başka hırsızlık olayı ise bu sabaha karşı Necip Fazıl Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan eczane yaşandı. O anlarda da kameralar kayıttaydı. Görüntülere göre hırsızlık çetesi, bu kez saat 03.00 sıralarında eczanenin önüne beyaz bir araçla geliyorlar. Hırsızlardan biri araçtan inerek eline aldığı bir taşla hızla eczanenin camlarını kırarak, kasaya yöneliyor. Tek tek çekmeceleri karıştıran hırsız, bu kez istediğini bulamayınca da hızla koşarak dışarıda bekleyen araca binip kaçıyorlar.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis, altı eczanenin de güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, hırsızların aynı kişiler olduğunu değerlendiriyor.

ECZACILAR TEDİRGİN

Yaşanan bu hırsızlık olaylarından sonra ise Dudullu\'daki eczacılar, tedirgin. Eczane sahibi Canan Bedük, peş peşe yaşanılan olayların ardından hırsızların bir an önce yakalanmasını talep etti. Sabaha karşı kendi dükkanına girildiğini aktaran Bedük \"Kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girmişler. Bir dakika içinde etrafı araştırarak para arıyorlar. Yaşanan hırsızlık olaylarını duyduktan sonra zaten kasada para bırakmıyorduk. Bu nedenle herhangi bir şey almadan gitmişler. Ama yaşadığımız olay bizi rahatsız etti. Son günlerde çok yakın mesafede olan eczanelere dadandılar. Eczacı arkadaşlarla bunları yapanların aynı kişiler olduğunu düşünüyoruz. Polis, 5 dakika sonra gelmesine rağmen yapacak bir şey olmuyor\" diye konuştu.

İSTANBUL ECZACI ODASI\'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Eczacı Odası da yaşanan olayların ardından internet sitelerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, \"Son günlerde eczanelerimize yönelik yapılan soygun ve gasp olaylarına Ümraniye bölgesinde üç eczanemizin daha maruz kalmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Emniyet birimlerine, meslektaşlarımızın, hastalarımızın can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, söz konusu kişilerin derhal yakalanması hususunda talebimizi bir kez daha ilettik. Soygun olaylarına maruz kalan meslektaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz\" ifadelerine yer verildi. e



Görüntü Dökümü

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-Hırsızların önceki gün bir eczaneye girme anının güvenlik görüntüsü

-İki hırsızın eczane önünde bekleyişleri(Güvenlik Kamerası)

-Eczanenin camının taş ve tekme ile kırılması(Güvenlik Kamerası)

-Çekmecelerin kontrol edilmesi(Güvenlik Kamerası)

-Para kasasının alınması(Güvenlik Kamerası)

-Hırsızların kaçışı (Güvenlik Kamerası)

-O eczanenin aktüel görüntüleri

-Eczanenin güvenlik kamerasından görüntü

-Eczane içinden görüntüler

-Para kasasının bulunduğu yerin görüntüsü

-İkinci hırsızlık olayının yaşandığı ikinci eczane

-Dünkü olayın güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızların olay yerine araçlarıyla gelişi (Güvenlik Kamerası)

-Hırsızın taş ile kapı camını kırması(Güvenlik Kamerası)

-İçeride para kasasını aramaları(Güvenlik kamerası)

-Hırsızın kaçması(Güvenlik kamerası)

-Olayın yaşandığı eczaneden aktüel görüntüler

-Eczanenin sahibi Canan Bedük ile röp

-Eczanenin kırılan camların değiştirilmesi

-Genel ve detaylar

-Kırılan camların değiştirilmesi genel ve detaylar

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5- DESTİCİ: (CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ) AK PARTİ, MHP VE BBP İTTİFAKIYLA İLK TURDA BİTER

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL / DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri birinci turda Allah\'ın izniyle bitecektir. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter\" dedi.

Mustafa Destici, partisinin haftalık olağan basın toplantısını Şişli\'de bir otelde düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Destici, bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yapacağı \'ittifak\' üzerine partisinin kararı ve görüşlerinin ne olacağıyla ilgili soruları yanıtladı.

16 Nisan referandumundan sonra Türkiye\'nin yeni bir sistemle yönetildiğini vurgulayan Destici, bu sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi için uyum yasalarının önemine dikkat çekti. Uyum yasalarının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirten Destici, BBP olarak bu hususta siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, seçim kanununu değiştirilerek temsilde adaletin önündeki engellerin kaldırılması, seçim barajının kaldırılması ve seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesi gibi bir takım öneri ve tekliflerde bulunduklarını hatırlattı.

\"BBP, BU İTTİFAKIN İÇİNDE OLACAKTIR\"

Mustafa Destici, \"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde onların da bu hususta olumlu olduklarını gördük. Daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında da \'ittifak\' görüşmeleri yapıldı. Büyük Birlik Partisi olarak, bu \'milliyetçi\', \'maneviyatçı\'ların birlikteliğini önceleyen ve \'milli mutabakat\' etrafında birleşilmesini öneren bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Bunu çok açık yüreklilikle desteklediğimizi ifade ettik. Bir kez daha yineliyorum; biz bu ittifakı destekliyoruz. Büyük Birlik Partisi başından beri bu ittifak görüşmelerinin içindedir, inşallah milliyetçilerin, maneviyatçıların bir milli mutabakat çerçevesinde oluşturacağı bu ittifakın, işbirliğinin içinde olacaktır\" dedi.

\"BUGÜNE KADAR HİÇBİR ZAMAN SİYASETTE \'BEN\' DEMEDİK\"

Bir gazetecinin \"AK Parti ve MHP ittifakına, partinizin katılmasıyla sizin veya partinizin siyasi hedefi veya kariyeriniz ne olacaktır?\" şeklindeki sorusuna Destici, \"Ben ve arkadaşlarım bugüne kadar hiçbir zaman siyasette \'ben\' demedik, hep ülkemiz ve milletimiz dedik. Dolayısıyla bugüne kadar hiçbir plan ya da hesap içerisinde olmadık. Bugün de olmadık, yarın da olmayız. Devletimizin bekasının, ülkemizin bütünlüğünün ve milletimizin birliğinin söz konusu olduğu bir yerde hesap yapacak bir durumda değiliz. Devletimiz ve milletimiz için \'Evet\' dedik ve onun arkasında da durmaya devam ediyoruz\" şeklinde yanıt verdi.

\"İTTİFAKIN KARŞISINDA DURANLAR İÇİN KORKU PAÇAYI SARMIŞTIR\"

Mustafa Destici bir soru üzerine, bazı çevrelerin AK Parti, MHP ve BBP ittifakından rahatsız olduğunu dile getirdi. Destici, ittifakın içine fitne sokmaya çalışanların, ittifakın taraflarını rahatsız edecek söz ve eylemleri gündeme getirmeye çalışacaklarını belirterek şunları söyledi: \"Ama bunların hiçbiri bu ittifakın önüne engel teşkil edemeyecektir. Çünkü ittifakın karşısında duranlar için \'korku paçayı sarmıştır\'. Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde 2019 Kasım seçimleri birinci turda Allah\'ın izniyle bitecektir. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakıyla ilk turda biter. Karşıtlar da bunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla \'acaba bu ittifakı nasıl yaralayabiliriz\', \'nasıl bir fitne sokarız\' diye şimdiden uğraşlar başlamıştır. Ama ittifakı oluşturan partilerimizin \'Allah\'ın izniyle bu ittifakı bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir\' kararlılığını görüyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılan Destici ve parti yöneticileri

-Basın mensupları

-Destici\'nin soruları yanıtlaması

-Soru soran gazeteci

-Genel ve detay

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6- MİT TIR\'LARI DAVASI : ENİS BERBEROĞLU, DURUŞMAYA SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Adana ve Hatay\'da Ocak 2014\'te durdurulan MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

İstinaf mahkemesinde kelepçe takılmak istenmesi üzerine tepki göstererek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün 3\'üncü celsesi görülen duruşmaya da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgelerin olduğu gerekçesi ile izleyiciye kapalı yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklardan Erdem Gül ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA 16 ŞUBAT\'A ERTELENDİ

Enis Berberoğlu\'nun avukatları, mahkeme heyetinde değişiklik bulunması gerekçesiyle soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini asıl heyete yapmak istediklerini belirtti. Bu talebi kabul eden heyet, Berberoğlu\'nun avukatlarının tahkikat ve usule ilişkin beyanlarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verdi. Berberoğlu\'nun SEGBİS ile hazır edilmesi için yazı yazılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 16 Şubat\'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Can Dündar ve Erdem Gül\'ün , \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan yargılanması devam ederken, görüntüleri Dündar\'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu hakkında, \"Siyasal veya askeri casusluk\" ve \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava ise bu dava ile birleştirilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, \"Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

20 Aralık 2017 tarihli duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya tarafından verilen mütalaada, Can Dündar, Erdem Gül ve Kadri Enis Berberoğlu\'nun, 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Aynı celsede mahkeme heyeti, bu dava ile birleştirilen MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri 21 Ocak 2014\'de Aydınlık gazetesinde yayımlanmasına ilişkin gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" davasının ise bu davadan ayrılmasına karar vermişti.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü



24.01.2018 - 12.14 Haber Kodu : 180124071

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7-KARISINI ÖLDÜRMEKTEN ARANAN ŞÜPHELİ VAN\'DA YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Sultangazi ilçesinde 2 yıldır eşiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Elham Atıfı evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Avusturya\'da yaşayan genç kadının Afgan uyruklu annesinin müracaatı üzerine başlatılan çalışmada cesedi bulunan Elham Atıfı\'nın eşi Mohammadullah R. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli Van\'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde \"Tartıştık, eşim bana tokat attı. Kendimi kaybettim\" dediği öğrenildi.

ANNE AVUSTURYA\'DAN GELİP MÜRACAAT ETTİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne 19 Ocak 2018 tarihinde gelen Afgan uyruklu Rouqıa Jawhar, Avusturya\'da yaşadığını kızınından haber alamadığını söyleyerek yardım istedi. Rouqıa Jawlar polisteki ifadesinde \"Kızım burada eşiyle birlikte yaşıyordu. 17 Ocak 2018 tarihinde bir telefon geldi. Kendisini Hamza olarak tanıtan bir kişi \'Damadınız kızınızı öldürdü. Kızınız şu anda yerde yatıyor\' dedi ve telefonu kapattı. Kızıma cep telefonundan ulaşamayınca Türkiye\'ye geldim. Ancak oturduğu adresini bilmediğim için bulamadım.\" dedi.

GENÇ KADININ CESEDİ İKİ GÜN SONRA EVİNDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis resmi kayıtlarda Elham Atıfı ile eşinin adresinin olmadığı görüldü. Araştırma sürerken anne Rouqıa Jawlar Afganistan\'da oturan ve daha önce Türkiye\'de bulunan bir akrabasının yardımıyla kızının oturduğu adresi tespit etti. Gazi Mahallesi, 1290 sokak üzerinde polisin yaptığı çalışmada No: 9 da eve yaptığı baskında genç kadının cesedini buldu. 21 Ocak 2018 tarihinde bulunan cesedin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis olayın şüphelisi Mohammadulah R.\'nin daha önceden İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığını ve suç ortaklarının Van\'da olduğunu belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için ekipler Van\'a kaydırıldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan çalışmada önce 3 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Hacı bekir mahallesi, İpek yolu\'nda bir eve yapılan baskında şüpheli de yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde eşiyle, ailesi yüzünden tartıştığını bu sırada eşinin kendisine tokat attığını söyleyerek \"Bana tokat atınca kendimi kaybettim. Elime geçen bir sopayla ona vurdum. Yere düşüp bir daha kalkmadı. Bunun üzerine korkup oradan kaçtım.\" dedi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mohammadullah R. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Olay yeri

-Polis ekipleri

24.01.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180124080

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8- METROBÜSLE YOLCULUK 22 MİLYON ARTTI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsle yapılan yolculuk sayısı 2017\'de bir önceki yıla göre 22 milyon 419 bin 215 arttı. Metrobüsle geçen yıl 276 milyon 258 bin 576 kez yolculuk yapıldı.

İstanbul\'da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taşıma miktarı belli oldu. İBB\'nin verilerine göre; 2016 yılında 253 milyon 839 bin 361 kez kullanılan metrobüs, 2017\'de 22 milyon 419 bin 215 artarak, 276 milyon 258 bin 576 kez tercih edildi.

GÜNDE 756 BİN 872 KİŞİ KULLANDI

2016 yılında günde ortalama 705 bin 109 olan metrobüs kullanımı, 2017 yılında günde ortalama 50 bin artarak 756 bin 872 olarak kaydedildi. Metrobüsü tam tarifeden kullananlar, 1-3 durak için 1,95 lira, 4-9 durak için 3 lira, 10-15 durak için 3,25 lira, 16-21 durak için 3,40 lira, 22-27 durak için 3,50 lira, 28-33 durak için 3,60 lira, 34-39 durak için 3,85 lira, 40 ve daha fazla durak için 3,85 lira ödüyor. Öğrenci tarifesini kullananlar ise 1-3 durak için 1,10 lira, 4-9 durak için 1,20 lira, 10 duraktan fazlası için sabit 1,25 lira ödüyor. Yolcular, ücret farkını almak için İstanbulkart\'larını istasyon çıkışlarındaki iade makinesine okutuyor.

Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, sekiz ay gibi kısa sürede tamamlanarak 17 Eylül 2007\'de açıldı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılı başında hizmete alındı. Hattın 77 gün gibi kısa sürede tamamlanmasıyla durak sayısı 25\'e yükseldi. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme, 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul\'un iki yakası en kısa yoldan birbirine bağlandı. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergâhının temeli 15 Mart 2011 günü törenle atıldı. Hattın resmî açılışı 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 44 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi 100 dakika ve günlük ortalama 870 bin yolcu taşınıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs detayı

-Metrobüs kullanan yolcular

-İade makinesinden para alanlar

-Tabela detayları

24.01.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180124061