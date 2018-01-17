DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU\'DAN HAKKINDAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat\'tan devraldı.

Tören sonrası hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kaftancıoğlu, eşinin paylaştığı yemek fotoğrafıyla ilgili konuştu. Kaftancıoğlu, \"Eşimin ne yediğine ne içtiğine karışmam kul hakkı yenilmediği sürece\" dedi.

YEMEK FOTOĞRAFI

Kaftancıoğlu, \"Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var.Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı.. Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum\" diye konuştu.

EYLEMCİ FOTOĞRAFI

Kaftancıoğlu, eşi tarafından gönderilen eylemciye benzetilen tweete ise \" Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam. Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

-Kaftancıoğlu\'nun açıklaması

-Detaylar

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(EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

2- ÜMİT KOCASAKAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞIN AÇIKLADI

* Ümit Kocasakal,

\"Bu açıklamayı Mustafa Kemal\'in bir \"askeri\" olarak yapıyor ve bundan onur duyuyorum. Anlaşılan o ki birileri Atatürk\'ün \"askeri\" olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor.

\"HDP güzellemesi yapanlar, Atatürk\'ün partisinde siyaset yapamazlar. Bu partide Atatürk\'ün resimleri indirilemez. Said-i Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi yapılamaz, buna izin verilemez, göz yumulamaz.\"

\"Tüm bu nedenlerle ben kendi adıma, Ümit Kocasakal olarak şahsen değil; ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı\'na adayım. Kişi değil, fikir adayıyım\"

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul eski Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Taksim\'de bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı.

Ümit Kocasakal, saat 11.00\'de toplantıyı yapacağı salona geldi. Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona giriş yaptı.

Konuşmasına \"Kurtuluş, kuruluştadır\" sözüyle başlayan Kocasakal, \"Bu açıklamayı; yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endişeli milyonlarca Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Tespitlerimin kolektif bir bilinci ve vicdanı yansıttığına inanıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Aynı zamanda bu açıklamayı Mustafa Kemal\'in bir \"askeri\" olarak yapıyor ve bundan onur duyuyorum. Anlaşılan o ki birileri Atatürk\'ün \"askeri\" olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Atatürk\'ün askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu, onun izinde olmak, ilkelerini benimsemek, onun yolunda yürümek, emir ve talimatları ondan almak anlamına gelmektedir. Atatürk\'ün askeri olmak; emperyalizme karşı olmaktır, yurttaşlar arasında alt kimliklere dayalı hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşları kucaklamaktır, tam bağımsızlıktır, ulusunun çıkarlarını küresel çıkarların üstünde tutmaktır, bu toprakların değerleri ile bezeli olmaktır. Küresel güçlerin, emperyalizmin askerliğini, tetikçiliğini, devşirmeliğini reddetmektir\" dedi.

\"BU PARTİDE ATATÜRK\'ÜN RESİMLERİ İNDİRİLEMEZ\"

\"Öncelikle partimizde, Cumhuriyet Halk Partisi\'nde siyasi olmanın da ötesinde ve öncesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum\" diyen Kocasakal, \"Partinin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla, ruh kökleriyle, ideolojisiyle uyuşmayan kişilerin bir takım söylem ve eylemleriyle partinin tüzel kişiliğine, kimliğine zarar verdiği görülmektedir: Atatürk\'e \"kefere\" diyen, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sözünden rahatsız olan, anlamsız bir \"asker-yoldaş\" polemiğiyle gerçek düşüncelerini örtbas etmek isteyenler, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar, Atatürk\'ün partisinde siyaset yapamazlar. Bu partide Atatürk\'ün resimleri indirilemez. Said-i Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi yapılamaz, buna izin verilemez, göz yumulamaz. Yanlış anlaşılmasın kimse Atatürkçü olmak, Cumhuriyet değerlerine sahip olmak zorunda değildir ve elbette ki ifade özgürlüğü kapsamında bu düşüncelerini serbestçe savunup ifade edebilirler. Ama bunu Atatürk\'ün kurduğu partide yapamazlar. Bu ahlaki bir sorundur. Evet, CHP kimsesizlerin partisidir ama kimsesiz ve sahipsiz de değildir. CHP birilerinin siyasi kariyer hesapları yapacağı, istediği gibi at koşturacağı, her istediğini söyleyebileceği, kişisel şov yeri de değildir. Çünkü CHP sıradan bir parti olmadığı gibi bir fikir kulübü, münazara yeri, dernek, kooperatif de değildir. Bu gibi kişiler gidip başka partilerde elbette siyaset yapabilirler veya parti kurabilirler. Ama CHP ikinci cumhuriyetçilerin, Atatürk ve Cumhuriyetle sorunlu veya kavgalı olanların ileri karakolu veya toplanma yeri değildir, olamaz. Genel Başkan\'ın da bu tür eylem ve söylemlere karşı ciddi bir tepkisini görmüş değiliz. Hiç kimse bu partiyi farklı siyasi ajandası ve başka hesapları için kullanamaz\" ifadesini kullandı.

\"KİŞİ DEĞİL, FİKİR ADAYIYIM\"

Ümit Kocasakal sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tüm bu nedenlerle ben kendi adıma, Ümit Kocasakal olarak şahsen değil; ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı\'na adayım. Kişi değil, fikir adayıyım. Bu zor dönemde, ülkenin bunaldığı, siyasetin sıkıştığı, toplumun bir alternatif göremediği bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi\'nin başına manen, manevi ve fikri olarak yeniden Mustafa Kemal Atatürk\'ün genel başkan olmasını sağlamak, onun görüşlerini hayata geçirmek adına adayım.Tespitlerim, mücadelem, taleplerim kişiye göre yahut kişisel değildir, fikridir. Dolayısıyla adaylık da kişi değil, fikir adaylığı, Cumhuriyet değerlerinin, Atatürk\'e, kuruluş ruhuna dönmenin, yeni bir milli mücadelenin adaylığıdır. Ben tarihsel görevimin kendimce en önemli kısmını, cumhuriyete gönül vermiş çok sayıda yurttaşımın benden beklentilerini yerine getiriyorum ve müsterihim.\"

\"BENİMKİ BİR FİKİR, VİCDAN HAYKIRIŞI VE İSYANIDIR\"

\"Bundan sonrası ise sadece bana bağlı olmayıp; delegelerimizin, tüm üyelerden oluşan örgütümüzün, tabanın, seçmenin, toplumun halkın alacağı tutuma, göstereceği tavra bağlıdır\" diyen Kocasakal, \"Hayal kurmuyorum. Siyasi Partiler Kanunu\'ndan hareketle genel olarak siyasi partilerin, buna bağlı olarak da partimizin yapısını bilmekteyim. Aday olabilmek için gereken delege sayısına ulaşıp ulaşamayacağımı da bilmiyorum. Bilinsin ki şahsi bir amaç ve koltuk peşinde olmadığım için bunun pazarlığında ve hesabında da değilim. Benimki bir fikir ve vicdan haykırışı ve isyanıdır. Partimizin sahipsiz olmadığını gösterme arayışıdır. Elbette yeterli delege destek verirse ben de Kurultay\'da demokratik hakkımı kullanarak Partimizle ve Türkiye\'yle ilgili düşüncelerimi dile getirebilme fırsatı bulurum. Dediğim gibi bu benim şahsi meselem olmayıp herkesin sorumluluk alması halinde devamı gelebilir. Ama ben delegenin de bu gidişe sessiz kalmayacağını, tabanın ve toplumun sesine kulak vereceğini, tarihsel sorumluluğunu yerine getireceğini umuyor, buna inanıyorum\" diye konuştu.

Ümit Kocasakal adaylık açıklamasının ardından salondakilerin alkışları eşliğinde ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ümit Kocasakal\'ın salona girişi

-Salondakilerin alkışları

-İzmir Marşı\'nın söylenmesi

-Ümit Kocasakal\'ın İzmir Marşıa\'na eşlik etmesi

-Ümit Kocasakal\'ın açıklaması

-Salondan yükselen sloganlar

-Genel ve detaylar



17.01.2018 - 11.57 Haber Kodu : 180117049

17.01.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180117059

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3- METEOROLOJİ: ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE FIRTINA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

\"Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\"

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şu şekilde:

\"Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege\'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa\'lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu\'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\"

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4 - BEBEK SAHİLİNDE DENİZE GİRDİLER

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA

Kendilerini Çamlı Bahçe Boğaz sevdalıları olarak tanıtan Mustafa Yener, Yaşar Dikbıyık ve Ramazan Türkanoğlu yaz kış demeden her mevsim denize giriyorlar. Boğaz sevdalıları bugün de Bebek sahilinde denize girdi.

Bebek sahilinde denize giren Mustafa Yenen, \"Yaşım 63. Biz denize girmeyi seviyoruz. Onun için yaz kış denize giriyoruz. Biz koşu yapıyoruz. Adalelerimiz yıpranıyor.Onun için denize girmemiz gerekiyor\" dedi.

12 AY DENİZE GİRİYORLAR

12 ay denize girdiğini belirten Ramazan Türkanoğlu ise \"Biz burada hem yüzüyoruz hem spor yapıyoruz. Bugün 17 Ocak 2018. Biz hiç sezonu kapatmadık. Bize göre su çok normal. Biz hiç hastalanmıyoruz.Yaz kış yüzüyoruz. Herkese tavsiye etmiyoruz.Bizi görenler de denize girmek istiyor. Biz onlara tavsiye etmiyoruz. Onların denize girmesi kötü olur. Onların vücutları hazır olmadığı için hastalanabilirler.Normalde bu ayda kar yağması gerekiyor. Ama havalar güzel gidiyor.Bu da bizim de işimize geliyor\" diye konuştu.

\"ÜŞÜMÜYORUZ.HASTA OLMUYORUZ\"

69 yaşında olduğunu ve yaz kış denize girdiğini söyleyen Yaşar Dikbıyık da \"Kışın üşümüyoruz ve hasta olmuyoruz. Zamanı geriye aldık.Ve gençleşiyoruz. Sağlığımız yerinde.Bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Aynı zamanda maraton koşuyoruz.Ve denize giriyoruz.Herkese tavsiye ediyoruz. Gelin beraber denize girelim\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Bebek sahilinde denize girenler

-Denize girenlerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

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5- MEHMET ALİ BİRAND MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA

Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 5. yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı.

Birand\'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, \"Memoş\" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Anma katılanlara teşekkür eden Cemre Birand, \"5 yıl oldukça gri geçti. Onun bıraktığı habercilik anlayışı yok oldu. Onlara çok üzülüyorum. Sabahları resmine günaydın diyorum. Gece \'iyi geceler\' diyorum. Onu çok sık anıyoruz. Çünkü çok sık anılacak bir yer bıraktı, hepimizin hayatında\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Anmadan detaylar

-Mazardan detaylar

-Eşinin görüntüsü

-Oğlunun görüntüsü

-Kuran-ı kerim okunması

-Dua edilmesi

-Cemre Birand\'ın katılanlara \'teşekkür\' etmesi

-Cemre Birand ile röp

-Genel ve detaylar

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6- HALUK LEVENT BERAAT ETTİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Şarkıcı Haluk Levent, \"Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak\" ve \"Yağma\" suçlarından 19 kişi ile birlikte yargılandığı davada, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraat etti.

Beraatine ilişkin açıklama yapan Haluk Levent, \"Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyordum. Çünkü, özellikle o dönemdeki soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi zaten kafadan kumpas gibi bir sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana\" diye konuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Mehmet Selçuk Güleçlier ve Hasan Hüseyin Tilki ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Rıza Garan, Recep Demir ve avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı Bayram Kapucu, esasa ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Hakan Çınar\'ın yargılama sırasında hayatını kaybettiği bu nedenle hakkındaki davanın düşürülmesine, diğer tüm sanıkların ise \"silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaya veya kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Haluk Levent\'in tüm suçlardan beraati yönünde karar verilmesi de istenen mütalaada, sanık Sami Aksel hakkında \"Tehdit\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\", \"Yağma\" suçlarından, sanık Ecevit Alaçayır ise \"Yağma\" ve \"Ruhsatsız silah kullanmak\" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Savcılık mütalaasında, diğer 10 sanık hakkında da benzer suçlarından hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık ve avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulundu. Haluk Levent\'in avukatı Meltem Deniz Yeğen de söz alarak, müvekkili yönünden savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve beraatine karar verilmesini istedi.

BERAAT ETTİ

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Haluk Levent hakkında \"Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" ve \"Yağmaya teşebbüs\" suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığını ancak Levent\'in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sami Aksel, Ecevit Alaçayır, Hasan Hüseyin Tilki, Sinan Zöngür, Ali Rıza Garan, Muhammet Demir, Bilim Yıldız, Vedat Yardım, Fatih Kıcırgan, Alaattin Çuhadar, Selahattin Çuhadar, Atila Yılmaz, Mehmet Gülbahar, Mehmet Selçuk Güleçlier, Recep Demir, Tunay Coşkun ve Halil Kengil hakkında \"silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaya veya kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından beraatine karar verdi.

Heyet, sanıklardan Hakan Çınar\'ın yargılama sırasında hayatını kaybettiği bu nedenle davanın düşürülmesine hükmetti. Sanık Sami Aksel\'in \"Tehdit\", \"Yağma\", \"Basit yaralama\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçlarından 18 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, diğer 10 sanık ise benzer suçlardan 3 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

HALUK LEVENT: BİZİ ÇETECİ, MAFYAVARİ İNSANLARLA GÖSTERMİŞLERDİ

Beraat kararının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Haluk Levent, \"Yaklaşık 10 yıldır süren bir davaydı. 4 bin 300 küsur haber yapıldı. Ellerim kelepçeli bir şekilde 4 gün sorgu odasındaydım ve hiçbir şey bilmeden. Benim ağrıma giden, o dönem savcı beni dahi dinlemedi. Hukuk devleti dediğimiz yerde savcı dahi ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkarıldım. Evet tutuksuz yargılandım, ama 10 küsur yılda binlerce haber, binlerce algı... Yitip giden birçok sponsorluklar, konserler cabası. Ve sonunda beraat. Seviniyorsunuz ama bir yandan da üzülüyorsunuz. Bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar operasyonlara ismimizin kullanılması gerekli miydi? Bu nedenle bir yandan sevinçliyim, bir yandan da buruk bir duygu var içimde. O dönemlerde iki tane sponsorluk anlaşmam vardı. Biri tekstil firmasıyla, diğeri gençler için içecek firmasıyla. Onlar da iptal olmuştu. Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyordum. Çünkü özellikle o dönemdeki soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi zaten kafadan kumpas gibi bir sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana\" diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2010\'da kapatılan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince aralarında şarkıcı Haluk Levent\'in de bulunduğu 19 kişi hakkında \"Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüt kurmak veya üye olmak\" ve \"Yağma\" suçlarından soruşturma başlatılmış, ardından da dava açılmıştı. DGM\'lerin kapatılmasının ardından dava dosyası Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmişti.

Görüntü Dökümü:

-Levent\'in açıklaması



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7- KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KURYEYİ YANLIŞLIKLA ÖLDÜRMÜŞ



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Kartal\'da kavga eden arkadaşını ayırmak için araya giren motosiklet kuryesi Cihat Musa Baran (25) karnından vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli İsmail Ç.\'nin 2013 yılında öldürülen kardeşinin katilinin kardeşini görerek kavga ettiği bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kurye Cihat Musa Baran\'ı yanlışlıkla öldürdüğü öğrenildi.

Kartal, Topselvi Mahallesi , Şehit Ahmet Yalçın Sokak üzerinde 11 Ocak 2018 günü gece saat 01:45 sıralarında meydana gelen olayda kavga eden şahısları ayırmak isteyen Cihat Musa Baran tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis yaptığı soruşturmada İsmail Ç. adlı şüphelinin parkta alkol alırken, 2013 yılında kardeşi Mikail Ç.\'yi tabancayla öldüren kişinin kardeşini görerek kavga etmeye başladığı tespit edildi. Kavganın büyümesi üzerine daha sonradan olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Cihat Musa Baran\'ın İsmail Ç.\'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Poliste suçunu itiraf eden ancak olayın kazayla olduğunu söyleyen İsmail Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Araç kamerasından kavga anı

-Detaylar