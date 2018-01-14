DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ÜNİVERSİTELİ HAZAL\'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta bu sabah 6. kattan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Üniversite öğrencisi Hazal Akyürek\'in cenazesi Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Akyürek\'in otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli tıp Kurumu\'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin alınması

-Cenaze aracının Zincirlikuyu\'ya girişi

-Genel ve detaylar

-Olay yeri

-Siteden detay

-Polis ve sağlık ekipleri

-Ambulansın siteden çıkması

-Ölen kızın fotoğrafları

-Apartman görevlisiyle röp.

-Genel ve detaylar

14.01.2018 - 14.51 - Haber Kodu : 180114091

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2- MODACI SİNEM YALÇIN ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA BEYAZ DUVAKLA ANILDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Üsküdar\'da trafik kazası sonrası emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken, Faruk Kalkavan\'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Ailesi, Sinem Yalçın\'ın mezarına duvak serdi.

Viyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi\'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü\'nde Yüksek Lisans yapan 29 yaşındaki Sinem Yalçın, 14 Ocak 2008 tarihinde Faruk Kalkavan\'ın kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yalçın ailesi, ölümünün 10. yıldönümünde kızlarının mezarına giderek gözyaşı döktü. Aile, Sinem Yalçın\'ın mezarına duvak serdi.

10 yıl önce yaşamını yitiren kızlarının acısını hala içinde hissettiklerini söyleyen anne Neşe Yalçın, \"Sinem toprakta ama katili elini kolunu sallayarak geziyor. Allah\'a havale ediyorum. Bir gün onlar da bu acıyı çekecek. Kocaman bir 10 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama Sinem hep yanımdaymış gibi. Bugün de yavruma beyaz duvak getirdim, yüzünü örtmek istedim. Sinem\'i duvaklı gelin edemedim. O yüzden böyle mezarına getirdim duvağı. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın. Bizim dünyamızı kararttılar, onların da dünyası kararsın. Kızımı öldüren Faruk Kalkavan cezaevinden çıktı ve rahatça işini yapıyor\" dedi.



\"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİ VARDI\"

Neşe Yalçın, \"Yavrum Viyana\'da Güzel Sanatlar Fakültesi\'ni bitirmiş bir moda tasarımcısıydı. Dünya çapında modacı olmak istiyordu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Benim yavrum çok üşürdü, şimdi buz gibi yerde yatıyor. Çok farklı duygular içerisindeyim. Hiç unutulmayacak Sinem. Biz mezara gidinceye kadar, Sinem\'e kavuşuncaya kadar aynı acıyı yaşayacağız. Allah kimseye yaşatmasın\" ifadesini kullandı.

Baba Sinan Yalçın ise, \"Her Cuma günü buraya gelip kızımızın başında ağlamaktan başka yapacağımız bir şey kalmadı. Türkiye\'de ilk defa gelinlik ihracatı yapan benim kızımdı. Türk bayrağını yurt dışında Amerika\'da, Almanya\'da dalgalandırmıştı\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Mezardan görüntü

-AiKenin görüntüsü

-Mezara duvak koymaları

-Ağlamaları

-Anne Neşe Yalçın ile röp.

-Baba Sinan Yalçın ild röp.

-Genel ve detay görüntüler



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3- SARIYER SAHİLE \"KORKULUK YAPILSIN EYLEMİ\"...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sarıyer sahil hattında korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişi hayatını kaybettiğini savunan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi bir grup sahilde eylem yaptı.

5 yıldır sahil şeridine korkuluk yapılması için mücadele verdiklerini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyesi yaklaşık 30 kişi Sarıyer sahilde bir araya geldi. Eylem yapanlar geçtiğimiz günlerde son olarak Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını söyledi.

\"ARTIK SAHİLLERDEN DENİZE DÜŞÜP ÖLMEK İSTEMİYORUZ\"

Grup adına konuşan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi Eren Özmen, \"Bugün bu sahillerden denize düşen arkadaşlarımız için buradayız. İki gün önce Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişi denize düştü ve hastanede yaralı olarak yatıyorlar. 5 yıldır bu sahile bariyer, korkuluk yapılsın diye başvurularımız oldu. Bu 5 yıl içerisinde 19 kişi yaşamını yitirdi. Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz\" dedi.

\"CANLAR GİDERKEN BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK\"

Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner de, İBB\'nin Şubat ayında korkulukları yapacaklarını söylediğini dile getirerek, \"Fakat 5 senedir bekliyoruz. Dilekçeler veriyoruz, telefonlarla arıyoruz. Bürokrasi çok yavaş işliyor. Bizi görmezden geliyorlar. Burada oturan halkın sesine kulak vermiyorlar. 19 can gitti. Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Tabi ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz\" ifadesini kullandı. Korkulukların olmaması özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Özgüner, denize düşülmesi durumunda tutunup çıkılacak bir yerin olmadığına dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilde toplanan eylemciler

-Eylemcilerin pankart ve döviz taşıması

-Eren Özmen röp.

-Eray Özgüner röp.

-Genel ve detay görüntüler

14.01.2018 - 13.34 - Haber Kodu : 180114072

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4- VELİLERDEN \"OKULUMUZ PREFABRİK BİNAYA TAŞINMASIN\" EYLEMİ...

Haber-Kamera: Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde bir araya gelen grup, okul önünde toplandı. Okulun eski mezunları ile velilerden oluşan grup, okullarının prefabrik binalara taşınacağını belirterek, eylem yaptı. Prefabrikte eğitim olmayacağını ve beton okul istediklerini belirten Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur, şunları söyledi:

\"Mücadelenin herhalde artık sonuna geldik. İçeride görmüş olduğunuz prefabrik binalar okulumuzun sömestr tatilinde yıkılarak oraya taşınması ile son bulacak. Ama tabii bu son bulmayacak. Biz 6 yıldır okulumuza sahip çıkmak için, bu memleketin geleceğine, bu memleketin gençlerine sahip çıkmak için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizle bu okul Türkiye\'nin en büyük,en kapsamlı,en eski mesleki teknik eğitim yuvası. Bu okul burada olduğu sürece biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz bu okulun buradan taşınmaması, bu okulun başka bir yere gitmemesi. Bugün yapılan inşaat planları ile bugün yapılan prefabrik binalarla bu çocukların gelecekleri hala belli değil. Biz bu okulun burada kalması, Türkiye Cumhuriyetine, Türk Milletine faydalı olabilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sanmasınlar ki \'okulumuz yıkıldı,taşındı, prefabriklere konuldu\'. Mesleki ve teknik eğitimin kalesi olan bu okulumuz devam ettiği müddetçe geçliğimizin,geleceğimizin, her zaman yanında olacağız.\"

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan genel ve yakın detaylar

-Ercan Bodur\'un açıklaması

-Okuldan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

14.01.2018 - 13.35 - Haber Kodu : 180114073

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5- KUDÜS İÇİN KOŞTULAR...



Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

\"Kudüs Halk Koşusu\", Çengelköy\'deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi\'nden verilen startın ardından 15 Temmuz Şehitler Abidesi\'nde sona erdi.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü\'nün organize ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Önder İmam Hatip Derneği\'nin katkılarıyla düzenlenen \"Kudüs Halk Koşusu\"nun saat 11.30\'da startı verildi. Çengelköy\'deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi\'nden başlayan koşu 15 Temmuz Şehitler Abidesi\'nde son buldu.

\"YARIŞANIN DEĞİL, KATILANIN KAZANDIĞI BİR YARIŞ\"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koşu öncesi, \"Sözümüzle değil eylemimizle bu sefer koşarak haykırıyoruz. Tabii hava biraz soğuk, yağmurlu ama görüyorum ki gençlerimizin, İstanbullu ve İstanbul dışından gelen hemşerilerimizin katılımları oldukça yüksek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Anlamlı bir noktadan başlıyoruz; Çengelköy Şehitler Çeşmesi\'nden start alıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki anıt bitiş noktası. Zannediyorum dünyada böyle bir güzergah yok. Yarışanın değil, katılanın kazandığı bir yarış. Herkes kazanıyor bu yarışta\" şeklinde konuştu.

Türkmen konuşmasını yaparken yanında İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra, dünyanın tepkisi üzerine serbest bırakılan Down Sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil de vardı.

\"Kudüs Halk Koşusu\"na katılanlara koşu bitiminde madalya takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Koşudan detay

-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen\'in konuşması

-Madalya takdimi

14.01.2018 - 14.00 - Haber Kodu : 180114083

