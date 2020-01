DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  3

1- ESENYURT\'TA TAMİRHANEDE YANGIN : 6 ARAÇ YANDI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 6 araç hasar gördü.

Esenyurt İstiklal Mahallesi 565 sokakta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamirhanede bulunan 6 araç yandı.

09.01.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180109146

2- DOĞAN MEDYA\'NIN İŞGALİ DAVASI MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ



Haber: Ümit TÜRK -İSTANBUL DHA

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün DHA, Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D\'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı aracılığıyla davaya şahsen katılma talebi de kabul edildi.

İstanbul 27\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu 3 sanık katıldı. Osman Yıldırım\'ı öldürmeye teşebbüs iddiasıyla sanıklardan Süleyman Ahmet Kaya hakkında açılan dava, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Doğan Medya Center\'ın işgal edilmesi davası ile birleştirildi. Birleştirilen dosyaya ilişkin savunması alınan Kaya, olay gecesi yaşanalar ve koşullar dikkate alındığında Yıldırım\'ın kesin ve net teşhiste bulunamayacağını öne sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU: BAĞCERCİ\'Yİ ŞEHİT EDEN ATIŞ AŞAĞIDAN YAPILDI

15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit olan Vedat Bağcerci\'nin öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu dosyaya geldi. İki Adli Tıp uzmanınca hazırlanan raporda, \"Olay yeri inceleme tutanağında tanık ifadelerinde belirttiği kişinin düştüğü yer, olay yeri incelemesini gösteren videolardan kişilerin kaçışma anı, kaçış konumları birlikte değerlendirildiğinde kişiye isabet etmiş atışın kişinin bulunduğu yerden yükseklik olarak daha aşağıda bir bölgeden yapıldığının kabulü gerektiğini bildirir rapordur\" denildi.

SANIK: MERHUMUN VEFATIYLA BİR İLGİM YOK

Süleyman Ahmet Kaya, \"Yaşanan çatışma esnasında bina içerisindeydim. Merhumun vefatıyla bir ilgim yok. Şu ana kadar arz ettiğim hususlar maktulün üzerime yıkılmasına yönelik kumpası ortaya koyuyor. Ancak bu kumpas çok acemice hazırlanmış. Bu kumpası hazırlayanlar beni saf yerine koymuş. Bu kumpası kabul etmiyorum. Vedat Barcerçi\'nin öldürülmesiyle uzaktan yakından ilgim yok\" dedi.

BENİ VURANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Birleşen davanın mağduru olan ve darbe teşebbüsünde Doğan Medya Center\'ı işgale eden askerlere müdahale etmek isterken bacağından ve elinden yaralanan Osman Yıldırım ise \"Bu arkadaşları (sanık askerler) hiç tanıman, nerede askerlik yaptıklarını hiç bilmem. O gece orada olanları ben yaşadım. Keşif günü oraya gittiğimde aynı geceyi yine yaşadım. O geceyi anlattım. Bana ateş edenleri teşhis edemem, mesafe uzaktı. Beni yaralayanlardan şikayetçiyim\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DAVAYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Abdülsamet Aydın söz alarak celse arası davaya katılma talebine ilişkin dilekçe sunduklarını hatırlatarak Cumhurbaşkanının davaya şahsen katılma talebinin bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 28 Şubat\'a ertelendi.

3- DAEŞ OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Silahlı terör örgütü DAEŞ\'e karşı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 13\'ü tutuklandı. DAEŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 28 şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, sorguladığı 28 kişiden 8\'ini adli kontrol istemiyle, 20\'sini de tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.13 şüpheliyi, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklayan mahkeme, 15 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.



4- (ek bilgi ve görüntülerle)- TUZLA\'DA ONARIM YAPILAN GEMİDE YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Tuzla\'da bir tersanede bakıma giren geminin makine dairesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken herhangi yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Tersaneler Caddesi\'nde bulunan bir tersanede meydana geldi. Bakıma giren bir kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

09.01.2018 - 12.57 Haber Kodu : 180109095

5- MAÇKA PARKI\'NDA KAFELERİN YIKIMI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- İSTANBUL,(DHA)-

Şişli Maçka Parkı\'nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkıldı.

Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, daha önceden boşaltılan bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri hazır bulunduruldu. Daha önce de aynı bölgede iki kafe ve bir barın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımın gerekçesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden bir açıklama yapılmadı.

Haber Kodu : 180109134 09.01.2018 - 14.37

6- SİLİVRİ DANAMANDIRA KÖYLÜLERİNDEN \"TAŞ OCAĞI\" EYLEMİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Silivri Danamandıra Köyü\'nde yaşayan bir grup, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde taş ocağı protestosu gerçekleştirdi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Danamandıra Köyü sakinleri, Beşiktaş\'ta bulunan İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde, köylerinin yakınında bulunan taş ocağında kuralsız patlamalar yapıldığı iddiasıyla eylem yaptı.

OTOBÜSLE GELDİLER

Silivri\'den Beşiktaş\'a otobüsle gelen köylüler, \"Temiz hava istiyoruz\", \"Taş ocakları köyümüzü rehin aldı\", \"Kamyon gürültüsü değil, kuş sesi duymak istiyoruz\" yazılı pankartlar taşıdı. Köylüler \"Danamandıra\'da taş ocağı istemiyoruz\" yazılı pankart açıp \"Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz\" şeklinde slogan attı.

\"KÖYÜMÜZDE, DAĞ, TAŞ, TOPRAK, BAĞ, BAHÇE, HAYVANCILI HİÇBİR ŞEY KALMADI\"

Danamandıra Köyü sakini Hatice Başpınar, taş ocaklarından şikayetçi olduklarını belirterek, \"10 senedir çalışıyorlar ama 4 senedir çekilmez hale geldiler. Köyümüzde, dağ, taş, toprak, bağ, bahçe, hayvancılı hiçbir şey kalmadı. Tarlalarımızı ekip dikemiyoruz, çocuklarımız parka, okula gidemiyor. Her taraf toz, toprak, çamur, çamaşırlarımızı asamıyoruz. Bir şeyler ekip dikemiyoruz, çiftçilik öldü\" dedi. Grup adına basın açıklamasını Danamandıra\'da çiftçilikle uğraşan Ercan Erdoğan yaptı. Erdoğan, \"Dinamitle patlatılan yerlerde uçurumlar var. Bunlar nedeniyle hayvanların ve insanların can güvenliği yok. Hiçbir tedbir bulunmamakta. Dinamitler kontrolsüz şekilde patlatılıyor. Her yer toz, toprak, arkasından sulama da yapılsa toz bulunmakta\" dedi.

Grup protesto gösterisinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne şikayet dilekçesi verdi.



09.01.2018 - 14.36 Haber Kodu : 180109133

7- NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA\'YA DESTEKTEN GÖZALTINA ALINANLARA BERAAT



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'ya destek vermek için Kadıköy\'de eylem yapan 9 kişi hakkında açılan dava beraatle sonuçlandı. Beraat eden sanıklar arasında ihraç edildikten sonra Ankara ve İstanbul\'da yaptığı eylemlerle gündeme gelen öğretmen Nazife Onay da bulunuyor.

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz yargılanan Aylin Kırıkçu, Filiz Yücel, Serdar Başçetin, Sevda Çetinkaya, Candan Yılmaz, Feride Eralp ve avukatları katıldı. İhraç edildikten sonra Ankara ve İstanbul\'da yaptığı eylemlerle gündeme gelen ve başka suçtan tutuklu olan öğretmen Nazife Onay ise Silivri Cezaevi\'nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanık Feride Eralp, eylem yaptıkları tarihte Semih Özakça ve Nuriye Gülmen\'in açlık grevlerinin 73. günü olduğunu, bu açlık grevini görünür kılmak için eylem yaptıklarını söyledi. Kimseyi rahatsız etmediklerini, kimsenin şikayetçi olmadığını, kamu düzenini de bozmadıklarını söyleyen Eralp, yasal haklarını kullandıklarını söyledi.

Erzincan Üniversitesi\'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken ihraç edildiğini söyleyen sanık Serdar Başçetin de savunmasında, \"İhraç edilmiş bir kamu emekçisi olarak açlık grevinin 73. gününde iki kamu emekçisi Nuriye ve Semih isimli arkadaşlara destek olmak amacıyla orada bulundum. Taleplerimizi duyurmaya çalışıyorduk. Taleplerimiz aslında çok net, işe alınmaya yönelik taleplerdir. Çünkü herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve savunma hakkı verilmeden ihraç edildik\" dedi. Orada gözaltına alındıklarını söyleyen Başçetin, beraatine karar verilmesini istedi.

\'BU İKİ ARKADAŞA DESTEK OLDUĞUM İÇİN MESLEĞİMDEN İHRAÇ EDİLDİM\'

Duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden SEGBİS sistemi ile katılan öğretmen Nazife Onay ise savunmasını şöyle yaptı:

\"Nuriye ve Semih konusunda toplum ikiye bölünmüştür. Ben sırf bu iki arkadaşa destek olduğum için mesleğimden ihraç edildim. Ve yine bunlara destek olduğum için tutuklandım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca ben savunma yapmak üzere mahkeme salonuna getirilmek istiyorum.\"

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin iddiaya konu suçları işlemediğini öne sürerek beraatlerini istediler. Mahkeme, suç islemek kastı ile hareket etmediklerini gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi.

KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Karar sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yapıldı. Barış İçin Kadın Girişimi adına açıklamayı yapan Filiz Karakuş, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını, bu kararnamelerle işinden olanların işlerine iade edilmelerini istediklerini söyledi.

Karakuş şunları söyledi:

\"Biz bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle işsiz kalanların işlerine geri iade edilmesini istiyoruz. Nuriye ve Semih de işlerine iade edilmek için bir direnişe, sonra da bu direnişi açlık grevi ile sürdürmeye karar verdiler. Bizler Barış İçin Kadın Girişimi olarak bu açlık grevini duyurmak, aslında onların taleplerini duyurmak, Kanun Hükmünde Kararname ile kimsenin işinden olmamasını savunmak için ve onlar yaşasın diye bir günlük bir nöbet yaptık. Biz o nöbeti yaparken gözaltına alındık ve bir dava açıldı hakkımızda. Bugün o görüldü ve o davada adaleti bulduk, beraat ettik. Biz bu adaletin her alanda olmasını istiyoruz. En büyük alan da Nuriye ve Semih\'in işlerine geri iade edilmesi ve KHK ile atılan tüm insanların işlerine geri iade edilmesi.\"

Açıklama sonrası, \"Nuriye ve Semih yaşasın\", \"KHK\'lar gidecek biz kalacağız\" ve \"Nuriye Semih yalnız değildir\" sloganları atıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 20 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy\'de KHK ile ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevi yapan kişileri desteklemek amacıyla eylem yaptıkları belirtiliyor. Yaya trafiğini aksattıkları gerekçesi ile polisin eylemcileri uyardığı, eylemcilerin dağılmaması üzerine gözaltına alındıkları belirtilen iddianamede şüphelilerin, \"Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.



09.01.2018 - 15.15 Haber Kodu : 180109147