DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- KADIKÖY HDP İLÇE BİNASINA POLİS BASKINI

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy HDP İlçe Binası\'nda yasak yayın ve yasaklanmış fotoğraf bulundurulduğu gerekçesiyle polis arama yaptı. Yaklaşık 4 saat süren aramalar soncunda ilçe eş başkanlarından Gül Demir gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, yasak yayın ve yasaklanmış fotoğraf bulundurulduğu gerekçesiyle Kadıköy HDP İlçe Binası\'nda arama yaptı. Ekipler içeride arama yaparken çevik kuvvet ve TOMA çevre güvenliği aldı. Polisin ilçe binasındaki belgelere ilişkin \"arama ve el koyma\" kararı aldığı da öğrenildi. Yaklaşık 4 saat süren aramlar sonucunda el konulan belgeler çuvallara konularak polis aracına alındı.

İlçe eş başkanlarından Gül Demir ve Ercan Demir hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Aramalar sonucunda ilçe binasında olan ilçe eş başkanlarından Gül Demir gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Aramalar sırasında ilçe binası önünde toplanan grup, aramlar ve gözaltı kararını protesto ederek basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-HDP ilçe binasından görüntü

-Bina önünde bekleyen çevik kuvvet ekibinden görüntü

-Zırhlı araç ve TOMA\'dan görüntü

-Polisin el koyduğu dokümanların olduğu çuvallar

-Çuvalların polis otosuna konması

-Gözaltına alınan Gül Demir\'in görüntüsü

-Polis otosuna bindirilmesi

-Toplanan grubun görüntüsü

-Slogan atmaları

-Genel ve detay görüntüler

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2- YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te sahte rakı ve votka üreten imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin litre metil alkol, damıtma cihazlar ve alkol bidonlarına el konuldu. Yapılan kaçak içki operasyonunda ele geçirilenler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün Fatih Kumkapı\'da bulunan deposunda basın mensuplarına gösterildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.



RESTORAN, BAR VE PAVYONLARDA SAHTE İÇKİ DENETİMİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını tehlikeye atan sahte içkileri satın alan restoran, bar ve eğlence yerlerine yönelik de çalışma yaptı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında son 1 ayda 250 işyerini tek tek denetlendi. Ekipler yaptığı denetimler sırasında sahte içki sattığı anlaşılan 11 işyerini mühürledi.



İSTANBUL\'UN SON 1 AYLIK SAHTE İÇKİ BİLANÇOSU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yaptığı sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 12 bin litre metil alkol, 130 bin şişe sahte rakı, viski ve votka, 920 şişe TAPDK bandrollü bulunmayan şarap, 27 bin kullanılmış boş içki şişesi, alkol üretiminde kullanılan damıtma cihazları ile çok sayıda varil, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Son 1 ayda yapılan sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 46 kişiye işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sahte içki damıtma makinesi

-Metil alkol bulunan variller

-Sahte içki şişeleri

-Polisin geçmiş operasyonlarda ele geçirdiği şaraplardan görüntü

-Genel ve detaylar



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3- İSTANBUL\'DAKİ \"VİP DİNLEME\" DAVASI BAŞLADI

Yüksel KOÇ / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişinin yasadışı dinlenmesiyle ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan\'ın da bulunduğu 45 kişi hakkında açılan davaya başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya başka suçtan tutuklu 9 sanık ile tutuksuz yargılanan 5 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

ALİ FUAT YILMAZER: CEZAEVİNDE OLDUĞUM İÇİN BEYAN EDECEĞİM ADRESİM YOK

Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. İlk olarak başka suçtan tutuklu yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer\'in kimlik tespiti yapıldı. Kayıtlı olduğu adresi sorulan Ali Fuat Yılmazer, \"Cezaevinde olduğum için şu anda beyan edeceğim bir adresim yok\" diye yanıtladı. Şu anda Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde tutuklu olduğunu söyleyen Yılmazer, emekli olduğunu ve aylık gelirinin de 3.500 TL olduğunu beyan etti. Yılmazer, Çanakkale\'de de adına kayıtlı tarla bulunduğunu söyledi.

Müştekilerden ressam Bedri Baykam da duruşma salonunda müştekilere ayrılan bölümde duruşmayı takip ediyor. Duruşma diğer sanıkların kimlik tespiti ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 45 sanık FETÖ adına aralarında milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor. İşadamları Ferit Şahenk, Yıldırım Ali Koç, Caroline Koç, Mehmet Ali Karamehmet, CHP\'li milletvekili Muharrem İnce, gazeteciler Murat Yetkin, İsmail Küçükkaya, Mirgün Cabbas, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Uğur Dündar\'ın da aralarında bulunduğu 59 kişiyi yasa dışı dinlemekle suçlanıyorlar.

Fetullah Gülen, iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Tolga Güzeltaş, Ebubekir Özer ile birlikte toplam 44 polis de sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar için, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yılmazer\'in arşin görüntüsü

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4- KARTAL\'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Kartal\'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi Aşık Emrah Sokak\'ta bir binanın çatısında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında çatıdan yükselen alevleri gören çevredekiler zillere basarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti.Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı.

Paniğin yaşandığı yangında ölen yada yaralana olmazken maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların binadan ayrılması

-Çatıdan yükselen yoğun duman

-Çevredeki binalardan yangına bakanlardan görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfiaye ekiplerinin gelmesi

-Merdiven aracıyla müdahalesi

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

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5- SAHTE MİT VE POLİS KİMLİK KARTLARI BASIYORLARDI

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da jandarmanın düzenlediği operasyonda , sahte MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans

diplomaları, avukatlara ait baro kartları ve sarı basın kartları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul\'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Fatih ve Gaziosmanpaşa\'da matbaa olarak kullanılan 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, D.H.K, ve K.I gözaltına alınırken yapılan aramada sahte düzenlenen MİT ve polis kimlik kartları, araç tescil

belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kimlik kartları, sarı basın kartları, mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık

raporları, silah taşıma ruhsatları, tapu senetleri, vergi levhaları, elektrik ile su faturaları ve yeni ehliyet kartları ele geçirildi.

Sahte belgelerin bin lira ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden D.H.K. ve K.I, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-JANDARMA KAMERASI

-Operasyondan görüntü

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6- MAÇKA PARKI\'NDAKİ \"KIYAFET\" TARTIŞMASI DAVASI BAŞLADI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Maçka Parkı\'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse\'nin \"Hakaret\" suçundan yargılandıkları davaya başlandı. Hakim karşısına çıkan Çağla Köse ve güvenlik görevlisi Savaş İlter avukatlarıyla birlikte savunma yapmak için süre talebinde bulununca duruşma ertelendi.

İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmada Çağla Köse ve Savaş İlter \"müşteki-sanık\" sıfatıyla hazır bulundu. Güvenlik görevlisi Savaş İlter, avukatı geldikten sonra savunma yapacağını belirtti. Çağla Köse de \"Ben de yeni avukat bulabildim, bu nedenle daha sonra savunma yapmak istiyorum\"dedi. Bunun üzerine mahkeme, her iki sanığa avukatlarıyla birlikte savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı\'nda 29 Temmuz 2017\'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter\'in \"Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca \'Güvenlik bizi koruyamadı\' diyorsunuz\" demekle Çağla Köse\'ye \"alenen hakaret\" ettiğini, Köse\'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine \"Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?\" diyerek \"hakaret\" ettiğini belirtiliyor. Güvenlikçi İlter\'in \"hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse\'nin ise \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çağla Köse\'nin adliyedeki görüntüsü

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7- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA 3 UÇAĞA KUŞ ÇARPTI, PİST KISA SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda üç uçağa kuş çarptı.

Atatürk Havalimanı\'nda bugün bir uçağa kalkış esnasında, bir uçağa iniş sırasında, bir uçağa da pist başında kuş çarptı. İstanbul-İzmir seferini yapmak için pist başında bulunan TK 2312 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağa kalkış öncesi kuş çarptı. Yaşanan olay üzerine pilot, uçuşu iptal ettirirken, uçak park pozisyonuna döndü ve yolcular başka bir uçağa alındı. Ayrıca İstanbul-Zagreb seferini yapan bir uçağa kalkış sırasında, başka bir uçağa da iniş sırasında kuş çarptığı öğrenildi. Kuş çarpma olayları üzerine pistin kısa süreliğine kapatılarak kontrol edildiği belirtildi.



