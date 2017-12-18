DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntüyle geniş haber)

1- MESUT YILMAZ\'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurladı.

Cumartesi günü Beykoz\'daki evinde ölü bulunan 38 yaşındaki Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, iş adamı Adnan Polat, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül\'ün de aralarında bulunduğu iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ

Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ve oğulları Hasan Yılmaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Daha sonra öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde imam, konuşmasının bir bölümünde, Cahit Sıtkı Tarancı\'ya ait \'35 yaş\' şiirinden dizeler okudu. Cenaze törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yavuz Yılmaz\'ın tabutuna omuz verdi. Erdoğan cenaze aracı gidene kadar da başında bekledi. Yılmaz Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

CENAZEYE KALINLARDAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan cenaze katılanlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Çok acı bir şey, Allah mekanını cennet etsin. Berna Hanım çok saygı duyduğum bir hanımefendi. Allah yardımcıları olsun\" dedi. Akşener çıkışta, bir gazetecinin, \"Erken ayrılmanızın bir sebebi var mı? Bahçeli gelecek diye mi erken ayrılıyorsunuz?\" sorusuna \"Çok kalabalık ve karışık, o nedenle yer bulması mümkün değil. O kalabalıkta görmek mümkün değil. Sayın Bahçeli geliyor mu? Haberim yoktu\" diye yanıt verdi.

Ahmet Özal, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi. Özal, Yavuz Yılmaz\'ın en son babası ile telefonda görüştüğünün belirtilmesi üzerine, \"Benim de bilgim bu yönde\" dedi.

\"ÇOK GENÇ YAŞTA ÇOK ACI BİR KAYIP\"

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, aileye başsağlığı dileyerek, \"Allah kimsenin başına vermesin\" diye konuştu.

Cenaze töreni öncesi camiye gelen Mustafa Sarıgül, \"Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok büyük bir üzüntü\" ifadesini kullandı.

Şenol Güneş de Yılmaz ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yıldırım Demirören, aile için çok büyük bir acı olduğunu ifade ederek, başsağlığı diledi. Fatih Terim, Adnan Polat, Dursun Özbek, Ali Ağaoğlu aileye başsağlığı dilediğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Haberal, çok üzgün olduğunu kaydetti.

KORUMALAR ARASINDA GERGİNLİK

Bu arada cenaze öncesinde Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye peş peşe geldi. Bahçeli camiye geldiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da camiye geldi. Erdoğan\'ın konvoyuna yol açmaya çalışan polisler ile yolda bulunan Devlet Bahçeli\'nin korumaları arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli gerginlikte itiş kakış yaşandığı da görüldü.



Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Cenaze katılanlarla röportaj

-Ropörtajlar.

-Bahçeli\'nin görüntüsü

-Korumalar arasında yaşanan gerginlik

-Erdoğan ve eşinin camiye gelişi

-Çiller\'in görüntüsü

-Kılıçdaroğlu\'nun görüntüsü

-Davutoğlu\'nun görüntüsü

-Cenazeden görüntüler

-Namazın kılınması

-Tabutun taşınması

-Erdoğan\'ın tabuta omuz vermesi

-Erdoğan\'ın cenaze aracının başında beklemesi

-Korumalar arasındaki gerginlik

-Detaylar

18.12.2017 - 11.40 - Haber Kodu : 171218027

18.12.2017 - 12.44 - Haber Kodu : 171218043

18.12.2017 - 13.31 - Haber Kodu : 171218055

18.12.2017 - 13.34 - Haber Kodu : 171218057

18.12.2017 - 13.45 - Haber Kodu : 171218062

18.12.2017 - 14.00 - Haber Kodu : 171218064

18.12.2017 - 14.23 - Haber Kodu : 171218071

=========================================

2- MESUT YILMAZ İLE BERNA YILMAZ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

- YAVUZ YILMAZ KANLICA MEZARLIĞI\'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ramazan EĞRİ - / İstanbul DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Mesut Yılmaz , eşi Berna Yılmaz ve oğulları Hasan Yılmaz mezarlıktaki defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cenaze aracının gelişi

-Konvoyun mezarlığa girişi

-Taziyeleri kabul etmeleri

-Detaylar

18.12.2017 - 14.41 - Haber Kodu : 171218076

18.12.2017 - 15.58 - Haber Kodu : 171218089

====================================

(görüntüyle yeniden)

3- ALMAN VATANDAŞI MEŞALE TOLU VE 5 SANIĞA TAHLİYE KARARI...

Haber: Özden ATİK Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 18 şüphelinin \"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davasında, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koyan heyet, her hafta karakola imza atmaları şartı da koydu. Duruşma sonunda Meşale Tolu\'nun babası Ali Rıza Tolu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Kızımın 8,5 aydır suçsuz yere içerde tutulduğunu düşünüyorum. Bana göre adalet yerini buldu\" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ETHA çalışanı Meşale Tolu Çorlu ile 5 tutuklu sanığın aralarında bulunduğu toplam 16 sanık hazır bulundu. Alman vatandaşı Tolu\'nun duruşmasını aralarında Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdmann\'ın da bulunduğu Alman konsolosluk çalışanları, Alman gazeteci Günter Walraff ile çok sayıda yabancı gazeteci de izledi.

\"MESLEK ÜZERİNDE BASKI OLDUĞU İÇİN TUTUKLANDIM\"

Savcı Hakan Ören esas hakkındaki görüşünde, tutuklulukta geçen süre ve suç vasfının değişme ihtimaline binaen tüm tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan sanıklardan Meşale Tolu Çorlu, \"Gazeteci olduğum için meslek üzerinde baskı olduğu için tutuklandım. Yargının adil davranarak kamu vicdanını rahatlatacağını düşünüyorum\" dedi.

\"DOSYADA DELİL YOK\"

Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan Meşale Tolu Çorlu\'nun avukatı, iddianamede, ETHA sitesindeki cenaze törenine ilişkin haberin MLKP\'nin çağrısıyla yapıldığının iddia edildiğini söyleyerek, \"Bu dosyada ETHA ile MLKP arasında organik bir bağ olduğuna dair herhangi bir delil ya da dayanak yok. Cenaze töreni üzerinden yapılan açıklamayla ETHA MLKP\'nin uzantısı demek doğru değil\" diyerek tahliye talebinde bulundu.

6 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti ara kararında, savcının mütalaa doğrultusunda sanıklar Birol Kurt, Deniz Havuç, Emre Altunkaya, Fırat Çağla, Meşale Tolu Çorlu ve Serkan Okatan\'ın tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, her hafta bir gün en yakın karakola da imza atmaları şartı getirdi.

\"ADALET YERİNİ BULDU\"

Duruşma sonunda Meşale Tolu\'nun babası Ali Rıza Tolu yabancı gazetecilerin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Kızımın 8,5 aydır suçsuz yere içerde tutulduğunu düşünüyorum. Bana göre adalet yerini buldu\" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, \"MLKP terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"terör örgütüne üye olmak\" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü

-------------

-Ali Rıza Tolu açıklama

-Yabancı basının takibi

-Genel ve detaylar...

18.12.2017 - 14.55 - Haber Kodu : 171218081

=========================

4- KARTAL CEZAEVİ YAKININDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Kartal Cezaevi yakınındaki bir taksi durağının önünde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın üzerindeki sır perdesi aralandı. Olayda, kan davası yüzünden yattığı cezaevinden yeni tahliye olan Kemal Aydın\'ın, taksi durağı içinde 17 yaşındaki A.A. tarafından vurularak öldürüldüğü, bu sırada hasımlarının geldiğini düşünen taksi durağı sahibi Hakan E.\'nin de A.A\'yı vurarak öldürdüğü tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Hakan E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KATİLİ BİR BAŞKASI ÖLDÜRMÜŞTÜ

5 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda 2012 yılından bu yana Orhan Aydın adlı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla cezaevinde kalan Kemal Aydın, tahliye edildikten sonra taksiye binmek üzere taksi durağına geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Kemal Aydın hayatını kaybederken, ona ateş eden 17 yaşındaki A.A. bir başka kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

CİNAYETİN AZMETTİRİCİLERİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın üzerindeki esrar perdesi aralandı. Polis önce Kemal Aydın\'ı tabancayla vurarak öldüren A:A\'yı azmettirenlerin peşine düştü. A.A\'yı azmettirmekten amcaları Ercan A. ile Çetin A.\'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ŞÜPHELİ \"BENİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER SANDIM\" DEDİ

Polis, A.A.\'yı öldüren kişinin de yakındaki taksi durağının sahibi Hakan E., olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan şüpheli Hakan E., 17 Aralık tarihinde Şişli\'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin \"Olay günü taksi durağında otururken silah sesleri üzerine dışarı çıktım. Benim de hasımlarım var. Onlar gelip bir saldırı düzenliyor sandım. Elinde silahla gördüğüm kişiye doğru ateş ettim, yere düşünce hızla oradan kaçtım.\" dedi.

Cinayet büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Silahlı kavganın görüntüleri

-Olayla ilgili arşiv görüntü

18.12.2017 - 15.57 - Haber Kodu : 171218087

======================

5- BALYOZLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRLENEN ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de başlarına balyozla öldürülmüş olarak bulunan Rukiye Balcı (61) ile yanında çalışan Gürcistan uyruklu İmaverdi Kazımovi\'yi (51) öldürdüğü tespit edilen Türkmenistan uyruklu Gurtgeldi K. (30) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Rukiye Balcı\'nın yanında cinayetin işlendiği gün işe başladığı, gece evde kalmak isteyince aralarında çıkan tartışma sonucu balyozla cinayeti işlediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İKİ CESET KANLAR İÇİNDE BULUNMUŞTU

Büyükçekmece\'de 11 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda kendi yetiştirdiği tarım ürünlerini pazarda satan Rukiye Balcı ile yanında çalışan İmaverdi Kazımovi öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Rukiye Balcı ile Emaverdi Kazımovi\'nin başlarına balyozla vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, kadının cep telefonunun da katil tarafından alındığı ortaya çıkmıştı.

POLİS KATİLİ BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Rukiye Balcı\'nın yanında olay günü işe başladığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu bir kişinin ortada olmadığını tespit etti. Polis, kayıp cep telefonunun izini sürdüğünde, telefonun bu kişi tarafından bir dükkana satıldığını belirlendi. Bunun üzerine şüpheli olarak aranmaya başlanan Gurtgeldi K. önceki gün Fatih\'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE CİNAYETLERİ ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Gurtgeldi K., önce suçlamaları kabul etmezken, yüzündeki bazı tırnak izleri sorulduğunda suçunu itiraf etti. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Şüpheli olay günü Rukiye Balcı\'nın yanında işe başladığını anlatırken \"Bütün gün tarlada çalıştım. Akşam olunca gidecek bir yerim olmadığını onların yanında kalmak istediğimi söyledim. Ancak benim kalmama izin vermediler. Bu nedenle İmaverdi Kazımovi ile tartıştım. Tartışma sırasında elimdeki balyozla önce onun başına vurdum. O kanlar içinde yere düşünce kadın polisi aramaya kalktı. Engellemek için elimdeki balyozu bir kez daha savurdum. Aramızda bir süre mücadele oldu. Sonunda yere düşünce oradan kaçtım.\" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Olayın arşiv görüntüleri

18.12.2017 - 14.40 - Haber Kodu : 171218075

18.12.2017 - 15.30 - Haber Kodu : 171218093

========================

6- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI\'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI; 15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nın işgal girişimine ilişkin tümü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, 15 sanığın, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarının bulunduğu binada yapılan duruşmaya 15 tutuklu sanık, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkindeki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında Yüzbaşı Gökhan Güney, Binbaşı Erol Hazıroğlu, Feyyaz Yörük, Faruk Şimşek, Muzaffer Dikencik, Ali Aydoğan, Hürere Can Çatal, Recep Ardıl, Berkay Demir, Hasan Hüseyin Altınsoy, Fahrettin Kemal, Cem Karaaslan, Şahin Kurt, Arif Emre Esen, İbrahim Tıraş\'ın, telefon kayıtlarına göre olay gecesi yoğun olarak internet kullandıklarını, darbeden haberdar olmadıkları yönündeki savunmalarının hayatın olağan akışına uymadığını, 4 araç ile parti binasını işgale gittiklerini kaydetti. Savcı, tüm sanıkların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede sanıklar için, \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engelleme\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engelleme\" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildiğini hatırlatan savcı, bu suçların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçu ile geçitli olduğunu belirterek, sanıkların bu iki suçtan ayrıca cezalandırılmamalarını istedi.

Duruşma, sanıkların ve sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ile devam ediyor.

60 ERİN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme, önceki celse bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanan 60 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 15 rütbeli askerin dosyasından ayırmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların darbe gecesi İstanbul Valiliği\'ni giderek işgal girişiminde bulundukları belirtiliyor. 60\'ı er 75 kişi hakkında hazırlanan İddianamede, sanıklar için, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya teşebbüs\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.