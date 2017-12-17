DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - MESUT YILMAZ\'A TAZİYE ZİYARETLERİ...

*CHP Milletvekili Gürsel Tekin,

\"Çok değerli eski Başbakanımızın oğlu ne yazık ki hayatını kaybetti. Allah hiçbir anaya, babaya evlat acısı yaşatmasın. Çok büyük bir acı. Bu acı tüm Türkiye\'nin yüreğini yaktı. Başta ailesine, sevenlerine, dostlarına, herkese baş sağlığı diliyorum\"

* İş adamı Ali Ağaoğlu\'da taziye ziyaretinde bulunmak için Yılmaz Ailesi\'nin Beykoz\'daki evine geldi.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul, DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a taziye ziyaretinde bulundu. Tekin, Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evine geldi. Gürsel Tekin, ziyaretinden ardından yaptığı açıklamada \"Çok değerli eski Başbakanımızın oğlu ne yazık ki hayatını kaybetti. Allah hiçbir anaya, babaya evlat acısı yaşatmasın. Çok büyük bir acı. Bu acı tüm Türkiye\'nin yüreğini yaktı. Başta ailesine, sevenlerine, dostlarına, herkese baş sağlığı diliyorum\" dedi. Tekin, açıklamanın ardından ayrıldı.

AĞAOĞLU\'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNUYOR

Öte yandan İş adamı Ali Ağaoğlu\'da taziye ziyareti\'nde bulunmak için Yılmaz Ailesi\'nin Beykoz\'daki evine geldi.

Görüntü

--------------

-Gürsel Tekin\'in konuşması

-İş adamı Ağaoğlu\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar

17.12.2017 - Haber Kodu : 171217075

///////////////////////////////////////////////////////////////

2- ÜNLÜ SÖZ YAZARI ALİ TEKİNTÜRE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ve tedavi ördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ali Tekintüre son yolculuğuna uğurlandı.

\"Benim İçin Üzülme\", \"Hangimiz Sevmedik\", \"Tanrım Beni Baştan Yarat\", \"Dilek Taşı\", \"Sürünüyorum\" gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre için Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri eşi Gülten Tekintüre kabul etti. Sanatçılar Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Latif Doğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de camiye gelenler arasındaydı. Ünlü söz yazarı için eşi herkesten helallik isterken, sanatçı dostu Orhan Gencebay \"Sevgili kardeşimizi, Alimizi kaybettik. Nur içinde yatsın. Önce ailesine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasına başsağlığı diliyorum\" dedi. Namazının ardından Ali Tekintüre Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

------------------------

-Tabutun görüntüsü

-Yakınlarının görüntüsü

-Eşinin görüntüsü

-Latif Doğan röp.

-Orhan Gencebay ile röp.

-Eşi Gülten Tekintüre ile röp.

-Cenaze namazı

-Tabutun taşınması

-Tabutun araca konması

-Genel ve detaylar

17.12.2017 - 14.25 - Haber Kodu : 171217067

====================================

3- SUÇ MAKİNELERİ ÇEKMEKÖY\'DE YAKALANDI

* Şüpheliler, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Haber-Kamera: Ramazam EĞRİ / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de, farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan üç kişiden ikisi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, Maltepe ve Çekmeköy\'de karıştıkları olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy ve çevre ilçelerde birçok silahlı gasp ve hırsızlık olayın karışan üç şüphelinin peşine düştü. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerden Murat A. ile Fırat K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı çalıntı otomobilde ve adreslerinde yapılan aramalarda; eldiven, tornavida, manivela, çalıntı araç anahtarları ve cep telefonu ele geçirildi. Murat A. ile Fırat K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Murat A.\'nın 47 suç kaydı ve 8 aranması, Fırat K.\'nın ise 23 suç kaydı ile 1 aranması olduğu öğrenildi. 3 şüphelinin Maltepe ve Çekmeköy\'deki hırsızlık olaylarını güvenlik kameraları kaydetti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Maltepe ve Çekmeköy\'deki hırsızlıkların güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

17.12.2017 - 14.23 - Haber Kodu : 171217066

17.12.2017 - 14.58 Haber Kodu : 171217074

===================================

4- NİMET ABLA\'DA 61 MİLYON KUYRUĞU....

Haber:İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı\'daki Nimet Abla gişesinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı\'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Umudu Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon liraya bağlayan yüzlerce kişi, Eminönü\'ndeki Nimet Abla gişelerine akın etti. Yağmura rağmen gişenin önünde uzun kuyruk oluşturanlar saatlerce bekledi. Yılbaşı ikramiye bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Eminönü\'ndeki uzun kuyrukta beklemek istemeyenler de çevredeki seyyar satıcılardan yılbaşı bileti aldı.



Görüntü dökümü:

-----------------------

-Nimet Abla\'nın önündeki kalabalıktan görüntü

-Oluşan uzun kuyruktan detay görüntü

-Kuyrukta bekleyenlerle röportajlar

-Çevredeki seyyar satıcılardan bilet alanlar

-Seyyar satıcıyla röportaj

-Genel ve detaylar

17.12.2017 - 15.25 Haber Kodu : 171217083



///////////////////////////////////////

5- İSTANBUL\'DA BAZI YOLLAR MAÇ DOLAYISIYLA KAPATILACAK...

Haber: İstanbul DHA

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar yarın 17.00\'den itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"18.12.2017 günü saat 20.00\'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Kardemir Karabükspor, İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 17.00\'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.\"

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

-D-100 Güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar- Harem ayrımından İtibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi\'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,

-Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım),

-Bağdat Caddesi, (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı\'na kadar olan kısım).



