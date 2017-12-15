DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KADIOĞLU İSTİFA ETTİ

\"Necmi Kadıoğlu bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini valilik makamına iletmiştir\"

\"Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmektedir\"

\" Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır\"

Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Esenyurt Belediyesi\'nden yapılan açıklamada \"Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu kendi isteğiyle görevinden istifa etti\" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçilip yaklaşık 13 yıl 8,5 aydır görevini aralıksız yürüten belediye başkanımız sayın Necmi Kadıoğlu bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini valilik makamına iletmiştir. Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmektedir. Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın belediye başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz\"

Görüntü Dökümü:

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Kadıoğlu\'nun arşiv görüntüleri

15.12.2017 - 12.16 - Haber Kodu : 171215057

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2- KILIÇDAROĞLU ORTADOĞU KONFERANSI\'NDA KONUŞTU



* Kemal Kılıçdaroğlu,

\"İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür.\"

\"Ortadoğu\'nun şu anki durumu hiç de iç açı değil. Şu anda etnik ve mezhep ayrımı ateşi Ortadoğu\'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Bölge yabancı müdahalelere maruz kalmaktadır.\"

* Temel Karamollaoğlu,

\"Ortadoğu, adeta küresel güçlerin cirit attığı bir satranç tahtasına dönüşmüş durumdadır. Bölge haritaları yeniden çizilmektedir.\"

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devletinin başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, \"Trump\'ın Kudüs kararı Ortadoğu\'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu\'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD\'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı\'nca İstanbul\'da düzenlenen \"Ortardoğu Konferansı\"nda konuştu.

\"BÖLGEDE AKAN KAN KARDEŞ KANIDIR\"

Kılıçdaroğlu, \"Ortadoğu\'nun şu anki durumu hiç de iç açı değil. Şu anda etnik ve mezhep ayrımı ateşi Ortadoğu\'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Bölge yabancı müdahalelere maruz kalmaktadır. Ortadoğu, Ortadoğulu olmayan ülkelerin güç gösterisi sergiledikleri bir alana dönüşmüş durumda. Bölgede akan kan kardeş kanıdır. Bölge sorunlarına, bölge ülkeleri sabırla, sağ duyulu çabaları ile çözüm üretmek durumundalar. Bu süreci hiçbir ülke tek başına atlatamaz. Ortak akıl ile çözüm üretilmeliyiz\" dedi.

\"TARİHİ SORUMLULUĞU DA BÜYÜKTÜR\"

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu, \"Trump\'ın Kudüs kararı Ortadoğu\'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu\'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD\'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devletinin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür\" ifadelerini kullandı.

\"ARTIK SURİYE KONUSUNDA SİYASİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Suriye\'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı destekliyoruz. Artık Suriye konusunda siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Cenevre görüşmelerinin başarısız olması bizi kaygılandırıyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü bizim için önem taşımaktadır. Bugün Irak anayasası temelinde yeniden bir toparlanma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi hükümeti arasında kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi uzun zaman alabilir. Geniş manada Irak\'ın istikrarı ülkemizin de istikrarı anlamına gelmektedir\" diye konuştu.

\"MÜSLÜMANLARIN BATI İLE DEĞİL BATININ MÜSLÜMANLAR İLE BİR HESAPLAŞMA DERDİ VAR\"

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Ortadoğu, adeta küresel güçlerin cirit attığı bir satranç tahtasına dönüşmüş durumdadır. Bölge haritaları yeniden çizilmektedir. Küresel emperyalizmin en önemli hedeflerinden birinin de ülkemizin olduğu açıktır. Müslümanların batı ile değil batının Müslümanlar ile bir hesaplaşma derdi var. Bir an evvel şahsi, etnik veya bölgesel ihtiraslardan kurtulup kendimize gelmek zorundayız. Hiç kimse bir başkasının felaketi üzerinden mutluluk inşa edemez ve etmemelidir. Kudüs gibi önemli bir meselede bile yeterince güçlü bir şekilde bir araya gelmemizi sağlayamıyor. Geliyoruz ama kararlı ve caydırıcı adımlar atamıyoruz\" dedi.

\"MERAL AKŞENER\'İN ADAY OLMASI HALİNDE SEÇİMLERİN İKİNCİ TURA KALACAK\"

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Nuri Okutan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, \"İYİ Parti, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir fırsattır. Yapılan kamuoyu araştırmaları sayın Meral Akşener\'in cumhurbaşkanlığına aday olmaması halinde Sayın Erdoğan\'ın ilk turda cumhurbaşkanlığına seçilebileceğini, Meral Akşener\'in aday olması halinde ise seçimlerin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı için mümkünse bütün partiler kendi adaylarını çıkarmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adamlık peşinde olan adayın karşısındaki aday kimse o desteklenmelidir. Mevcut yönetimden memnun olmayan kitlelerin ikinci turda sandıkta ittifakı sağlayacağına ve seçimlerin muhalefet tarafından kazanılacağına inanıyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Temel Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Nuri Okutan\'ın konuşması

-Detaylar

15.12.2017 - 12.39 - Haber Kodu : 171215062

15.12.2017 - 12.41 - Haber Kodu : 171215063

15.12.2017 - 12.41 - Haber Kodu : 171215064

15.12.2017 - 12.43 - Haber Kodu : 171215065

15.12.2017 - 12.45 - Haber Kodu : 171215066

15.12.2017 - 13.12 - Haber Kodu : 171215069

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(geniş haber)

3- SEFAKÖY\'DEKİ ÇATIŞMA: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



* Olay yerinde 106 mermi kovanı bulundu

* İncelemede 9 araca, 2 ev ve 1 işyerine mermi isabet ettiği belirlendi.

* Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi\'nde yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün ölümüyle sonuçlanan çatışmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İki grup arasında, bölgede \"rant\" kavgası sebebiyle çıktığı belirtilen silahlı çatışma ile ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SİLAHLI KAVGA GEÇTİĞİMİZ SALI GÜNÜ BAŞLAMIŞ

Polis, çatışmanın fitilini geçtiğimiz salı gecesi İnönü Mahallesi Cengizhan sokaktaki silahlı kavganın ateşlediğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre kendilerine \'Demiroklar\' diyen gruptan Emrah D. ile yine kendilerine \'Erenler\' olarak tanıdan gruptan

Adem D. ve Serkan K. geçtiğimiz gece yolda karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan şüphelilerden Emrah D. ve Adem D. , Serkan K.\'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

2 GRUP KARŞILIKLI ÇATIŞTI

Bu kavganın ardından iki grup üyeleri dün gece 22.30 sıralarında tekrar karşı karşıya geldi. İki gru arasında uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışma çıktı . Bu sırada 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün bulunduğu araca çok sayıda mermi isabet etti.



16 YAŞINDAKİ EMİRCAN 4 KURŞUNLA YARALANDI

Açıkgöz\'ün sol göğüsü, sol omuzu, sağ eli ve boynuna isabet eden kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. 16 yaşındaki Emircan yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı bir özel hastanede hayatını kaybetti.



9 ARAÇ, 2 EV VE 1 İŞYERİNE MERMİ İSABET ETTİ

Yaşanan silahlı kavga sonrasında Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü yaptığı incelemelerde 2 tabanca, 100 farklı çaplarda kovan, 6 Kaleşnikof mermisi kovanı bulundu. İncelemede 9 araca, 2 ev ve 1 işyerine mermi isabet ettiği belirledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, \'Demiroklar\' grubundaki şüphelilerin adreslerine dün gece saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda Murat A. (31), Mustafa U.(20), Etem U.(42), Tugay G.(23), Emrah D.(28) ve Yakup D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLECEKLER

Gözaltına alınan şüphelilerin Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'nde olduğu ilerleyen saatlerde Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülecekleri öğrenildi. Polis ekiplerinin, \'Erenler\' grubuna yönelik çalışmaları devam ederken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

15.12.2017 - 10.36 - Haber Kodu : 171215026

15.12.2017 - 11.43 - Haber Kodu : 171215043

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4- SEFAKÖY\'DEKİ ÇATIŞMADA ÖLEN GENCİN FUTBOL OYNARKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz kurşunların hedefi olarak can verdi. Futbol aşığı gençten halı sahada top oynarken çekilen görüntüleri kaldı

Görüntü Dökümü:

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-Gencin fotoğrafları

-Halı sahada top oynarken çekilen görüntüsü (gol atan)

15.12.2017 - 12.37 - Haber Kodu : 171215061

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5- RIZA SARRAF SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİYE TUTUKLAMA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Rıza Sarraf\'ın yanında çalıştıkları ve ABD\'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Rıza Sarraf soruşturması kapsamında, Sarraf\'ın yanında çalıştıkları ve ABD\'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H\'nin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılığının tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesi nedeniyle daha sonra gözaltına alınan 14 şüpheli ise ifadelerinin alınmalarının ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

\"CASUSLUK\" GEREKÇESİYLE MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rıza Sarraf ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Başsavcılık, şüpheli Sarraf\'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaşmıştı. Bu kapsamda Sarraf\'ın yanında çalışan Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı. Soruşturma genişletilmesi üzerine 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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6- İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN, FETÖ ELEBAŞISI GÜLEN\'İN EN SOMUT TALİMAT BELGESİNİ AÇIKLADI...

Haber: Özden ATİK - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 25 Nisan 2015\'teki aralarında ABD\'deki davada tanık olarak dinlenen emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz\'ın da bulunduğu 63 tutuklunun \"salıverme kumpasına\" ilişkin terörist başı Fetullah Gülen\'in örgüt mensuplarına verdiği \"Muhterem Asliye Ceza Hakimi\" başlıklı yazılı talimatın ele geçirildiğini açıkladı.

Başsavcı İrfan Fidan, aralarında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Yasin Topçu, Yurt Atayün ve ABD\'deki davada tanık olarak dinlenen emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz\'ın da bulunduğu 63 tutuklunun serbest bırakılması için Fetullah Gülen imzasını taşıyan 19 Nisan 2015 tarihli yazılı talimatı basın mensupları ile paylaştı. Bu talimatın, Zaman Gazetesi eski görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı\'nın 18 Nisan 2015 tarihinde ABD\'den getirdiği dijital belgelerde ele geçirildiğini belirten Başsavcı Fidan, \"Yanında da bu mektubu getiriyor. 25 Nisan 2015 tarihinde bu kişiler hakkında tahliye kararı çıkıyor. Ancak 10. Sulh Ceza Hakimliği bu tahliye kararını iptal etti. Terörist başının örgüt üyelerine şu ana kadar tespit edilen en somut talimatı, en somut belgesidir\" dedi.

BASIN TOPLANTISI YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, bir basın mensuplarına toplantısı yaparak Amerika Birleşik Devletleri\'nde yürütülen Hakan Atilla davasıyla ilgili tespitlerini paylaştı. Başsavcı Fidan, \"Bu sözde dava, Fetullahçı Terör Örgütü\'nü (FETÖ) ABD üzerinden diriltmeyi amaçlayan ve Türkiye Cumhuriyetini hedef alan bir kumpas davasıdır. FETÖ\'nün 17/25 Aralık kumpası, MİT TIR\'ları ihaneti sözde Selam Tevhid örgütü meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kumpasların en önemli ayağı firari emniyet mensupları ile bunlarla işbirliği içinde çalışan yabancı istihbarat birimleridir\" dedi.

\"BİREBİR TALİMATIN EN SOMUT ÖRNEĞİ\"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu örgütün medya yapılanması kapsamında 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, gözaltına alınan şüpheliler arasında Zaman Gazetesi\'nde Görsel Yönetmen ve Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı\'nın da bulunduğunu belirten Başsavcı İrfan Fidan, \"Bu şahsın evinde yapılan aramada dijital dokümanlar, bilgi ve belgeler ele geçirildi. Bu dokümanların çözümü devam ederken FETÖ elebaşısına ait olduğu tespit edilen bir mektup ele geçirildi. Bu mektubun tarihi çok önemli. Bu terörist başının örgüt üyelerine verdiği birebir talimatın en somut örneğidir. Bu talimatı alan örgüt yöneticileri hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik, 25 Nisan 2015\'te aralarında Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Yurt Atayün, Yasin Topçu ve Hüseyin Korkmaz hakkında tahliye kararı vermişlerdir. Ancak 10 Sulh Hakimliğince bu kararlar yok hükümde sayılarak tahliyeleri engellenmiştir\" diye konuştu. Başsavcı Fidan, halen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ile Mehmet Altan\'ın aralarında bulunduğu FETÖ medya yapılanması davasının da sanığı olan Fevzi Yazıcı\'nın 8 Nisan 2015\'te ABD\'ye çıkış yaptığını, 18 Nisan 2015\'te yurda döndüğünü ve yanında bu mektubu getirdiğini ifade etti. Fevzi Yazıcı\'nın söz konusu Fetullah Gülen imzalı yazılı talimatını içeren belgeyi yanında getirdiğini belirten Başsavcı Fidan, söz konusu belgede teröristbaşı Gülen\'e ait imzanın, yine Yazıcı\'dan ele geçirilen saat ve çekte yer alan imzalar ile aynı olduğu anlaşıldığını vurguladı. Yazıcı\'nın yanında getirdiği diğer belgeler ile ilgili sorgulamanın devam ettiği, 100\'e yakın flash diskin ele geçirildiğini belirten Başsavcı Fidan, söz konusu talimatını içeren belgenin de sözde ABD\'deki yargılamaya dosyasına girdiğini belirtti.

Başsavcı Fidan, ayrıca ABD\'deki davada tanık olarak dinlenen firari emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz\'ın ise Bylock kullanıcısı olduğunu ifade ederek \"Hüseyin Korkmaz\'ın Koreli eşi, Nazmi Ardıç\'ın eşi Nuray Ardıç, Ali Fuat Yılmazer\'in eşi Fatma Saadet Yılmazer ve bir Türk Silahlı Kuvvetler mensubunun eşi ile 25 Ocak 2015\'te ABD\'ye gitmişlerdir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Belgelerin fotoğrafları

15.12.2017 - 12.22 - Haber Kodu : 171215058

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7- İBB BAŞKANI UYSAL, YEREL YÖNETİMLER KİTAP VE KÜLTÜR FUARI\'NIN AÇILIŞINA KATILDI



Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul\'da düzenlenen Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılışına katıldı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye\'de ilk kez düzenlenen Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılış kurdelesini, İBB ve MBB Başkanı Mevlüt Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz\'ın da aralarında olduğu bazı belediyelerin yöneticileri birlikte kesti.

İBB BAŞKANI UYSAL: BAZI ŞEYLERİ EKSİK Mİ YAPTIK?

Fuarın açılış konuşmasını yapan Uysal, \"Geçmişte biz belediyecilik dendiği zaman sadece yol, kaldırım çalışmalarının asli çalışmalar olduğunu düşünürdük ama devamında gördük ki kültür de, eğitim de belediyecilik adına olması gereken bir iş. Aslında sadece yapılması gereken bir iş değil. Asıl belediyeciliği şekillendiren, yerelde insanlara hizmet etmek ise her şey aslında kültürden başlıyor. Aslında geçmişimize baktığımız zaman Merzifon, Kütahya, Mardin dediğimiz zaman oradaki caddesiyle, mimarisiyle, kaldırımıyla, kültürel yapısıyla kendine özgü, has yerel algısı olan bir yapı vardı. Şu anda da biz belediyeler olarak bazı şeyleri acaba eksik mi yaptık veya eksik mi yapıyoruz? Biz aslında yapmamız gereken yerel kültür ile yerel hizmeti birleştirip var olan o yapıyı, o kültürü koruma gibi bir görevimiz olmalı diye düşünüyoruz. Gerçekten bir kaldırımın uluslararası standartları, olmazsa olmaz ölçüleri mutlaka vardır, ama Mardin\'de, Kütahya\'da, Merzifon\'da da aynı mı olmalı, yoksa oradaki yerel yapıya daha uyumlu mu olmalı? Buna kim karar verecek? Uzmanlar araştıracak\" dedi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI AYDIN: BİZE BELEDİYE BAKSIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, stantlarını ziyaret eden İBB Başkanı Uysal\'a, Şefik Memiş tarafından hazırlanan \"Bize Belediye Baksın\" adlı kitabı hediye etti. Mevlüt Uysal da bunu üzerine \"Belediye\'ye kim bakacak o zaman?\" diyerek esprili bir yanıt verdi.

FUAR 17 ARALIK\'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Yerel yönetimlerin yayınlarının okuyucularla buluştuğu fuarda, söyleşi, dinleti, sergi ve imza günü gibi etkinlikler de düzenleniyor. İstanbul\'dan ve şehir dışından gelen 25 belediye, 25 yayınevi ve 17 sahafın stantlarının yer aldığı fuar, 17 Aralık\'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Görüntü Dökümü:

-ı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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8 - ŞİLE\'DE GECE YARISI YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile\'de ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunanların uyuduğu sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ağva Mahallesi\'nde saat 03.00\'de çıkan yangını ilk fark eden yandaki komşu oldu. Komşunun haber vermesi üzerine, evde bulunanlar apar topar dışarı çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiey alevleri söndürürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede oturan bazı kişiler tarafından, akli dengesi yerinde olmayan bir kadının evin yanındaki çalılıkları ateşe verdiği, evdeki yangının da alevlerin sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi

-Genel ve detaylar

15.12.2017 - 12.27 - Haber Kodu : 171215059