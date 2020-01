DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (geniş haber) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KUDÜS\'Ü FİLİSTİN DEVLETİNİN İŞGAL ALTINDAKİ BAŞKENTİ OLARAK TANIMAYA DAVET EDİYORUM

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Buradan Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs\'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum\"

\"(ABD\'nin Kudüs kararı Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz.\"

\"Amerika\'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz\"

\"İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda terör devletidir.\"

\"İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi\'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, ABD\'nin Başkanı Donald Trump\'ın, uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumla Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığı belirterek, \"Hiç uzun söze gerek yok. Kudüs\'te bu kadim şehrin sokaklarında birkaç dakika dolaşan herkes, orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten, işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının, hiçbir hükmü olamaz. Amerika Birleşik Devletleri\'nin veto yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karara göre, hiçbir ülke, Kudüs\'te büyükelçilik bulunduramaz. Nitekim Amerika\'nın bu hukuksuz kararına, sadece Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere, şu ana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüs ile ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir\" dedi.

\"FİLİSTİNLİLERİN CEZALANDIRILMALARI ANLAMINA GELİYOR\"

Erdoğan, \"İslam ülkelerinin de ilk andan itibaren ve en açık şekilde Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs ile ilgili kararını külliyen reddetti. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, aynı gün dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunarak, bu kararın vicdan, hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz olduğunu ilan ettik. Bu karar, her şeyden önce, şiddet yerine barıştan yana tavrı koyan, barışı isteyen taraf olduğunu defalarca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırılmaları anlamına geliyor\" şeklinde konuştu.

\"FİLİSTİN CİDDİ MANADA KÜÇÜLÜYOR, İSRAİL İSE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Filistin haritası göstererek, \"1947\'den bu yana Filistin\'de neler oldu, bunu görmenizde büyük faydalar var. 1947, Filistin ne durumda ve İsrail ne durumda... Sene 1947, Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı. Bu paylaşım planında Filistin ciddi manada bir küçülme yaşıyor, İsrail ise büyüyor. Sene 1949-67 arasına bakıyoruz, Filistin ciddi manada küçülüyor, İsrail ise büyümeye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne, işte buyurun şu anda bakınız 1947\'de İsrail ne ise şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt-kuzu mücadelesinde, kurt bile yapmaz. Ama bu taksim burada yapıldı\" şeklinde konuştu.

\"İSRAİL, BİR İŞGAL DEVLETİDİR\"

Erdoğan \"İsrail, bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail, aynı zamanda bir terör devletidir. \'Erdoğan niye böyle söylüyorsun?\' Nasıl söylemeyeyim. 10 yaşında çocukları, o terörist askerler alıyor, gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar, 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru, kız çocuğu, annesi yavrusuna sarılıyor, annesinin yavrusuna sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden alınıyor. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? İnsan olan, vicdan sahibi olan buralardan gerekli dersi alması lazım. Şuraya bakın. 20\'ye yakın asker, işte o çocuk gözleri bağlı, 14 yaşında, bakınız yüzü kan revan içinde. Bunu ispat etmek için ey Trump sana daha neyi anlatalım? Her şey ortada. İsrail\'e zaten bir şey anlatmamıza gerek yok. Gerçekler ortada, bunları biliyorlar\" dedi.

\"EĞER HAKLI DEĞİLSENİZ ŞUNU BİLİN Kİ HİÇBİR ZAMAN GÜÇLÜ OLAMAZSINIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sadece bugün Birleşmiş Milletler\'in üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum. Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz, silahlarınız olabilir, 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz, bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür. İşte bunu Suriye\'de de gördük. Suriye\'de YPG, PYD terör örgütlerini yanına, DEAŞ\'a karşı mücadele etmek üzere o terör örgütlerini yanına alarak onlarla beraber böyle bir mücadelenin içerisine girmiştir. Sayın Trump, kendilerine bunu anlattığımız için rahat rahat konuşuyorum. Niye? Bir terör örgütünü, bir başka terör örgütüyle yok edemezsiniz ve sadece Kuzey Suriye\'ye 4 bin tırı aşkın zırhlı taşıyıcılar, tank, top, mühimmat nakledilmiştir. Peki Kuzey Suriye\'ye 4 bin tırı aşkın bu silahlar acaba niçin geldi? Neden getirildi? Demek ki orada bulunan terör örgütlerine bu destekler veriliyor\" diye konuştu.

\"MEDENİYETİMİZE DE İNDİRİLMİŞ AĞIR BİR DARBEDİR\"

Erdoğan, \"Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Hukuku çiğneyen, vicdanları yaralayan bu tür adımlar, uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletler\'e yönelik güveni de dinamitliyor. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız. Amerika\'nın Kudüs kararı, uluslararası hukuku çiğnemenin yanında, medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir. Ecdadımız, Kudüs\'ün tüm ihtiyaçlarını gidermek için, bu mukaddes beldeye özenle hizmet etmiş, hiçbir ayrım gözetmeden tüm şehir halkının refahını, emniyetini ve ibadet özgürlüğünü garanti altına almıştır. Ecdadımız Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı\'nın Kudüs surlarında inşa ettirdiği El Halil Kapısı\'na \'La İlahe İllallah İbrahim Halilullah\' lafzının kazınmış olması medeniyetimizin Kudüs\'e bakışının en güzel ifadesidir\" şeklinde konuştu.

\"KUDÜS\'Ü FİLİSTİN DEVLETİNİN İŞGAL ALTINDAKİ BAŞKENTİ OLARAK TANIMAYA DAVET EDİYORUM\"

Erdoğan, \"Buradan uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs\'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz\" dedi.

\"SÖZDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNURKEN…\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kudüs fatihi Selahattin Eyyubi\'nin şu altın tavsiyesi hepinize rehber olmalıdır: \'Dostlarıyla uğraşanlar, hasımlarını yenemez.\' Henüz Filistin devletini tanınmamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi açısından şarttır. Özellikle Avrupa\'nın, İsrail\'in bir taraftan yerleşimleri genişletirken, diğer taraftan Filistin devletini tanımayıp \'çünkü barışa mani oluruz\' söyleminin esiri olmaktan vazgeçmesi gerekiyor. İşgale devam ettiren devlet kabul görürken, barış isteyen 1967 sınırlarını, yani tarihi Filistin topraklarının neredeyse beşte birinde yaşamayı kabul eden tarafın tanınmıyor olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Amerika\'nın bu açıklamasından sonra barış zemini başka türlü canlı tutulamaz. İsrail\'in işgal ettiği Filistinlilere ait topraklardan daha da fazlasına el koyabilmek için dünyayı oyalamasına pirim verilmemelidir. Sözde iki devletli çözümü savunurken, uygulamada İsrail\'in bu imkanı her geçen gün biraz daha ortadan kaldırılmasına göz yumulması kabul edilemez\" ifadesini kullandı.

\"FİLİSTİN DEVLETİNİN DİPLOMATİK SAHADA TAM TEMSİLİ KONUSUNDA DAHA GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYMALIYIZ\"

Erdoğan, \"İşgal eden ile işgal edilen arasında tarafsız kalmak zulme destek vermektir. Bunun için en azından Filistin\'in uluslararası anlaşmalara ve kuruluşlara dahil olma süreci hızlandırılmalıdır. İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin diplomatik sahada tam temsili konusunda daha güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradan bunun çıkması gerekmektedir. Vicdan sahibi, gelecek nesiller adına mesuliyet sahibi herkesin maddi ve manevi tüm imkanlarını Kudüs için seferber etmesini istiyoruz\" dedi. Erdoğan ABD\'yi attığı adımdan geri dönmeye davet etti.

2- (ÖZEL) - EKMELEDDİN İHSANOĞLU\'NDAN KUDÜS ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

* MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu,

\"Birinci derecede ilgisi olması gereken ülkelerin başkanlarının veya hükümet başkanlarının gelmediğini görüyoruz. 57 ülkenin toplandığı bir zirveden çıkması beklenen kararlar konsensüse bağlıdır. O bakımdan bu konsensüs nasıl oluşacak bugün birkaç saat içerisinde göreceğiz\"

\" Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin\"

İstanbul\'da düzenlenen \'kudüs zirvesi\'ni takip eden MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, \"Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı ile İstanbul\'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi başladı.

MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu da zirveyi takip ediyor. İhsanoğlu, zirve ile ilgili DHA\'ya değerlendirmelerde bulundu. İhsanoğlu, zirvenin toplanmasının önemli bir adım olduğunu dile getirerek, \"Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak bu inisiyatifi almıştır ve çok büyük gayretler sarf etmiştir. Burada büyük bir katılım olduğunu biliyorum. Birinci derecede ilgisi olması gereken ülkelerin başkanlarının veya hükümet başkanlarının gelmediğini görüyoruz. 57 ülkenin toplandığı bir zirveden çıkması beklenen kararlar konsensüse bağlıdır. O bakımdan bu konsensüs nasıl oluşacak bugün birkaç saat içerisinde göreceğiz\" dedi.



\"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR\"

İhsanoğlu, \"Bu dünya politikaları, Ortadoğu\'nun istikrarı, ülk emizin istikrarı açısından fevkalade olağanüstü bir haldir. Türkiye elinden geleni yapmıştır. Netice sadece Türkiye\'nin inisiyatifine bağlı olarak kalsa daha farklı şeyler olabilir. Ama her şeye rağmen aklı selim şekilde ve 1.5 milyar Müslüman\'ın beklediği bu zirveden Filistin davası, Kudüs şehrinin statüsünün korunması için önemli kararların çıkmasını bekliyorum. Tabi siyasi kararlar alınacak, bir takım adımlar atılacak. Bu kararın yanlışlığını gösterilmesi açısından kararların alınması lazım. Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanınması lazım ve orada İslam ülkelerinin temsilciliklerinin açılması lazım. Mesele bir bütündür. Kudüs\'ün unutulan bir tarafı var. Kudüslüler orada çok iyi durumda değil. Yarım asırdan beri biriken problemler var. İskan, eğitim, sağlık problemleri var. Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin\" şeklinde konuştu.

\"TEMSİL SEVİYESİNİN ÇOK YÜKSEK OLMADIĞINI ÖĞRENMİŞ BULUNUYOR\"

Zirveye katılımı da değerlendiren İhsanoğlu, \"Önemli bir katılım var. Arap ülkelerinin bazıları katıldı, bazıları katılmadı. Filistin konusu ile ilgili birinci derecede katılması gereken ülkelerin temsil seviyesinin çok yüksek olmadığını öğrenmiş bulunuyorum\" diye konuştu.

KATILIMCILAR

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenin katılımcıları arasında şu isimler yer alıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Burnei Hasan El-Bolkıah, Cibuti Başbakanı Abdoulkader Kamil Mohamed, Kazakitan Meclis Başkanı Kassım Jomart Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Serrag, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı Kral 2.Abdullah, Özbekistan Senato Başkanı Nigmatulla Yuldaşev, Malezya Başbakanı Najıb Razzak, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Devlet Başkanı Alfa Conde, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Komorlar Devlet Başkanı Azalı Assoumanı.

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise misafir statüsünde katılıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın 57 üye ülkesi bulunuyor.

3- (Geniş Haber) FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN\'İN DEVLET OLARAK TANINMASI İÇİN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

* Mahmut Abbas,

\"Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin\'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor\"

\"Sınırları olmayan bir devlet nasıl devlet olarak tanınabiliyor ki? İsrail\'e buradan meydan okuyorum; bana sınırlarını göstersin.\"

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde konuştu.

\"Donald Trump, Kudüs\'ü İsrail\'e hediye olarak takdim etmek istiyor\" diyen Mahmut Abbas, \"Sanki kendi ABD eyaletlerinden birisini İsrail\'e hediye ediyormuşçasına böyle bir davranış içine giriyor. Sanki dünyada tek karar sahibi kendisi, istediğini yapar, verir davranışı içinde. Ancak ilk defa tarihte bütün dünya ülkeleri, tek bir duruş göstererek, hatta öyle ki ABD\'nin yanında yer alamaya alışmış olduğumuz ülkeler dahi bu defa ABD\'nin yanında yer almadı\" ifadelerini kullandı.

\"Bizler bugün burada bütün ümmeti, Müslümanları, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm halkları arkamıza alarak Kudüs\'ün işgaline karşı durmak için bir aradayız\" diyen Mahmut Abbas, \"ABD son olarak uluslararası hukuku hiçe sayıp bütün insanlığın vicdanını zedeleyecek bir karar almıştır. Bizler buradan çok net bir ifadeyle şunu söylemek istiyoruz; Kudüs eksiden olduğu gibi, halen devam ettiği gibi ve gelecekte olacağı gibi Filistin devletinin başkenti olacaktır\" şeklinde konuştu.

\"İSRAİL\'E BURADAN MEYDAN OKUYORUM; BANA SINIRLARINI GÖSTERSİN\"

Mahmut Abbas sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir devletin uluslararası anlamda tanınması için 3 şartın oluşması gerekiyor. Bir tanesi yönetim, diğeri halkı ve sınırı. İsrail\'in halkı var, yönetimi var ama sınırları yok. Sınırları olmayan bir devlet nasıl devlet olarak tanınabiliyor ki? İsrail\'e buradan meydan okuyorum; bana sınırlarını göstersin. İsrail\'i bu konuda tanımakta 1947 yılında bu yana yanlıştır. Sınırları olmayan bir ülke uluslararası hukuk bağlamında tanınamaz. Filistin halkı Müslümanlarıyla, Hristiyanlarıyla Kudüs\'ü savunmaya devam edeceklerdir. Bizler kendi kurumlarımızı oluşturmaya ve savunmaya devam edeceğiz. Bizler ekonomimizle elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın birliği, toprağımızın birliği için bölünmeye ve parçalanmaya karşı durarak, uzlaşıya da devam edeceğiz.\"

\"SAĞLAM KARARLA BU ZİRVEMİZİ TAMAMLAMALIYIZ\"

Abbas, \"Şüphesiz bu büyük suça, büyük tehlikeye karşı bizler artık çok net, sağlam kararla bu zirvemizi tamamlamalıyız. Hem Müslümanların, hem de Hristiyanların kutsal mekanlarını korumak adına bunu yapmalıyız. Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin\'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor\" dedi.



4- REİNA KATLİAMI DAVASINDA 3. GÜN...

Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi. Konya\'da saldırgan Masharipov\'un da barındığı evleri kiralayan sanık emlakçı konuştu. Evleri kiralayan kişinin tutuklu sanıklardan Omar Asım olduğunu söyledi. Omar Asım emlakçıyı tanımadığını ileri sürünce, emlakçı birlikte çekildiği fotoğrafı gösterdi. Mahkeme başkanı, \"İşte Türklerin özelliği, fotoğraf çekmeden bırakmayız\" dedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın üçüncü celsesine başlandı. Duruşmada aralarında katliamı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 sanık hazır bulundu.

SALDIRGANIN EŞİYLE İMAM NİKAHLI EŞİ YAN YANA...

Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Tene Traore\'nin de bulunduğu tutuklu 3 kadın da Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden SEGBİS\'le duruşmaya bağlandı. Maharipov\'un hemen karşısında bulunan ekranda, eşlerin yan yana oturduğu görüldü. Masharipov\'un zaman zaman ekrana uzun uzun baktığı gözlendi.

DEAŞ\'LI TERÖRİSTLERE EV KİRALAYAN EMLAKÇI SAVUNMA YAPTI

Duruşmada ilk olarak Konya\'da emlakçılık yapan tutuklu sanık Mehmet Ekenler savunma yaptı. Masharipov\'un Konya\'da barındığı evi kiraladığı ve Konya\'dan İstanbul\'a gönderilen silahın sahibi olduğu iddialarına ilişkin konuşan sanık Ekenler, \"Öncelikle DEAŞ terör örgütüyle anılmaktan utanç duyuyorum\" diyerek sözlerine başladı.

Sanıklardan Omar Asım\'ın 2016\'nın Temmuz ayında \'kardaş\' ismiyle hitap ettiği kişiyle ofisine gelerek, ev kiraladığını, kira sözleşmesine de \'kardaş\'ın ve Omar Asım\'ın imza attığını söyledi. Kısa aralıklarla Asım\'ın gelerek toplamda 5 ev kiraladığını anlatan Ekenler, Asım\'ın kiralarını düzenli ödediği için kefil istemediğini kaydetti.

İSTANBUL\'A GÖNDERİLEN SİLAHIN SAHİBİ

Omar Asım\'ın bir ara yanına geldiğinde arabada bulunan silahını gördüğünü ve kendisine satmasını istediğini söyleyen Ekenler, \"Silahın ruhsatı yoktu ve tutukluk yapıyordu. Ben de silahtan kurtulmak istiyordum. 2 bin 200 TL\'ye Omar Asım\'a sattım. Benden silahı İstanbul\'a göndermemi istedi. Ancak kabul etmedim. Daha sonra, \'kardaş\'ı gönderdi. Silahı siyah poşette mermileriyle birlikte \'kardaş\'a teslim ettim. Silahın parasını da Omer Asım\'ın 13 yaşındaki oğlu bana getirdi\" diye konuştu.

Mahkeme başkanının sorması üzerine Ekenler, \"Silahı ne yapacaksın? diye sorduğumda, \'Yabancı memleket burası. Ne olur ne olmaz\' diyerek istediğini söyledi. Açıkçası benim de işime geldiği için çok üzerinde durmadım\" ifadesinde bulundu.

KONYA\'DA BULUNMADIĞINI SÖYLEYİNCE, DİĞER SANIK BERABER ÇEKTİĞİ SELFİ\'Yİ GÖSTERDİ

Daha sonra, Konya\'da bir numaralı sanık Masharipov\'a barınacak yer temin etmek ve İstanbul\'a otobüsle gönderilen silaha aracılık etmekle suçlanan sanık Omar Asım savunmasını yaptı. Tercüman aracılığıyla Kazakça dilinde savunmasını yapan Asım, yasadışı yollardan Türkiye\'ye Kasım 2016\'da geldiğini, hep İstanbul\'da yaşadığını, Konya\'da hiç bulunmadığını, sanık Mehmet Ekenler\'in söylediği evleri kiralamadığını, saldırgan Masharipov\'u tanımadığını, söz konusu silahı da almadığını iddia etti. Bunun üzerine söz alan Ekenler\'in avukatı mahkemeye, Omar Asım ile Mehmet Ekenler\'in aynı karede olduğu iki fotoğrafı delil olarak sundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, \"İşte Türklerin özelliği, fotoğraf çekmeden bırakmayız\" dedi.

Fotoğraflar, mahkeme salonundaki ekrana da yansıtıldı. Sanık Omar Asım, \"Fotoğraftaki kişi bana benziyor. Ama ben değilim\" dedi. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, söz konusu fotoğraftaki kişilerin Adli Tıp Görüntü Tarama Şubesi\'nden tespit edileceğini bildirdi.

SOKAKTA BULDUM DEDİĞİ TELEFONDA EMLAKÇIYLA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Sanık Abdulhamit Abdulaziz\'i ile birlikte 15 Aralık\'ta otogarda yakalandığını anlatan Asım, üzerinde ele geçirilen cep telefonunun ise kendisine ait olmadığını, sokakta bir yerde bulduğunu öne sürdü. Ancak, üye hakim, \"Cep telefonunda bulunan fotoğraflarda sanık Mehmet Ekenler ile fotoğrafının bulunduğunu, yine karşısında \'Mehmet emlak\' yazan telefon numarası bulunan numaranın da Mehmet Ekenler\'in numarası olduğunu\" söyledi. Asım, telefonun kendisine ait olmadığını ileri sürdü. İddianamede telefonun sanık Ekenler\'in Omar Asım\'a sattığı belirtiliyor.

Duruşmaya ara verildi.

5- (Ek Görüntülerle Geniş Haber) HAKAN YILMAZ VE EŞİNE OTEL LOBİSİNDEKİ SALDIRI ANI KAMERADA

* Eşiyle birlikte saldırıya uğrayan oyuncu Hakan Yılmaz yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ın Etiler\'deki bir otelde üç kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, olay anını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Hakan, \"Resepsiyonda işlemleri yaparken hayatımda hiç tanımadığım bir kişi arkamdan bana sert bir şekilde tekme attı. Seni de karını da harcarım\' diyerek, bana giriştiler. Bu kadar adice bir saldırma bu kadar basit olabilir mi?\" dedi.

Hakan Yılmaz, Etiler\'deki bir otelde eşiyle birlikte üç kişi tarafından darp edildi. Bu anları otelin güvenlik kameraları kaydetti.

Hakan Yılmaz, saldırıya ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Fulya Sanat\'ta düzenlenen toplantıya avukatı Süleyman Canacankatan ile katılan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, darp edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Olayın ertesi günü sosyal medya hesabından gereken açıklamayı yaptığını hatırlatan Hakan Yılmaz, ancak kendisine saldıranların da hem savcılıkta verdikleri ifade hem de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar üzerine basın toplantısını yapmaya mecbur kaldığını söyledi.

Hakan Yılmaz, konunun yargıya intikal ettiğini ve bundan sonra da hukuk yoluyla olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. Olayın herkesin başına gelebileceğini dile getiren ünlü oyuncu olay gecesi yaşananları anlattı.

\"\'SENİ DE KARINI DA HARCARIM\' DİYEREK GİRİŞTİLER\"

Yılmaz, \"6 aralık gecesi arkadaşlarım bana doğum günü hazırlamışlar. Yemeğimizi yiyip eğlenmiştik. Eşim Elif Yılmaz ile birlikte konaklayacağımız otele doğru yola çıktık. Otele girdimizde resepsiyona doğru ilerlerken bir sataşma oldu. Hiç üzerime alınmadım. Resepsiyonda işlemleri yaparken hayatımda hiç tanımadığım bir kişi arkamdan bana sert bir şekilde tekme attı. Dönüp baktığımda tanımadım. Herhalde \'alkollü, birine benzetti \' diye düşünüp tekrar önüme dönüp işlemlerimize devam ettik. Ancak aynı kişi yanıma gelip, \'Beni tanıdın mı? diye sordu. Tanımadığımı söyleyince de bu kez \'Sen beni nasıl tanımazsın. Seni de karını da harcarım\' diyerek, bana giriştiler\" dedi.

\"OTEL PERSONELİ OLMASA BİZİ DARMADIĞIN EDECEKLERDİ\"

Saldırganların otel personelinin araya girmesi sonucu engellendiğini vurgulayan Hakan Yılmaz, \"Otel personeli olmasa bizi darmadağın edeceklerdi\" diye konuştu.

Ünlü oyuncu, olayın ardından kısa bir sürede polisin otele geldiğini ve şikayetçi olduklarını, eşiyle birlikte sağlık raporu aldıklarını ve eşi Elif Yılmaz\'ın kafasında 4 santimetrelik bir şişik olduğunu açıkladı. Yılmaz, \"Bu kadar adice bir saldırma bu kadar basit olabilir mi? Beni boş verin herkesin başına gelebilirdi\" dedi.

\"YALAN İFADELER NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ\"

Konuşmasında, saldırganların emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olmadığını, yalan söylediklerinin altını çizen Hakan Yılmaz, görüntülerde her şeyin ortada olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, \"Saldırganın verdiği ifadede darp etme gerekçesi içler acısı. Benim \'vatana, millete milli değerlere toplum içinde küfür ettiğimi görünce gelmiş bana saldırmış\'. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Toplumun vicdanına bırakıyorum. Bu kadar basit bir yalana nasıl sığınabilirsin? Bu yalan ifadeler nedeniyle de tazminat davası açacağız\" şeklinde konuştu.

Hakan Yılmaz, yaşadıkları çirkin saldırı nedeniyle üzüldüğünü ama bunu en kısa sürede ailesiyle birlikte atlatacağını ve normal hayatına devam edeceğini paylaştı. Yılmaz, \"Her gün bu olaylar yüzlerce kez yaşanıyor. Kimse sessiz kalmasın. Bu arkadaş bunu belki de her gün yapıyor. O gün de bana çattı. Toplumda bu gibi insanları eğitmek lazım\" diye konuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Oyuncunun avukatı Süleyman Canacankatan ise konuşmasında yaptıkları incelemeler sonucunda saldırganların geçmişlerinde çeşitli kurşunlama olaylarına karıştığını öğrendiklerini belirterek, \"Olay yargıya intikal etti. Savcılık gerekli çalışmaları yapıyor. Bu konuda savcılıktan özellikle otel çalışanlarının tanık olarak dinlenilmesi için talepte bulunduk. Her şey görüntülerde de net görülüyor. Yargıya güveniyoruz, hak ettikleri cezayı alacaklar diye düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

6- BYLOCK\'TA 8 BİN 929 KONUŞMASI SAPTANAN AVUKATA FETÖ\'DEN DAVA AÇILDI



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Avukat Sıddık Filiz hakkında \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" ve \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Avukat Filiz önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE FETÖ ÖRGÜTÜ ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan 56 sayfalık iddianamede FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) örgütü, örgütün amacı, stratejisi, yapılanması ve faaliyetleri anlatılarak, örgütün 15 Temmuz\'da darbe girişimini gerçekleştirdiği kaydedildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen Şüpheli Sıddık Filiz\'in Twitter\'da örgüt yanlısı attığı belirtilen tweetlere de iddianamede ayrıntılı olarak yer verildi. İddianamede şüpheli Filiz\'in Twitter\'da takip ettiği (FETÖ soruşturmasında yargılanan kişiler) kişilerede de yer verilen iddianamede, şüpheli Filiz\'in kullandığı \'0...\' hattın örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, söz konusu numarasıyla Mehmet Baransu ve FETÖ\'den yargılanan birçok emniyet görevlisinin de aralarında bulunduğu toplamda 144 farklı Bylock kullanıcısı numara ile görüşme yaptığı belirtildi. İddianamede, \"…Şüpheli Filiz\'in, FETÖ/PDY\'nin Bylock programı için kiraladığı 46.166.160.137 hedef nolu IP\'sine 11/08/2014-24/08/2015 tarihleri arasında toplam 8 bin 929 kez erişim yaptığı tespit edilmiştir\" denildi.

\"SOHBETLER AVUKATLARIN BÜROLARINDA OLURDU\"

İddianamede F.T.\'nin verdiği ifadesine de değinildi. F.T.\'nin ifadesinde sohbet ve seminer adı altındaki toplantılara katıldığını, toplantıların genellikle derneklerde, bazı avukatlık bürolarında yapıldığını söyledi. T. sohbetlerin yapıldığı avukatlık bürolarından birinin de Avukat Sıddık Filiz olduğunu belirterek, bu sohbet ve toplantılara katılan avukatların da adını tek tek söyledi. S.T. de verdiği ifadesinde şüpheli Sıddık Filiz\'İn örgüte müzahir kurumların ve FETÖ/PDY soruşturma şüphelerinin avukatlığını yaptığını belirtti.

\"ÖRGÜT YANLISI PAYLAŞIMLARDA BULUNDU\"

Şüpheli Sıddık Filiz\'in, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerle irtibat sağladığı, örgüt yöneticisi ve üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Filiz\'in çok sayıda Bylock kullanıcısı ile irtibatlı olduğu ve Bylock ve Kakaotalk kullanıcısı olduğu ifade edildi. İddianamede, örgütle irtibatlı olduklarından bahisle haklarında işlem yapılan kişi/kurumlarla parasal ilişkilerinin bulunduğu ve örgüt liderinin salıverme talimatının ardından eyleme aktif olarak katıldığı, sosyal medya hesabından çok sayıda örgüt yanlısı paylaşımda bulunduğu ve paylaşımlarının örgüt üyelerinin morallerini yüksek tutmaya yönelik olduğu kaydedildi. Filiz\'in örgüt suçlaması ile cezaevinde tutuklu bulunanları kahraman olarak lanse ettiği, Bank Asya da kendisinin ve eşinin hesabının bulunduğu anlatılan iddianamede, Bank Asya hesabında örgüt liderinin talimatının ardından hesaplarında artış bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi: Örgütün İstanbul Avukatlık yapılanması dahilinde bulunduğundan bahisle haklarında soruşturma yürütülen S. T. ve F.T.\'nin beyanlarında örgüt içerisinde bulunduğundan bahsedilmesi hususları birlikte göz önüne alındığında, üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir.\"

7- İSTANBUL KUDÜS PLATFORMU ÜYELERİNDEN \"KUDÜS\" PROTESTOSU

İstanbul Kudüs Platformu üyeleri, Şişli Harbiye\'de, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararını protesto etti.

\"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir\" yazılı bir pankart açan ve yüzlerinde Mescid-İ Aksa\'nın fotoğrafının bulunduğu maskeler bulunan grup üyeleri sık sık tekbir getirdi. Kalabalık, \"Müslüman uyuma Kudüs\'e sahip çık\", \"Katil İsrail Filistin\'den defol\", \"Cenk, cihat, şehadet\" şeklinde sloganlar da attı. İstanbul Kudüs Platformu adına açıklama yapan Şemsettin Özdemir, \"Amerika\'nın keyfi olarak 20 sene önce alıp, bugün uygulamaya koyduğu Kudüs\'ü resen Siyonist İsrail\'in başkenti yapma kararını kendi adımıza, milletimiz adına, insanlık adına şiddetle lanetliyoruz ve İslam Konferansı İşbirliği ekibi açısından burada alınacak kararlarda, bu kararların kesinlikle reddedilmesi gerektiği, bunun açıkça ortaya konulmasını ilan ediyoruz. Bu kabul edilemez. Kudüs önce Filistinlilerin başkentidir. Bu açıdan bu İslam Konferansı\'nın daha önce kabul ettiği bir gerçektir. Mutlaka Kudüs\'ün statüsü korunmalı; çünkü Kudüs tarih boyunca samimi müminlerin, Müslüman insanların en önemli merkezidir. Asırlarca burada söz sahibi olunmuştur. Resen keyfi uygulamalarla büyük güçlere dayanarak İsrail\'e peşkeş çekilemez\" dedi.

\"İSRAİL\'E KARŞI BİR ÇAĞRIDA BULUNDUK\"

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bir mektup gönderdiklerini belirten avukat Cihat Gökdemir, \"Bugün mektup kendisine iletildi. O mektupta Kudüs\'ü işgal eden, Filistin\'i işgal eden, Müslümanların kutsal topraklarında Müslümanlara kadın, çocuk, erkek demeden her türlü işkenceyi, kötü muameleyi insan haklarına aykırı bir şekilde uygulayan İsrail\'e karşı bir çağrıda bulunduk. İsrail, uluslararası hukuka ters bir şekilde Birleşmiş Milletler\'in şimdiye kadar almış olduğu kararların hiçbirine uymayarak İsrail\'deki, Filistin\'deki ve İslam topraklarındaki işgalini devam ettiriyor. Bu anlamda BM\'nin ve Amerika\'nın şimdiye kadar uluslar arası hukuku çiğnemiş olduğu, hiçbir kuralı yerine getirmediği, aldığı kararı uygulamadığı artık göz önünde. Bu yüzden ilk kuruluş amacı Kudüs olan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı en azından bu kararları uygulamaya davet ettik\" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

