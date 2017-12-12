DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- YÖNETMEN KEMAL UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Şile\'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen 58 yaşındaki Mustafa Kemal Uzun son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kemal Uzun için Teşvikiye Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Uzun\'un yakınları olmak üzere sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim katılıyor. Yönetmenliğini yaptığı dizinin bütün oyuncu kadrosu cenazede bulunurken, sevenleri ünlü yönetmenin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kemal Uzun, burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Balıkesir\'in Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Köyü Mezarlığı\'nda defnedilecek.

KEMAL UZUN KİMDİR?

Tam adı Mustafa Kemal Uzun 1959\'da Balıkesir Gönen\'de doğumludur. Kemal Uzun; Genco, Kanatsız Kuşlar gibi reyting rekortmeni dizilerin yanı sıra Deli Saçması, Ankara Yazı, Boşu Bir Yerde gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan isim, 3 film senaryosu yazdı, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun, bugüne kadar 8 ödül aldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

-Tabutun başında ağlayanlar

-Sinema ve tiyatro dünyasından isimler

-Gözyaşı dökenler

-Birbirine sarılıp teselli edenler

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 13.27 - Haber Kodu : 171212076

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2- REİNA KATLİAMI DAVASINDA İKİNCİ GÜN SAVUNMALARI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de yapılan duruşmada aralarından saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte 3 tutuklu kadın ise cezaevinden SEGBİS\'le duruşmaya bağlandı. Bugünkü duruşmada ilk savunmayı Abulıezi Abuduhamıtı yaptı. Konya\'dan otobüsle gönderilen paket içindeki \'Sig Sauer\' marka silahı teslim alan sanık Omer Asım ile birlikte yakalanan Abuduhamıtı, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü. Konya\'dan gönderilen paketi, korsan taksicilik yaptığı için Nejat Nasır isimli tanıdığının, kendisinden almasını istemesi üzerine otogara gittiğini, sanıklardan Omar Asım\'ın da o gün yanında misafir olarak bulunduğu için otogara götürdüğünü söyledi. Omar Asım\'la Urimçi de siyasi davadan dolayı bir ay cezaevinde yattığını ve tanışıklıklarının buraya dayandığını anlatan Abuduhamıtı, paketin içinde ne olduğunu bilmediğini ve polisin teslimat sırasında kendilerini yakaladıklarını anlattı. Abuduhamıtı, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Masharipov\'un Omar Asım ile Konya\'da aynı evde kaldığını bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının \"Suriye\'de bulundun mu? Silahlı eğitim aldın mı?\" sorusuna Abuduhamıtı, \"Suriye\'de 15 gün kaldım. Orada Ahrar uş - Şam\'a bağlı Sultan Abdulhamit Han Türkmen Tugay\'ına misafir olarak gittim. Orada Uygur bir arkadaşım vardı. Bana Çin\'de Uygurlara uygulanan eziyeti hatırlatarak, \'Onlarla mücadele etmen için silahlı eğitim alman gerekir\' dedi. Ancak misafir olduğum için silahlı eğitim almadım. Suriye\'ye Reyhanlı üzerinden gitmiştim. Sınırdan da pasaportumla geçmiştim\" yanıtını verdi.

Daha sonra üye hakim, \"Omar Asım\'ın cep telefonunda ele geçirilen ses kaydında \'makar\'da (hücre evi) kaldığını söylüyor. Sen de Omar Asım\'ın senin evinde kaldığını söylüyorsun. Senin evinden hücre evi olarak mı bahsediliyor?\" sorusuna Abuduhamıtı, \"Zeytinburnu\'ndan Topkapı\'ya taşınmıştım. Eşim 8 aylık hamile olduğu için Omar Asım, burada kalmak istemedi. Ben de henüz anahtarını teslim etmediğim Zeytinburnu\'ndaki evime götürdüm. Ancak o gece orda kaldı mı bilmiyorum\" diye cevap verdi. Telefonunda ele geçirilen ve DEAŞ terör örgütüne ait olduğu belirtilen Al Hayat kanalına ait görüntülerin ise, Uygur\'lu ünlü bir şarkıcının müziklerini dinlemek için izlediğini ileri sürdü.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Masharipov\'un yakalandığı operasyon anı

12.12.2017 - 10.50 - Haber Kodu : 171212031

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( Geniş Haber)

3- SÜLEYMAN SOYLU\'DAN POLİS BAŞMÜFETTİŞLERİNE: BİRİNCİ ÖNCELİKLİ GÖREVİNİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETMEKTİR

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"İçerideki bu kararlılığımızdan bir an olsun vazgeçelim, çok net söylüyorum; 15 Temmuz\'dan sonra aldığımız mesafeyi bir günde kapatırlar\"

\"FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı.\"

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir. Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar\" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın Merter\'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'Müfettişlik Temel Eğitimi ve Güncelleme Semineri\'ne katıldı. Seminerin açılış programında konuşan Süleyman Soylu, seminerin önemine vurgulayarak önümüzdeki dönemlere yönelik geçmiş dönemlerden getirilen birikimin ve anlayışın çok iyi harmanlanacağı inancını taşıdığını söyledi. Bu seminerleri bir seri halinde yaptıklarını kaydeden Soylu, \"Mesleki bilgileri gözden geçirmek, güncellemek, sorunları ve çözüm önerilerini istişare etmek için seminerlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde yaşadıklarımızı bu dönemde yaşamamak da bizim en önemli sorumluluğumuzdur\" diye konuştu.



\"YOL GÖSTERECEK BİR ANLAYIŞI GÖRMENİN MEMNUNİYETİ İÇİNDEYİM\"

\"Büyük bir teşkilatın mensuplarıyız\" diyen Bakan Soylu, \"İşimizi en iyi yapabilmek, şahikasında gerçekleştirmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Özellikle memnum olduğum bir şeyi ifade etmek istiyorum. sadece disiplin soruşturmaları ya da diğer soruşturmalar değil, İçişleri Bakanlığı\'na yol gösterecek bir anlayışı görmenin memnuniyeti içindeyim. Bu dolu dolu olan tecrübeyi daha iyi bir noktaya ulaşabilmesi için bu iradeyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz\" şeklinde konuştu.

\"BİR MATRUŞKA GİBİ AÇIYORSUNUZ İÇİNDEN ÇIKIYORLAR\"

Süleyman Soylu, konuşmasında FETÖ ile yürütülen mücadele üzerine açıklamalarda bulundu. \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir\" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar. Evet, 15 Temmuz gecesi olanlar, bu hadiseyi Türkiye\'nin başına getirmeye çalışanlar bugün yargılanıyorlar ve Türkiye içinde olanlar gerekli cezaları alıyorlar. Sizin, kendi mesleğiniz içerisinde tanıdıklarınız ve yıllarca FETÖ\'nün bayraktarlığını yapanları tanıyorsunuz, teşkilat tanıyor ve gereğini yerine getiriyor.\"

\"TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLANA KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ\'nün diğer örgütler gibi olmadığını devleti hastalık gibi sarmaya çalışmış bir örgüt olduğunu kaydetti. Soylu, \"Bu hastalıklı yapıdan tek bir hücre kalmayana kadar ve temizlendiğinden emin olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi.

\"55 BİN 665 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ\"

Bakan Soylu, \"15 Temmuz hain darba girişiminden bugüne kadar darbe girişimiyle, FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 14 bin 754 kişi görevden uzaklaştırıldı, 29 bin 261 kişi de ihraç edilmiş toplam 44 bin kişiye gerekli araştırmalar, soruşturmalar değerlendirmeler sonucunda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bunun neticesinde göreve iade edilenler de oldu. Bu konuda bakanlığımız bünyesinde 7 bin 602 kişi de görevine iade edilmiştir. FETÖ soruşturması kapsamında iptal edilen pasaport sayısı da 234 bin 419\'dur\" dedi.

\"15 TEMMUZ\'DAN SONRA ALDIĞIMIZ MESAFEYİ BİR GÜNDE KAPATIRLAR\"

Bakan Soylu FETÖ\'nün çok ciddi şekilde örgütlenen, birden fazla stratejisi olan, önemli bir stratejik akıldan destek alan, başlı başına istihbarat ağı olan, silahlı ayağı olan, gelen emir ne kadar vahşice olursa olsun itaat eden geniş bir yapı olduğunu vurguladı. Soylu, \"İçerideki bu kararlılığımızdan bir an olsun vazgeçelim, çok net söylüyorum; 15 Temmuz\'dan sonra aldığımız mesafeyi bir günde kapatırlar\" dedi.

\"ARKASINDA KOSKOCA BİR AMERİKA YOK DEĞİL Mİ?\"

Süleyman Soylu, \"FETÖ sadece FETÖ mü? Biz bu kadar ahmağız, bununla uğraşıyoruz öyle mi? Arkasında koskoca bir Amerika yok değil mi? 15 Temmuz\'u bir meczup yaptı öyle mi? Bizim de buna inanmamızı istiyorlar. 15 Temmuz\'un sabahı eğer bu darbe başarılı olmuş olsaydı Allah muhafaza ilk alkışlayanlar ve kabul edenler, bugün bize müttefik diye geçinen ülkeler olacaktı. Hiç bundan kuşkunuz olmasın. Beceremediler ve gerçekleştiremediler\" diye konuştu.

Terörle mücadelede tarihin en başarılı noktasına bugün ulaşıldığını aktaran Bakan Soylu, terör örgütlerine karşı etkili mücadele alındığını ifade etti. Soylu, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik 200\'ün üzerinde operasyon yapıldığını ve DEAŞ dahil terör örgütlerine yönelik mücadeleyi anlattı.

93 BELEDİYEYE ATANAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

Süleyman Soylu, terör sebebiyle 93 belediyeye, belediye başkan başkanvekili atadığını ve geçen yıl Kasım ayında oralarda bir araştırma yaptıklarını söyledi. Bu araştırmadan bahseden Soylu şunları söyledi:

\"93 BELEDİYEDE POLİSE OLAN GÜVENİN ARTIŞI YÜZDE 30\'UN ÜZERİNDE\"

\"Devletin valisini, kaymakamını, polisini, askerini nasıl görüyorsunuz? Terör ile mücadeleyi destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz?\" diye yapıldı. Sadece o 93 belediyede polise olan güvenin artışı yüzde 30\'un üzerinde. Demek ki önemli bir mesafe almışız. Keza kaymakamlara, askere, keza devletin görevlilerine güvenin artışı. Terörle mücadeleye desteklenen artış oranı da yüzde 28\'in 29\'un artı 28-29\'un üzerinde. Samimiyetle, hakkaniyetle bir şeyin üzerine gidildiğinde bunu en iyi anlayacak olan vatandaşımızdır.\"

Seminere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile polis başmüfettişleri katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Seminere katılanlar

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 171212032

12.12.2017 - 12.49 - Haber Kodu : 171212055

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4- ZUHAL OLCAY\'A CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARETTEN DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de sahne aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği gerekçesi ile sanatçı Zuhal Olcay hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçı Zuhal Olcay\'ın Kadıköy\'de 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği belirtildi. Bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç evrakı düzenlenerek savcılığa yolladığı belirtilen iddianamede, savcılık tarafından da şüpheli Zuhal Olcay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ŞARKININ SÖZLERİNİ CUMHURBAŞKANINA UYARLADI

Şüphelinin şarkı söylediği programın CD\'sinin savcılık tarafından bilirkişiye yollandığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüphelinin, \"Boş vermişim dünyayı\" isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik sözler sarf ettiği kaydedildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Soruşturmaya ilişkin olarak şüphelinin ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin iddiaya konu hareketi Cumhurbaşkanı\'na yönelik değil, ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde kendisi ve seyircilerin alkol aldığını, alkol nedeniyle hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelinin sahne aldığı mekanda şarkı söylerken şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a uyarlamak ve hakaret etmek suretiyle, \"Alenen Cumhurbaşkanına hakaret etmek\" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede şüphelinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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5- MÜDÜR OLARAK ÇALIŞTIĞI RESTORANI DA SOYMUŞ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da polisle girdikleri çatışma sonucu yakalanan gasp çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları bulunan çete üyelerinin, Maltepe\'de bir hücre evinde toplu olarak kaldıkları, market gaspından, otomobil ve motosiklet hırsızlığına, para karşılığında adam vurmaktan villa soygununa kadar birçok suça karıştıkları öğrenildi. Şüphelilerden birinin vardiya müdürlüğü yaptığı fast food restoranının motosikletini arkadaşı ile birlikte çaldıkları ortaya çıktı.

ÇATIŞMAYLA YAKALANMIŞLARDI

Ataşehir\'de 15 gün önce polis takibinde olan gasp çetesi, bir marketi soyduktan sonra kendilerini durdurmak isteyen polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girmişti. Çatışma sonucu şüphelilerden Ferhat Özdoğan (31) vurularak öldürülürken şüphelilerden bir kişi yaralanmış, bir kişi de yakalanmıştı. Aynı gece çetenin diğer üyeleri de Ataşehir\'de buluştukları yerde polis ekipleri tarafından ateş açılarak yakalanmışlardı.

ORGANİZE ÇALIŞAN ÇETE ÇIKTI

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Organize bir şekilde gasp olayları gerçekleştiren, soygunlar yapan, otomobil ve motosiklet çalan, adam vuran şebeke elemanlarının Maltepe\'de bulunan bir adreste toplu olarak kaldıkları, bu evi adeta hücre evi olarak kullandıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin bugüne kadar 12 olaya karıştıklarını tespit etti.

MÜDÜR OLARAK ÇALIŞTIGI RESTORANI SOYMUŞ

Polis soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Metin T. (30)\'nin vardiya müdürü olarak çalıştığı fast food restoranının motosikletini arkadaşları ile birlikte çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin 8 Kasım\'da çaldıkları motosikletle, Maltepe\'de bir market gaspı gerçekleştirdikleri, aynı modosikletle Ataşehir\'de valeye bırakılan lüks bir otomobili de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bir fırına ait ekmek dağıtım kamyonetini de çaldığı, bu kamyonetle Ataşehir İnönü mahallesinde bir tekel bayisini gasp ettikleri öğrenildi. Ayrıca gasp ettikleri bir başka otomobille de bir pizza dükkanında hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

PARAYLA ADAM VURMUŞLAR

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin, ayrıca 28 Kasım\'da Sultanbeyli Akşemsettin mahallesi Makber sokak üzerinde Suat K. adlı kişiye silahlı saldırı düzenledikleri ortaya çıktı. Çete lideri Turan K.\'nin talimatıyla hareket eden suç örgütünün yaptığı saldırı sonucu üzerinde çelik yelek bulunan Suat K.\'nin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

SİLAH ATÖLYESİNDE 3 BİN 800 BOŞ KOVAN ÇIKTI

Öte yandan polis şebekenin olaylarda kullandığı silahları temin ettiği bir silah atölyesini de ortaya çıkardı. Bu depoya yapılan baskında 3 bin 800 boş kovan, silah yayları, silah kabzeleri, namlu yapımında kullanılan torna makineleri ele geçirildi. Bu atölyeyi çalıştıran Kadir O.\'nun da adliyeye gönderilen şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anlarına ilişkin güvenlik kamera kayıtları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

12.12.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171212067

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- (Geniş Haber)

6-KADIKÖY\'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kadıköy Caddebostan sahilde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Caddebostan sahilde spor yapanlar, denizde hareketsiz haldeki bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Deniz polisi dalgalar nedeniyle cesedin bulunduğu alana yanaşmakta zorluk çekti. Ceset olay yerine çağırılan dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 45-50 yaşlarındaki erkeğe ait olan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı.

Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Deniz polisi ve dalgıçların cesedi kıyıya çıkarma çalışmalarını çevredekiler meraklı gözlerle izledi. Bazılarının bu anları cep telefonları ile görüntüledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Spor yapanlardan görüntü

-İtfaiyeden görüntü

-Dalgıçların cesedi kıyıya çıkarması

-Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Sahilde vatandaşların çalışmaları izlemesi

-Çevredekilerin çalışmaları cep telefonu ile görüntülemesi

-Genel ve detay görüntüler

12.12.2017 - 12.17 - Haber Kodu : 171212048

12.12.2017 - 13.04 - Haber Kodu : 171212060

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7 - DÜNYA ŞAMPİYONU YÜZÜCÜYE İBB\'DEN EV HEDİYESİ

* İBB Başkanı Uysal:

\"Spora erken yaşta başlamak önemli\"

* Beytullah Eroğlu:

\"Bu tür başarıları getirmeyi hedefliyoruz\"

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu\'na ev hediye edeceklerini açıkladı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, paralimpik düya şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu\'nu konuk etti. Saraçhane\'de bulunan Başkanlık Binası Etkinlik Salonu\'nda gerçekleştirilen buluşmada İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünya şampiyonu yüzücü Beytullah Eroğlu\'na ev hediye edeceklerini ifade etti.

\"SPOR\'A ERKEN YAŞTA BAŞLAMAK ÖNEMLİ\"

Beytullah Eroğlu\'nun İBB sporcusu olarak kendilerini gururlandırdığını ve Türk bayrağını dalgalandırarak madalya elde ettiğini hatırlatan Başkan Mevlüt Uysal, \"Beytullah\'a teşekkür ederiz. Dünya Şampiyonası\'nda iki tane madalya kazandı. 5 kategoride yarıştı inşallah bundan sonra 5\'te 5 yapar. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'un sporcusu olması ayrıca bizim için gurur vesilesi. Büyükşehir olarak sporcularımıza sağladığımız imkanlarla güzel işler yapılıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başlattığı ve sonrasında devam eden bir başlangıç. Biz de devam ettireceğiz. Belediyespor, ülkemize 20 yılı aşkın süredir toplamda 1300\'ün üzerinde madalya kazandırmış. Şuanda da Olimpiyatlar, dünya şampiyonaları, güreş ve şimdi de yüzmede madalya getiriyor. İnşallah İBB olarak buna devam edeceğiz. Büyükşehir olarak diyoruz ki spora küçük yaşta başlanmalı. Örnek 6 yaşında başladı, 10 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Arkasından Avrupa, daha sonra ise dünya şampiyonu oldu. O yaşlarda spora başlandığında madalya geliyor. O nedenle biz sadece İBB olarak değil İstanbul\'da tüm gençlerin spor yapma imkanı sağlama adına bütün okullarımızın bahçesine spor salonları yapacağız. 184 okulun salonunu yaptık. Bahçesinde spor salonu olmayan okul kalmayacak. Mahallerimizde okullardan bağımsız olarak yüzme salonu ve kompleksiyle spor salonu olacak ve İstanbul halkının genç yaşta sporla buluşmasını ve devamında da ülkemizin sporda iyi bir noktaya gelmesi adına Büyükşehir adına görevimiz olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

\"GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİREREK BİR EV SÖZÜ VERİYORUZ\"

Emek veren herkese teşekkür eden Mevlüt Uysal, \"Emeğinin karşılığını veren Beytullah kardeşimiz oldu teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şampiyonlarımıza daire hediye geleneğimiz var. Aynı geleneğimizi devam ettiriyoruz. Sizin huzurunuzda geleneğimizi devam ettirerek bir ev sözü veriyoruz. Kısa sürede anahtarı teslim etmiş olacağız. Bu, şu manaya geliyor; madalya geldikçe aynı şekilde bunu devam ettireceğiz temennimiz şu ki madalyalarımız çoğalsın bu madalyayla ülke insanlarımız gururlansın. Bu başarı İstanbul halkının başarısı demektir. Ben, İstanbul halkı adına tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Az önce konuştuk ve önümüzdeki şampiyonada 5 dalda 5 madalya sözü verdi. Şimdi 5 dalda 2 madalya geldi. İnşallah kendisi başarır ve gururlarınız diyorum ve teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BU TÜR BAŞARILARI GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ\"

Meksika\'da 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası\'nda altın madalya kazanarak Türkiye\'ye bu dalda ilk dünya şampiyonluğunu getiren Beytullah Eroğlu ise \"Çok sağ olun sizler de beni onurlandırdınız. Bu kadar büyük bir organizasyonla yaptığımın farkına vardınız. Bu bilinçle bundan sonraki şampiyonlara hazırlanarak inşallah bu tür başarıları getirmeyi hedefliyoruz teşekkür ederiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İBB Başkanı Uysal\'ın açıklamaları

-Beytullah Eroğlu\'nun açıklamaları

-Detaylar

12.12.2017 - 12.35 - Haber Kodu : 171212053

Not: Görüntüler spordan servis edildi



