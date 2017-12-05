DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

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1- SARRAF SORUŞTURMASINDA GÖZALTI SAYISI 17\'YE YÜKSELDİ

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturmada, 14 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17\'ye yükseldi. Daha önce Sarraf\'ın yanında çalışan ve ABD\'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Rıza Sarraf ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Başsavcılığın, şüpheli Sarraf\'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaştığı öğrenildi. Bu kapsamda Sarraf\'ın yanında çalışan Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı. Bugün 14 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Son gözaltılarla birlikte sayı 17\'ye yükseldi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Sarraf\'ın gözaltındaki görüntüsü

05.12.2017 - 12.10 - Haber Kodu : 171205056

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2- AKADEMİSYENLERİN \"DERHAL BERAAT\" TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul, DHA

\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan haklarında ayrı ayrı dava açılan 10 akademisyen bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, akademisyenlerin haklarındaki davanın birleştirilmesi, Adalet Bakanlığı\'ndan izin alınması ve derhal beraat verilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün tutuksuz yargılanan 10 akademisyen sırayla hakim karşısına çıktı. Savunma için sanık kürsüsüne ilk çıkan Galatasaray Üniversitesi\'nden Osman Olcay Kunal\'ın avukatı Hüseyin Ersöz, başka bir mahkemede yargılanan akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy\'un hakkında TCK\'nin 301. maddesinde düzenlenen \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, TBMM\'yi, hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama\" suçlamasıyla yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı\'ndan izin alındığını anımsatarak bu dava için de izin alınması için Adalet Bakanlığı\'na yazı yazılmasını talep etti. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi\'nde görevli akademisyenler Tuba Akıncılar, Aslı Didem Danış Şenyüz, Hakan Yücel, Ildırım Başak Demir ve Ömer Orhan Aygün aynı taleplerle hakim karşısına çıktı.

\"HAVUZ İDDİANAMELER\"

Galatasaray Üniversitesi\'nden akademisyenlerin yargılamasının bitmesinin ardından İstanbul Üniversitesi\'nden Gizem Bilgin Aytaç sanık kürsüsüne geldi. Sanık Aytaç\'ın avukatı Arın Gül Yeniaras, derhal beraat talebinde bulundu. Avukat Yeniaras, \"İçine herşeyin dahil edildiği havuz iddianamelerdir. Bildiride devlete yapılan bir barış çağrısı vardır. Barış bildirisine konu olaylar savcının iddiasına göre hayal ürünüdür. Oysa orada yaşananlar gerçektir. İddianamede, gerçek dışı olarak kaydedilen mağduriyetlerde Anayasa Mahkemesi başvuruları vardır\" dedi. İstinaf mahkemeleri hakkında ortak tutanak tutan 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin tutanağını örnek gösteren avukat Yeniaras, \"Yapılan hataları ve bunların ihlal niteliğinde olduğu söylemek suç değildir. Buna imza atmak suç değildir. Buna derhal son verin demek suç değildir. Bildiride muhatap devlettir. Meşru, ahlaki, hukuki ve yasaldır. Bölgedeki hak ihlallerini saymak terör örgüt propagandası değildir. Güneydoğu\'da yaşayan her vatandaşı PKK üyesi saymak ayrımcılıktır\" diye konuştu.

Bildirinin iddianamede yeralan İngilizce çevirisinde birden çok yanlış olduğunu da vurgulayan avukat Yeniaras, \"Metinde \'Kurdish\', Kürdistan olarak çevrilmiştir. Bu Kürdistan değil, Kürt demektir. Olmayan bir suç yaratılmıştır\" dedi. Ardından İstanbul Üniversitesi\'nden Pedriye Mutlu\'nun yargılamasına geçildi. Raporlu olduğu için duruşmaya katılmayan Mutlu\'nun avukatı Ali Deniz Ceylan, davaların birleştirilmesini, derhal beraat kararı verilmesini ve TCK 301. madde yönünden yargılama için Adalet Bakanlığı\'ndan izin alınmasını talep etti.

TÜM TALEPLERE RET

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ayrı ayrı derhal beraat verilmesi, birleştirme ve TCK 301. maddesi yönünden izin alınması taleplerini reddetti. Duruşmalar 12 Nisan\'a ertelendi

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde toplanan grup

-Pankartlardan detaylar

-Konuşmalar

-Katılan milletvekilleri

-Basın açıklaması

-Genel detaylar

05.12.2017 - 10.40 - Haber Kodu : 171205022



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3- SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN\'DAN İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan istifa ettiği iddialarıyla ilgili konuştu. Atatürk Havalimanı\'nda konuşan Demircan, \"Öyle bir şey yok, hiçbir zaman da olmadı. Şu anda görevimizin başındayız\" dedi.

Suudi Arabistan\'a seyahatinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda bir basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, istifa ettiğine ilişkin bazı medya organlarında hakkında çıkan haberleri yalanladı. Demircan, şunları söyledi:

\"Şu anda görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok, hiçbir zaman da olmadı. Bizi göreve getiren makamlar bellidir. Biz görevlerimizin başında, sonuna kadar çalışırız. Biz şu inanca ve bilince sahibiz; bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz. Milletimize hizmetle imtihan oluruz. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın ortaya çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur, aslı olmayan şeydir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Demircan\'ın açıklaması

05.12.2017 - 12.05 - Haber Kodu : 171205055

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4- ALEYNA CAN CİNAYETİ; 2 ŞÜPHELİ OLAYA \"KAZA\" DEDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Kartal\'da günlük kiralık dairede başından vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Aleyna Can cinayetiyle ilgili gözaltında tutulan sevgilisi Bayram E., ile arkadaşı Mesut V.. adliyeye sevk edildi. Olayın meydana geldiği rezidansın önünde cinayetin ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin cinayet suçlamalarını kabul etmedikleri, olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Bayram E. mahkemeye sevk edilirken \"Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim\" dedi.

Cinayet Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler arafından önceki gün yakalanan Bayram E., ile Mesut V.\'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmeyerek olayın bir kaza sonucu meydan geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheliler sabah saatlerinde polis araçlarına bindirilerek Anadolu Adalet sarayına gönderildi. Mahkemeye götürülen şüphelilerden Bayram E., \"Kız arkadaşınızı siz mi öldürdünüz?\" sorusuna \"Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim. Gerekli açıklamayı adalette görürsünüz\" dedi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Bu arada Kartal\'da bulunan rezidansta yaşanananların ardından bina önünde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 şüphelinin hızla binadan ayrıldıkları, 1\'inin bekleyen bir araca bindiği, diğerlerinin ise rezidansa geri döndükleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin olay yerinden kaçış anının güvenlik kamera kaydı

05.12.2017 - 10.30 - Haber Kodu : 171205018

05.12.2017 - 11.05 - Haber Kodu : 171205032

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5- YENİ HAVALİMANINDA KULLANILACAK EKİPMANLAR TAŞINMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul

Yüzde 73\'ü tamamlanan 3. Havalimanı\'nda inşaat devam ederken, bu havalimanında kullanılacak ekipmanlar da Atatürk Havalimanı\'ndan yeni havalimanına taşınmaya başladı. Atatürk Havalimanı\'ndan TIR\'la taşınan valiz ve kargo yükünü çeken traktörler 3. Havalimanı\'na götürülmek üzere yola çıkarıldı. Türk Hava Yolları\'nın yer hizmetlerini gerçekleştiren TGS (Turkish Ground Services) şirketine ait traktörlerin camlarına asılan \"3. Havalimanı\'na gidecek \" yazısı da trafikte sürücülerin dikkatini çekti

Görüntü Dökümü:

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-TIR\'ın üzerinde iki traktörün götürülmesi

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6- HASTANEDE ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ İKİNCİ OPERASYON: 4 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde ateş açılmasıyla ilgili yeni operasyon yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

26 Ocak\'ta Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binası içinde ateş açılmasıyla ilgili yapılan ilk operasyonda tabancayla ateş eden Ferdi E. ve olayın planlayıcıları olduğu öne sürülen 4 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışmaları sırasında ulaştığı yeni deliller doğrultusunda sabah saatlerinde ikinci operasyonu düzenledi. Hastanede ateş silahla ateş açan Ferdi E.\'ye olayda kullandığı silahı temin eden, saldırıda kullanılan aracı kiralayan ve saldırının azmettiricileri arasında olduğu öne sürülen toplam 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin de Alaattin Çakıcı\'ya yakın isimler olduğu ileri sürüldü.

İlk operasyon sonrası tutuklanan Ferdi E., Alaattin Çakıcı\'nın hasta mahkum koğuşu olmadığı için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne alınmamasına tepki için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemiyti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

05.12.2017 - 11.38 - Haber Kodu : 171205042

