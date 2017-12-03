DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ZEYTİNBURNU\'NDA İKİ TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Zeytinburnu sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı; kontrollü şekilde patlama gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kennedy Caddesi\'ndeki eski Tank Bakım Fabrikası mevkiindeki inşaat alanında iki top mermisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kennedy Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. İnşaat alanı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından top mermileri imha edildi. Kontrollü patlatma sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Patlama anı

-Dumanların yükselmesi

-Trafiğin açılması

-Kapatılan cadde

-Sahil yolu

-Top mermilerinin bulunduğu alan

-Polis ekiplerinden detay

03.12.2017 - 16.29 - Haber Kodu : 171203104

03.12.2017 - 16.38 - Haber Kodu : 171203105

03.12.2017 - 17.16 - Haber Kodu : 171203114

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2- ENGELLİLER DENİZE MAYA ÇALIP SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde bir araya gelen engelliler, yoğurtla denize maya çaldı.

Yaklaşık 100 engelli, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için Kadıköy İskele Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı.

Yaşadıkları sorunların yıllardır çözümsüz kaldığının dile getirildiği açıklamanın ardından, engelliler ilginç de bir eylem gerçekleştirdi. Nasreddin Hoca kılığına giren bir engelli, sorunlara dikkat çekmek için \"Ya tutarsa\" diyerek denize bir kase yoğurtla maya çaldı.

Engellilerin eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Engelli vatandaşların toplanması

-Dernek üyesi bir kişinin konuşması

-Yasemin Öney Cankurtaran\'ın konuşması

-Denize maya çalınması

-Genel ve detaylar

03.12.2017 - 15.59 - Haber Kodu : 171203098

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3- MÜZİSYEN BURHAN ŞEŞEN\'İN OĞLU SERHAN ŞEŞEN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Müzisyen Burhan Şeşen\'in oğlu Serhan Şeşen ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı. Çengelköy Mezarlığı\'nda düzenlenen anmaya Burhan Şeşen ve ailesi ile Serhan Şeşen\'in sevenleri katıldı. Edilen duaların ardından Serhan Şeşen\'in mezarına çiçekler konuldu. Serhan Şeşen, 9 sene önce tedavi gördüğü hastanede 26 yaşında hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Serhan Şeşen\'in mezarından görüntü

-Burhan Şeşen\'den görüntü

-Şeşen\'in yakınlarından ve sevenlerinden görüntü

-Genel ve detaylar

03.12.2017 - 15.58 - Haber Kodu : 171203097