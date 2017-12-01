DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(geniş haber)

1- AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL\'DAN ZARRAB VE CHP\'NİN İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



* Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal,

\"(Reza Zarrab davası) 17-25 Aralık\'ta başaramadıkları bir süreci şu anda küresel ölçeğe taşımış durumdalar\"

\"(Kılıçdaroğlu\'nun iddiaları) Dağıtılan bu dekontlar, anladığım kadarıyla fotokopileri dağıtılmış. Şimdi ne yapacağız? Fotokopi üzerinden Türkiye\'nin gündemini mi konuşacağız?\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii\'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Mahir Ünal, bir gazetecinin bugün Mabeyn Köşkü\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşmenin içeriği ve MHP ile seçim ittifakı konusunda AK Parti\'nin tavrının ne olacağını sorması üzerine, \"Uyum yasaları konusunda uzunca bir zamandan beri TBMM AK Parti Grubu\'ndan, yine partimizden ve diğer uzmanlardan oluşan bir heyet, seçim işleri başkanımızın başkanlığında çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu çalışmaların neticesinde bugün Sayın Genel Başkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan bu çalışmaların istişaresini, müzakeresini birlikte yapacağız. İttifak konusuna gelince daha önce de açıkladığımız gibi seçim ittifakı teknik bir konu ve henüz seçim ittifakını konuşmak için erken. Dediğim gibi bizim 15 Temmuz\'dan sonra zaten yerli ve milli bütün unsurlarla doğal bir ittifakımız var. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesi. Yani milletimiz söz konusu olduğunda, bayrağımız, vatanımız, devletimiz söz konusu olduğunda tabii ki bütün yerli ve milli unsurlarla biz ittifak içerisindeyiz ama dediğim gibi seçim ittifakı konusu teknik bir konu. Şu anda bunu konuşmak için erken. Bu konuda biliyorsunuz Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız da bir açıklama yaptı. Bunlar partilerin günü geldiğinde yetkili kurullarında konuşulur ve değerlendirilir. Sonra da partiler ilgili komisyonlarını oluşturarak bunların müzakerelerini gerçekleştirirler\" diye konuştu.

\"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA İSTİŞARELERİMİZİ YAPTIKTAN SONRA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ\"

Mahir Ünal, \"Bugünkü ana gündem nedir?\" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

\"Bugünkü ana gündem 2019 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili mevcut sistemin uyumlu hale getirilmesi açısından yapılan bütün değerlendirmeler. Yani, bunun içerisinde seçim yasası da var, bunun içinde siyasi partiler kanunu da var, bunun içerisinde diğer konular yani idari yapının şekillenmesine kadar bütün konular ele alınıyor, değerlendiriliyor. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi yaptıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz\"

REZA ZARRAB DAVASI

Ünal, ABD\'de süren davada Reza Zarrab \'ın ifadesi ile ilgili iddiaların sorulması \"17-25 Aralık\'ta başaramadıkları bir süreci şu anda küresel ölçeğe taşımış durumdalar. Uluslararası hukuka uymayan, bırakın uluslararası hukuku doğal hukukta bile karşılığı olmayan bir süreç yaşanıyor. Yani hapiste kalmamak için Amerikan devletiyle anlaştım diyen bir kişinin ifadeleri üzerinden Türkiye\'de eğer gündem belirlenecekse ve Amerikan yargısı üzerinden Türkiye\'de bir hukuk işletilecekse biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz, bu konuyu da konuşarak 17-25 Aralık\'ı tekrardan Türkiye\'nin ve dünyanın gündemine sunmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürmek istemiyoruz\" diye konuştu.

\"BİR ŞEYİN ORİJİNALİNİ GÖRMEDİĞİNİZ SÜRECE O BELGE SAHTE HÜKMÜNDEDİR\"

Mahir Ünal, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın Kılıçdaroğlu\'nun açıkladığı belgelere dair sözlerinin hatırlatılması üzerine \"Türkiye de şu anda uyum yasalarından sınır güvenliğine, terörle mücadeleden ekonomik istikrarın mali disiplinin sürdürülebilirliğine kadar çok önemli bir gündem var. Buna karşın CHP\'nin hem siyasetin hem Türkiye\'nin gündemini meşgul edecek, \'rehin alacak\' tarzda bir takım girişimleri bulunuyor. Yani bugün yapılan Sözcünün yaptığı açıklamalar adeta sapla samanı karıştırır mahiyette. Şimdi siz ortaya bir iddia atıyorsunuz. İddianızda açıkça bir şekilde diyorsunuz ki Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanının yakınlarında yurt dışına offshore hesaplarına para gönderdiği, işte offshore cennetine para gönderdiği dolayısıyla vergiyi kaçırdığı, vergiden kaçmak için böyle bir işlem içerisine girdiği gibi tuhaf bir iddia ortaya atıyorsunuz. Bu iddianızı ispat etmeniz isteniyor. Bu iddianızı ispat için sunduğunuz belgeler bunu ispat eder nitelikte belgeler değil kaldı ki bu belgelerin de niteliğini bilmiyoruz. Bir şeyin orijinalini görmediğiniz sürece o belge sahte hükmündedir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafların mahkemeye başvurmasından dolayı Anayasa 39\'da ispat hakkı gereği bu belgeleri talep etmiştir. Dolayısıyla bu belgelerin niteliği, içeriği bizim tarafımızdan bilinmediği sürece ve iddianın ispatını da içermediği sürece bizim nezdimizde sahte hükmünde olduğunu ifade ettik. Bunun nasıl olduğuna kim karar verecek? Bunun ne olduğuna kim karar verecek? Bundan sonra mesele yargının meselesidir\" ifadelerini kullandı.

\"SİYASETİ VE TÜRKİYE\'NİN GÜNDEMİNİ REHİN ALMAYA ÇALIŞMANIN DIŞINDA BU BİR ŞEY DEĞİLDİR\"

Ünal, \"Türkiye\'nin gündemini elimizde kalem yok ama size makas verelim mahiyetinde meseleye af edersiniz takla attırarak, konuyu başka yerlere saptırmanın, yeni gündemler oluşturmanın hele hele Türkiye\'ye dönük siyasi ve ekonomik kıskaç oluşturulmaya çalışılırken içeride de siyaseti ve Türkiye\'nin gündemini rehin almaya çalışmanın dışında bu bir şey değildir\" dedi.

\"FOTOKOPİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE\'NİN GÜNDEMİNİ Mİ KONUŞACAĞIZ?\"

Mahir Ünal, bir gazetecinin, Bülent Tezcan\'ın dekontların bugün Ankara\'daki gazetecilere dağıtıldığını, pazartesi günü de savcılığa verileceğinin söylendiğini belirtmesi üzerine şunları kaydetti:

\"Dağıtılan bu dekontlar, anladığım kadarıyla fotokopileri dağıtılmış. Şimdi ne yapacağız? Fotokopi üzerinden Türkiye\'nin gündemini mi konuşacağız? Bunlar orijinallerini mahkemeye, yargıya teslim etsinler ve ondan sonra da yargı bu konuda, belge dedikleri şeyin içeriği nedir, ayrıca kendilerinin iddialarını ispata yönelik midir bunlarla ilgili bundan sonraki süreçte yargı karar verecek. Yani itham altında bıraktıkları, iftira ettikleri kişiler zaten yargıya başvurmuş durumdalar. Aynı zamanda Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız da bu konuda hem daha önce tazminat davası şimdi yeniden bir dava daha açıyor. Aynı şekilde sözünü ettikleri şirketin yetkilileri de açıklama yaparak, bir karşı dava açtılar. Bundan sonra artık bu mesele Türkiye\'nin gündeminde ya da TBMM\'nin değil, bundan sonra mahkemede bunlar görüşülecek, konuşulacaktır. Dolayısıyla artık Türkiye\'nin gündemini, siyasetin gündemini meşgul etmekten ve rehin almaktan Cumhuriyet Halk Partisi vazgeçmelidir.\"

Ünal, davanın açılıp açılmadığının sorulması üzerine ise \"Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın avukatı dün dava açacağını açıkladı. Fakat şu an itibarıyla dava açılmış mıdır teknik olarak ne durumdadır bu konuda bilgim yok\" dedi.

\"İL BAŞKANLARIMIZLA İLGİLİ ZATEN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR\"

Mahir Ünal, bazı il başkanlarının da görevden alınacağına ilişkin iddiaların sorulması üzerine \"İl başkanlarımızla ilgili zaten değerlendirme süreci devam ediyor. Yani Teşkilat İşleri Başkanlığımız, yaklaşık 6 aydan bu yana il başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor. Şu ana kadar görev değişikliği gerçekleşen birçok il başkanımız oldu. Bunlar karşılıklı olarak partinin yetkili kurullarında istişare edilerek verilen kararlar ve devam eden süreçler\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Ünal\'ın açıklamaları

- Detaylar

01.12.2017 - 14.51 Haber Kodu : 171201077_

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2- ENİS BERBEROĞLU\'NUN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ (2)

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstinaf Savcısı, Enis Berberoğlu\'nun, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen ve kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada tutuklu sanık CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun söz aldığı ve savunmasını yaptığı öğrenildi. Ardından Berberoğlu\'nun avukatlarının da savunma yaptığı duruşmada 2. Ceza Dairesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk\'ün esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı kaydedildi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Savcı Öztürk\'ün mütalaasında, Berberoğlu\'nun, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Esas hakkındaki mütalaadan sonra saat 15.00\'a kadar ara verildi.

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3- ESKİ CIA BAŞKAN YARDIMCISI FULLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında oldukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA\'in eski başkan yardımcısı Graham E.Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ ile irtibatı bulundukları ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isimler oldukları iddiasıyla aralarında ABD\'li savcı Preet Bharara, CIA\'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henry Barkey\'in de bulunduğu 17 kişi hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CIA\'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkardı.

\"BÜYÜKADA\'DAKİ TOPLANTIDA BULUNDU\"

Kararda, Graham E.Fuller\'e \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlamaları yöneltildi.Yakalama kararında \"Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan diğer kişilerle Graham E. Fuller\'in irtibatının ve atılı suçları işlediğine yönelik bulguların tespit edildiği\" ifadeleri yer aldı. Kararda, Fuller\'in, 15 Temmuz darbe girişimini organize edildiği ileri sürülen Büyükada\'daki toplantıda bulunduğu ve darbe girişimi sonrası Türkiye\'yi terk ettiği bilgisine yer verildi.

AYNI SORUŞTURMADA OLAN İSİMLER...

Aynı soruşturmada, ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, İşadamı Osman Kavala, eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir\'in de bulunduğu belirtildi.

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(ek bilgilerle)

4- ESENYURT\'TA DEHŞET SAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

* Ehliyetsiz arkadaşını korumak için önce suçu üstlendi, kazanın ölümlü olduğunu duyunca vazgeçti

Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta 66 yaşındaki Süleybe Mutlu\'yu ezen, kaçmak isterken de çarptığı kişiyi yaralayan kişi tutuklandı.

SUÇU ÖNCE ÜSTLENDİ, ÖLÜMÜ DUYUNCA VAZGEÇTİ

Kazadan yaklaşık 3 saat sonra 29 yaşındaki D.B., Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliğine yaralamalı bir trafik kazasına karıştığını söyleyerek teslim oldu. D.B.\'nin emniyetteki ifadesinde olayı anlatırken çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Polis ekipleri bu sırada, D.B.\'ye teslim olduğu kazanın yaralamalı olmadığını aslında ölümlü kaza olduğunu söylemesi üzerine D.B. ekiplere arkadaşının ehliyetsiz olması yüzünden suçu kabul ettiğini belirtti. D.B. yeniden ifade verdi. D.B. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

MUTLU\'YU EZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntülerde de aracı kullanan kişinin farklı bir kişi olduğunu belirlemesi üzerine D.B.\'nin ehliyetsiz arkadaşı 23 yaşındaki S.Ü.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette suçunu kabul eden S.Ü. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

01.12.2017 - 14.03 Haber Kodu : 171201074



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(geniş haber)

5- MALTEPE\'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

- İki grup kavga etti, müdahaleye gelen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis aracı zarar görürken olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevkedildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Polis aracının camları kırılırken olay yerine sayıda takviye polis ekibi sevkedildi. Cadde güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de yönlendirildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Zarar gören polis aracının çekilmesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiperinden görüntü

-Camları kırılan ve zara gören polis aracından görüntü

-Silahlı ve coplu polislerden görüntü

-Bir kişinin polis otosuna bindirilmesi

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Bir vatandaş ile röp

-Çevik kuvvet ekibinden görüntü

-Özel harekat ekiplerinden görüntü

-Çevik kuvvet ekibinden görüntü

-Polislerin caddeden ayrılmaları

-Caddenin trafiğe açılması

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6- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: GALATASARAY MEYDANI DA BİTİNCE TERTEMİZ BİR ŞEY ORTAYA ÇIKACAK

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,



\" İstanbul denilince sadece burada doğup büyüyenler İstanbulluyum diyor. İstanbul sadece sizin değil, bizim de azıcık bile olsa hakkımız var. İstanbul, Türkiye\'nin göz bebeğidir\"

*Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,

\" (İstiklal Caddesi yenileme çalışmaları) Esnafımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz. Ama oldu bitti. Bir ay daha inşallah...\"

\"Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz bir şey ortaya çıkacak. Zahmetsiz rahmet olmuyor.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Grand Pera Emek Salonu\'nda düzenlenen \'Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması\'nın açılışına katıldı.

Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve TOKİ Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada \'şehircilik\' ve \'tarihi eserlerin korunması\' konularında yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, Avrupa\'da şehir planlarının yüzlerce yıl öncesinde yerel yönetimlerin güçlenmesiyle birlikte yapıldığını Türkiye\'de ise ilk belediye kanunun ancak 1930\'larda ortaya çıktığını ve şehir planlamaların da 1930, 1940 ve 1950\'li yıllarda yapıldığını söyledi.

\"KİMLİKSİZ VE SAĞLIKSIZ ŞEHİRLERE SAHİP OLMUŞUZ\"

Mehmet Özhaseki, bu geç planlamaya 1950\'li yıllardan itibaren özellikle göç etkisiyle kadim medeniyetlerden kalan tarihi eserlerin büyük bir tahribata uğradığını kaydederek, \"Gecekondular oluşuyor, varoşlar ortaya çıkıyor. Bunlar karşısında hazırlık yapamıyoruz. Biraz bilgisizlikten ve belediye teşkilatlarının zayıflığından, biraz sosyolojiyi okuyamamaktan ve biraz da ideolojik davranılmasından kaynaklanıyor. 2000\'li yıllara gelindiğinde kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahip olmuşuz\" diye konuştu.

Şehircilik adına oluşan bu olumsuzlukları ortadan kaldırıp, yeni bir kimlik ve yeni bir ruh ile ortaya çıkmanın zorluğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki, herşeye rağmen şehircilik adına yaşanan gelişmelerin de kendini ümitlendirdiğini ifade etti.

\"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN NE OLDUĞUNU ANLATA ANLATA BİR HAL OLDUK\"

Anadolu coğrafyası ve medeniyeti için \"açık hava müzesi\" nitelemesi yapan Özhaseki, tarihi eserler konusunda çok bilinçli olmayan bir anlayış ile bir çok tarihi eserin yok edildiğini belirterek şunları söyledi:

\"Defineciler, tarihi eserlerden bir şeyler çıkacak diye her tarafı yıkıp, döküp mahvetmişler. Sonra iş bilmez belediyeciler devreye girmiş. 7 yıl başkanlığını yaptığım Tarihi Kentler Birliği\'nin çabasıyla bir tarihi bilinç, belediye başkanlarına anlatıldı. Şu an 500\'e yakın belediye başkanı üyemiz var. Emin olun, belediye başkanlarımıza tarihi ve kültürel mirasın ne olduğunu, bunların nasıl korunması gerektiğini, bunlara fonksiyon yükleyerek geleceğe nasıl taşınması gerektiğini senelerce anlata anlata bir hal olduk. Şimdi açın belediye faaliyet kararlarına bakın, eskiden \'suyu nasıl getirdik\', \'şu yolu nasıl açtık\' diye söylerlerdi. Şimdi öyle değil; tarihi eserleri nasıl koruduklarını anlatıyorlar. Bu bilinç ülkemiz için çok önemlidir.\"

\"İSTANBUL SADECE SİZİN DEĞİL\"

Mehmet Özhaseki, konuşmasında Beyoğlu\'nda gerçekleşen restorasyon ve yenileme çalışmalarına da değinerek çok kıymetli eserlere sahip çıkıldığını anlattı. Özhaseki, \"İstanbul denilince sadece burada doğup büyüyenler İstanbulluyum diyor. İstanbul sadece sizin değil, bizim de azıcık bile olsa hakkımız var. İstanbul, Türkiye\'nin göz bebeğidir. Buradaki projeleri yapan arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Bunu bir ticari meta olarak görmeyip sosyal sorumluluk olarak görmek en büyük değerdir. Bu yapılanların hepsi onlarca, yüzlerce sene kalacaktır\" şeklinde konuştu.

DEMİRCAN YENİLENEN BEYOĞLU\'NDAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise konuşmasında göreve geldiği 2004\'ten bu yana 5 bin 737 binanın restorasyon ve renovasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Demircan, \" 2 milyon 500 bin metrekare ticaret ve yaşam alanı kazandırdık. Zaman içinde değerini yitirmiş, kaderine terkedilmiş, harabe olmaya yüz tutmuş mekanlarda bugün tasarım ofisleri, sanat galerileri, restoranlar, eğlence mekanları, teknoloji firmaları ekonomi üretiyor, iş üretiyor, refah üretir hale geldi. Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe, Tarlabaşı ve daha onlarca projeyle yatırım, kalkınma, ilerleme Beyoğlu\'nun her köşesine yayılıyor\" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ\'NDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA

İstiklal Caddesi\'ndeki yenileme çalışmalarına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Başkan Demircan, \"İstiklal Caddesi\'nde ticari hayat eskiden 1 iken şimdi belki 50 oldu. Ne enerjisi, ne İSKİ\'si İGDAŞ\'ı, BEDAŞ\'ı, kapasite yetmedi. Her gün elektrik kesintisi, şu kesintisi bu kesintisi... Mümkün değil, taşınabilir değil. İşlerin kötü gittiği süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyemiz\'den rica ettik ve bir değişim içinde olduk. Esnafımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz. Ama oldu bitti. Bir ay daha inşallah, Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz birşey ortaya çıkacak. Zahmetsiz rahmet olmuyor\" ifadelerini kullandı.

\'BEYOĞLU BÜYÜK DÖNÜŞÜM BULUŞMASI\" İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, \"Türkiye\'nin ve Yatırımın Gözbebeği Beyoğlu\" paneli ile devam etti. Etkinliğe, Beyoğlu\'nda önemli yenileme ve dönüşüm projelerini gerçekleştiren firmaların temsilcileri katılarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. \'Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması\' bugün ve yarın çeşitli programlarla devam edecek.



Görüntü Dökümü

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-Bakan Özhaseki ve protokoldekiler

-Toplantıya katılanlar

-Bakan Özhaseki\'nin konuşması

-Ahmet Misbah Demircan\'ın konuşması

-Bazı projelerin maketlerinin incelenmesi

-Genel ve detay görüntüler

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7- TARİHİ KİLİSE 7 YIL SONRA KAPILARINI YENİDEN AÇIYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Balat\'ta yaklaşık 120 yıl önce yapılan ve tamamen demirden olan tarihi Sveti Stefan Kilisesi, 7 yıllık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını yeniden açacak.

1898 yılında Haliç kıyısına inşa edilen ve tamamı demirden yapılmış Sveti Stefan Kilisesi\'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 7 Ocak 2018 tarihinde yeniden hizmete girecek kilisenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un da katılması bekleniyor. Restorasyon çalışmaları için 16 milyon lira harcandığı belirtilen kilisenin finansmanı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

Havadan görüntülenen Balat\'taki tarihi kilisede restorasyon çalışmalarının devam ettiği görülürken, açılış törenine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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DRONE GÖRÜNTÜSÜ:

-Kilisenin havadan görüntüsü

-Detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Kilisenin çevresinden detay görüntüler

-Kilise çevresinde çalışan ekipler

-Genel görüntüler

