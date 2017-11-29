DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAKAN KAYA: SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YAPTIĞIMIZ YARDIM DEĞERİ 30 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ DURUMDA

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

\"Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda\"

\"Eğer bugün Türkiye\'de okula gidemeyen Suriyeli mülteci çocuk varsa bu dünyanın sorunudur. Burada Avrupa Birliği bize taahhüt ettiği sözleri, 3+3 milyar avro olan sözünü tamamen yerine getirmelidir ki biz de burada bu çocuklara okuyabilecekleri okul ortamı tamamen sağlayabilelim\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul\'da düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi\'nin açılış oturumuna katıldı. Bakan Kaya , \"Bizler Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman mülteci olarak görmedik. Onları misafir olarak gördük, \'sığınmacı\' demedik. Kardeşlerimize hizmet sunabilmek için ensar muhacir bilinciyle hareket ettik ve hiçbir karşılık beklemeksizin onlara kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda\" dedi.

Kaya, \"Ülkemizde misafir ettiğimiz tüm Suriyeli çocukların elbette ki okul hayatının içinde yer almalarını istiyoruz. Ama maalesef sadece mülteci sorunu yaşayan ülkelerin, komşu ülkelerinin sorunu değil, bu tüm dünyanın sorunu. Eğer bugün Türkiye\'de okula gidemeyen Suriyeli mülteci çocuk varsa bu dünyanın sorunudur. Burada Avrupa Birliği bize taahhüt ettiği sözleri 3+3 milyar avro olan sözünü tamamen yerine getirmelidir ki biz de burada bu çocuklara okuyabilecekleri okul ortamı tamamen sağlayabilelim. Biz yüzde yüzü eğitimin içinde yer alsın istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"AB SÖZ VERDİĞİ 3 MİLYAR AVRONUN SADECE 800 MİLYONUNU VERMİŞ DURUMDA\"

Bakan Kaya, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaya, bir gazetecinin, \"Türkiye Müslüman ülkelerde yaşanan katliamlar ve öldürülen çocuklar konusunda her zaman hassasiyetini gösteriyor. Ancak hangi başka ülkelerden adımlar var?\" şeklindeki sorusu üzerine \"Bugün Türkiye, Arakanlı kardeşlerimizin yaşadığı zulüm karşısında da sessiz olmadı, olmayacak. Oradaki insanlara da ilk el uzatan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bangladeş\'e gittiğimizde 10-20 gündür aç olan, besinsizlikten karnı şişmiş bebekler gördük. Tüm dünyanın insanlık adına verdiği bir sınavla karşı karşıyayız. Bu zulümler dünyada en fazla kadınları ve çocukları etkiliyor. Kadın ve çocukların dünya üzerinde yaşadığı tüm bu sıkıntılarda üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu mülteci sorununu sadece komşu ülkelerin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu. Biz istiyoruz ki herkes üzerine düşeni yapsın. Suriyeli çocukların hepsi okula gitsin istiyoruz. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet olarak ve millet olarak seferber olmuş durumdayız. Ama maalesef AB söz verdiği 3 milyar avronun sadece 800 milyonunu vermiş durumda. AB verdiği sözü yerine getirmeli, mülteci kadınlara, çocuklara yardım elini daha güçlü bir şekilde uzatmalı. Çünkü buradaki çocuklar geleceğin dünyasını etkileyecek. Sadece Türkiye\'yi değil, buradaki çocukların eğitim alması, eğitim hayatından kopmaması dünya geleceği açısından çok çok önemli\" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Kaya\'nın açıklamaları

- Soruları yanıtlaması

- Detaylar

29.11.2017 - 12.05 - Haber Kodu : 171129045

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2- MALTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE \"KİTAP\" PROTESTOSU



Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup, \'Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik\' adlı kitabın Köy Enstitüleri\'ne hakaret içerdiği ve gerici eğitimi savunduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi,

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 No\'lu Şubesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi bir grup, öğle saatlerinde Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün içinde bulunduğu Maltepe Kaymakamlık binası önünde bir araya geldi.

Gruba, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan da destek verdi. Grup, ellerinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından dağıtılan kitaplar eşliğinde, \'Karanlığa teslim olmayacağız\', \'Gerici, ırkçı eğitime hayır\' şeklinde sloganlar attı.

BASIN AÇIKLAMASI

Burada grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen 5 No\'lu Şube Başkanı Ata Esen, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün öğretmenlere dağıttığı \'Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik\' adlı kitapta yer alan bilgilerin, bilimden uzak olduğunu savunarak, \"Kitap, öğretmeni bilgilendirmeden ziyade gericiliği, akıl dışılığı ve her türlü karanlık düşünceyi yaymaya, öğretmene empoze etmeye hizmet eden bir yayındır\" dedi.

\"BU SAÇMALIĞI KABUL ETMİYORUZ\"

Kitaptaki yazıların tümüyle ideolojik olduğunu öne süren Esen, \"Eğitim-Sen olarak bu kitabın Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kasıtlı dağıtıldığını, öğretmenlerimizden bir baskı aracı olarak rapor istendiğini, gönderilen yazıdan öğrenmiş bulunuyoruz. Biz öğretmenler, hangi kitabı okuyacağımıza mesleki gelişimimizi ne tür kaynakları araştırarak ilerleteceğimize karar verebilme yetisine sahibiz. Bu nedenle tarihimizde çok parlak bir yere sahip olan Köy Enstitüleri\'ni özellikle hedef gösteren saçmalığı kabul etmiyoruz. Bu hakareti kabul etmiyor ve kendilerine iade ediyoruz\" diye konuştu.

KİTABIN DAĞITILMASINA KINAMA

Gericiliği yaydığı gerekçesiyle Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nü kınadıklarını kaydeden Ata Esen, \'Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik\' adlı kitabın dağıtılması nedeniyle hukuk mücadelesi başlatacaklarını ve şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK

CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel de yaptığı konuşmada, \"Bilimi aklı referans alması gereken eğitim sistemimiz kişilerin ve sadece bir siyasi kurumun gelecek beklentilerine göre şekillenmektedir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için kullanması gereken hizmet belgelerinde Cumhuriyet\'in en önemli ürünlerinde biri olan Köy Enstitüleri\'ne dil uzatılmaktadır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize aklı ve bilimi ışık tutacak bir eğitim sistemi oluşturulsun\" ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan grup

-Slogan atılması

-Açılan pankart

-Protesto edilen kitabın görüntüsü

-Ata Esen\'in basın açıklaması

-Onursal Adıgüzel\'in açıklamaları

-Kitapta tepki çeken bazı bölümlerin görüntüsü

-Öğretmenlere kitapla ilgili doldurması istenen rapor kağıdı

-Genel ve detaylar

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3- ESKİ HSK BAŞ MÜFETTİŞİ 8 YIL 9 AY CEZAYA ÇARPTIRILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) yargıdaki yapılanmasına ilişkin hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi ve İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı Ali Görel\'in yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Görel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sanık Ali Görel bulunduğu cezaevinden SEGBİS\'le katıldı. Görel mahkemeden kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Talebin yargılamaya bir katkısı olmayacağından reddine karar veren mahkeme heyeti, araştırılacak bir husus bulunmadığı gerekçesiyle davayı bitirdiğini açıkladı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti verdiği kararda, sanığın FETÖ üyesi olduğunun sabit olduğuna hükmederek 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından sanık Ali Görel, \"Umarım bu verdiğiniz karar üzerinizde kambur oluşturmaz. İleriki aşamalarda sıkıntı oluşturmasın. Size de hayırlı olsun\" ifadesinde bulundu. Sanığın bu sözleri de tutanağa geçti.

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

4- ELMALI BARAJI SU TUTMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER

İstanbul\'da su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı 13 ay süren yenileme çalışmalarının ardından su tutmaya başladı.

Tamamen boşaltılan Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 0.53\'e kadar düşmüştü, bugünlerde doluluk oranı ise yüzde 9.03 oldu. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirildi. Yavaş yavaş dolmaya başlayan 9 milyon 600 bin metre küp su tutma hacmine sahip baraj gölünün kış yağmurlarının başlamasıyla kısa süre içinde eski günlerine dönmesi bekleniyor.

SU HAVZASINDA İNEKLER OTLUYOR

Elmalı barajında başlayan çalışmalar sırasında gölün arka kısımınlarında tamamen kuruyan bölümlerinde ise inekler otlamaya devam ediyor. Bu bölümlere baraj gölü yüzde 70-80 doluluk oranları yakalandığında suyla dolmasının ardından bölgedeki inekler, yerini balıklara bırakacak.

İKİ BARAJ YÜZDE YÜZ DOLDU

Öte yandan İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı ise yüzde 54.75 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul\'daki baraj doluluk oranları 35.04 olduğu dikkate alındığında İstanbul\'un kışa yüksek doluluk oranlarıyla girdiği belirtildi. İstanbul\'un kuzey bölgelerinde bulunan Kazandere ve Istırancalar barajları şu anda yüzde 100 doluluk oranlarında bulunuyor. Aynı bölgede bulunan Papuçdere barajıda yüzde 94.08 doluluk oranıyla İstanbul\'un üçüncü dolu barajı.

Görüntü Dökümü:

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-Elmalı Barajı\'ndan görüntüler

29.11.2017 - 11.35 - Haber Kodu : 171129064

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5- SARIÇİÇEKLER ÇİFTİ CİNAYETİNDE 12 YIL SONRA 14 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de 2005 yılında evlerinde silahla öldürülen Evrim ve Selahattin Sarıçiçekler çiftinin cinayetiyle ilgili 14 kişiyi gözaltına alındı.

Küçükçekmece, Sultan Murat Mahallesi, Mis sokak üzerinde 4 şubat 2015 yılında meydana gelen olayda Şanlıurfa\'dan kaçarak İstanbul\'a gelip evlenen Evrim ve Selahattin Sarıçiçek çifti evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis, o tarihte yaptığı araştırmada Evrim Sarıçiçeklerin erkek kardeşleri Bozan Ş. ile Gürkan Ş.\'nin cep telefonlarının olay yeri yakınlarında sinyal verdiğini tespit etmişti. O tarihte yapılan soruşturma sonucu Evrim Sarıçiçekler\'in erkek kardeşi Cindi Ş.\'nin daha önceden cinayet işlemek için İstanbul\'a geldiği ancak evden kaçan ablasını öldüremeyen Cindi Ş.\'nin Şanlıurfa\'ya dönmesinin ardından bir süre sonra intihar ettiği tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipleri tarafından olayla ilgili bazı yeni görgü tanıklarının ortaya çıkması üzerine 4 ilde yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9\'u İstanbul\'a getirildi. Şüphelilerin Evrim Sarıçiçekler\'in akrabaları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Gürkan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 13 şüpheli de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

29.11.2017 - 12.34 - Haber Kodu : 171129054

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6- BREZİLYA\'DAN GELEN KİŞİNİN VALİZİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kişinin valizinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım\'da, Atatürk Havalimanı\'nda davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Nijerya uyruklu C.D.D.\'yi durdurarak valizini X-ray cihazından geçirip arama yaptı. Şüphelinin valizinde 60 metal kutuya gizlenmiş 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.

C.D.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin valizde arama yapması

-Kutuların içinde kokainlerin bulunması

-Genel ve detaylar

29.11.2017 - 12.04 - Haber Kodu : 171129044

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