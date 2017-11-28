DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ABD\'DEKİ DAVANIN TANIĞI İKİ İSME YAKALAMA KARARI

Haber: Ümit TÜRK - Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye\'den, ABD\'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğünü tespit ettiği Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\", \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Şüphelilerin ABD\'deki davada tanık listesinde oldukları ortaya çıktı.

Amerika\'da devam eden Rıza Sarraf soruşturmasını başlatan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan savcı Joon H. Kim\'in New York Bölge Mahkemesi\'ne tanık olarak ismini bildirdiği Osman Zeki Canıtez ve Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SAVCILIĞIN TALEP YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı yakalama talepli yazısında şu ifadelere yer verildi:

\"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün taşeronluğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ve Anayasal Düzenine yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde sahte raporu yurtdışına götürerek Newyork bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağlayan , bununla birlikte açık kaynaklardan elde edilen bilgiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürüten Newyork Bölge Savcısı Joon H.Kim ve savcılık bürosu tarafından terör örgütüne üye olmak suçu yönünden yakalama kararları ile aranmakta olan firari Osman Zeki Canıtez ve aynı tanık listesinde ismi bulunan Aykan Erdemir hakkında TCK 326 /1 maddesi gereğince \'Devletin Güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\', \'Amacı dışında kullanma\' ve \"Hile ile alma çalma\' suçlarından haklarında soruşturma yürütülmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin hali hazırda firari durumda oldukları gerek açık kaynaklardan elde edilen bulgular gerekse dosya içerisine örneği sunulan rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere atılı suçu işlediklerine dair yeterli bulgulara ulaşılmış olup, şüphelilerin kaçmakta olmaları nedeniyle çağrı yapılamadığı ve kendilerine ulaşılamamıştır\"

YAKALAMA ÇIKARILMASI İSTENDİ

Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılması istenen savcılık yazısında, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaması, tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceği hususunun soruşturmayı yürüten savcının takdirine bırakılması talep edildi.

MAHKEME HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerin firari oldukları, elde edilen bulgluar ve dosyaya sunulan rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzerinde atılı suçları işlediklerine dair yeterli bulgulara ulaşılmış olup haklarında, \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\", \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Aykan Erdemir\'in arşiv görüntüsü

28.11.2017 - 12.41 - Haber Kodu : 171128055

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2- (geniş haber) D-100\'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA

- BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR

- Eniştelerinin kullandığı otomobilin yolunu kesen 3 kardeş dehşet saçtı.

- Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler

- Havaya da ateş açan saldırganlar böyle görüntülendi.

Haber: Sinan BİLGİLİ - Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

D100 Karayolu Avcılar mevkiinde takip ettikleri eniştelerinin yolunu kesen 3 kardeş silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda enişte bacağından vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 40 yaşındaki Mustafa Altuğ\'un aracının önünü, kayınbiraderleri kesti. Kısa süren tartışmanın ardından silah çeken 3 kardeşten biri eniştesini bacağından vurdu. Saldırganlar vurdukları eniştelerini yaralı haldeyken dövmeye devam etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altuğ bariyere çarpıp kaza yaptı. Saldırganlar olayı gerçekleştirip kaçarken de havaya ateş açtı. D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mustafa Altuğ yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Olay yanı

-Araçtaki sürücüyü dövmeleri

-Havaya ateş açmaları

-Kaçmaları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Saldırganların kaçması

-Vurulan sürücünün bulunduğu araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun izleri

-Çevreden detaylar

28.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171128012

28.11.2017 - 09.50 - Haber Kodu : 171128013

28.11.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 171128037

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3- ÜSKÜDAR\'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Üsküdar\'da, park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken, 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan\'ın eşi Yılmaz Aykan\'ı gözaltına aldı. Aykan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Yılmaz Aykan\'a polisin çelik yelek giydirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

28.11.2017 - 13.33 - Haber Kodu : 171128077

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4- SEMİHA YILDIRIM: ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİYLE VE HAYATIYLA TEMELDEN ALAKADAR OLMALIYIZ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım İstanbul\'da katıldığı bir programda, \"15 Temmuz darbe girişimi ve günümüzün vebası olan terör illeti gösteriyor ki; çocuklarımızın eğitimiyle ve hayatıyla temelden alakadar olmalıyız\" diye konuştu.

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları tarafından dün \"Kızılay Annesi Projesi\" toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Programda konuşan Semiha Yıldırım, Mısır\'daki terör saldırısını kınayarak, \"Terörün kaybedeni insanlıktır; ama insanlığın, merhametin ve barışın kazanması için gösterilen çabaların tüm bu karanlıklara galip geleceğine inanıyorum\" dedi.

\"GÖNÜLLÜ KADINLARIMIZIN ESERİDİR\"

\"Kızılay Annesi Projesi, bu topraklara sevdalı, vefakar kadınlarımızın tertemiz vicdanlarından doğmuştur\" diyen Yıldırım, \"Kızılay Kadın Kollarımız, bu konuda bir inisiyatif almış ve bu anlamlı girişimi ikinci yılına taşımıştır. Bu proje, bu ülkenin çocuklarını parlak istikbalimizin garantisi olarak gören, yüksek gönüllü kadınlarımızın eseridir. Dün istiklal mücadelemizde at sırtında vatanı savunan, siperlere cephane taşıyan, hastanelerde yaraları saran kadınımız, bugün yine Türkiye\'nin bekası için önemli işler yapmaktadır\" ifadesini kullandı.

\"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM YARINIMIZDIR\"

Anne olmanın bir çocuğun yalnızca temel hayat ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmediğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Asıl mesele o çocuğu geleceğe hazırlamaktır. Bugün bu proje sayesinde çocuklarımıza anne olan gönüllülerimiz, sadece bir çocuğu kanatları altına almıyor, aynı zamanda o çocuğa bir gelecek sunuyor. Kızılay Anneleri, çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde öncelik alarak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Böylece ülkemiz için de aydınlık ve mutluluk dolu bir istikbal inşa ediyorlar. Bu anlamda yapılan yardımların azına ve çoğuna bakmadan, hepinizi kıymetli bulduğumu ifade ediyorum. Bugün Kızılay Annesi olduğunuz evlatlarımız, geleceğimizdir. Yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, sanatçıları, devlet adamları... Geleceğin bilgisi, teknoloji değişimi ve dönüşümü, onların elinde yükselecektir. Bundan dolayı sizlerin yüklendiği bu misyon son derece mukaddestir. Bu projeyle yalnızca eğitime-öğretime muhtaç çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermiyorsunuz, her şeyden önemlisi, bu yavrularımıza kendi hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sunuyorsunuz. \'Çocuklar bizim yarınımız.\' diyorsak, yarınımızı erteleme gibi bir lüksümüz yoktur.\"

\"OKUYABİLEN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ\"

\"15 Temmuz darbe girişimi ve günümüzün vebası olan terör illeti gösteriyor ki; çocuklarımızın eğitimiyle ve hayatıyla temelden alakadar olmalıyız\" diyen Semiha Yıldırım, \"Çocuklarımızın art niyetli çıkar grupları tarafından suistimal edilmesine engel olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı aynı zamanda dünyayı görebilen, okuyabilen nesiller yetiştirmeliyiz. Bu anlamda Kızılay Anneleri, yardımcı oldukları çocuklarımızın annelerine de yoldaşlık edip, meşakkatlerini bölüşmektedirler. Daha fazla hanımefendinin, Kızılay Annesi olmak için gönüllü olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Kızılay Annesi olmak, altından bir kalp taşımaktır. Kızılay Annesi olmak, şu dünyadaki en güzel lütuflardan birine sahip olmak, bir çocuğun duasını alabilmek demektir. Biz de diyoruz ki gelin Kızılay Annesi olun. Kızılay Anneleri, bu memleketin çocuklarıyla geleceğin Türkiye\'sine hazır olmalıdırlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Semiha Yıldırım\'ın konuşması

-Toplantıya katılanlar

-Genel ve detaylar

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5- BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖNÜNDE AVUKATLARDAN TAHİR ELÇİ ANMASI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, ölümünün yıldönümünde Tahir Elçi\'yi andı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi\'nin ölümünün 2\'inci yılında Bakırköy Adalet Sarayı önünde bir dakika saygı duruşunda bulunan avukatlar daha sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan avukat Züleyha Gülüm, Tahir Elçi\'nin ölümünden kısa bir süre önce bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Gülüm, \"Meslektaşımızı itibarsızlaştırmayı amaçlayan, Diyarbakır Barosu\'ndaki makamında gözaltına aldırmıştı. Yıllarca bu ülkede hak mücadelesi veren Tahir Elçi\'nin ölümüne giden yolun başlangıcı işte bu adliyede başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlatmış olduğu soruşturma Tahir Elçi aleyhinde yapılan linç kampanyasını körüklemiş, sonraki süreçlere ise zemin hazırlamıştır. Adliye adalet tesis eden bir yer olmaktan çıkmış barışın elçisi Tahir Elçi\'nin mezar taşının dikilmesine zemin hazırlamıştır. Ölümün üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen soruşturma dosyasında hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Davanın takipçisi olmayı sürdüreceğiz\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Grubun gelişi

-Tahir Elçi fotoğraflı dövizler

-Saygı duruşu

-Basın açıklaması

-Sloganlar

-Genel ve detaylar

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6- MAGANDA KURBANI AHMET EMRE\'NİN 2 YIL ÖNCE TEŞHİS ETTİĞİ ŞÜPHELİ BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANDI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de yolda yürürken ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş\'un hasta yatağından teşhis ettiği şüpheli, başka adli suçlardan yakalandı. Geçtiğimiz Eylül ayında Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan çatışmadan kaçan ve sivil polis ekibine ateş ettiği iddia edilen şüpheli Devrim A., 2 gün önce Sultangazi\'de bir adrese yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli, 2 yıl önce de polisin bir denetimi sırasında durmayan bir aracın takibi sonucu yakalanmış, yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

2 YIL ÖNCE YAKALANMIŞTI

Gazi Mahallesi\'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ailesinin kıt olanakları ile 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017\'de yitirdi. Bu olayın ardından tabanca ile ateş ettiği öne sürülen 27 yaşındaki Devrim A., 2015 yılının sonlarında Aksaray-Adana Karayolu\'nda yapılan denetimde sırasında durmayan bir aracın takibi sonucu yakalanmıştı. Tekirdağ Cezaevi\'nden firari olduğu için o tarihte aranan şüpheli yakalanınca aile ve bazı kişilerin iddiaları üzerine maganda kurşunu ile yaralanan Ahmet Emre Çavuş\'a hasta yatağında gösterilmişti. Çavuş, polis memurunun gösterdiği fotoğraftan kendisine ateş eden kişinin Devrim A., olduğunu, göz işareti ve eliyle tepki vererek teşhis etmişti. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Devrim A., daha sonra tahliye edilmişti.

Vurulmasından 2 yıl 11 gün sonra ölen Ahmet Emre Çavuş\'un annesi Zeynep ve babası Bülent Çavuş, her fırsatta magandanın mutlaka bulunarak cezalandırılmasını istedi.

ÇATIŞMAYA GİRDİKTEN SONRA KAÇTI

Geçen Eylül ayında Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle 551\'inci Sokak\'ta uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan çatışmaya müdahale etmek isteyen sivil polis ekibine de ateş açıldı. Olayda 1\'i yaralı olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alınırken, bu çatışmada polise ateş edenler arasında bulunduğu öne sürülen Devrim A. kaçmıştı.

SULTANGAZİ\'DE YAPILAN BİR OPERASYONLA TEKRAR YAKALANDI

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri bu çatışmadan kaçan ve sivil polis ekibine ateş ettiği iddia edilen Devrim A.\'yı pazar günü Sultangazi 50\'nci Yıl Mahallesi\'nde bir adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. Hakkında 12 farklı suçlama bulunan şüphelide ruhsatsız bir tabanca da bulunduğu açıklandı.Arandığı suçlarla ilgili sorgulaması tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi\'ne konuldu.

ACILI BABA \"TEK İSTEĞİMİZ CEZALANDIRILMASI\"

Genç yaşta yaşama veda eden oğullarına ateş eden \'Maganda\'nın bu şüpheli olduğunu öne süren Çavuş çifti, adaletin yerine geleceği ve şüphelinin hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını söyledi. Gözü yaşlı anne Zeynep Çavuş, kısa süre önce \"Yüreğim yanıyor, gözlerim yaşlı. Bu ne benim yanan yüreğime ne de toprağın altında yatan oğluma reva\" diye konuşmuştu.Oğlu Ahmet Emre Çavuş\'u vurduğunu öne sürdüğü Devrim A.\'nın yakalanarak tutuklandığını öğrenen yerel gazeteci babası Bülent Çavuş, gelişmeleri öğrenmek üzere savcılığa gitti. Çavuş, savcılıktaki görüşmesi ile ilgili DHA muhabirine, \"Görüştüğüm savcı,Ahmet Emre Çavuş dosyasını tekrar açacağını, Cinayet Bürosu\'ndan bir ekibi görevlendireceğini söyledi. Bizim de tek isteğimiz oğlumu kör kurşunla aramızdan alan magandanın cezalandırılması. Ortada cinayet var. Devrim A. değilse oğlumuzu kim vurdu bir an önce yakalanıp Türk adaletine teslim edilsin. Oğlum da mezarında rahat uyusun artık. Biz her fırsatta silahlanmaya hayır diyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Emre Çavuş\'un vurulması ve tedavisi sırasında çekilen görüntüler

-Anne mezar başında

-Yakalanan Devrim Aksoy\'un fotoğrafı liseli gence gösterilirken (Arşiv)

-Yakalanan Aksoy\'un fotoğrafları

28.11.2017 - 12.38 - Haber Kodu : 171128053

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7- KADEM\'DEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında \"Suçu ve suçluyu övme\", \"Suç işlemeye tahrik\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın karşısındaki meydanda KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu kadınlar basın açıklaması için biraraya geldi.

Grup adına açıklamayı Sare Aydın Yılmaz yaptı. Yılmaz, \"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde Kılıçdaroğlu\'nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik\" dedi.

\"Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve açıklaması olamaz\" diyen Yılmaz, KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediklerini belirterek Kılıçdaroğlu\'nu kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

Görüntü Dökümü:

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-KADEM Başkanı Yılmaz\'ın konuşması

-Adliyeden görüntü

-Kadınlardan görüntü

-Genel ve detaylar

28.11.2017 - 12.20 - Haber Kodu : 171128049

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8- FATİH ORMANLARININ YAPILAŞMAYA AÇILACAĞINI ÖNE SÜREN GRUPTAN ÇED PROTESTOSU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Maslak\'ta bulunan Fatih Ormanı\'nın yapılaşmaya açılacağı iddiasıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını protesto etti.

Fatih Ormanı girişinde toplanan grup, projeyle ilgili ÇED toplantısının yapıldığı Maslak TİM Center\'a yürüdü. Grup burada \"Ormanıma dokuma\", \"Ormana bina yapılamaz\" şeklinde slogan attı. Daha sonra grup adına Şehir Bölge Planlamacıları İstanbul Şubesi\'nden Ayşe Yakıcı basın açıklamasını okudu. Yakıcı, \"Tabiat parklarının orman rejimine tabi alanlardır. Bu alanlarda devlet mülkiyetine esastır. Orman rejimine tabi alanlar kesinlikle yapılaşmaya açılamaz. Bu alanlar imar planı yaptırılarak yasa dışı yapılaşmaya açılamaz. ÇED süreci başlatılan söz konusu proje kapsamında orman alanı yapılaşmaya açılmaktadır\" dedi.

Grup protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun yürüyüşü

- Grubun slogan atması

- Yakıcı\'nın basın açıklamasını okuması

- Toplantıdan görüntüler

- Detaylar

28.11.2017 - 13.29 - Haber Kodu : 171128074