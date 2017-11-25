DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER AÇISINDAN SON DERECE HASSAS VE ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"Dün Mısır\'da meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında ibadet ederken insanlar üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne de İslamiyet\'e sığar\"

\"Bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından son derece hassas ve çalkantılı bir dönem geçiriyoruz\"

\"O halde dünyayı yönetenler, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkeler çok daha fazla sorumluluk almalı; olayları, sorunları çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp iş birliğine daha çok yönelmelidir\"

\"Biz istiyoruz ki gençler savaş, afet, istikrarsızlık ve iç çatışmalara maruz kalarak kayıp nesiller haline gelmesin\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da düzenlenen \"Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması\"na katıldı.

Başbakan Yıldırım, \"Dün Mısır\'da meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında ibadet ederken insanlar üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne de İslamiyet\'e sığar. Rahmet-i Rahmana kavuşanlara Allah\'tan rahmet diliyorum. Ve Mısır halkına da baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin duası ve desteği kardeşlerimizle beraberdir\" ifadesini kullandı.

\"DÜNYAYI YÖNETENLER İŞ BİRLİĞİNE DAHA ÇOK YÖNELMELİDİR\"

\"Bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından son derece hassas ve çalkantılı bir dönem geçiriyoruz\" diyen Başbakan Yıldırım \"Bugün artık dünyanın hiçbir ülkesi diğer ülkelerdeki olaylardan, gelişmelerden kendini ayrı tutamaz. Yaşanan olaylara gözümüzü, kulaklarımızı kapatamayız; çünkü sonuçları eninde sonunda geliyor sizi de buluyor ve etkiliyor. Afrika\'daki yoksulluk, Suriye ve Irak\'taki iç savaş, Myanmar\'daki Bangladeş\'teki mülteci sorunu, dünyayı saran terör belası bunun en somut örnekleridir. Artık şunu iyi görmemiz lazım: Orta Afrika bölgesindeki yaşanan dini temelli çatışmalar, Doğu Afrika\'da yaşanan kuraklık ve kıtlık, Avrupa\'da yükselen radikal, ırkçı akımlar, Ortadoğu\'da oynanan kirli oyunlar. Avrupa sahillerine mülteci teknelerinden dökülen cansız bedenler Türkiye\'nin bir gerçeği haline geldi. Bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki dünyanın 26 büyük ülkesi mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiç birini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. O halde dünyayı yönetenler, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkeler çok daha fazla sorumluluk almalı; olayları, sorunları çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp iş birliğine daha çok yönelmelidir\" diye konuştu.

\"GENÇLER KAYIP NESİLLER HALİNE GELMESİN\"

Başbakan Binali Yıldırım, \"Yanı başımızda yedi yıla varan bir Suriye krizi örneği var. Irak, Yemen ve Libya aynı şekilde ve daha birçok ülke... Ortadoğu\'da kalıcı bir istikrardan adeta bahsetmek mümkün olmadığı gibi, Afrika\'da da sorunlar tam anlamıyla aşılmış değil.

Ama biz istiyoruz ki gençler savaş, afet, istikrarsızlık ve iç çatışmalara maruz kalarak kayıp nesiller haline gelmesin\" şeklinde konuştu.

\"YÜKSEK ÖĞRETİMDE HATIRI SAYILIR GELİŞMELER YAŞANDI\"

\"Biz Türkiye olarak son 15 yılda enerjiden sağlığa, ulaşımdan iletişime, ekonomiden eğitime kadar birçok alanda değişimi, dönüşümü ve gelişimi gerçekleştirdik\" diyen Başbakan Yıldırım, \"2017 yılı itibariyle tam 163 ülkeden 107 bin öğrenci başvurusu oldu. Keşke imkanlar olsa hepsine burs sağlayabilsek. Ama inşallah gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye Türkiye\'de öğrenme, yüksek öğretim imkanı sağlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye\'de son yıllarda yüksek öğretimde hatırı sayılır gelişmeler yaşandı. Gerek üniversite sayımızın artması, gerekse üniversitelerimizdeki alt yapının insan kaynak kapasitesinin gelişmiş olması; Türkiye\'nin bu alanda gelecek yıllarda daha büyük imkanları yurtdışından gelen öğrencilere, gerekse de kendi öğrencilerimize sağlaması için her türlü imkanı ortaya koyuyor\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Programdan detay

25.11.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171125064

25.11.2017 - 13.15 - Haber Kodu : 171125065

25.11.2017 - 13.26 - Haber Kodu : 171125067

25.11.2017 - 13.28 - Haber Kodu : 171125068

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2- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İNGİLTERE\'YE GİDİYOR

İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, yarın İngiltere\'ye gidiyor.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 - 27 Kasım\'da yapılacak ziyarette Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. Görüşmede ikili siyasi konuların yanısıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak\'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB\'yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

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3- \'TURKSTUNT\' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Engelli bir çocuğu mutlu etmek için motosikletine bindirdiği görüntüleri ortaya çıktı...

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden \'Turkstunt\' lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk babası Erdoğan için Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan\'ın babası Adem Erdoğan ile eşi Hatice Erdoğan taziyeleri kabul etti. Murat Erdoğan\'ın D-100 Kartal mevkiinde kaza yaptığı yerde toplanan motosikleti arkadaşları konvoy halinde Cem Evi\'ne geldi. Trafikte diğer sürücülerin dikkatli olmasını istediklerini söyleyen motosikletçiler, \'Murat Erdoğan\'ın çok iyi bir insan\' olduğunu vurguladı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Murat Erdoğan Tuzla\'daki Aydınlı Mezarlığı\'na defnedildi.



\"ALTIN GİBİ BİR KALBİ VARDI\"

Erdoğan\'ın sosyal medyada yayınladığı bir görüntüde engelli bir çocuğu motosiklete bindirmesi görülüyor. Kendisinin de geçirdiği bir kaza sonucunda ayağından hafif şekilde yaralandığı zaman çekildiği öğrenilen görüntülerde, engelli çocuğu tekerlekli sandalyeden alarak motosiklete bindiriyor. Erdoğan\'ın cenazeye katılan arkadaşları ise o görüntülerle ilgili olarak, \"O çocuğu motora bindirmesinin tek bir sebebi vardı. O da çocuğun mutlu olması. Altın gibi bir kalbi vardı onun. Kimseyi kırmazdı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinde toplanan motorcular

-Motorların hareket etmesi

-Motorların Cem evine gelişi

-Adem Erdoğan\'ın motorcuları karşılaması onlarla sarılması

-Murat Erdoğan\'ın çocuklarının görüntüsü

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına konması

-Sosyal medyada paylaşılan görüntü

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4- MOTOSİKLETLİLER \"TURKSTUNT\" İÇİN TOPLANDI

* Trafik kazasında ölen \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

* Motosikletli grup, kazanın olduğu yerde toplanıp konvoy halinde Erdoğan\'ın cenazesine katılmak için yola çıktı.

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Erdoğan\'ın arkadaşları ve sevenleri kazanın meydana geldiği D-100 Karayolu Kartal Mevkiinde biraraya geldi. Çok sayıda motosikletli,

kazayı protesto etti. İsa Efe, \"2017 bizim için üzücü bir yıl oldu. Ağabeylerimizi, büyüklerimizi kaybettik. Sürücülerin motorcuları fark etmesini istiyoruz. Daha fazla kayıp olmasını istemiyoruz. Şimdi konvoy halinde gidip arkadaşımızı son yolculuğuna uğurlayacağız\" diye konuştu. Yetkililerden önlem almasını isteyen onlarca motosikletli daha sonra konvoy halinde cenazeye katılmak için yola çıktı.

Murat Erdoğan bugün Pendik\'te son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Toplanan motorlu grup

-Arkadaşları ile röp

-Konvoy halinde gitmeleri

-Genel ve detay görüntüler

25.11.2017 - 12.30 - Haber Kodu : 171125055

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(YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

5- HUKUK MÜCADELESİNİ KAYBEDEN BABA: BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞOFÖR SUÇSUZDU, SİNAN SUÇSUZDU. MERAK EDİYORUM, SUÇLU KİM?

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da 5 yıl önce kapıldığı sel sularının yol kenarında park eden otobüsün altına sürükleyerek tekerlekli sandalyeye mahkum ettiği 14 yaşındaki Sinan Vardar\'ın ailesi hukuk mücadelesini kaybetti. Otobüs şoförü H.Ç., olayda kusuru bulunmadığı gerekçesi ile, \"Yaşamı tehlikeye sokacak şekilde taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma\" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Oğlunun kazadan sonra konuşma yeteneğini kaybettiğini, karnından şırınga ile beslendiğini söyleyerek karara tepki gösteren Sinan Vardar\'ın babası Sezer Vardar, \"Bilirkişi raporunda şoför suçsuzdu, Sinan suçsuzdu. Merak ediyorum, suçlu kim burada acaba? Adalet bekliyorum\" dedi.

Üsküdar\'da 18 Mayıs 2012 tarihinde ekmek almak için evinden çıkan 8 yaşındaki Sinan Vardar, sel sularına kapılarak yolun kenarında park halinde bekleyen otobüsün altına sürüklendi. Olayı görenler, otobüsü kriko ile 15 santimetre kaldırarak, otobüsün sağ arka tekerleğinin bulunduğu bölgede sıkışan Sinan Vardar\'ı çıkardılar. Olaydan sonra 75 gün yoğun bakımda kalan, konuşma yeteneğini kaybeden, karnından şırınga ile beslenen, bir yıl öncesine kadar boğazına açılan delikten, son bir yıldır da burnundan nefes almaya başlayan, yatakta kendi başına sağına soluna dönemeyen Sinan Vardar\'ın ailesi, olaydan sonra yasak yere park ettiği gerekçesi ile otobüsün şoförü H.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

YASAK YERE PARK ETMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, otobüs şoförü H.Ç. hakkında, \"Yaşamı tehlikeye sokacak şekilde bir kişinin yaralanmasına neden olmak\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, mağdur Sinan Vardar\'ın evden çıktıktan sonra yağmurun hızlandığı, suya kapılarak park etmenin yasak olduğuna ilişkin levhaların da bulunduğu sokakta park eden otobüsün altına sürüklendiği belirtildi.

H.Ç., 2014 yılından itibaren İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmaya başlandı. Sorgusunda olay sırasında orada olmadığını, olayda da kusuru bulunmadığını beyan eden H.Ç., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.



BİLİRKİŞİ HEM ŞOFÖRÜ HEM DE MAĞDUR SİNAN VARDAR\'I KUSURSUZ BULDU

Mahkeme dosyayı bilirkişiye yolladı. 6 Mart 2017 tarihinde gelen ana rapor ve 6 ay sonra gelen ek raporlarda, sanık H.Ç.\'nin aracını trafik kurallarına aykırı bir şekilde hatalı yere park ettiği ancak bunun yaptırımının trafik cezası olduğu görüşüne yer verildi. Raporda, \"Bu yönden kendisi hatalı davranmıştır ve ilgili trafik cezası ile muhatap ve bağlıdır\" denildi. Raporda, çocuğun sel suyuna kapılmasının trafik kazasının kapsamı dışında kaldığı belirtilerek, \"Sanık sürücünün sorumluluğu bu kısım itibariyle söz konusu bulunmamaktadır\" denildi. Rapor, hem sürücü sanık H.Ç.\'yi hem de mağdur Sinan Vardar\'ı olayın oluşumunda kusursuz buldu.

SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, geçen gün yaptığı duruşmada kararını verdi. Sinan Vardar\'ın babası Sezer Vardar tarafından tekerlekli sandalye ile getirildiği duruşmada, kararını açıklayan mahkeme, olayın meydana gelmesinde sanığın kastının bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

BABA SEZER VARDAR MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sinan Vardar\'ın babası Sezer Vardar, karara tepki göstererek şoförün cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mahkemenin bu kararına itiraz edeceğini söyleyen Sezer Vardar şunları söyledi:

\"Türkiye Cumhuriyeti adaletinin yerinde olmadığını görüyorum burada. Şoför bence suçlu. Park yasağı olan yere aracını park etti. Adalet bekliyorum ben. Park yasağı olan yere araç park edilmez, hem de koca bir otobüs, küçük bir araba değil ki bu. Kafasını kaldırıp oğluma bakıp geçmiş olsun bile demedi. Ben bir şey yapmadım havasında bir adamdı. \'Ben suçsuzum\' dedi çıktı gitti. Bilirkişi raporunda şoför suçsuzdu, Sinan suçsuzdu. Merak ediyorum, suçlu kim burada acaba? Karara itiraz edeceğim. Adalet bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan adalet istiyorum. Şoförün cezalandırılmasını istiyorum.\"

\"GÖRÜYOR, DUYUYOR, KONUŞAMIYOR\"

\"Kazadan sonra oğlum 75 gün yoğun bakımda kaldı, 27 gün makinalara bağlı yaşadı, ölüm riski vardı, ciğerler çalışmıyordu, makine desteğiyle yaşadı. Oksijen tedavileri, fizik tedavileri ile geçti 5 yıl. Devamlı film çekilerek beyin takip edildi. Eklem yerleri kireçlenmesin diye gecemizi gündüzümüzü oğlumuza adadık. Kendimizden fazla ona bakıyoruz. 5 yıldır tekerlekli sandalyede. Kendi başına yatağında sağına soluna dönemeyen bir evladımız var şu anda. Kalbi durduğu için beyin hasar aldı. Beyin hasar alınca da bütün hücrelerini, uzuvlarını kaybetti. Şu an bir görme var bir de duyma var. Konuşma yok, yeme içme yok. Midesinden şırınga ile besleniyor. Bir sene öncesine kadar 6 milim kadar gırtlağı açıktı, oradan nefes alıyordu. Şu anda burundan nefes almaya başladı.\"

\"ŞOFÖRÜN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM\"

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan rica ediyorum. Kendisi der ki; Ardahan\'da bir kuzunun başına bir dert geldiği zaman benim sorumluluğumda. Sinan da onun kuzusu, oğluma adalet istiyorum ben. Ben şoförün cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Böyle bir adalet olamaz. Aracını park yasağı olan bir yere park edecek ve bunun arkasında da durmayacak. Bırakın şimdi mahkemeyi, insan gelir ağzıyla bir geçmiş olsun der, bir şeye ihtiyaç var mı der, bir şeylerin ucundan biz de tutalım der.\"

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU ARŞİV)

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-Sel sularından görüntü

-Selin sürüklediği kutular

-Araçların geçmesi

-Küçük çocuğun kaldırımda koşması

-Yere düşmesi

-Suda sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Sever Vardar\'ın oğlu Sinan\'ı tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılışı

-Sezer Vardar ile röp.

-Genel ve detaylar

25.11.2017 - 15.05 - Haber Kodu : 171125029

