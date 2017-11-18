DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1 - MİLLİ HALTERCİ SÜLEYMANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ (1)

İstanbul, DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.

\'Cep Herkülü\' lakaplı Süleymanoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçen hafta cumartesi günü beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.

Süleymanoğlu 6 Ekim\'de ise karaciğer nakli olmuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Süleymanoğlu\'nun arşiv görüntüleri

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2 - NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN ÖLÜMÜ...

- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN HASTANEYE GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Naim Süleymanoğlu\'nun vefatının ardından hastaneye geldi. İstanbul Valisi Şahin\'in, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatı ile ilgili doktorlarından bilgi aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden görüntüler

- Vali Şahin\'in gelişi

- Detaylar



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3 - BAŞSAVCILIKTAN ABD\'Lİ 2 SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Sarraf davasının eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H. Kim hakkında, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, \"ABD\'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine yapılan inceleme ve araştırmada, avukat Cathy Fleming\'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi\'nde vermiş olduğu 30.10.2017 tarihli yeminli ifadeden de anlaşıldığı üzere, \'Yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu\' beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfadan ibaret yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilen kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

\"İÇ HUKUKUMUZA AÇIKÇA AYKIRI OLAN BU EYLEMLER NEDENİYLE... \"

Başsavcılığın açıklamasında, \"ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı\'na yazılan 17.11.2017 tarihli adli yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD\'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği kim ya da kimlerden temin edildiği bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu\'nun ilgili maddeleri uyarınca Newyork Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı Joon H. Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır\" ifadedeleri yer aldı

Görüntü Dökümü:

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-Sarraf\'ın arşiv görüntüleri

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4 - BEŞİKTAŞ\'TA BELEDİYE TEMİZLİK ARACI KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'ye bağlı temizlik aracı kaza yaparak yan yattı. Aracın operatörü yaralandı.

Kaza Beşiktaş Vodafone Park önünde meydana geldi. İBB\'ye bağlı yol temizliği yapan araç operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralıyı ambulansla alarak hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araçtan yola dökülen motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yağlı yola giren iki motosikletli kayarak düştü. Şans eseri bu kazalarda yaralanan olmadı. Belediye çalışanları yola kum dökerek önlem aldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapıp yan yatan temizlik aracı

-Yola dökülen yağ

-Belediye ekiplerinin sürücüleri yağ dökülen yol nedeniyle uyarmaları

-Yağ üzerine kum atılması

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler

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5 - BEŞİKTAŞ\'TA NATO PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL (DHA)

Norveç\'te yaşanan NATO skandalı Beşiktaş\'ta protesto edildi.

Vatan Partisi üyesi bir grup saat 13.30\'da Beşiktaş Meydanı\'ndaki Atatürk heykeli önünde toplandı. \'Atatürk Düşmanı NATO\'dan Çıkalım\'

pankartı açan grup, \'NATO\'ya hayır, NATO\'dan çıkalım\' diye slogan attı. Basın açıklamasında önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Grup adına basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, \"NATO\'ya girdik başımız beladan kurtulmadı. NATO\'dan çıkalım bu başımızdaki belalardan kurtulalım\" dedi. Önsel, \"NATO\'ya girdik, askeri darbeler gördük. 1970 ve 1980\'de askeri darbeler gördük. Bu darbeleri süper NATO yaptı arkadaşlar. 15 Temmuz darbe Amerikancı NATO\'da planlandı, İncirlik\'te planlandı\" diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Grubun slogan atması

-Grubun ellerindeki döviz ve Türk Bayraklarından detay görüntü

-Grubun Saygı duruşu ve İstiklal Marşını okuması

-Erkan Önsel\'in açıklaması

-Genel ve yakın detaylar

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6 - İSTANBUL\'DA KAÇIRILAN ÇOCUK 3 SAAT İÇİNDE KURTARILDI



Ali AKSOYER / İstanbul, DHA

Esenyurt\'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki B.M. adlı çocuğu kaçırarak babasından 200 bin lira fidye isteyen 5 kişi 3 saat içinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hayatı karşılığında fidye istenen B.M. ise Avcılar\'da zorla tutulduğu evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 16 Kasım 2017 tarihinde saat 22.30\'da polise başvuran Mobilya işiyle uğraşan baba O.M., oğlunun ortadan kaybolduğunu ve kendisini arayan bir kişinin hayatı karşılığında 200 bin lira fidye istediğini söyledi. Baba polisteki ifadesinde \"Beni arayan kişi \'Yarın akşama kadar para vermezsen çocuğunun ne olacağını biliyorsun\' dedi. Telefona verdikleri oğlum sadece \'baba\" diyebildi.\" dedi. Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 15 yaşındaki B.M.\'nin işyerini kapattıktan sonra zorla bir araca bindirildiğini ve kaçırıldığını tespit edildi.

POLİS TELEFONDA ŞÜPHELİYE TUZAK KURDU

Polis önce fidyecilerin aradığı telefonu inceleme altına aldı. Telefonun markette çalışan bir kişiye ait olduğunu belirlendi. Polis bu kişiye ulaştığında telefonunun bu kişinin ağabeyi olan Samer F. tarafından kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için polis bir tuzak kurdu. Bu telefon numarası arayan polis \"Kardeşin kaza yaptı hemen gel\" şeklinde konuştu. Kardeşinin kaza yaptığını sanan Samer F. geldiği market önünde gözaltına alındı.

3 SAAT SONRA KURTARILDI

Hemen ifadesi alınan Samer F., kaçırılan çocuğun zorla tutulduğu Avcılar, Güney yan yol üzerinde bulunan 7/78 numaralı binayı polise gösterdi. Polis saat 01.30 da kaçırılma müracaatı yapıldıktan 3 saat sonra binaya yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulan 15 yaşındaki B.M.\'yi kurtardı. Kaçırılan kişinin başında bekleyen Belal K.(21), Muhammet E.(21), Moatasen B.(24), Muhammed E. C.(24)\'yi gözaltına aldı. Asayiş şube müdürlüğüne getirilen 15 yaşındaki B.M. gözyaşları içinde babası O.M.\'ye kavuştu.

ÇETE LİDERİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulanırken, fidye çetesinin lideri olduğu öğrenilen Muhammet E. ifadesinde suçunu itiraf etti. Muhammet E., suç arkadaşlarından Samer F. ile Belal K.\'nin kaçırdıkları kişinin ailesini Suudi Arabistanda yaşadıkları dönemden tanıdıklarını, durumları iyi olduğu için böyle bir kaçırma planı yapıp para almayı düşündüklerini söylediği öğrenildi. Diğer şüphelilerin \"Susma\" haklarını kullandıklarını yada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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- Yakalanan şüphelilerin görüntüleri

- B.M.\'nin babasına sarılması

- Şüphelilerim polis merkezinden çıkarılması

- Detaylar

