DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- KISIKLI\'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME SONA ERDİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Kısıklı\'da görüştü.

Başbakan Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki konutuna geldi. Saat 10:30 sularında Tuzla\'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı\'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın makam aracı saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konutuna girdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmeye iliştin açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan\'ın konvoyunun Kısıklı\'ya girişi

- Yıldırım\'ın konvoyun çıkışı

13.11.2017 - 11.08 - Haber Kodu : 171113027

13.11.2017 - 12.52 - Haber Kodu : 171113052



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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI\'NA ERKEN HAREKET ETTİ...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah sürpriz bir şekilde Kısıklı\'daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım\'ı kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım konuttan ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Saat 13.00 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a makam aracında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Soçi\'ye hareketinden önce saat 14.30\'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde basın açıklaması yapacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 1,5 saat önce havalimanına geçmesinin nedeni olarak özel görüşmeler yapacak olması gösterildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanının makam aracının Kısıklı\'dan çıkışı

13.11.2017 - 13.19 - Haber Kodu : 171113061

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3- ALTAN KARDEŞLER İLE ILICAK\'IN YARGILANDIĞI DAVADA \"MÜTALAA\" GERGİNLİĞİ

* Aralarında yazar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak\'ın da bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanı ile Altan kardeşlerin avukatları arasında tartışma çıktı.

* Söz vermeden konuştuklarını gerekçe gösteren mahkeme başkanı, avukatları salondan dışarıya attı. Duruşmaya, savcı mütalaası açıklamadan duruşmaya 4 kez ara verildi

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi.

AVUKATLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Savcı söz almadan araya giren Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen, mütalaa açıklanmadan önce taleplerinin dinlenilmesini istedi.

Mahkeme başkanı da kendisine söz vermediğini belirterek, konuşmasını sürdürmesi halinde CMK uyarınca dışarı çıkartılacağı uyarısında bulundu. Cinmen\'in konuşmasını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, avukat Cinmen\'in dışarı çıkartılması talimatını vererek duruşmaya ara verdi. Verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlayan duruşmada yine cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamak üzereyken araya giren Altan kardeşlerin diğer avukatı Figen Çalıkuşu da taleplerinin olduğunu belirterek söz istedi. Deliller toplanmadan mütalaanın istenmeyeceğini anlatan Çalıkuşu, bunun usüle aykırı olduğunu savundu. Mahkeme başkanının söz vermeden konuşmaması yönünde uyardığı Çalıkuşu\'nun konuşmasını sürdürmesi üzerine dışarı çıkartılmasına karar vererek duruşmaya yeniden ara verdi. Çalıkuşu da bunun üzerine, reddi hakim talebinde bulundu.

İkinci kez verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlatılan duruşmada mahkeme başkanı mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi. Duruşma savcısı mütalaasını açıklamak isterken yine söz alan Altan kardeşlerin avukatlarından Ferhat Çağıl, reddi hakim taleplerinin olduğunu duruşmanın bu şekilde ilerlemeyeceğini söyledi. Çağıl, mahkeme başkanı tarafından konuşmasını sürdürmesi halinde dışarı çıkartılacağı yönünde uyarıldı. Çağıl\'ın sözlerini sürdürmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya üçüncü kez ara verdi. Verilen yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra mahkeme heyeti savcının mütalaasını açıklamasının ardından herkese söz vereceğini belirterek savcısının sözünün kesilmemesini istedi.

4\'ÜNCÜ KEZ ARA VERİLDİ

Savcıya tekrar mütalaasını açıklaması için söz verildiğinde bir taleplerinin olduğunu söyleyerek, araya giren Altan kardeşlerin avukatlarından Melike Polat, reddi hakim taleplerinin olduğunu anlatarak önce bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme başkanı da kendisine söz verilmeden konuştuğunu belirttiği ve 3 kez uyardığı avukatı duruşma salonundan çıkartarak duruşmaya öğle arası verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

13.11.2017 - 12.31 - Haber Kodu : 171113049

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4- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI BAŞLADI (2)

* Savunmasını yapan sanıklar terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

Haber:Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

SAVUNMALAR BAŞLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada ifade veren tutuklu sanık Cuma Güneş hakkındaki suçlamaları reddederek, \"Bir takım kişilerle görüştüğüm iddia ediliyor. Bu kişilerle görüşmediği polis raporlarıyla da sabittir. \'Muaz\' ve \'Yakup\' kod isimli kişileri tanımıyorum. Ben kod isim de kullanmadım. Adım Cuma\'dır bana çevrem sadece \'Cumaali\' derler. Yakup oğlumun adıdır\" diye konuştu. Emlakçılık işiyle uğraştığını söyleyen sanık Cuma Güneş yapılan aramalarda ele geçen pasaportların da müşterilere ait olduğunu, arabasında ele geçen kar maskesini hatırlamadığını, iddianamede geçen 64 sayfalık kitabı da okumadığını söyledi.

\"DOSYADAN ADIMIN SİLİNMESİNİ TALEP EDİYORUM\"

Tutuklu sanık Mahmut Tezin de 25 yaşında olduğunu , sigortalı bir işte çalıştığını, üniversite okuduğunu belirterek, 15 aydır da tutuklu ve mağdur olduğunu söyledi. \"DEAŞ ile bağlantım yok\" diyen sanık Tezin, \"Terör örgütlerini benimsemiyorum, yaptıklarını da tasvip etmiyorum. DEAŞ\'a gitmedim. Hesabıma giren çıkan para bellidir. İddianamede benimle ilgili suç unsuru yoktur. Neden hala mağdur ediliyorum? 17 yıldır yaşadığım evimden alındım. Bu iddianamede adımın geçmesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Milletin önüne öğretmen olarak çıkacakken, terörist olarak çıktım. Dosyadan adımın silinmesini talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTIM YOK\"

Tutuklu sanık Harun İçoğlu da iddianamedeki ağır suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütleriyle bağlantısı olmadığını, dosyada yargılanan sanıkları da tanımadığını savundu. 30 senedir aynı semtte oturduğunu, esnaf olduğunu belirten sanık İçoğlu, \"Eşimi arayınca eve geldim. Polislere yardımcı oldum. Telefonlarımı teslim ettim. Evimde suç unsuru bulunmadı. Bana evinde bulunan bir kitap soruldu. O kitapta ben alındıktan 4 ay sonra yasaklanmış bunu da yeni öğrendim\" dedi. Üzerine kayıtlı 4 hat olduğunu, bu hatları da eşinin, yengesinin ve kendisinin kullandığını, aile paketi olduğunu söyleyen İçoğlu, \"15 aydır neyle suçlandığımı bilmiyorum. Benim iş hayatım, aile hayatım var. Burada olmak beni rencide ediyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum\" dedi. Duruşmaya öğle arası verildi.

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5- SEYRANTEPE\'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA KAZA: 2 İŞÇİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Seyrantepe\'de yapımı süren Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında asansör tamiri yapan iki işçi asansör boşluğuna düştü. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe\'de yapımı devam eden Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İki işçi asansör tamiri yaptığı sırada boşluğa düştü. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı iki işçi, asansör boşluğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yapımı devam eden Seyrantepe Şişli Etfal Hastanesi

-Ambulansların hastane içine girmesi

-Çalışan işçilerden görüntü

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Genel ve detaylar

13.11.2017 - 12.15 - Haber Kodu : 171113046

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6- İSTANBUL BAROSU BAŞKANI DURAKOĞLU: ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLİYORDU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul / DHA

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Bakırköy\'deki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya\'nın öldürüleceğini bildiğini, hatta girdiği bir duruşmada bunu zapta dahi geçirdiğini söyledi. Durakoğlu, \"Bu ülkede avukatların yaptıkları işi müvekilleriyle özdeşleştiren, yargılama sırasında yaptıkları işi bir türlü kavrayamayan, bir anlayış, işi giderek cinayete kadar götürebiliyor\" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakolğu Bakırköy\'deki iki hafta önce restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasına öldürülen avukatın kendisi gibi avukat olan eşi Hülya Kaya ile oğlu Navdar Kaya, CHP\'nin hukukçu milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda avukat katıldı.



\"AVUKATLARIN YAPTIKLARI İŞİ MÜVEKİLLERİYLE ÖZDEŞLEŞTİREN BİR ANLAYIŞ\"

Mehmet Durakoğlu, yaptığı açıklamada avukatlık mesleğinin yeterince anlaşılmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

\"Avukat Kudbettin Kaya menfur bir saldırıya kurban gitti. Bu ilk avukat ölümü değil, maalesef biliyoruz ki son avukat ölümü de olmayacak. Bu ülkede avukatların yaptıkları işi müvekilleriyle özdeşleştiren, yargılama sırasında yaptıkları işi bir türlü kavrayamayan, avukatları kendi sorunları temelinde bulunuyormuş gibi gören bir anlayış, işi giderek cinayete kadar götürebiliyor. Üstelik bu cinayet \"geliyorum\" diye yapılan bir iş. Avukat Kudbettin Kaya sadece avukat olduğu için öldürüldü. Sadece bir sanığı savunduğu için öldürüldü\" dedi.

Avukat Kudbettin Kaya\'nın öldürüleceğini bildiğini belirten Durakoğlu, \"Öyle olacağını biliyordu. Bir süre evvel girdiği duruşmada zapta geçirmişti. \'Ben bir dahaki duruşmada olmayabilirim\' demişti. Ya birisi beni öldürecek ya da ben meşru müdafa hakkımı kullanarak ben böyle bir şey yapacağım demişti. Bağıra bağıra gelen göz göre göre bir cinayetten bahsediyoruz\" ifadesinde bulundu.

\"BİR TARAFIN YANINDA YER ALIYOR OLMAMIZ, TARAF OLMAMIZ ANLAMINA GELMİYOR\"

Tüm toplumun avukatlık mesleğini bilmesine ilişkin farkındalık yaratılmasını istediklerini belirten Durakoğlu, \"Avukatlar olarak müvekillerimizle kendimizi özdeşleştirmemeye özen gösteriyoruz. Fakat toplumunda bunu anlamasını bekliyoruz. Bir tarafın yanında yer alıyor olmamız, taraf olmamız anlamına gelmiyor. Biz savunmayız. Savunmayı yapmaya çalışıyoruz\" dedi. Cinayetin aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Durakoğlu, \"Bu işin sonuna kadar peşinde olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaya\'nın öldürüldüğü anın güvenlik kamera kaydı

-Avukatların adliye önünde toplanması

-Baro Başkanı Durakoğlu\'nun açıklama yapması

-Öldürülen avukatın eşi ve oğlunun da açıklamada yer alması

-Genel ve detaylar

13.11.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171113058

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7- ŞEYMA SUBAŞI\'NA İNTERNETTEN \"ORGANİZE HAKARET\" İDDİASIYLA 3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Televizyon sahibi ve yapıncı Acun Ilıca\'nın bir süre önce evlendiği Şeyma Subaşı\'na internet üzerinde sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı. Hakaret eden 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. Kadınların Şüphelilerin organize bir şekilde Şeyma Subaşı\'na hakaret ettikleri üzerinde bazı montajlar yapılan videoları sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Olayla ilgili paylaşımda bulunan 15 kişinin de isimlerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YAKALANINCA TABLETİNİ KIRMAYA ÇALIŞMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı\'na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu\'nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul\'da, İlknur R.(37) ise Mersin\'de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.\'nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi. Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.\'nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Bu operasyonların tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı\'nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekiplerinin bu kez Yazgülü T\'yi de aynı suçlamayla gözaltına aldıkları öğrenildi. Avcılar\'da yakalanan şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede Şeyma Subaşına hakaret ettiği yönünde dijital deliller bulunduğu öğrenildi.

15 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis Şeyma Subaşı\'ya hakaret ettikleri iddiasıyla 15 kişnin isminin tespit edildiğini bu kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.