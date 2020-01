DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ENİS BERBEROĞLU: TAHLİYEMİ TALEP EDEBİLECEĞİM BİR MAHKEMEM BİLE YOK

* CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu,

\"İstinaf yani üst mahkeme, beni hapse atan yerel mahkemenin kararını ve cezamı bozdu, \'Yeniden yargılayın\' dedi. Ama yerel mahkeme istinafa, \'Çok biliyorsan gel sen karar ver\' restini çekerek, dosyamı aynen iade etti. Tahliyemi talep edebileceğim bir mahkemem bile yok\"

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin hükmü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin kararı, \'Usul ve yasaya aykırı olduğu\' gerekçesiyle yerel mahkemece iade edildi.

Enis Berberoğlu bugün konuyla ilgili avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.



ADRESSİZ AÇIK MEKTUP

\'Adressiz Açık Mektup\' başlıklı açıklamada Berberoğlu şunları söyledi:

\"Özetin de özeti: Beni hapse atan mahkeme, cezamı bozma kararına uymadı. Cezaevinde kalmaya devam ediyorum. Peki, bu yeni adım ne anlama geliyor? Ne gibi sonuçları olacak? Kuşkusuz şu seçeneğiniz mevcut: Akşamları saatler süren TV tartışmalarında hukuk hocalarını, iktidar-muhalefet sözcülerini dinleyebilir, aydınlanabilirsiniz. Hiç itirazım olmaz... Veya damdan düşene yani bana sorabilir, gayet kestirme ve fakat daha anlaşılır yanıtlarla yetinirsiniz... Eğer bana sorarsanız, mesele basit...

İstinaf yani üst mahkeme, beni hapse atan yerel mahkemenin kararını ve cezamı bozdu, \'Yeniden yargılayın\' dedi. Ama yerel mahkeme istinafa, \'Çok biliyorsan gel sen karar ver\' restini çekerek, dosyamı aynen iade etti.

Bu hukuk kaosundan bana ne düştü derseniz... Düne kadar haksız ve hukuksuz hapis yatıyordum. Artık üstüne bir de hükümsüz ceza çekmeye başladım...

Çünkü; Yerel mahkeme bana ceza verdi, hapse attı. Üst mahkeme cezamı bozdu. Yerel mahkeme bozmaya karşı karar almadı. Burası önemli... Tekrar edersem... Demek ki bir ceza vardı, bozuldu, yeniden verilmedi. Yani cezam hükümsüzdür. Tahliyemi talep edebileceğim bir mahkemem bile yok. Hatta daha ileri gideyim... Bu cezanın hukuki olmasa da tek canlı kanıtı, benim hala cezaevinde bulunmamdır ki sadece bu kadarı bile, benim için küçük ve fakat ileri demokrasimiz (!) için dev bir adımdır. Peki yarın için ne bekliyorum? Tıpkı bugünkü gibi, herkes, her yerde hukuktan söz edecek... Ama adaletin öznesi olanlar (benim gibi), hukuksuz hatta hükümsüz cezalar (benimki gibi) unutulup gidecek. Bir dahaki büyük hukuk ihlaline kadar ben dahil hepimizin yaşamı olağan seyriyle akacak. Adına, \'Normalleşme\' denilecek. Abartmıyorum...

Belki Adalet Yürüyüşü\'ne katılamadım... Ama yürüyen onbinler, Maltepe Meydanı\'nı dolduran yüzbinler... Sadece siyasi refleksle hareket etmedi... Sorun bakın göreceksiniz ki hepsinin adaletten yakınmak için haklı sebepleri var...

Zaten o yüzden diyorum ki başıma gelenler; kara kışta maaşsız, tazminatsız işsiz bırakılan emekçi yoldaşıma; her yıl keyfi olarak değişen sınav sistemi ile eğitimde fırsat eşitliğinden yoksun kalan öğrenci kardeşime; bu ülkede özgürlük ve demokrasi adına türlü çile çeken, canını veren yaşıtlarıma reva görülenlerin yanında çok hafif kalır, abartmayalım.

Koğuşumda aylardır tek kalıyorum. Ama hepinizi yanımda hissediyorum. Bedenim tutsak da olsa, fikirlerim olmadığı kadar özgür.

Benim için korkmayın, üzülmeyin... Çünkü ben korkmuyorum, kahrolmuyorum... Yazıp, çizip sizlerle paylaşıyorum.

Merak etmeyin, ben yorulmadım. Çok lazımsa, bir ağaç gibi ayakta ölmeyi bilecek yaşta ve baştayım... Sizler asıl adaletin yasını tutun...

Çok yordular adaleti...\"

================================

2- GALATA KULESİ\'NDEN TARİHİ ATLAYIŞ KASK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Kamera: İstanbul DHA

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi\'nden serbest atlayış olarak bilinen \'base jump\' atlayışı yaptı. 36 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakan Koçak başarılı bir şekilde yere indi. Bu anlar Koçak\'ın kask kamerasına böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Atlayış anının kask kamerası görüntüleri

09.11.2017 - 13.16 Haber Kodu : 171109056

============================

3- 3. HAVALİMANI İNŞAATINDA BENZİNLİ DEHŞETE 24 YIL HAPİS

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

3. havalimanı inşaatında 31 Ağustos 2016\'da oda arkadaşı Mehmet Aytaş\'ı uyuduğu sırada odasına benzin döküp ateşe vererek öldüren Mehmet Akkurt, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Mehmet Aytaş\'ın, sanığın kız arkadaşına gönderdiği iddia edilen mesajları haksız tahrik nedeni saydığı için cezada indirim uyguladı. Mehmet Aytaş\'ın yakınları ise karara, \"Benzin döküyor, üstüne kapıyı kilitliyor. Böyle adalet mi olur? Adalet Çağlayan\'da gömülmüştür\" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akkurt getirildi. Duruşmaya Mehmet Aytaş\'ın ağabeyi Mehmet Suphi Aytaş ve ablası Ayşen Şakar katıldı. Duruşma savcısı cinayetle ilgili olarak verdiği görüşünde, maktulün, sanığın kız arkadaşını telefonla araması nedeniyle kavga çıktığı ve tarafların ayrıldığı, daha sonra sanığın akaryakıt istasyonuna giderek benzin alıp koğuşta yalnız yatan Mehmet Aytaş\'ın bulunduğu koğuşa döküp ateşe vererek kapısını da dışarıdan kapatarak kaçtığını belirtti. Savcı, sanığın \"tasarlayarak, canavarca bir hisle eziyet çektirerek yakmak suretiyle kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca maktulün sanığın kız arkadaşına gönderdiği mesajlarda sanığı kötüleyici ifadeler kullanmasının sanığın üzerinde hiddet ve eleme sebebiyet verdiği bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti.

\"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN\"

Ağabey Mehmet Suphi Aytaş, savcının görüşünü kabul etmediğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Abla Ayşen Şakar ise sanığın suçu yalnız işlemediğini söyleyerek \"Onların da buraya getirilerek cezalandırılmasını istiyorum. Benim kardeşimi üç kişi birlikte yaktı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

\"PİŞMANIM\"

Sanık Mehmet Akkurt ise \"Ben korkutmak için hareket etmiştim. Olayın böyle olmasından dolayı pişmanım\" dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, maktul Mehmet Aytaç\'ın uyuduğu koğuşu benzin dökerek ateşe veren sanık Mehmet Akkurt\'u \"Tasarlayarak adam öldürmek\" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın haksız hareketin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediği gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl hapis cezasına indirdi. Sanık Mehmet Akkurt\'u \"Hakaret\" suçundan da bin 400 TL adli para cezasına çarptıran heyet, kasten yaralama suçundan ise davanın düşürülmesine karar verdi. Mehmet Aytaş\'ın yakınları ise karara, \"Benzin döküyor, üstüne kapıyı kilitliyor. Böyle adalet mi olur? Adalet Çağlayan\'da gömülmüştür\" diyerek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

09.11.2017 - 12.14 Haber Kodu : 171109045

================================

4- ŞİLE\'DE BATAN GEMİ: KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARI 9\'UNCU GÜNÜNDE

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor.

Yetkiler aileleri biran olsun yalnız bırakmıyor. Şile Kaymakamı Salih Yüce aileleri ziyaret edip arama çalışmalarıyla ilgili ailelere bilgi verdi.

Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Ailelerin bekleyişi

-Açıklama sonrası ailelerin detayları

-Salih Yüce\'nin ziyareti

-Genel ve detaylar



09.11.2017 - 14.20 Haber Kodu : 171109082_

==============================

5- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SALDIRGAN AT BUGÜN KAYIP

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Sarıyer\'de dün bir başı boş gezen bir at çevredekilere saldırdı. Çayırbaşı Caddesi\'ndeki atın vatandaşlara saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Her zaman Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde gezen ve esnafında yemek ve su su verdiği at bugün ortalarda görülmedi. Mahalle esnafı atın sahibinin atı bir yere bağlamış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

\"BİZ BU ZAMANA KADAR BİR ZARARINI GÖRMEDİK\"

Çayırbaşı\'nda lokanta işleten Yusuf Kaptanoğlu, \"Dün çekim için televizyoncu ve gazeteci arkadaşlar geldi. Baktılar. Atımızı gördüler burada. Bizim burada atımız meşhurdur. Atımız esnafı dolaşır. Arazileri gezer. Atın sahibini bilmiyorum . Saldırı değil de at, oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik\" dedi.

\" BİR TANE AT KALDI BURADA\"

Büfe sahibi Mehmet Ali de, \"At her zamanki gibi buradaydı. Yemeğini suyunu veriyoruz. Bir zararı yok bize. Atlar burada devamlı boş boş gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli at var buralarda. Burası Çayırbaşı atsız olmaz buralar. 15 gün önce 10 taneye yakın at vardı burada. Topladı belediye. Bir tane kaldı burada. Onun da kimin olduğunu bilmiyorum. Olayı ben görmedim. Dün akşam televizyonda gördüm. Niye saldırdığını da bilmiyorum\" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

----------------------

-Güvenlik kamerası

-Atın vatandaşlara saldırması

-Aktüel kamera

-Olay yeri

-Esnaf ile röp

-Genel ve detaylar

09.11.2017 - 13.20 Haber Kodu : 171109057

=================================

6- KANADA\'YA YOLLANAN YASTIK KILIFLARINDAN AFYON SAKIZI ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Kanada\'ya yollanacak yastık kılıflarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy\'de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü kargo firmasına düzenlenen operasyonda, Kanada\'ya gönderilmek istenen bir kutudaki yastık kılıflarının astarlarına emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki poşeti keserek masa örtülerinin içine emdirilmiş afyon sakızlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(POLİS KAMERASI)

//////////////////////////////////

-Polis ekiplerinin yastık kılıflarını çıkartması

-Kılıfların kesilmesi ve uyuşturucu maddelerin bulunması

-Genel ve detaylar

09.11.2017 - 13.56 Haber Kodu : 171109077_

=================================

7- ÇAĞLAYAN\'DA 32\'NCİ HAFTA ADALET NÖBETİ...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklanan avukatlara destek olmak için başlatılan Mart ayında başlatılan \'Adalet Nöbeti\'nin bu hafta 32\'ncisi tutuldu.

Bu haftaki nöbette Antalya ve Bursa Baro Başkanları açıklamalarda bulundu. Baro başkanları avukat ve gazetecilerin gözaltına alınarak tutuklanmalarına tepki gösterdi. İstanbul Adalet Sarayı\'nın C kapısı önünde konuşan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, \"Halkın bilgi alma ve hakikate ulaşma hakkı için mesleğini yapan, mesleğini yapmak için mücadele eden gazetecilerin tutuklandığı, adli yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden ve yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatların yok sayıldığı dahası kurşunlandığı günlerden geçiyoruz\" dedi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun da, \"Görevi halkın haber almasını temin etmek olan gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle koşulları bulunmamasına rağmen hukuka aykırı bir şekilde tutuklu olarak yargılanmaktadırlar\" diye konuştu.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil de, dün akşam gözaltına alınan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı\'nın daha önce tutuklanan ÇHD üyesi 16 avukatın soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Kozağaçlı\'nın açlık grevinde olduğunu söyleyen Yeşil, serbest bırakılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan\'ın konuşması

-Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun\'un konuşması

-Avukat Gökmen Yeşil\'in tutuklanması

-Açılan pankart ve taşınan avukat fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler

09.11.2017 - 13.27 Haber Kodu : 171109059_